20 تصميم رائع لطاولات الإعداد داخل المطبخ العصري

المطبخمن الغرف التي تستوعب الكثير من الأغراض والاحتياجات وهو كما نعلم المكان المخصص لإعداد الطعام والذي تقضي فيه ربة المنزل معظم أوقاتها خلال اليوم؛ لذا فالاهتمام بتفاصيل تصميمه يُعد عمل شاق يحتاج للتأني والتفكير بعملية.

من مكونات المطبخ الرئيسية الخزانات العلوية والسفلية والتي يتم تصميمها حسب مساحة المطبخ واحتياجات التخزين الخاصة بربة المنزل، منها أيضًا طاولات الإعداد أو ما يطلق عليها كونترتوب وهي الطاولات المخصصة لإعداد الطعام عليها، وسنتعرف اليوم عن طاولات الإعداد داخل المطبخ العصري وكيفية اختيار السطح العلوي لها وفق معايير الصلابة ومقاومة درجات الحرارة المرتفعة التي تجعل الرخام والجرانيت من أفضل الخامات لهذه الوظيفة. عند الاختيار بين خامات الرخام والجرانيت لتغطية طاولات الإعداد داخل المطبخ فينبغي الأخذ في الاعتبار أن لكل منهم مزاياه وعيوبه، فنلاحظ أن الرخام على سبيل المثال مادة مسامية ينبغي أن يتم تنظيفها بسرعة إذا تم تلطيخها حتى لا تتسل أية ميكروبات للداخل، والجرانيت يشبهه في هذا الأمر أيضًا. إذا كنت تود الحصول على طاولة إعداد جديدة من الرخام أو الجرانيت بتصميم عصري مُلهم داخل مطبخك يمكنك الاطلاع على هذه الأفكار التي بالتأكيد ستكون مصدر هام لك ولاختيارك.