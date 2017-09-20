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شقة دوبلكس فاخرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
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جولتنا اليوم في منزل بتصميم دوبلكس والذي يكون مقسم على دورين مع الربط بينهم بسلم داخلي. هذا المنزل في البرازيل مصمم على طراز مودرن ولكنه يأخذ طابع ثري وفاخر بالمزج بين التفاصيل البسيطة ذات الخطوط المستقيمة والألوان الرائعة مع إضافة بعض العناصر الفاخرة والتي تظهر في كل الغرف فتعالوا بنا نكتشف معالم وتفاصيل هذه الشقة سوياً..

​نظرة عامة

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة السفرة
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

نلقي نظرة عامة على الشقة من هذه الزاوية والتي لا تظهر الغرف فحسب ولكن تظهر موقع وارتفاع كل غرفة على حدة مع إظهار التناسق والتباين في الطرز والألوان.

السور الفاصل بين المستويين هو مزيج بين الزجاج والخشب والذي أخذ تصميم أنيق حيث تم استغلال المستوى العلوي كرف لوضع اللوحات الفنية الأنيقة وتزين غرفة المعيشة بشكل مميز.

​غرفة المعيشة

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة الميديا
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

كما نرى فإن غرفة المعيشة هي أكثر الغرفة ارتفاعاً في المنزل وبالتالي أكثرها فخامة والذي يجعلها مساحة مناسبة للضيوف. هذا الارتفاع يأتي معه بعض التفاصيل المهمة مثل اختيار الاضاءةالمناسبة وخامة تكسية الحائط المرتفع والستارة العالية والتي تتدلى بطول 6 متر على الأقل.

الإضاءة من سبوتات موزعة بشكل كثيف في أنحاء الغرفة مع وجود إضاءة طاولة في أركان الغرفة. أما الحوائط فقد تم تكسيتها بالخشب، مع وجود أرفف مدمجة في الحائط لاستعراض الاكسسوارات المختلفة وتزين الغرفة. أما الأثاث فهو بسيط  بمزيج من الطرازي المودرن والكلاسيك.

غرفة السفرة

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة المعيشة
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

ذات مقياس انساني وذات سقف اقل ارتفاعاً. من بالتة ألوان رمادية وتفاصيل بسيطة مع وجود وحدة إضاءة مميزة.

​غرفة المعيشة العلوية

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة الميديا
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

تم استغلال المساحة العلوية لتكون غرفة معيشة علوية لأفراد الاسرة. مكونة من أريكتين بألوان محايدة مع وجود اكسوارات مثل الوسادات واللوحات لفنية والمزهرية. مناسبة لمشاهدة التلفاز وتجمع العائلة في غرفة أنيقة وبسيطة.

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة المعيشة
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

​غرفة النوم الرئيسية

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

على الرغم من صغر المساحة لكن الغرفة مأثثة بشكل صحيح وعملي وبسيط. تم عمل دولاب يصل للسقف وبشكل يجعله يظهر كجزء من الغرفة مع باب ذو سطح عاكس.

حائط السرير تم تكسيتة بورق الحائط أما السقف فهو أنيق بتشكيلات جبس بسيطة، مع وجود وحدة اضاءة مميزة. أما السرير فهو ذو تصميم بسيط وأنيق بالإضافة للطاولات الجانبية.

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Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

على الحائط المقابل للسرير تم إضافة تلفاز مع وجود خزانة سفلية وكرسي أنيق في الركن.

​غرفة نوم الأطفال

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

يتكرر نفس التصميم في غرفة الأطفال ولكن الفارق هو وجود ظهر للسرير من الجلد يمتد ليربط السريرين سوياً بينهما طاولة جانبية بسيطة. على حائط الأسرة يوجد ورق حائط بنقوشات مميزة وعلى السقف تتدلى وحدة اضاءة من الكريستال تعطي فخامة للغرفة.

​غرفة نوم الضيوف

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

غرفة الضيوف أخذت طابع أكثر عملية على الرغم من حجمها الصغير. فبجانب الدولاب تم إضافة السرير ثم الطاولة الجانبية الخشبية والتي يتدلى فوقها وحدة إضاءة رائعة ويعلوا السرير لوحات فوتوغرافية مميزة.

Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor
20 تصميم عصري وشيك للحمام
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