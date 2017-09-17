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13 فكرة مميزة لتصميم منزلك الصغير على الطريقة المعاصرة الأنيقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
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أن يكون لديك منزل صغير لا يعني أن تصميمه سيكون سيئ على نحو لا يرضيك بحجة التقيد بمساحة محددة وديكورات ثابتة؛ لكن الأمر اختلف كثيرًا مع التطور الهائل في عالم التصميم لتصبح المنازل صغيرة المساحة هي الأكثر تناسبًا مع كافة التصميمات واللمسات الجمالية.

إذا كان لديك منزل صغير وتود تحويل تصميمه للطابع المعاصر الأنيق، يمكنك التعرف معنا اليوم على كيفية القيام بذلك؛ حيث سنقدم إليك خطة إصلاح وتحول مميزة لجعل منزلك ذو طابع مودرن أنيق.

1. وضع خطة قياس وتخطيط واضحة لأبعاد الغرفة قبل بدء التنفيذ

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

قبل البدء في أي شيء بالتأكيد سوف تحتاج لمعرفة المساحة الكلية للمنزل والقيام بإجراء رسم تخطيطي لكل غرفة لإظهار تصميمها الهندسي والتحقق من الزوايا والأعمدة وذلك لاختيار الأثاث الملائم.

2. استخدام نغمات الألوان الترابية

Evergreen, Officina design Officina design غرفة السفرة Wood effect
Officina design

Officina design
Officina design
Officina design

يعتبر الاتجاه لاختيار الألوان الترابية التي تتنوع بين البني والبيج الفاتح حل مثالي لتبدو مساحة منزل أكبر، فكما لاحظ هنا أنه قد تم إحداث تناسق بين لون الأرضية الخشبية والجدران وتم الربط بينهم من خلال سجادة صغيرة لإضافة لمسة معاصرة على الغرفة.

3. الاهتمام بتوزيع المرايا واللوحات الفنية في أرجاء الغرفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بالتأكيد جميعنا على علم بأن المرايا الكبيرة تعمل على عكس الأضواء لتبدو الغرفة بمساحة أكبر من مساحتها الفعلية، لكن الجديد على أسماعك أن إضافة اللوحات الفنية المرسومة أيضًا لها تأثير مشابه للمرايا وتضيف مزيد من الأناقة والبهجة لمنزلك.

4. إضافة بعض الألوان الجريئة

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

إذا كنت ترغب في إضافة مزيد من الأجواء المعاصرة لمنزلك، يمكنك الاستعانة ببعض الألوان الجريئة والمبهجة مثل اللون الأصفر ودمجه مع لون آخر أكثر هدوءً وهذا بالتأكيد سيعزز عامل الإشراق داخل منزلك لتبدو مساحته كبيرة.

5. إعطاء مزيد من الاهتمام لتصميم غرفة الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في الكثير من الأحيان لا نعطي مزيد من الاهتمام للتفكير في تصميم غرف الطعام بطريقة أنيقة على اعتبار أنها مخفية عن أعين الزائرين، لكننا سنتخلى عن هذه الفكرة من خلال الاهتمام بعدد من التفاصيل الهامة مثل الاهتمام باختيار طاولة السفرة الذي يتناسب حجمها وشكلها مع مساحة الغرفة وكذلك ينبغي الاهتمام باختيار المقاعد التي لا تستنفذ جزء كبير من المساحة الكلية للمكان سواء عند فتحها أو ضمها للطاولة.

6. إضافة لمسة جمالية ملفتة للمدخل

Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская الممر والمدخل
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

في المنازل الصغيرة يكون كل ركن من الأركان يحتاج لاستغلال مناسب، والمدخل يعتبر من أهم الأركان والمساحات التي ينبغي الاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل لأنها مصدر الانطباع الأول عن أناقة منزلك، يمكنك فعل ذلك بسهولة من خلال إضافة بعض قطع الأثاث الصغيرة تعلوها مرآة كبيرة أو لوحة فنية وبعض الاكسسوارات.

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7. استغلال المساحات الفارغة بتصميم حديقة داخلية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

استغلال الأماكن الفارغة في المساحات الصغيرة كما ذكرنا من العوامل الأساسية لجعل منزلك الصغير مميز في تصميمه، يمكنك الابتعاد عن الطرق التقليدية قليلًا في هذا الأمر من خلال تصميم حديقة صغيرة في أحد الأركان الصغيرة غير المستهلكة مثل المداخل أو الممرات بين الغرف.

8. تطبيق بعض الحيل المميزة للحصول على مطبخ مثالي

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

المطبخ غرفة حيوية من غرف المنزل، فإذا كنت تود الحصول على مطبخ مثالي على الطريقة المعاصرة، يمكنك فعل ذلك من خلال تطبيق بعض الحيل البسيطة مثل اللعب بالإضاءة وتوزيعها بطريقة خفية مبهرة، كما أن الأجهزة الكهربية الكبيرة ذات الألوان المعدنية سواء الفضي أو النحاسي لها تأثير رائع على تعزيز الأجواء المعاصرة العملية.

9. الاستفادة من الشرفة كغرفة إضافية

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa بلكونة أو شرفة
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

إذا كنت من محبي أجواء البيئة الطبيعية الخلابة ولديك في منزلك شرفة، يمكنك الاستفادة منها وجعلها بمثابة غرفة معيشة إضافية في منزلك من خلال وضع قطع أثاث خشبية بناءً على ذوقك الشخصي.

10. الابتعاد عن تكديس غرف النوم بالأثاث

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi غرفة نوم
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

لا تحتاج في غرفة نومك سوى الحصول على الراحة والاسترخاء، فلماذا فوضى الأثاث الزائد والاكسسوارات الغريبة المبالغ فيها؟ البساطة في غرف النوم والاكتفاء بقطع الأثاث الهامة مثل السرير والدولاب تفي بالغرض، كما يمكن إضافة بعض اللوحات على الجدران الفارغة لمزيد من الأناقة والأجواء المعاصرة.

11. التعامل مع الحمامات الصغيرة بالتصميمات الجريئة الملفتة

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

الحمامات الصغيرة لا يجب أن تُصمم بطريقة مملة وتقليدية، فإذا كنت ترغب في الحصول على الروح المعاصرة الأنيقة داخل حمامك الصغير يمكنك إضافة بعض اللمسات الجريئة مثل تصميم جدار من السيراميك الملون وجدار آخر من الخرسانة لإعطاء لمسة معاصرة في غاية الرقي.

12. تنفيذ فكرة التصميم المفتوح

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

أصبحت فكرة التصميمات المفتوحة من الأفكار المميزة التي تناسب العيش في المساحات الصغيرة؛ حيث تجعلك تشعر بأن منزلك أكبر دون الحاجة للجوء لأي حيل بديلة كما أنها تضيف مزيد من الأجواء المعاصرة على المكان.

13. حيلة رائعة للتعامل مع منزل صغير لا يحتوي على أية نوافذ

news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Walls & flooringWallpaper
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

الكثير من المنازل الصغيرة في المساحة تواجه مشكلة عدم وجود نوافذ للتهوية، لكن لا داعي للقلق بعد الآن، فيمكنك الاتجاه للتقنيات الحديثة للحصول على التهوية مثل المكيفات والاتجاه للخدع البصرية الوهمية على الجدران لتعويض التأثير المشرق للنوافذ.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، تعرف على 7 أخطاء ديكور شائعة لتجنبها عند تصميم منزلك.

20 تصميم رائع لطاولات الإعداد داخل المطبخ العصري
13 فكرة مميزة لتصميم منزلك الصغير على الطريقة المعاصرة الأنيقة

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