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20 تصميم رائع لطاولات الإعداد داخل المطبخ العصري

Mai Elkholy Mai Elkholy
CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
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المطبخمن الغرف التي تستوعب الكثير من الأغراض والاحتياجات وهو كما نعلم المكان المخصص لإعداد الطعام والذي تقضي فيه ربة المنزل معظم أوقاتها خلال اليوم؛ لذا فالاهتمام بتفاصيل تصميمه يُعد عمل شاق يحتاج للتأني والتفكير بعملية.

من مكونات المطبخ الرئيسية الخزانات العلوية والسفلية والتي يتم تصميمها حسب مساحة المطبخ واحتياجات التخزين الخاصة بربة المنزل، منها أيضًا طاولات الإعداد أو ما يطلق عليها كونترتوب وهي الطاولات المخصصة لإعداد الطعام عليها، وسنتعرف اليوم عن طاولات الإعداد داخل المطبخ العصري وكيفية اختيار السطح العلوي لها وفق معايير الصلابة ومقاومة درجات الحرارة المرتفعة التي تجعل الرخام والجرانيت من أفضل الخامات لهذه الوظيفة. عند الاختيار بين خامات الرخام والجرانيت لتغطية طاولات الإعداد داخل المطبخ فينبغي الأخذ في الاعتبار أن لكل منهم مزاياه وعيوبه، فنلاحظ أن الرخام على سبيل المثال مادة مسامية ينبغي أن يتم تنظيفها بسرعة إذا تم تلطيخها حتى لا تتسل أية ميكروبات للداخل، والجرانيت يشبهه في هذا الأمر أيضًا. إذا كنت تود الحصول على طاولة إعداد جديدة من الرخام أو الجرانيت بتصميم عصري مُلهم داخل مطبخك يمكنك الاطلاع على هذه الأفكار التي بالتأكيد ستكون مصدر هام لك ولاختيارك.

1. مطبخ من الخشب الأسود وطاولة إعداد مغطاة بالجرانيت

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

في هذا التصميم نلاحظ أن اتباع مبدأ البساطة هو السائد على أجواء هذا المطبخ صغير المساحة، فنلاحظ أنه تم تنفيذ الخزانات من الخشب المضغوط الأسود، وبالنسبة لطاولة لإعداد فقد تم تصميمها في أحد جوانب المطبخ وتم تغطيتها بالجرانيت، وتم اكتمال أناقة المطبخ من خلال الخزانات العلوية المفتوحة والمغلقة التي أضافت لمسة شخصية مميزة.

2. شريط الفسيفساء ولمسة فنية مميزة على جدار المطبخ

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

يمكنك لفت الانتباه إلى طاولة الإعداد الموجودة بمطبخك بطريقة غير تقليدية من خلال إحاطة الجدار أعلاها ببلاط الفسيفساء الساحر، طاولة الإعداد مغطاة بالجرانيت ومصممة من الأسفل لتتضمن عدد من الخزانات الخشبية السفلية، وكما نلاحظ أنه تم تصميم بار صغير في منتصف المطبخ مغطى بالجرانيت لاستغلال المساحة وإحداث تناغم بين مكونات المطبخ.

3. تناسق الجرانيت مع لون الخشب الفاتح

CASA Habitación FGI, Estudio 289 Estudio 289 مطبخ
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

بغض النظر عن قوة تحمل أسطح العمل المصنوعة من الجرانيت، إلا أنها تعطيك أناقة من نوع مثالي خاصةً عند استخدام اللون الرملي منها في المطابخ المُصممة من الخشب ذات اللون البني الفاتح.

4. لخشب الداكن وأناقة الجرانيت الرمادي معه

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

الخيار المعاكس للتصميم السابق يعتبر من التصميمات المبهرة التي يمكنك تنفيذها إذا كنت من محبي أجواء الفخامة. تم تصميم طاولة الإعداد على شكل حرف U لتتناسب مع شكل الغرفة، وكان اختيار الجرانيت الرمادي هو الخيار الأنسب مع الخزانات الخشبية باللون البني الداكن.

