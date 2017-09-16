6 نصائح للتخلص من العفن والجير في الحمامات

قبل البدء في تنظيف الحمام يجب علينا أولاً معرفة أنواع الأوساخ والترسبات التي سنتعامل معها، فهناك طبقة ترسبات الجيرية وهي طبقة تنتشر على أسطح الدش وصنابير المياة وعلى البلاط أيضاً، وهي طبقة من المعادن تظهر نتيجة لظهور بخار الماء في الحمام، وتمنع الأسطح من أن تبدو مشرقة، فنجد أسطح الحمام باهتة وغير مشرقة بالمرة.

ثانياً يوجد العفن الأسود، وهو نوع أخر من الأوساخ يصيب الحمامات ويفقدها بريقها، على عكس الجير، العفن الأسود هو تراكم من البكتريا الحية على أسطح الحمام، لهذا يجب دائماً التنظيف والتخلص منه بأستمرار لأنه خطر صحياً فوجود بكتريا نشطة يجعلك دائماً عرضة للأمراض، بالأضافة إلى عدم تنظيفه بأستمرار يؤدي إلى صعوبة التخلص منه.