شقة دوبلكس فاخرة

نلقي نظرة عامة على الشقة من هذه الزاوية والتي لا تظهر الغرف فحسب ولكن تظهر موقع وارتفاع كل غرفة على حدة مع إظهار التناسق والتباين في الطرز والألوان.

السور الفاصل بين المستويين هو مزيج بين الزجاج والخشب والذي أخذ تصميم أنيق حيث تم استغلال المستوى العلوي كرف لوضع اللوحات الفنية الأنيقة وتزين غرفة المعيشة بشكل مميز.