5. اللون الأحمر وأجواء من البهجة والمرح

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تصميم رائع مليء بالحيوية يساعد ربة المنزل على الابتكار داخل المطبخ، فقد تم تصميم الخزانات باللون الأسود الداكن، وبالنسبة لطاولات الإعداد فقد أحدث اللون الرمادي الفاتح لمسة رائعة على التصميم الكلي للغرفة.

6. أناقة وتميز الخشب الأحمر

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

عند النظر لهذا التصميم للمرة الأولى نلاحظ مدى التناسق الظاهر في توزيع الألوان المستخدمة في أرجاء المطبخ، حيث تم اختيار لون الخزانات ليكون من الخشب الأحمر وبالنسبة للجرانيت فقد تم اختيار اللون الرمادي الفاتح المشابه للون بلاط أرضية المطبخ.

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7. مطبخ خشبي وطاولة إعداد من الرخام

Depto DLH, T + T Arquitectos T + T Arquitectos مطبخ
T + T Arquitectos

T + T Arquitectos
T + T Arquitectos
T + T Arquitectos

الأناقة الظاهرة في تصميم هذا المطبخ نابعة من الخزانات الخشبية المصممة على الطريقة المعاصرة، والرخام الأبيض كان العنصر الأكثر إشراقًا وتناسبًا مع تصميم المطبخ.

8. طاولة إعداد كاملة من الجرانيت

Cocina en Privanzas del Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ خشب Wood effect
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

لا يستخدم الرخام فقط في تغطية سطح طاولة إعداد الطعام، لكن يمكن الخروج عن المألوف من خلال تطبيق هذا النموذج وصنع طاولة الإعداد كاملة من الجرانيت.

9. مطبخ أبيض وبعض اللمسات الجريئة

Casa Kompa-Enríquez, Axios Arquitectos Axios Arquitectos مطبخ
Axios Arquitectos

Axios Arquitectos
Axios Arquitectos
Axios Arquitectos

لا يوجد اختلاف أن المطبخ من الغرف التي تحتاج أن تبقى برونقها وتحتفظ بنظافتها طوال الوقت؛ لذا فاختيار تصميم المطبخ باللون الأبيض يمكن أن يكون خيار مناسب لمحبي التجديد والتلاعب بالألوان بشكل مستمر، فكما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم تصميم خزانات المطبخ باللون الأبيض وطلاء أحد الجدران باللون البرتقالي الجريء وكان اختيار رخام سطح طاولة الإعداد باللون الرمادي الداكن هو الأنسب والأكثر تناسقًا.

10. طاولة إعداد طعام متعددة الاستخدامات

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مطبخ
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

مساحة المطبخ الكبيرة توفر الحرية الكافية للمصمم لإدخال الكثير من الابتكارات، ومن أبرز ما يميز المطابخ الكبيرة طاولة المنتصف “Kitchen Island”، وفي هذا النموذج تم جعل هذه الطاولة متعددة الاستخدامات لتكون بمثابة طاولة إعداد من جانب ومن الجانب الآخر تستخدم كطاولة لتناول الأطعمة وبعض المشروبات، وتم تغطية هذا السطح بالرخام بألوان مختلفة لإضفاء لمسة عصرية مميزة.

11. التفاف الرخام حول طاولة الإعداد

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

إذا كنت من محبي الأناقة والذوق الرفيع، فهذا النموذج يُعد الأفضل بالنسبة إليك؛ حيث احتل الرخام مساحة كبيرة من التصميم لجذب الانتباه خاصةً لطاولة الجزيرة، فقط تم إحاطة الطاولة بالرخام الأبيض من أعلى وأسفل لتعزيز أجواء الطابع المعاصر.

12. استخدام الجرانيت لتغطية سطح طاولة الإعداد وكذلك على الجدران

Cocinas, ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S. ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S. مطبخ
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.

ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.

الطريقة الأحدث للاستفادة من الشكل الجمالي لتصميم الجرانيت هي استخدام تلك الخامة على الجدران والأرضيات بدلًا من استخدامها فقط على الأسطح العلوية للطاولات.

