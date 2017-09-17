7 ألوان جدران مميزة و جديدة لعام 2017

الألوان من حولنا لها تأثير مؤثر ومباشر على الحالة المزاجية والنفسية للإنسان، وبالتأكيد ألوان جدران المنزل سيكون لها نفس الدور فينبغي الاهتمام والتأني في اختيارها بناءً على عدد كبير من العوامل والاعتبارات مثل مساحة المنزل وارتفاعه وكذلك نمط التصميم الذي ترغب في تنفيذه.
سنقوم اليوم خلال هذا المحتوى بعرض مجموعة من ألوان الجدران المميزة الجديدة لعام 2017 وكيفية الربط بينها وتنسيقها بعناصر الغرفة المختلفة من أثاث ومفروشات وسجاد.
ألوان الباستيل هي الأكثر انتشارًا هذا العام، وهذه الألوان تنحصر في الألوان الهادئة بين الأبيض والوردي والبنفسجي واللبني وغير ذلك من الألوان الهادئة التي تتسبب في خلق أجواء مريحة داخل أي مساحة. في هذا التصميم الرائع لغرفة النوم تم اختيار لون الجدار البنفسجي الفاتح الذي يتشابه مع لون السجادة المماثلة ويتناسب بدرجة كبيرة مع الأثاث الأبيض، وللخروج عن أجواء الهدوء بطريقة رقيقة أيضًا تم الاستعانة باكسسوارات طفيفة باللون الأحمر الأنيق.
في المساحات المشرقة كان الجمع بين اللونين الأبيض والرمادي الخيار الأنسب للشعور بمزيد من الإشراق والمساحة الفعلية الكبيرة. اللونين الأبيض والرمادي من الألوان المناسبة التي يمكنك إدخال أية ألوان مبهجة إليها للابتعاد عن ملل الهدوء وإضافة روح المرح الرقيقة للغرفة.
في هذا التصميم المُلهم تم توحيد طلاء الجدران الأبيض مع لون الأثاث مما عمل على إعطاء الشعور باتساع مساحة الغرفة، كما تم التلاعب بالاكسسوارات وعناصر الزينة داخل الغرفة بطريقة مبدعة، فقد تم استخدام وسائد بدرجات اللون الأزرق، كما كان اختيار السجادة الرمادية الاختيار الأنسب لعناصر الغرفة الكلية.
اللون الرمادي من الألوان العصرية التي تم استخدامها هذا العام بكثرة نظرًا لتناسبها مع كافة أنماط التصميم ومع كافة الأذواق سواء محبي الأجواء الهادئة أو التصميمات الجريئة، ففي هذا التصميم تم طلاء الجدار باللون الرمادي الذي يتناسب مع الأريكة ذات اللون الرمادي الداكن، تم إضافة وسائد ملونة باللون الأزرق الداكن لإضافة لمسة ساحرة على المكان. نلاحظ أيضًا أن أباجورة الإضاءة المودرن تم اختيارها باللون الرمادي الداكن وكذلك أُطر اللوحات المثبتة أعلى الأريكة مما أعطانا شعور أن هذه الغرفة بمثابة صورة للوحة فنية بتأثير الأبيض والأسود.
المنزل مُصمم بطريقة مميزة تجمع بين الطابعين الريفي والمودرن، لكن المميز في هذا التصميم هو لون الجدران الرائع؛ حيث تم استخدام اللون الوردي الدافئ لخلق أجواء هادئة في غاية الأناقة والرقي.
نلاحظ في هذا التصميم مدى أناقة اللون الأخضر الزرعي وتناسبه مع لون الأرضية الخشبية وكذلك مه طابع الأثاث الريفي، كما أن الجمع بينه وبين اللون الأبيض أضاف مزيد من الإشراق للغرفة ليشعر الموجود فيها كأنه في حديقة في الهواء الطلق.
بالتأكيد جميعنا نود العيش في أجواء من التفاؤل والبهجة، يمكننا تحقيق ذلك من خلال الخروج عن الطابع التقليدي في اختيار ألوان المنزل، ففي هذا النموذج المميز لمنزل كلاسيكي تم طلاء الجدار باللون الأصفر الدافئ أحد الألوان المعاصرة لهذا العام.
اللون الرمادي الداكن من الألوان الرائعة التي تأتي في مقدمة الألوان الخاصة بهذا العام، في هذا التصميم يتضح أن اللون الرمادي الداكن يتناسب مع عدد كبير من الألوان الأخرى ويمكن الدمج بينهما بسهولة من خلال بعض عناصر الديكور الفرعية.
لا يجب الالتزام بالألوان الهادئة أو الجريئة التي اعتدنا عليها، فيمكننا التحلي بالجرأة واستخدام بعض الألوان الصارخة مثل التركواز القاتم والجمع بينه وبين اللون الأصفر بطريقة مميزة في شرفة منزلك الخاص.
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