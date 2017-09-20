أفكار رائعة لتكسية حوائط الحمامات

تجديد الحمام هو أحد هذه الأعمال التي لا يفضلها الكثير. فنحتاج أن نهتم بتفاصيل التصميم ذات الشخصية خاصة في مساحة مثل الحمام حيث تزيد نسبة الرطوبةعن باقي أنحاء المنزل وخاصة مع كونها غرفة ذات مساحة أصغر من باقي الغرف. هذه الأسباب تجعل تصميم حمام الأحلام والذي هو مزيج من العملية والعناصر الجمالية هو مهمة شبه مستحيلة.

مقالنا اليوم سيعطيك أفكار عن كيفية الحصول على حوائط انيقة لحمامك الجديد والتي قد تكون مختلفة عن البلاطات السيراميكية التقليدية. والذي يعد أشهر اختيار لكن ليس الاختيار الوحيد. فإذا كنت تبحث عن اختيار جديد لحوائط الحمام فقد جئنا لكم ب 7 أفكار رائعة ومتميزة.