7 ألوان جدران مميزة و جديدة لعام 2017

الألوان من حولنا لها تأثير مؤثر ومباشر على الحالة المزاجية والنفسية للإنسان، وبالتأكيد ألوان جدران المنزل سيكون لها نفس الدور فينبغي الاهتمام والتأني في اختيارها بناءً على عدد كبير من العوامل والاعتبارات مثل مساحة المنزل وارتفاعه وكذلك نمط التصميم الذي ترغب في تنفيذه.

سنقوم اليوم خلال هذا المحتوى بعرض مجموعة من ألوان الجدران المميزة الجديدة لعام 2017 وكيفية الربط بينها وتنسيقها بعناصر الغرفة المختلفة من أثاث ومفروشات وسجاد.