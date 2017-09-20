أفكار رائعة لتكسية حوائط الحمامات

تجديد الحمام هو أحد هذه الأعمال التي لا يفضلها الكثير. فنحتاج أن نهتم بتفاصيل التصميم ذات الشخصية خاصة في مساحة مثل الحمام حيث تزيد نسبة الرطوبةعن باقي أنحاء المنزل وخاصة مع كونها غرفة ذات مساحة أصغر من باقي الغرف. هذه الأسباب تجعل تصميم حمام الأحلام والذي هو مزيج من العملية والعناصر الجمالية هو مهمة شبه مستحيلة.
مقالنا اليوم سيعطيك أفكار عن كيفية الحصول على حوائط انيقة لحمامك الجديد والتي قد تكون مختلفة عن البلاطات السيراميكية التقليدية. والذي يعد أشهر اختيار لكن ليس الاختيار الوحيد. فإذا كنت تبحث عن اختيار جديد لحوائط الحمام فقد جئنا لكم ب 7 أفكار رائعة ومتميزة.
كما ذكرنا من قبل فإن البلاطات هي أكثر الخامات انتشاراً عند تكسية حوائط حمامك حيث أن السيراميك يعد خامة رائعة ومتحملة لظروف الحمام من رطوبة وتغير في درجة الحرارة وبخار بدون أي مشاكل. كما يسهل العناية به ويأتي بأشكال وأحجام متعددة ويترواح بين الاختيارات الكلاسيكية إلى التصاميم المودرن.
هذا الحمام يأخذ طابع مودرن وصناعي في مدينة ميلان بايطاليا فهو حمام بدون نافذة لكنه مشرق ومبهج بفضل المزيج الرائع للبلاطات. لمسة أنيقة لحمام غير تقليدي.
الكثير قد يكونوا معارضين لفكرة استخدام ورق الحائط في الحمامات حيث يقلقهم وجود رطوبة والتي قد تفسد ورق الحائط. لكن هناك أنواع جديدة من ورق الحائط مصنوعة من خامة الفنيل والتي تعد مقاومة للرطوبة كما أن تركيبها سهل.
يمكن استخدام ورق الحائط فوق البلاطات في حالة إذا أردت تغير أحواء الحمام بدون التكسير. فورق الحائط يأتي باختيارات وأشكال متنوعة. فعلى سبيل المثال فإن ورق الحائط ذو النقوش المزهرة يعطي لمسة ريفية أنيقة لحمامك الصغير.
الحمامت ذات الحوائط المكسية بالخشب قد تكون مفاجأة للكثير ولكنها ليست غريبة بالمرة حيث أن حوائط السونا وحمامات البخار تكون مكسية بالخشب أيضاً.
الحوائط الخشبية في حمامك تعطي لمسات دافئة. ومن الأفضل استخدام خشب مناسب للرطوبة والبخار كما لا يجب أن ننسى أن الخشب يحتاج عناية وصيانة دائمة لكن يمكن معالجته بحيث يكون مقاوم للمياه.
أكثر الخامات المواكبة لصيحات الموضة هي الأسمنت والذي يناسب الحمامات حيث أنها خامة مقاومة للمياه. كونه لا يحتوي على وصلات يجعله غير معرض لتجمع الاوساخ عليها، كما أن صيانتها تعد بسيطة. شكلها يميل للطراز الصناعي أو المودرن لكن الحقيقة أنها خامة متنوعة ومرنة وتأتي بأشكال كثيرة وألوان متعددة.
في هذا المثال نرى أن الحائط تم تكسيته بالأسمنت وقد تم إضافة بعض العناصر الاضافية مثل الإضاءة والمرآة الأنيقة التي تأخذ ركن، ليكون مزيج ملهم وبسيط بلمسة أنيقة وجذابة.
طلاء حوائط الحمام قد يكون اختيار بسيط لكن يجب الحرص على اختيار الطلاء الصحيح والمناسب للحمام. حيث أن هناك أنواع حديثة سريعة الجفاف ومقاومة للرطوبة والتعفن.
تعد الحجارة من أجمل الخامات لتكسية حوائط الحمام لكن يجب ألا ننسى أنها أيضاً خامة غالية ومكلفة. لكن يمكنها أن تعطي لحمامك تشطيب مميز وأنيق، كما ان اختياراتها كثيرة فالرخام يعد خامة كلاسيكية أما البلاطات الحجرية فهي تميل لأجواء الصناعية أكثر. هناك بديل رائع إذا أردت الحصول على شكل الحجارة بسعر أرخص وهو اختيار بلاطات مشابهة لحجارة لكنها صناعية.
الطوب قد لا يعجب كل الناس لكن لا يسعنا إلا أن نذكره. فهو لا يعد أكثر الخامات انتشاراً في تكسية الحمامات والسبب قد يبدو واضح وهو لأنه يعد خامة خشنة وقد تكون صيانتها صعبة كما أنه يجمع الأوساخ والتعفن. لكن التكسية باستخدام الطوب تعد من أحدث الصيحات الجديدة وذات شكل مميز.
يمكنك استخدامه في حمام الضيوف أو الحمامات غير المستخدمة بكثرة.