13 فكرة مميزة لتصميم منزلك الصغير على الطريقة المعاصرة الأنيقة

أن يكون لديك منزل صغير لا يعني أن تصميمه سيكون سيئ على نحو لا يرضيك بحجة التقيد بمساحة محددة وديكورات ثابتة؛ لكن الأمر اختلف كثيرًا مع التطور الهائل في عالم التصميم لتصبح المنازل صغيرة المساحة هي الأكثر تناسبًا مع كافة التصميمات واللمسات الجمالية.
إذا كان لديك منزل صغير وتود تحويل تصميمه للطابع المعاصر الأنيق، يمكنك التعرف معنا اليوم على كيفية القيام بذلك؛ حيث سنقدم إليك خطة إصلاح وتحول مميزة لجعل منزلك ذو طابع مودرن أنيق.
قبل البدء في أي شيء بالتأكيد سوف تحتاج لمعرفة المساحة الكلية للمنزل والقيام بإجراء رسم تخطيطي لكل غرفة لإظهار تصميمها الهندسي والتحقق من الزوايا والأعمدة وذلك لاختيار الأثاث الملائم.
يعتبر الاتجاه لاختيار الألوان الترابية التي تتنوع بين البني والبيج الفاتح حل مثالي لتبدو مساحة منزل أكبر، فكما لاحظ هنا أنه قد تم إحداث تناسق بين لون الأرضية الخشبية والجدران وتم الربط بينهم من خلال سجادة صغيرة لإضافة لمسة معاصرة على الغرفة.
بالتأكيد جميعنا على علم بأن المرايا الكبيرة تعمل على عكس الأضواء لتبدو الغرفة بمساحة أكبر من مساحتها الفعلية، لكن الجديد على أسماعك أن إضافة اللوحات الفنية المرسومة أيضًا لها تأثير مشابه للمرايا وتضيف مزيد من الأناقة والبهجة لمنزلك.
إذا كنت ترغب في إضافة مزيد من الأجواء المعاصرة لمنزلك، يمكنك الاستعانة ببعض الألوان الجريئة والمبهجة مثل اللون الأصفر ودمجه مع لون آخر أكثر هدوءً وهذا بالتأكيد سيعزز عامل الإشراق داخل منزلك لتبدو مساحته كبيرة.
في الكثير من الأحيان لا نعطي مزيد من الاهتمام للتفكير في تصميم غرف الطعام بطريقة أنيقة على اعتبار أنها مخفية عن أعين الزائرين، لكننا سنتخلى عن هذه الفكرة من خلال الاهتمام بعدد من التفاصيل الهامة مثل الاهتمام باختيار طاولة السفرة الذي يتناسب حجمها وشكلها مع مساحة الغرفة وكذلك ينبغي الاهتمام باختيار المقاعد التي لا تستنفذ جزء كبير من المساحة الكلية للمكان سواء عند فتحها أو ضمها للطاولة.
في المنازل الصغيرة يكون كل ركن من الأركان يحتاج لاستغلال مناسب، والمدخل يعتبر من أهم الأركان والمساحات التي ينبغي الاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل لأنها مصدر الانطباع الأول عن أناقة منزلك، يمكنك فعل ذلك بسهولة من خلال إضافة بعض قطع الأثاث الصغيرة تعلوها مرآة كبيرة أو لوحة فنية وبعض الاكسسوارات.
استغلال الأماكن الفارغة في المساحات الصغيرة كما ذكرنا من العوامل الأساسية لجعل منزلك الصغير مميز في تصميمه، يمكنك الابتعاد عن الطرق التقليدية قليلًا في هذا الأمر من خلال تصميم حديقة صغيرة في أحد الأركان الصغيرة غير المستهلكة مثل المداخل أو الممرات بين الغرف.
المطبخ غرفة حيوية من غرف المنزل، فإذا كنت تود الحصول على مطبخ مثالي على الطريقة المعاصرة، يمكنك فعل ذلك من خلال تطبيق بعض الحيل البسيطة مثل اللعب بالإضاءة وتوزيعها بطريقة خفية مبهرة، كما أن الأجهزة الكهربية الكبيرة ذات الألوان المعدنية سواء الفضي أو النحاسي لها تأثير رائع على تعزيز الأجواء المعاصرة العملية.
إذا كنت من محبي أجواء البيئة الطبيعية الخلابة ولديك في منزلك شرفة، يمكنك الاستفادة منها وجعلها بمثابة غرفة معيشة إضافية في منزلك من خلال وضع قطع أثاث خشبية بناءً على ذوقك الشخصي.
لا تحتاج في غرفة نومك سوى الحصول على الراحة والاسترخاء، فلماذا فوضى الأثاث الزائد والاكسسوارات الغريبة المبالغ فيها؟ البساطة في غرف النوم والاكتفاء بقطع الأثاث الهامة مثل السرير والدولاب تفي بالغرض، كما يمكن إضافة بعض اللوحات على الجدران الفارغة لمزيد من الأناقة والأجواء المعاصرة.
الحمامات الصغيرة لا يجب أن تُصمم بطريقة مملة وتقليدية، فإذا كنت ترغب في الحصول على الروح المعاصرة الأنيقة داخل حمامك الصغير يمكنك إضافة بعض اللمسات الجريئة مثل تصميم جدار من السيراميك الملون وجدار آخر من الخرسانة لإعطاء لمسة معاصرة في غاية الرقي.
أصبحت فكرة التصميمات المفتوحة من الأفكار المميزة التي تناسب العيش في المساحات الصغيرة؛ حيث تجعلك تشعر بأن منزلك أكبر دون الحاجة للجوء لأي حيل بديلة كما أنها تضيف مزيد من الأجواء المعاصرة على المكان.
الكثير من المنازل الصغيرة في المساحة تواجه مشكلة عدم وجود نوافذ للتهوية، لكن لا داعي للقلق بعد الآن، فيمكنك الاتجاه للتقنيات الحديثة للحصول على التهوية مثل المكيفات والاتجاه للخدع البصرية الوهمية على الجدران لتعويض التأثير المشرق للنوافذ.
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