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7 ألوان جدران مميزة و جديدة لعام 2017

Mai Elkholy Mai Elkholy
Obra Mendoza - Diseño Integral depto. 2 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
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الألوان من حولنا لها تأثير مؤثر ومباشر على الحالة المزاجية والنفسية للإنسان، وبالتأكيد ألوان جدران المنزل سيكون لها نفس الدور فينبغي الاهتمام والتأني في اختيارها بناءً على عدد كبير من العوامل والاعتبارات مثل مساحة المنزل وارتفاعه وكذلك نمط التصميم الذي ترغب في تنفيذه.

سنقوم اليوم خلال هذا المحتوى بعرض مجموعة من ألوان الجدران المميزة الجديدة لعام 2017 وكيفية الربط بينها وتنسيقها بعناصر الغرفة المختلفة من أثاث ومفروشات وسجاد.

1. ألوان الباستيل الرقيقة

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

ألوان الباستيل هي الأكثر انتشارًا هذا العام، وهذه الألوان تنحصر في الألوان الهادئة بين الأبيض والوردي والبنفسجي واللبني وغير ذلك من الألوان الهادئة التي تتسبب في خلق أجواء مريحة داخل أي مساحة. في هذا التصميم الرائع لغرفة النوم تم اختيار لون الجدار البنفسجي الفاتح الذي يتشابه مع لون السجادة المماثلة ويتناسب بدرجة كبيرة مع الأثاث الأبيض، وللخروج عن أجواء الهدوء بطريقة رقيقة أيضًا تم الاستعانة باكسسوارات طفيفة باللون الأحمر الأنيق.

2. الجمع بين الأبيض والرمادي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في المساحات المشرقة كان الجمع بين اللونين الأبيض والرمادي الخيار الأنسب للشعور بمزيد من الإشراق والمساحة الفعلية الكبيرة. اللونين الأبيض والرمادي من الألوان المناسبة التي يمكنك إدخال أية ألوان مبهجة إليها للابتعاد عن ملل الهدوء وإضافة روح المرح الرقيقة للغرفة.

3. توحيد اللون الأبيض

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

في هذا التصميم المُلهم تم توحيد طلاء الجدران الأبيض مع لون الأثاث مما عمل على إعطاء الشعور باتساع مساحة الغرفة، كما تم التلاعب بالاكسسوارات وعناصر الزينة داخل الغرفة بطريقة مبدعة، فقد تم استخدام وسائد بدرجات اللون الأزرق، كما كان اختيار السجادة الرمادية الاختيار الأنسب لعناصر الغرفة الكلية.

4. هدوء اللون الرمادي في غرف المعيشة

Obra Mendoza - Diseño Integral depto. 2 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

اللون الرمادي من الألوان العصرية التي تم استخدامها هذا العام بكثرة نظرًا لتناسبها مع كافة أنماط التصميم ومع كافة الأذواق سواء محبي الأجواء الهادئة أو التصميمات الجريئة، ففي هذا التصميم تم طلاء الجدار باللون الرمادي الذي يتناسب مع الأريكة ذات اللون الرمادي الداكن، تم إضافة وسائد ملونة باللون الأزرق الداكن لإضافة لمسة ساحرة على المكان. نلاحظ أيضًا أن أباجورة الإضاءة المودرن تم اختيارها باللون الرمادي الداكن وكذلك أُطر اللوحات المثبتة أعلى الأريكة مما أعطانا شعور أن هذه الغرفة بمثابة صورة للوحة فنية بتأثير الأبيض والأسود.

5. اللون الوردي الدافئ

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior غرفة المعيشة
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

المنزل مُصمم بطريقة مميزة تجمع بين الطابعين الريفي والمودرن، لكن المميز في هذا التصميم هو لون الجدران الرائع؛ حيث تم استخدام اللون الوردي الدافئ لخلق أجواء هادئة في غاية الأناقة والرقي.

6. الأخضر الزرعي وأناقته مع الطابع المودرن البسيط

『 ふんわり北欧スタイルのすまい 』, Live Sumai - アズ・コンストラクション - Live Sumai - アズ・コンストラクション - غرفة المعيشة
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -

　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -

نلاحظ في هذا التصميم مدى أناقة اللون الأخضر الزرعي وتناسبه مع لون الأرضية الخشبية وكذلك مه طابع الأثاث الريفي، كما أن الجمع بينه وبين اللون الأبيض أضاف مزيد من الإشراق للغرفة ليشعر الموجود فيها كأنه في حديقة في الهواء الطلق.

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7. الأصفر مع النمط الكلاسيكي

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

بالتأكيد جميعنا نود العيش في أجواء من التفاؤل والبهجة، يمكننا تحقيق ذلك من خلال الخروج عن الطابع التقليدي في اختيار ألوان المنزل، ففي هذا النموذج المميز لمنزل كلاسيكي تم طلاء الجدار باللون الأصفر الدافئ أحد الألوان المعاصرة لهذا العام.

8. فخامة اللون الرمادي المائل للأسود

Concord High - Thomas Pedersen, Stouby Stouby غرفة المعيشة
Stouby

Concord High – Thomas Pedersen

Stouby
Stouby
Stouby

اللون الرمادي الداكن من الألوان الرائعة التي تأتي في مقدمة الألوان الخاصة بهذا العام، في هذا التصميم يتضح أن اللون الرمادي الداكن يتناسب مع عدد كبير من الألوان الأخرى ويمكن الدمج بينهما بسهولة من خلال بعض عناصر الديكور الفرعية.

9. الجرأة في استخدام اللون التركواز القاتم

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball غرفة المعيشة
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

لا يجب الالتزام بالألوان الهادئة أو الجريئة التي اعتدنا عليها، فيمكننا التحلي بالجرأة واستخدام بعض الألوان الصارخة مثل التركواز القاتم والجمع بينه وبين اللون الأصفر بطريقة مميزة في شرفة منزلك الخاص.

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