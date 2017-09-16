منزل يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية الفاخرة

كعادتنا دائماً في هوميفاي نسعى دائماً إلى إلقاء الضوء على التفاصيل المعمارية المميزة، والفنون الذي يبدع خبراء الديكور في أضافتها للتصميماتهم المعمارية، ونحن اليوم في هوميفاي في جولة داخل منزل يعتبر تحفة معمارية يجمع بين التفاصيل الكلاسيكية الفخمة واللمسات العصرية العملية فهو حقاً منزل لعشاق الجمال والرقي.
بداية جولتنا داخل هذا المنزل مع غرفة المعيشة وتصميمها المتكامل العصري والمفعم بتفاصيل كلاسيكية خاصة، أول شئ سيلفت انتباهك في تصميم غرفة المعيشة هو سيطرة اللون البيج الحيادي والدرجات الترابية بالكامل على التصمميم، فنجد كلاً من الأثاث وطلاء الجدران يغمرهم اللون البيج ، حتى اختيار الستائر ولمسات الديكور غلب عليها اللون البيج مع بعض اللمسات البسيطة من الطبيعة في اختيار النباتات التي زينت أركان الغرفة. صممت الأرضيات من الخشب الباركيه بلونه الدافئ ليغمر الغرفة بجمالاً خاصاً. اختيار المصمم للأثاث كان مثالياُ جداً وملائماً للمساحات داخل الغرفة، فنرى هنا أريكة على شكل حرف
L بجانبها كرسي بسيط وفوتيه صغير ، وتتوسط الغرفة كما نرى طاولة قهوة مربعة من الخشب أكملت الأناقة والكلاسيكية الحديثة التي غمرت تصميم الغرفة.
في الأتجاه الأخر من غرفة المعيشة لم يختلف كثيراً عن التصميم الدافئ والكلاسيكي الحديث لغرفة المعيشة، فوجدنا تلك المدفأة بلونها الأسود وتصميمها الكلاسيكي الأنيق، وبجانبها مكتبة خشبية صغيرة ذات تصميم بسيطة وأماكن تخزينية بسيطة، يعلوها شاشة تليفزيون في وضعية مريحة لتسمح لك بمشاهدة التليفزيون مع عائلتك في وضعية مريحة.
اختار المصمم الأضاءة بعبقرية شديدة في تلك الغرفة ، فنرى الأضاءة الطبيعية تغمر الغرفة من خلال تلك النافذة التي تطل على الطبيعة في الخارج، مع اختيار تلك النجفة المضيئة بشموع مفعمة بالبساطة والجمال.
هنا نرى تصميم غرفة المعيشة مدمج مع منطقة الطعام، لكن الذي سيلفت انتباهك هنا حقاً هو ليس فكرة الدمج، بل تصميم السقف فصمم سقف تلك الغرفة بطريقة مميزة ورائعة من خلال تلك الزخارف الأسمنتية البسيطة التي جعلت من السقف منطقة فنية مليئة بالجمال والأناقة.
هنا نرى تصميم غرفة السفرة بوضوح ونرى كيف أضاف المصمم لمساته الفنية الخاصة التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، اختار المصمم تصميم عملي للطاولة لكن مفعمة بالبساطة والأناقة، طاولة مربعة خشبية ذات أرجل ذو تصميم فخم رغم بساطة الطاولة، تحاوطها بعض الكراسي بتصميم مميز غلي عليها اللون البيج الحيادي أيضاً مثل باقي المنزل.
تخلى المصمم عن اسطورة النيش في تخزين أغراض غرفة السفرة، وعوضاً عنه استعان بتلك الأرفف البسيطة لتخزين الأغراض وووضع اللمسات الديكورية، وفي نفس الوقت لم تستهلك الكثير من مساحات منطقة الطعام كما نرى.
الأضاءة في تلك المنطقة أيضاً كانت مليئة بالبساطة والرقي، واللمسات الكلاسيكية الحديثة، فبجانب الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ، خلقت تلك الثريات جمال خاص على تصميم غرفة السفرة خاصةً مع وجود تلك الشمعدانات البسيطة.
وهنا نجد تصميماً مميزاً للمطبخ الذي جاء مدمجاً أيضاً مع منطقة الطعام فيبدو أن فكرة الدمج هي السمة الأساسية وكلمة السر في تصميم هذا المنزل، خلق المصممم أسلوباً بسيطاً للفصل بين غرفة السفرة والمطبخ من خلال تغيير تصميم السقف ونقوشاته فتشعر أنمنطقة المطبخ تختلف عن منطقة السفرة، صممت منطقة المطبخ بعملية شديدة بدايةً من أختيار أثاث والتصميم العملي للخزانات مروراً بالتفاصيل الديكورية الجذابة.
بعد انتهاء جولتنا داخل منطقة المعيشة والطعام والمطبخ، تأتي جولتنا داخل هذا الممر الخاص وتصميمه الرائع المفعم باللمسات البسيطة المليئة بالأناقة، جاءت الأرضيات خشبية من الباركيه مثل باقي المنزل أيضاً والجدران بلون البيج الحيادي أيضاً، استعان المصمم بطاولة خشبية زينت الممر مع بعض التفاصيل الديكورية الجذابة والبسيطة مع لمسات الأضاءة سواء تلك القادمة من تلك المصابيح على الجدار أو من خلال تلك النجفة.
وهنا نجد منطقة الدرج التي سوف تنقلنا للطابق العلوي، ولم ينسى المصمم أضافة لمساته الفنية أيضاً على جدار الدرج، فزينه بتلك التابلوهات الأنيقة والمرايات ذو الأطارات الكلاسيكية الزخرفية.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 16 تصميم لخزائن غرفة النوم… لغرفة نوم مرتبة ومنظمة