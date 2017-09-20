شقة دوبلكس فاخرة

جولتنا اليوم في منزل بتصميم دوبلكس والذي يكون مقسم على دورين مع الربط بينهم بسلم داخلي. هذا المنزل في البرازيل مصمم على طراز مودرن ولكنه يأخذ طابع ثري وفاخر بالمزج بين التفاصيل البسيطة ذات الخطوط المستقيمة والألوان الرائعة مع إضافة بعض العناصر الفاخرة والتي تظهر في كل الغرف فتعالوا بنا نكتشف معالم وتفاصيل هذه الشقة سوياً..
نلقي نظرة عامة على الشقة من هذه الزاوية والتي لا تظهر الغرف فحسب ولكن تظهر موقع وارتفاع كل غرفة على حدة مع إظهار التناسق والتباين في الطرز والألوان.
السور الفاصل بين المستويين هو مزيج بين الزجاج والخشب والذي أخذ تصميم أنيق حيث تم استغلال المستوى العلوي كرف لوضع اللوحات الفنية الأنيقة وتزين غرفة المعيشة بشكل مميز.
كما نرى فإن غرفة المعيشة هي أكثر الغرفة ارتفاعاً في المنزل وبالتالي أكثرها فخامة والذي يجعلها مساحة مناسبة للضيوف. هذا الارتفاع يأتي معه بعض التفاصيل المهمة مثل اختيار الاضاءةالمناسبة وخامة تكسية الحائط المرتفع والستارة العالية والتي تتدلى بطول 6 متر على الأقل.
الإضاءة من سبوتات موزعة بشكل كثيف في أنحاء الغرفة مع وجود إضاءة طاولة في أركان الغرفة. أما الحوائط فقد تم تكسيتها بالخشب، مع وجود أرفف مدمجة في الحائط لاستعراض الاكسسوارات المختلفة وتزين الغرفة. أما الأثاث فهو بسيط بمزيج من الطرازي المودرن والكلاسيك.
ذات مقياس انساني وذات سقف اقل ارتفاعاً. من بالتة ألوان رمادية وتفاصيل بسيطة مع وجود وحدة إضاءة مميزة.
تم استغلال المساحة العلوية لتكون غرفة معيشة علوية لأفراد الاسرة. مكونة من أريكتين بألوان محايدة مع وجود اكسوارات مثل الوسادات واللوحات لفنية والمزهرية. مناسبة لمشاهدة التلفاز وتجمع العائلة في غرفة أنيقة وبسيطة.
على الرغم من صغر المساحة لكن الغرفة مأثثة بشكل صحيح وعملي وبسيط. تم عمل دولاب يصل للسقف وبشكل يجعله يظهر كجزء من الغرفة مع باب ذو سطح عاكس.
حائط السرير تم تكسيتة بورق الحائط أما السقف فهو أنيق بتشكيلات جبس بسيطة، مع وجود وحدة اضاءة مميزة. أما السرير فهو ذو تصميم بسيط وأنيق بالإضافة للطاولات الجانبية.
على الحائط المقابل للسرير تم إضافة تلفاز مع وجود خزانة سفلية وكرسي أنيق في الركن.
يتكرر نفس التصميم في غرفة الأطفال ولكن الفارق هو وجود ظهر للسرير من الجلد يمتد ليربط السريرين سوياً بينهما طاولة جانبية بسيطة. على حائط الأسرة يوجد ورق حائط بنقوشات مميزة وعلى السقف تتدلى وحدة اضاءة من الكريستال تعطي فخامة للغرفة.
غرفة الضيوف أخذت طابع أكثر عملية على الرغم من حجمها الصغير. فبجانب الدولاب تم إضافة السرير ثم الطاولة الجانبية الخشبية والتي يتدلى فوقها وحدة إضاءة رائعة ويعلوا السرير لوحات فوتوغرافية مميزة.