20 تصميم رائع لطاولات الإعداد داخل المطبخ العصري

المطبخمن الغرف التي تستوعب الكثير من الأغراض والاحتياجات وهو كما نعلم المكان المخصص لإعداد الطعام والذي تقضي فيه ربة المنزل معظم أوقاتها خلال اليوم؛ لذا فالاهتمام بتفاصيل تصميمه يُعد عمل شاق يحتاج للتأني والتفكير بعملية.
من مكونات المطبخ الرئيسية الخزانات العلوية والسفلية والتي يتم تصميمها حسب مساحة المطبخ واحتياجات التخزين الخاصة بربة المنزل، منها أيضًا طاولات الإعداد أو ما يطلق عليها
كونترتوب وهي الطاولات المخصصة لإعداد الطعام عليها، وسنتعرف اليوم عن طاولات الإعداد داخل المطبخ العصري وكيفية اختيار السطح العلوي لها وفق معايير الصلابة ومقاومة درجات الحرارة المرتفعة التي تجعل الرخام والجرانيت من أفضل الخامات لهذه الوظيفة.
عند الاختيار بين خامات الرخام والجرانيت لتغطية طاولات الإعداد داخل المطبخ فينبغي الأخذ في الاعتبار أن لكل منهم مزاياه وعيوبه، فنلاحظ أن الرخام على سبيل المثال مادة مسامية ينبغي أن يتم تنظيفها بسرعة إذا تم تلطيخها حتى لا تتسل أية ميكروبات للداخل، والجرانيت يشبهه في هذا الأمر أيضًا.
إذا كنت تود الحصول على طاولة إعداد جديدة من الرخام أو الجرانيت بتصميم عصري مُلهم داخل مطبخك يمكنك الاطلاع على هذه الأفكار التي بالتأكيد ستكون مصدر هام لك ولاختيارك.
في هذا التصميم نلاحظ أن اتباع مبدأ البساطة هو السائد على أجواء هذا المطبخ صغير المساحة، فنلاحظ أنه تم تنفيذ الخزانات من الخشب المضغوط الأسود، وبالنسبة لطاولة لإعداد فقد تم تصميمها في أحد جوانب المطبخ وتم تغطيتها بالجرانيت، وتم اكتمال أناقة المطبخ من خلال الخزانات العلوية المفتوحة والمغلقة التي أضافت لمسة شخصية مميزة.
يمكنك لفت الانتباه إلى طاولة الإعداد الموجودة بمطبخك بطريقة غير تقليدية من خلال إحاطة الجدار أعلاها ببلاط الفسيفساء الساحر، طاولة الإعداد مغطاة بالجرانيت ومصممة من الأسفل لتتضمن عدد من الخزانات الخشبية السفلية، وكما نلاحظ أنه تم تصميم بار صغير في منتصف المطبخ مغطى بالجرانيت لاستغلال المساحة وإحداث تناغم بين مكونات المطبخ.
بغض النظر عن قوة تحمل أسطح العمل المصنوعة من الجرانيت، إلا أنها تعطيك أناقة من نوع مثالي خاصةً عند استخدام اللون الرملي منها في المطابخ المُصممة من الخشب ذات اللون البني الفاتح.
الخيار المعاكس للتصميم السابق يعتبر من التصميمات المبهرة التي يمكنك تنفيذها إذا كنت من محبي أجواء الفخامة. تم تصميم طاولة الإعداد على شكل حرف U لتتناسب مع شكل الغرفة، وكان اختيار الجرانيت الرمادي هو الخيار الأنسب مع الخزانات الخشبية باللون البني الداكن.
تصميم رائع مليء بالحيوية يساعد ربة المنزل على الابتكار داخل المطبخ، فقد تم تصميم الخزانات باللون الأسود الداكن، وبالنسبة لطاولات الإعداد فقد أحدث اللون الرمادي الفاتح لمسة رائعة على التصميم الكلي للغرفة.
عند النظر لهذا التصميم للمرة الأولى نلاحظ مدى التناسق الظاهر في توزيع الألوان المستخدمة في أرجاء المطبخ، حيث تم اختيار لون الخزانات ليكون من الخشب الأحمر وبالنسبة للجرانيت فقد تم اختيار اللون الرمادي الفاتح المشابه للون بلاط أرضية المطبخ.
الأناقة الظاهرة في تصميم هذا المطبخ نابعة من الخزانات الخشبية المصممة على الطريقة المعاصرة، والرخام الأبيض كان العنصر الأكثر إشراقًا وتناسبًا مع تصميم المطبخ.
لا يستخدم الرخام فقط في تغطية سطح طاولة إعداد الطعام، لكن يمكن الخروج عن المألوف من خلال تطبيق هذا النموذج وصنع طاولة الإعداد كاملة من الجرانيت.
