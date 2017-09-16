6 نصائح للتخلص من العفن والجير في الحمامات

يعتبر الحمام من أكثر الأماكن المعرضة للأتساخ وتحتاج لعناية شديدة في منزلك، فهو دائماً ملئ بالمؤ والرطوبة، وإذا لم تكن حذراً مع الوقت ستتحول الرطوبة لجير وعفن اسود يصعب تنظيفه، فالحمامات تعتبر الأكثر تضرراً من مشكلة الرطوبة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض الأفكار والنصائح للتخلص من العفن الأسود والجير في الحمامات.
قبل البدء في تنظيف الحمام يجب علينا أولاً معرفة أنواع الأوساخ والترسبات التي سنتعامل معها، فهناك طبقة ترسبات الجيرية وهي طبقة تنتشر على أسطح الدش وصنابير المياة وعلى البلاط أيضاً، وهي طبقة من المعادن تظهر نتيجة لظهور بخار الماء في الحمام، وتمنع الأسطح من أن تبدو مشرقة، فنجد أسطح الحمام باهتة وغير مشرقة بالمرة.
ثانياً يوجد العفن الأسود، وهو نوع أخر من الأوساخ يصيب الحمامات ويفقدها بريقها، على عكس الجير، العفن الأسود هو تراكم من البكتريا الحية على أسطح الحمام، لهذا يجب دائماً التنظيف والتخلص منه بأستمرار لأنه خطر صحياً فوجود بكتريا نشطة يجعلك دائماً عرضة للأمراض، بالأضافة إلى عدم تنظيفه بأستمرار يؤدي إلى صعوبة التخلص منه.
تعتبر الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد من المواد الفعالة جداً في التخلص من العفن الأسود مع بعض الأختلافات لكلاً منهم، فعلى سبيل المثال الأمونيا مادة سامة على عكس الهيدروجين بيروكسيد فهو ليس ساماً لذلك يجب الحذر عند أختيار الأمونيا في تنظيف الحمامات. تستطيع شراء الأمونيا من متاجر الأدوات الكيماوية على عكس الهيدروجين بيروكسيد تستطيع شرائه من الصيدلية، بالأضافة إلى أن الأمونيا مناسبة لتنظيف العفن من على أسطح الزجاج والبلاط فقط، بينما الهيدروجين بيروكسيد يناسب تنظيف جميع الأسطح في الحمام. طريقة استخدام كلاً من الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد متطابقة قم بخلط نصف كمية الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد مع الماء ثم قم برش الخليط على الأسطح المتضررة وامسحها بقطعة قماش قطنية.
يعتبر الخل من أفضل المواد المستخدمة في تنظيف الحمامات من الجير، فيستطيع الخل التخلص من الجراثيم والبكتريا وترك الأسطح لامعة ونظيفة، لذلك إذا كنت ترغب في إزالة الجير من على أسطح الحمامات، المرايات, الدش والحنفيات، قم بخلط كلاً من الخل والملح مع الماء معاً، واستخدم قطعة قماش قطنية مبللة بهذا الخليط، ثم مررها وقم بفرك أسطح الحمام المتسخة بالترسبات الجيرية، ثم أشطف الأسطح بعد ذلك بالماء وقم بتنشيفها بواسطة قطعة قماش نظيفة.
حمض الهيدروليك ربما يبدو غريباً أن تسمع أسمه في منتجات تنظيف المنزل لأنه يبدو خطيراً بعض الشئ وعلى الرغم من ذلك فهو من المواد الكيميائية الفعالة جداً في تنظيف الحمامات وهو يعرف أيضاً بأسم حمض الفئران، يفضل اختياره فقط عندما تكون أسطح الحمام شديدة الأتساخ ويجب استخدامه بحذر وبعناية شديدة، أولاً يجب أن تكون شبابيك الحمام مفتوحة فيجب أن تتأكد من وجود تهوية جيدة لأن رائحته نفاذة جداً، وكن حريصاً على ارتداء قفازات وأن لا تلمس الحمض مباشرةً بل قم برشه على الأسطح المتضررة واتركه لمدة نصف ساعة، ثم استخدم فرشاة لدعك الأسطح وبعد ذلك قم بشطفها بالماء وتنشيفها بواسطة قطعة قماش قطنية نظيفة.
هذة ليست فقط المواد التي تستطيع تنظيف حمامك من الجير والعفن الأسود بها بل يوجد أيضا العديد من المنتجات والمواد الأخرى، لكنها تعتبر مؤذية وتسبب مشاكل صحية ومشاكل في التنفس لدى البعض، وفي بعض الأحيان يلجأ البعض لاستخدام المطهرات والمبيضات لتنظيف الجير والعفن أو استخدام مبيدات الفطريات الطبيعية كزيت شجرة الشاي لكنها للاسف لا تجدي نفعاً مع وجود الكثير من العفن والجير ستشعر أنه أختفى لكنه في الحقيقة لايزال موجود ولازالت بكتيريا العفن تنتشر، لذلك لابد من التنظيف العميق للعفن والترسبات الجيرية داخل الحمام ولا تكتفي بالتنظيف السطحي.
أحد أهم أسباب ظهور العفن الأسود في الحمام هي وجود الرطوبة وبقايا الماء المتنائرة في الحمام بعد الاستحمام، لذلك وبدلاً من السعي وراء تنظيف الحمام والتخلص من العفن الأسود بعد أن يتكاثر في حمامك أحرص على القيام بأجرائات وقائية بسيطة لتجنب حدوثه، كفتح ستائر وشبابيك الحمام لتدع بخار الماء يخرج من الحمام وتسمح بتهوية الحمام بطريقة بسيطة وعدم ترك الحمام بدون تنشيفه من المياة. يمكنك أيضاً استخدام الملح الخشن أو بذور الجريب فروت لتنظيف الحمام باستمرار ومنع تكوين البكتريا والجراثيم التي تساعد في تكوين العفن الأسود وانتشاره داخل الحمام.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: ليد, هالوجين وزينون تعرف على أنواع الأضاءة المختلفة ومميزاتها