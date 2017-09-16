منزل يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية الفاخرة

بداية جولتنا داخل هذا المنزل مع غرفة المعيشة وتصميمها المتكامل العصري والمفعم بتفاصيل كلاسيكية خاصة، أول شئ سيلفت انتباهك في تصميم غرفة المعيشة هو سيطرة اللون البيج الحيادي والدرجات الترابية بالكامل على التصمميم، فنجد كلاً من الأثاث وطلاء الجدران يغمرهم اللون البيج ، حتى اختيار الستائر ولمسات الديكور غلب عليها اللون البيج مع بعض اللمسات البسيطة من الطبيعة في اختيار النباتات التي زينت أركان الغرفة. صممت الأرضيات من الخشب الباركيه بلونه الدافئ ليغمر الغرفة بجمالاً خاصاً. اختيار المصمم للأثاث كان مثالياُ جداً وملائماً للمساحات داخل الغرفة، فنرى هنا أريكة على شكل حرف L بجانبها كرسي بسيط وفوتيه صغير ، وتتوسط الغرفة كما نرى طاولة قهوة مربعة من الخشب أكملت الأناقة والكلاسيكية الحديثة التي غمرت تصميم الغرفة.