أفكار بسيطة لتصميم منزلك على نمط الزن الياباني

وأخيراً وأهم شئ يجب أن تلتفت إلية إذا كنت تريد منزلاً حقاً على نمط الزن الياباني هي أن تجعل حواسك تستشعر الطبيعة من حولك في المنزل، فيمكنك أضافة نافورة من المياة صغيرة لتسمع دائماً صوت المياة الجارية المنعشة في المنزل، ولا تنسى أضافة معطرات طبيعية لتستنشقها دائماً كروائح اللافندر والبرتقال والورود المنعشة.

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