لا يوجد اختلاف أن المطبخ من الغرف التي تحتاج أن تبقى برونقها وتحتفظ بنظافتها طوال الوقت؛ لذا فاختيار تصميم المطبخ باللون الأبيض يمكن أن يكون خيار مناسب لمحبي التجديد والتلاعب بالألوان بشكل مستمر، فكما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم تصميم خزانات المطبخ باللون الأبيض وطلاء أحد الجدران باللون البرتقالي الجريء وكان اختيار رخام سطح طاولة الإعداد باللون الرمادي الداكن هو الأنسب والأكثر تناسقًا.
مساحة المطبخ الكبيرة توفر الحرية الكافية للمصمم لإدخال الكثير من الابتكارات، ومن أبرز ما يميز المطابخ الكبيرة طاولة المنتصف “Kitchen Island”، وفي هذا النموذج تم جعل هذه الطاولة متعددة الاستخدامات لتكون بمثابة طاولة إعداد من جانب ومن الجانب الآخر تستخدم كطاولة لتناول الأطعمة وبعض المشروبات، وتم تغطية هذا السطح بالرخام بألوان مختلفة لإضفاء لمسة عصرية مميزة.
إذا كنت من محبي الأناقة والذوق الرفيع، فهذا النموذج يُعد الأفضل بالنسبة إليك؛ حيث احتل الرخام مساحة كبيرة من التصميم لجذب الانتباه خاصةً لطاولة الجزيرة، فقط تم إحاطة الطاولة بالرخام الأبيض من أعلى وأسفل لتعزيز أجواء الطابع المعاصر.
الطريقة الأحدث للاستفادة من الشكل الجمالي لتصميم الجرانيت هي استخدام تلك الخامة على الجدران والأرضيات بدلًا من استخدامها فقط على الأسطح العلوية للطاولات.
نلاحظ أن التناقض في الألوان والتناسق الحادث بين لون خشب الخزانات الداكن والأرضية الرمادية قد أحدثه الجرانيت المستخدم على طاولة الإعداد، ويجدر بنا الإشارة أن تصميم طاولة الإعداد لتأخذ شكل حرف L قد عمل على توفير مساحة وظيفية مناسبة، والمميز في هذا التصميم أيضًا أنه تم تغطية أحد الجدران الفاصلة بين الطاولة والخزانة العلوية بالرخام المزخرف لإضافة لمسة نهائية في غاية الرقي.
بطريقة جديدة للجمع بين لون الخشب الأحمر الخاص بالخزانات السفلية واللون الأبيض الخاص بالخزانات العلوية تم اختيار سطح طاولة الإعداد من الجرانيت الوردي لإضافة لمسة رقيقة على التصميم الكلي.
أبرز عناصر هذا التصميم هو ألوان الخشب والجرانيت والخزانات البيضاء والتي تم الجمع بينهما بطريقة مميزة بعيدة عن وجود أي تناقض غريب.
على الرغم أن اللون الرمادي هو المسيطر الأول على تصميم هذه الغرفة، إلا أن التصميم بعيد عن أجواء الملل وذلك من خلال الاتجاه لاستخدام الرخام بكثرة وتصميم الجدران بطريقة مشابهة لزخرفة الرخام المموجة.
يعتبر الجرانيت هنا هو عنصر الجذب الأبرز حيث تم توزيعه بطريقة هندسية مميزة على طاولات الإعداد المحيطة وطاولة المنتصف، نلاحظ أيضًا أن اللون الأبيض الذي تم استخدامه لتصميم الخزانات كان خيار مثالي لتوفير مزيد من الإشراق داخل المطبخ، ولكسر هدوء الأبيض تم إحاطة المطبخ من الأعلى ناحية السقف بشريط أحمر مميز.
مطبخ صغير في المساحة على شكل حرف U تم الاستفادة من كل ركن من أركانه للحصول على مساحات عملية، فقد تم تصميم الخزانات في كل مكان حتى أعلى النافذة، كما تم الاستفادة أيضًا من طاولة الإعداد من خلال تصميمها بطريقة مزدوجة متدرجة لا مثيل لها.
اللونين الأسود والرمادي من الألوان الأكثر استخدامًا في تصميمات المطابخ، فنلاحظ في هذا التصميم أنه تم تصميم الخزانات السفلية باللون الأسود التي تتناسب بدرجة كبيرة مع الجرانيت الرمادي أعلاها وكذلك مع الأرضية.
التصميم الأخير في جولتنا اليوم يركز على تصميم طاولة الإعداد الرائعة التي تم تثبيتها في منتصف المطبخ والمغطاة بسطح من الجرانيت الرمادي اللامع الذي أضاف لمسة جمالية أنيقة على تصميم المطبخ المعاصر.
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