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6 نصائح للتخلص من العفن والجير في الحمامات

منة اسماعيل منة اسماعيل
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
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يعتبر الحمام من أكثر الأماكن المعرضة للأتساخ وتحتاج لعناية شديدة في منزلك، فهو دائماً ملئ بالمؤ والرطوبة، وإذا لم تكن حذراً مع الوقت ستتحول الرطوبة لجير وعفن اسود يصعب تنظيفه، فالحمامات تعتبر الأكثر تضرراً من مشكلة الرطوبة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض الأفكار والنصائح للتخلص من العفن الأسود والجير في الحمامات.

1- أسباب لتنظيف الجير والعفن الأسود من الحمام

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

قبل البدء في تنظيف الحمام يجب علينا أولاً معرفة أنواع الأوساخ والترسبات التي سنتعامل معها، فهناك طبقة ترسبات الجيرية وهي طبقة تنتشر على أسطح الدش وصنابير المياة وعلى البلاط أيضاً، وهي طبقة من المعادن تظهر نتيجة لظهور بخار الماء في الحمام، وتمنع الأسطح من أن تبدو مشرقة، فنجد أسطح الحمام باهتة وغير مشرقة بالمرة.

ثانياً يوجد العفن الأسود، وهو نوع أخر من الأوساخ يصيب الحمامات ويفقدها بريقها، على عكس الجير، العفن الأسود هو تراكم من البكتريا الحية على أسطح الحمام، لهذا يجب دائماً التنظيف والتخلص منه بأستمرار لأنه خطر صحياً فوجود بكتريا نشطة يجعلك دائماً عرضة للأمراض، بالأضافة إلى عدم تنظيفه بأستمرار يؤدي إلى صعوبة التخلص منه.

2- استخدام الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد

Tendencias cerámicas, Azulev Azulev حمام
Azulev

Azulev
Azulev
Azulev

تعتبر الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد من المواد الفعالة جداً في التخلص من العفن الأسود مع بعض الأختلافات لكلاً منهم، فعلى سبيل المثال الأمونيا مادة سامة على عكس الهيدروجين بيروكسيد فهو ليس ساماً لذلك يجب الحذر عند أختيار الأمونيا في تنظيف الحمامات. تستطيع شراء الأمونيا من متاجر الأدوات الكيماوية على عكس الهيدروجين بيروكسيد تستطيع شرائه من الصيدلية، بالأضافة إلى أن الأمونيا مناسبة لتنظيف العفن من على أسطح الزجاج والبلاط فقط، بينما الهيدروجين بيروكسيد يناسب تنظيف جميع الأسطح في الحمام. طريقة استخدام كلاً من الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد متطابقة قم بخلط نصف كمية الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد مع الماء ثم قم برش الخليط على الأسطح المتضررة وامسحها بقطعة قماش قطنية.

3- التنظيف باستخدام الملح والخل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يعتبر الخل من أفضل المواد المستخدمة في تنظيف الحمامات من الجير، فيستطيع الخل التخلص من الجراثيم والبكتريا وترك الأسطح لامعة ونظيفة، لذلك إذا كنت ترغب في إزالة الجير من على أسطح الحمامات، المرايات, الدش والحنفيات، قم بخلط كلاً من الخل والملح مع الماء معاً، واستخدم قطعة قماش قطنية مبللة بهذا الخليط، ثم مررها وقم بفرك أسطح الحمام المتسخة بالترسبات الجيرية، ثم أشطف الأسطح بعد ذلك بالماء وقم بتنشيفها بواسطة قطعة قماش نظيفة.

4- حمض الهيدروكلوريك

PISO MOZART, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

حمض الهيدروليك ربما يبدو غريباً أن تسمع أسمه في منتجات تنظيف المنزل لأنه يبدو خطيراً بعض الشئ وعلى الرغم من ذلك فهو من المواد الكيميائية الفعالة جداً في تنظيف الحمامات وهو يعرف أيضاً بأسم حمض الفئران، يفضل اختياره فقط عندما تكون أسطح الحمام شديدة الأتساخ ويجب استخدامه بحذر وبعناية شديدة، أولاً يجب أن تكون شبابيك الحمام مفتوحة فيجب أن تتأكد من وجود تهوية جيدة لأن رائحته نفاذة جداً،  وكن حريصاً على ارتداء قفازات وأن لا تلمس الحمض مباشرةً بل قم برشه على الأسطح المتضررة واتركه لمدة نصف ساعة، ثم استخدم فرشاة لدعك الأسطح وبعد ذلك قم بشطفها بالماء وتنشيفها بواسطة قطعة قماش قطنية نظيفة.

5- مواد أخرى

Acabados de Lujo para Pequeño Apartamento Minimalista [90m2], Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid حمام
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

هذة ليست فقط المواد التي تستطيع تنظيف حمامك من الجير والعفن الأسود  بها بل يوجد أيضا العديد من المنتجات والمواد الأخرى، لكنها تعتبر مؤذية وتسبب مشاكل صحية ومشاكل في التنفس لدى البعض، وفي بعض الأحيان يلجأ البعض لاستخدام المطهرات والمبيضات لتنظيف الجير والعفن أو استخدام مبيدات الفطريات الطبيعية كزيت شجرة الشاي لكنها للاسف لا تجدي نفعاً مع وجود الكثير من العفن والجير ستشعر أنه أختفى لكنه في الحقيقة لايزال موجود ولازالت بكتيريا العفن تنتشر، لذلك لابد من التنظيف العميق للعفن والترسبات الجيرية داخل الحمام ولا تكتفي بالتنظيف السطحي.

6- الوقاية خيراً من العلاج

Newly created loft Torres Estudio Arquitectura Interior حمام
Torres Estudio Arquitectura Interior

Newly created loft

Torres Estudio Arquitectura Interior
Torres Estudio Arquitectura Interior
Torres Estudio Arquitectura Interior

أحد أهم أسباب ظهور العفن الأسود في الحمام هي وجود الرطوبة وبقايا الماء المتنائرة في الحمام بعد الاستحمام، لذلك وبدلاً من السعي وراء تنظيف الحمام والتخلص من العفن الأسود بعد أن يتكاثر في حمامك أحرص على القيام بأجرائات وقائية بسيطة لتجنب حدوثه، كفتح ستائر وشبابيك الحمام لتدع بخار الماء يخرج من الحمام وتسمح بتهوية الحمام بطريقة بسيطة وعدم ترك الحمام بدون تنشيفه من المياة. يمكنك أيضاً استخدام الملح الخشن أو بذور الجريب فروت لتنظيف الحمام باستمرار ومنع تكوين البكتريا والجراثيم التي تساعد في تكوين العفن الأسود وانتشاره داخل الحمام.

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