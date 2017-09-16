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أفكار بسيطة لتصميم منزلك على نمط الزن الياباني

منة اسماعيل منة اسماعيل
Nature-Inspired Apartment, Katie Malik Interiors Katie Malik Interiors غرفة المعيشة
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نمط الزن الياباني هو واحد من الأتجاهات الشعبية البسيطة في التصميم، هو لا يعتبر نمطاً مطلقاً بكونه لا يلتزم بقواعد صارمة وثابته في تصميمه، ولكنه على الرغم من ذلك يمتاز بلمساته الخاصة التي تستطيع أن تحول منزلك لمنزل مريح وهادئ، فهو يستمد تفاصيله من العناصر الطبيعية ليخلق بذلك محييط هادئ ومريح في منزلك. أتجاه الزن منتشر بشدة في اليابان ودول قارة آسيا بشكل عام وبدأ ينتشر شيئاً فشيئاً في الدول العربية، تعرف معنا على اللمسات البسيطة التي ستجعلك تضيف نمط الزن بسهولة في تصميم منزلك.

1- تخلص من الفوضى

Living Room Katie Malik Interiors غرفة المعيشة living room
Katie Malik Interiors

Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

أول شئ عليك القيام به لتنعم بمنزلاً على نمط الزن الياباني الأنيق هو ترتيب المنزل وإزالة أي تفاصيل فوضوية بداخله، فنمط الزن واحد من أنماط التصميم التي تعتمد على البساطة المطلقة والطبيعية، لذلك أولاً ستحتاج إلى ترتيب أكوام الملابس المتناثرة هنا وهناك, وترتب وتضع كل شئ في مساره الصحيح، وتتخلى عن الأشياء الغير ضرورية في المنزل. فأول الخطوات للحصول على نمط الزن هو أن تجعل منزلك حراً ومجرداً من أي فوضى وتفاصيل غير مهمة.

2- أرضيات ناعمة

Noble Walnut Satin Quick-Step Walls & flooringWall & floor coverings
Quick-Step

Noble Walnut Satin

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

هل تعلم أن أول الأشياء التي تتعاملمعها في منزلك عندما تستيقظ من النوم هي الأرضيات وأخر شئ أيضاً تلمسه قدميك قبل النوم هي الأرضيات، لذلك يجب الحرص دائماً عند اختيار تصميم الأرضيات، ففي نمط الزن الياباني تحتل الأرضيات الخشبية والباركية مكانة كبيرة في تصميمه فهي ناعمة الملمس وبسيطة، ويمكنك أختيار بين ألوان الخشب الفاتحة كدرجات البيج على سبيل المثال مع أضافة تصاميم سجاد ناعمة وذو ملمس طبيعي في أرجاء المنزل.

3- ديكورات بسيطة

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, Clinic Air climatização Clinic Air climatização
Clinic Air climatização

Clinic Air climatização
Clinic Air climatização
Clinic Air climatização

يعتمد نمط الزن الياباني على التفاصيل الطبيعية في اختيار ديكوراته، لذلك سنجد من اللمسات السائدة في ديكورات نمط الزن الديكورات الحجرية ونباتات البلوط والخيزران فللتفاصيل الخضراء دوراً كبيراً في هذا النمط، بالأضافة إلى اللمسة المنعشة  التي تخلقها الطبيعة في منزلك.

4- تدرجات لونية ترابية

AMARIS Elements l Wohnräume , AMARIS Elements GmbH AMARIS Elements GmbH غرفة المعيشة
AMARIS Elements GmbH

AMARIS Elements GmbH
AMARIS Elements GmbH
AMARIS Elements GmbH

من اللسمات التي يعتمد عليها أيضاً نمط الزن الياباني هي التدرجات اللونية الترابية، فكما ذكرنا أن النمط الزن يستمد تفاصيله من الطبيعة، لذلك تلعب الدرجات الحيادية الطبيعية دوراً كبيراً في تصميمه، كالأبيض، البيج، الرمادي واللون الوردي الفاتح، كل هذة التدرجات اللونية تعمل معاً بشكل رائع لخلق مزيد من المساحات والشعور بالهدوء والراحة داخل المنزل، وتخلق أنسجاماً بين تفاصيل الديكور والأثاث.

5- بساطة مطلقة

Shoreditch Apartment 2 YAM Studios غرفة المعيشة
YAM Studios

Shoreditch Apartment 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

تذكر دائماً أن النمط الزن يعتمد بشكل كبير على البساطة المطلقة لذلك لا حاجة لك لاستخدام أثاث ومفروشات معقدة وذو نقوشات كثيرة، فعلى سبيل المثال تستطيع الاستعانة بالتفاصيل التي تضيف لمسة دافئة وحميمة في منزلك، كاستخدام مفروشات مصنوعة من مواد طبيعية كالكتان والصوف الخفيف، والأثاث أيضاً يجب أن يكون مصنوعاً من الخشب الطبيعي فنمط الزن هو نمط طبيعي ومنعش في تفاصيله.

6- الأضاءة

Colorful Contemporary Living , Spacio Collections Spacio Collections Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Yellow
Spacio Collections

Spacio Collections
Spacio Collections
Spacio Collections

الأضاءة من العوامل الأساسية في نمط الزن الياباني، فهي ستساعدك على خلق منزلاً متوازن، ويمكنك اخيتار الستائر الخفيفة البيضاء أو ستائر الخيزران لتعطي مساحة للضوء الطبيعي أن يتغلغل في منزلك ، استخدم سبوتات الأضاءة الفلورسينت والليد لتعطي أطلالة ضوء طبيعية في منزلك، ولا تهمل الشموع لمزيد من الأجواء الرومانسية في منزلك.

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7- تفاصيل خاصة

Wall Art, Ria Rich Creative Ria Rich Creative ArtworkPictures & paintings
Ria Rich Creative

Wall Art

Ria Rich Creative
Ria Rich Creative
Ria Rich Creative

البساطة هي أهم شئ كما ذكرنا في نمط الزن الياباني، لذلك أحرص أن لا تجعل جدران منزلك مزدحمة بالكثير من اللوحات والديكورات، فقط لمسات بسيطة من اللوحات ، وبعض التفاصيل الزخرفية البسيطة أيضاً على كلاً من طاولة القهوة وطاولة الطعام وأحرص أن تكون مستمدة من الطبيعة ومصنوعة من مواد طبيعية لتحافظ على نغمة نمط الزن في أرجاء منزلك.

8- أنعش حواسك دائماً.

Coastal Living, Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland Living roomAccessories & decoration Multicolored
Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland

Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland
Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland
Spirig Kerzen AG Yankee Candle Switzerland

وأخيراً وأهم شئ يجب أن تلتفت إلية إذا كنت تريد منزلاً حقاً على نمط الزن الياباني هي أن تجعل حواسك تستشعر الطبيعة من حولك في المنزل، فيمكنك أضافة نافورة من المياة صغيرة لتسمع دائماً صوت المياة الجارية المنعشة في المنزل، ولا تنسى أضافة معطرات طبيعية لتستنشقها دائماً كروائح اللافندر والبرتقال والورود المنعشة.

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