13. الجمع بين الألوان الداكنة والفاتحة بطريقة أنيقة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

نلاحظ أن التناقض في الألوان والتناسق الحادث بين لون خشب الخزانات الداكن والأرضية الرمادية قد أحدثه الجرانيت المستخدم على طاولة الإعداد، ويجدر بنا الإشارة أن تصميم طاولة الإعداد لتأخذ شكل حرف L قد عمل على توفير مساحة وظيفية مناسبة، والمميز في هذا التصميم أيضًا أنه تم تغطية أحد الجدران الفاصلة بين الطاولة والخزانة العلوية بالرخام المزخرف لإضافة لمسة نهائية في غاية الرقي.

14. رقة ونعومة الجرانيت الوردي في المطابخ

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

بطريقة جديدة للجمع بين لون الخشب الأحمر الخاص بالخزانات السفلية واللون الأبيض الخاص بالخزانات العلوية تم اختيار سطح طاولة الإعداد من الجرانيت الوردي لإضافة لمسة رقيقة على التصميم الكلي.

15. تصميم عصري للمطبخ ذات المساحة الصغيرة

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

أبرز عناصر هذا التصميم هو ألوان الخشب والجرانيت والخزانات البيضاء والتي تم الجمع بينهما بطريقة مميزة بعيدة عن وجود أي تناقض غريب.

16. تصميم مطبخ باللون الرمادي على الطريقة الاسكندنافية

Casa ES - Proyecto, FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. مطبخ
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.

FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.
FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.

على الرغم أن اللون الرمادي هو المسيطر الأول على تصميم هذه الغرفة، إلا أن التصميم بعيد عن أجواء الملل وذلك من خلال الاتجاه لاستخدام الرخام بكثرة وتصميم الجدران بطريقة مشابهة لزخرفة الرخام المموجة.

17. تصميم مطبخ أبيض مساحته كبيرة

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

يعتبر الجرانيت هنا هو عنصر الجذب الأبرز حيث تم توزيعه بطريقة هندسية مميزة على طاولات الإعداد المحيطة وطاولة المنتصف، نلاحظ أيضًا أن اللون الأبيض الذي تم استخدامه لتصميم الخزانات كان خيار مثالي لتوفير مزيد من الإشراق داخل المطبخ، ولكسر هدوء الأبيض تم إحاطة المطبخ من الأعلى ناحية السقف بشريط أحمر مميز.

18. طاولة إعداد مزدوجة من الجرانيت لتوفير مساحة أكثر عملية:

PZ Arquitectura, Grupo PZ Grupo PZ مطبخ
Grupo PZ

Grupo PZ
Grupo PZ
Grupo PZ

مطبخ صغير في المساحة على شكل حرف U تم الاستفادة من كل ركن من أركانه للحصول على مساحات عملية، فقد تم تصميم الخزانات في كل مكان حتى أعلى النافذة، كما تم الاستفادة أيضًا من طاولة الإعداد من خلال تصميمها بطريقة مزدوجة متدرجة لا مثيل لها.

19. الأسود والرمادي

Casa PO, LDC Arquitectura LDC Arquitectura مطبخ فلز Wood effect
LDC Arquitectura

LDC Arquitectura
LDC Arquitectura
LDC Arquitectura

اللونين الأسود والرمادي من الألوان الأكثر استخدامًا في تصميمات المطابخ، فنلاحظ في هذا التصميم أنه تم تصميم الخزانات السفلية باللون الأسود التي تتناسب بدرجة كبيرة مع الجرانيت الرمادي أعلاها وكذلك مع الأرضية.

20. طاولة وسطية رائعة مغطاة بالجرانيت اللامع

Encuentro, Estudio Moron Saad Estudio Moron Saad مطبخ
Estudio Moron Saad

Encuentro

Estudio Moron Saad
Estudio Moron Saad
Estudio Moron Saad

التصميم الأخير في جولتنا اليوم يركز على تصميم طاولة الإعداد الرائعة التي تم تثبيتها في منتصف المطبخ والمغطاة بسطح من الجرانيت الرمادي اللامع الذي أضاف لمسة جمالية أنيقة على تصميم المطبخ المعاصر.

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20 تصميم رائع لطاولات الإعداد داخل المطبخ العصري

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