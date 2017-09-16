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منزل يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية الفاخرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة المعيشة
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كعادتنا دائماً في هوميفاي نسعى دائماً إلى إلقاء الضوء على التفاصيل المعمارية المميزة، والفنون الذي يبدع خبراء الديكور في أضافتها للتصميماتهم المعمارية، ونحن اليوم في هوميفاي في جولة داخل منزل يعتبر تحفة معمارية يجمع بين التفاصيل الكلاسيكية الفخمة واللمسات العصرية العملية فهو حقاً منزل لعشاق الجمال والرقي.

غرفة معيشة متكاملة ومفعمة بالجمال

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة المعيشة
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

بداية جولتنا داخل هذا المنزل مع غرفة المعيشة وتصميمها المتكامل العصري والمفعم بتفاصيل كلاسيكية خاصة، أول شئ سيلفت انتباهك في تصميم غرفة المعيشة هو سيطرة اللون البيج الحيادي والدرجات الترابية بالكامل على التصمميم، فنجد كلاً من الأثاث وطلاء الجدران يغمرهم اللون البيج ، حتى اختيار الستائر ولمسات الديكور  غلب عليها اللون البيج مع بعض اللمسات البسيطة من الطبيعة في اختيار النباتات التي زينت أركان الغرفة.  صممت الأرضيات من الخشب الباركيه بلونه الدافئ ليغمر الغرفة بجمالاً خاصاً. اختيار المصمم للأثاث كان مثالياُ جداً وملائماً للمساحات داخل الغرفة، فنرى هنا أريكة على شكل حرف L  بجانبها كرسي بسيط وفوتيه صغير ، وتتوسط الغرفة كما نرى طاولة قهوة مربعة من الخشب أكملت الأناقة والكلاسيكية الحديثة التي غمرت تصميم الغرفة.

جلسة خاصة

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة المعيشة
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

في الأتجاه الأخر من غرفة المعيشة لم يختلف كثيراً عن التصميم الدافئ والكلاسيكي الحديث لغرفة المعيشة، فوجدنا تلك المدفأة بلونها الأسود وتصميمها الكلاسيكي الأنيق، وبجانبها مكتبة خشبية صغيرة ذات تصميم بسيطة وأماكن تخزينية بسيطة، يعلوها شاشة تليفزيون في وضعية مريحة لتسمح لك بمشاهدة التليفزيون مع عائلتك في وضعية مريحة.

عبقرية الأضاءة

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة المعيشة
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

اختار المصمم الأضاءة بعبقرية شديدة في تلك الغرفة ، فنرى الأضاءة الطبيعية تغمر الغرفة من خلال تلك النافذة التي تطل على الطبيعة في الخارج، مع اختيار تلك النجفة المضيئة بشموع مفعمة بالبساطة والجمال.  

نظرة على غرفة السفرة

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة السفرة
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

هنا نرى تصميم غرفة المعيشة مدمج مع منطقة الطعام، لكن الذي سيلفت انتباهك هنا حقاً هو ليس فكرة الدمج، بل تصميم السقف فصمم سقف تلك الغرفة بطريقة مميزة ورائعة من خلال تلك الزخارف الأسمنتية البسيطة التي جعلت من السقف منطقة فنية مليئة بالجمال والأناقة.

غرفة سفرة أنيقة

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة السفرة
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

هنا نرى تصميم غرفة السفرة بوضوح ونرى كيف أضاف المصمم لمساته الفنية الخاصة التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، اختار المصمم تصميم عملي للطاولة لكن مفعمة بالبساطة والأناقة، طاولة مربعة خشبية ذات أرجل ذو تصميم فخم رغم بساطة الطاولة، تحاوطها بعض الكراسي بتصميم مميز غلي عليها اللون البيج الحيادي أيضاً مثل باقي المنزل.

منطقة تخزين مثالية

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group مطبخ
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

تخلى المصمم عن اسطورة النيش في تخزين أغراض غرفة السفرة،  وعوضاً عنه استعان بتلك الأرفف البسيطة لتخزين الأغراض وووضع اللمسات الديكورية، وفي نفس الوقت لم تستهلك الكثير من مساحات منطقة الطعام كما نرى.

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أضاءة خاصة

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة المعيشة
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

الأضاءة في تلك المنطقة أيضاً كانت مليئة بالبساطة والرقي، واللمسات الكلاسيكية الحديثة، فبجانب الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ، خلقت تلك الثريات جمال خاص على تصميم غرفة السفرة خاصةً مع وجود تلك الشمعدانات البسيطة.

مطبخ بسيط ومتكامل

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group غرفة السفرة
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

وهنا نجد تصميماً مميزاً للمطبخ الذي جاء مدمجاً أيضاً مع منطقة الطعام فيبدو أن فكرة الدمج هي السمة الأساسية وكلمة السر في تصميم هذا المنزل، خلق المصممم أسلوباً بسيطاً للفصل بين غرفة السفرة والمطبخ من خلال تغيير تصميم السقف ونقوشاته فتشعر أنمنطقة المطبخ تختلف عن منطقة السفرة، صممت منطقة المطبخ بعملية شديدة بدايةً من أختيار أثاث والتصميم العملي للخزانات مروراً بالتفاصيل الديكورية الجذابة.  

ممر خاص

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

بعد انتهاء جولتنا داخل منطقة المعيشة والطعام والمطبخ، تأتي جولتنا داخل هذا الممر الخاص وتصميمه الرائع المفعم باللمسات البسيطة المليئة بالأناقة، جاءت الأرضيات خشبية من الباركيه مثل باقي المنزل أيضاً والجدران بلون البيج الحيادي أيضاً، استعان المصمم بطاولة خشبية زينت الممر مع بعض التفاصيل الديكورية الجذابة والبسيطة مع لمسات الأضاءة سواء تلك القادمة من تلك المصابيح على الجدار أو من خلال تلك النجفة.

درج بسيط وأنيق

"Американское кантри" 450 мкв, Wide Design Group Wide Design Group راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Wide Design Group

Wide Design Group
Wide Design Group
Wide Design Group

وهنا نجد منطقة الدرج التي سوف تنقلنا للطابق العلوي، ولم ينسى المصمم أضافة لمساته الفنية أيضاً على جدار الدرج، فزينه بتلك التابلوهات الأنيقة والمرايات ذو الأطارات الكلاسيكية الزخرفية. 

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