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أفكار رائعة لتكسية حوائط الحمامات

Marwa Hasan Marwa Hasan
MUEBLE PARA BAÑO LÍNEA CODE, SONIA SONIA BathroomSinks
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تجديد الحمام هو أحد هذه الأعمال التي لا يفضلها الكثير. فنحتاج أن نهتم بتفاصيل التصميم ذات الشخصية خاصة في مساحة مثل الحمام حيث تزيد نسبة الرطوبةعن باقي أنحاء المنزل وخاصة مع كونها غرفة ذات مساحة أصغر من باقي الغرف. هذه الأسباب تجعل تصميم حمام الأحلام والذي هو مزيج من العملية والعناصر الجمالية هو مهمة شبه مستحيلة.

مقالنا اليوم سيعطيك أفكار عن كيفية الحصول على حوائط انيقة لحمامك الجديد والتي قد تكون مختلفة عن البلاطات السيراميكية التقليدية. والذي يعد أشهر اختيار لكن ليس الاختيار الوحيد. فإذا كنت تبحث عن اختيار جديد لحوائط الحمام فقد جئنا لكم ب 7 أفكار رائعة ومتميزة.

​خامة#1: البلاطات

Italian Loft, vemworks vemworks حمام
vemworks

vemworks
vemworks
vemworks

كما ذكرنا من قبل فإن البلاطات هي أكثر الخامات انتشاراً عند تكسية حوائط حمامك حيث أن السيراميك يعد خامة رائعة ومتحملة لظروف الحمام  من رطوبة وتغير في درجة الحرارة وبخار بدون أي مشاكل. كما يسهل العناية به ويأتي بأشكال وأحجام متعددة ويترواح بين الاختيارات الكلاسيكية إلى التصاميم المودرن.

هذا الحمام يأخذ طابع مودرن وصناعي في مدينة ميلان بايطاليا فهو حمام بدون نافذة لكنه مشرق ومبهج بفضل المزيج الرائع للبلاطات. لمسة أنيقة لحمام غير تقليدي.

​خامة#2: ورق الحائط

Floral Cloakroom Rachel Angel Design حمام
Rachel Angel Design

Floral Cloakroom

Rachel Angel Design
Rachel Angel Design
Rachel Angel Design

الكثير قد يكونوا معارضين لفكرة استخدام ورق الحائط في الحمامات حيث يقلقهم وجود رطوبة والتي قد تفسد ورق الحائط. لكن هناك أنواع جديدة من ورق الحائط مصنوعة من خامة الفنيل والتي تعد مقاومة للرطوبة كما أن تركيبها سهل.

يمكن استخدام ورق الحائط فوق البلاطات في حالة إذا أردت تغير أحواء الحمام بدون التكسير. فورق الحائط يأتي باختيارات وأشكال متنوعة. فعلى سبيل المثال فإن ورق الحائط ذو النقوش المزهرة يعطي لمسة ريفية أنيقة لحمامك الصغير.

​خامة#3: الخشب

Casa adosada en Gava Mar, LIMEX OBRES I PROJECTES S.L. LIMEX OBRES I PROJECTES S.L. منازل
LIMEX OBRES I PROJECTES S.L.

LIMEX OBRES I PROJECTES S.L.
LIMEX OBRES I PROJECTES S.L.
LIMEX OBRES I PROJECTES S.L.

الحمامت ذات الحوائط المكسية بالخشب قد تكون مفاجأة للكثير ولكنها ليست غريبة بالمرة حيث أن حوائط السونا وحمامات البخار تكون مكسية بالخشب أيضاً.

الحوائط الخشبية في حمامك تعطي لمسات دافئة. ومن الأفضل استخدام خشب مناسب للرطوبة والبخار كما لا يجب أن ننسى أن الخشب يحتاج عناية وصيانة دائمة لكن يمكن معالجته بحيث يكون مقاوم للمياه.

​خامة#4: الأسمنت

Beton Cirè meets Altbau-Villa, Gäste-WC, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG حمام
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG

أكثر الخامات المواكبة لصيحات الموضة هي الأسمنت  والذي يناسب الحمامات حيث أنها خامة مقاومة للمياه. كونه لا يحتوي على وصلات يجعله غير معرض لتجمع الاوساخ عليها، كما أن صيانتها تعد بسيطة. شكلها يميل للطراز الصناعي أو المودرن لكن الحقيقة أنها خامة متنوعة ومرنة وتأتي بأشكال كثيرة وألوان متعددة.

في هذا المثال نرى أن الحائط تم تكسيته بالأسمنت وقد تم إضافة بعض العناصر الاضافية مثل الإضاءة والمرآة الأنيقة التي تأخذ ركن، ليكون مزيج ملهم وبسيط بلمسة أنيقة وجذابة.

​خامة#5: الدهانات

Miscellaneous of bathroom visualizations, Sergio Casado Sergio Casado حمام
Sergio Casado

Sergio Casado
Sergio Casado
Sergio Casado

طلاء حوائط الحمام قد يكون اختيار بسيط لكن يجب الحرص على اختيار الطلاء الصحيح والمناسب للحمام. حيث أن هناك أنواع حديثة سريعة الجفاف ومقاومة للرطوبة والتعفن.

​خامة#6: الحجارة

Privathaus Kremstal, altholz, Baumgartner & Co GmbH altholz, Baumgartner & Co GmbH حمام
altholz, Baumgartner &amp; Co GmbH

altholz, Baumgartner & Co GmbH
altholz, Baumgartner &amp; Co GmbH
altholz, Baumgartner & Co GmbH

تعد الحجارة من أجمل الخامات لتكسية حوائط الحمام لكن يجب ألا ننسى أنها أيضاً خامة غالية ومكلفة. لكن يمكنها أن تعطي لحمامك تشطيب مميز وأنيق، كما ان اختياراتها كثيرة فالرخام يعد خامة كلاسيكية أما البلاطات الحجرية فهي تميل لأجواء الصناعية أكثر. هناك بديل رائع إذا أردت الحصول على شكل الحجارة بسعر أرخص وهو اختيار بلاطات مشابهة لحجارة لكنها صناعية.

​خامة#7: الطوب

MUEBLE PARA BAÑO LÍNEA CODE, SONIA SONIA BathroomSinks
SONIA

SONIA
SONIA
SONIA

الطوب قد لا يعجب كل الناس لكن لا يسعنا إلا أن نذكره. فهو لا يعد أكثر الخامات انتشاراً في تكسية الحمامات والسبب قد يبدو واضح وهو لأنه يعد خامة خشنة وقد تكون صيانتها صعبة كما أنه يجمع الأوساخ والتعفن. لكن التكسية باستخدام الطوب تعد من أحدث الصيحات الجديدة وذات شكل مميز.

يمكنك استخدامه في حمام الضيوف أو الحمامات غير المستخدمة بكثرة.

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أي من هذه التكسيات تفضل لحمامك؟

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