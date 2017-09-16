أفكار بسيطة لتصميم منزلك على نمط الزن الياباني

نمط الزن الياباني هو واحد من الأتجاهات الشعبية البسيطة في التصميم، هو لا يعتبر نمطاً مطلقاً بكونه لا يلتزم بقواعد صارمة وثابته في تصميمه، ولكنه على الرغم من ذلك يمتاز بلمساته الخاصة التي تستطيع أن تحول منزلك لمنزل مريح وهادئ، فهو يستمد تفاصيله من العناصر الطبيعية ليخلق بذلك محييط هادئ ومريح في منزلك. أتجاه الزن منتشر بشدة في اليابان ودول قارة آسيا بشكل عام وبدأ ينتشر شيئاً فشيئاً في الدول العربية، تعرف معنا على اللمسات البسيطة التي ستجعلك تضيف نمط الزن بسهولة في تصميم منزلك.
أول شئ عليك القيام به لتنعم بمنزلاً على نمط الزن الياباني الأنيق هو ترتيب المنزل وإزالة أي تفاصيل فوضوية بداخله، فنمط الزن واحد من أنماط التصميم التي تعتمد على البساطة المطلقة والطبيعية، لذلك أولاً ستحتاج إلى ترتيب أكوام الملابس المتناثرة هنا وهناك, وترتب وتضع كل شئ في مساره الصحيح، وتتخلى عن الأشياء الغير ضرورية في المنزل. فأول الخطوات للحصول على نمط الزن هو أن تجعل منزلك حراً ومجرداً من أي فوضى وتفاصيل غير مهمة.
هل تعلم أن أول الأشياء التي تتعاملمعها في منزلك عندما تستيقظ من النوم هي الأرضيات وأخر شئ أيضاً تلمسه قدميك قبل النوم هي الأرضيات، لذلك يجب الحرص دائماً عند اختيار تصميم الأرضيات، ففي نمط الزن الياباني تحتل الأرضيات الخشبية والباركية مكانة كبيرة في تصميمه فهي ناعمة الملمس وبسيطة، ويمكنك أختيار بين ألوان الخشب الفاتحة كدرجات البيج على سبيل المثال مع أضافة تصاميم سجاد ناعمة وذو ملمس طبيعي في أرجاء المنزل.
يعتمد نمط الزن الياباني على التفاصيل الطبيعية في اختيار ديكوراته، لذلك سنجد من اللمسات السائدة في ديكورات نمط الزن الديكورات الحجرية ونباتات البلوط والخيزران فللتفاصيل الخضراء دوراً كبيراً في هذا النمط، بالأضافة إلى اللمسة المنعشة التي تخلقها الطبيعة في منزلك.
من اللسمات التي يعتمد عليها أيضاً نمط الزن الياباني هي التدرجات اللونية الترابية، فكما ذكرنا أن النمط الزن يستمد تفاصيله من الطبيعة، لذلك تلعب الدرجات الحيادية الطبيعية دوراً كبيراً في تصميمه، كالأبيض، البيج، الرمادي واللون الوردي الفاتح، كل هذة التدرجات اللونية تعمل معاً بشكل رائع لخلق مزيد من المساحات والشعور بالهدوء والراحة داخل المنزل، وتخلق أنسجاماً بين تفاصيل الديكور والأثاث.
تذكر دائماً أن النمط الزن يعتمد بشكل كبير على البساطة المطلقة لذلك لا حاجة لك لاستخدام أثاث ومفروشات معقدة وذو نقوشات كثيرة، فعلى سبيل المثال تستطيع الاستعانة بالتفاصيل التي تضيف لمسة دافئة وحميمة في منزلك، كاستخدام مفروشات مصنوعة من مواد طبيعية كالكتان والصوف الخفيف، والأثاث أيضاً يجب أن يكون مصنوعاً من الخشب الطبيعي فنمط الزن هو نمط طبيعي ومنعش في تفاصيله.
الأضاءة من العوامل الأساسية في نمط الزن الياباني، فهي ستساعدك على خلق منزلاً متوازن، ويمكنك اخيتار الستائر الخفيفة البيضاء أو ستائر الخيزران لتعطي مساحة للضوء الطبيعي أن يتغلغل في منزلك ، استخدم سبوتات الأضاءة الفلورسينت والليد لتعطي أطلالة ضوء طبيعية في منزلك، ولا تهمل الشموع لمزيد من الأجواء الرومانسية في منزلك.
البساطة هي أهم شئ كما ذكرنا في نمط الزن الياباني، لذلك أحرص أن لا تجعل جدران منزلك مزدحمة بالكثير من اللوحات والديكورات، فقط لمسات بسيطة من اللوحات ، وبعض التفاصيل الزخرفية البسيطة أيضاً على كلاً من طاولة القهوة وطاولة الطعام وأحرص أن تكون مستمدة من الطبيعة ومصنوعة من مواد طبيعية لتحافظ على نغمة نمط الزن في أرجاء منزلك.
وأخيراً وأهم شئ يجب أن تلتفت إلية إذا كنت تريد منزلاً حقاً على نمط الزن الياباني هي أن تجعل حواسك تستشعر الطبيعة من حولك في المنزل، فيمكنك أضافة نافورة من المياة صغيرة لتسمع دائماً صوت المياة الجارية المنعشة في المنزل، ولا تنسى أضافة معطرات طبيعية لتستنشقها دائماً كروائح اللافندر والبرتقال والورود المنعشة.
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