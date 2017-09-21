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14 فكرة لتزيين جدار غرفة نومك.. سهلة وعصرية!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
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غرفتك هي المساحة الشخصية الخاصة بك، كما أنها المكان حيث يمكنك الراحة، ويمكنك التمتع بلحظات أكثر حميمية، أو  يمكنك قضاء بعض الوقت لنفسك. حتى أنه في بعض الأحيان، يمكن أن تكون مكانا للعمل، وأن تصبح مكتبك الشخصي في منزلط.

لذلك، من الضروري تجديد غرفة النوم من وقت لآخر، إما من خلال تغيير الأثاث والمنسوجات أو تزيين الجدران، واستخدام أفكار تزيين غرف النوم البسيطة والمُلهمة. هل تريد أن ترى بعض المقترحات الملهمة وأفكار تزيين الجدران؟ هيا بنا!

ذكريات من خلال الصور

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

نحن معتادون على وجود صور شخصية في غرفة المعيشة، ولكن ماذا عن غرفة النوم؟ الصور هي وسيلة لتخليد الذكريات، في مكان حميم مثل غرفة النوم الخاصة بك، ويمكن أن تعمل على إعطاء لمسة عاطفية وشخصية، وهي أيضا أحد الأفكار لتزيين غرف النوم البسيطة، ويمكن التلاعب من خلالها ليس فقط مع الصورة نفسها ولكن أيضا مع الإطار وكيفية الجمع بين صور مختلفة. سواء باستخدام الأسود والأبيض أو اللعب مع الملونة، فالصور هي لمسة مثالية لإضافة الحياة إلى جدران غرفة النوم.

تركيبة ملونة

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

غرفة نوم حيث يسود اللون الأبيض، يمكن أن ينظر إليها على أنها تصميم مثالي مع المزيد من الضوء والاتساع، عندما تكون الغرفة ذو مساحة صغيرة، ولكن الغرفة التي تحتوي على ألوان كثيرة يمكن أن تضيف جرعة إضافية من الطاقة والحيوية.

علينا أن نكون حذرين، بطبيعة الحال، عندما يتعلق الأمر بالجمع بين الألوان، كما ينبغي أن تنسجم جميعها معًا للحصول على غرفة نوم مريحة. لذلك، فإن تناقض اللون مع نغمات الضوء يمكن أن يحقق التوازن المثالي وكذلك التركيز على نفس مجموعة الألوان واللعب مع نغماتها.

ورق الجدران

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تبحث عن خيار عملي واقتصادي من أجل تزيين جدار غرفة النوم الخاصة بك، فإن وورق الحائط هو الخيار المثالي، حيث هناك العديد من التصاميم والألوان التي يمكنها عرض كل ما تتمتعون به من الإبداع لتحقيق ديكور جدار غرفة نوم فريد وذو طابع شخصي.

جدار من الطوب

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

هذا الخيار، الذي كان منذ سنوات لا يمكن تصوره في غرفة نوم حديثة، أصبح يزداد شيوعًا في المنازل الحديثة. جدار من الطوب مثالي للأشخاص الذين يحبون الأنماط الصناعية ولديهم نظرة جريئة. أكما نها يمكن أن تستخدم أيضا في غرف النوم لهؤلاء الذي يبحثون عن نمط ريفي، حيث يرتبط الطوب مع هذا النوع من البناء.

المرايا

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

إذا كانت مساحة غرفة النوم صغيرة، فبالإضافة إلى الألوان الفاتحة، يمكنك استخدام المرايا لتزيين الجدران الخاصة بك. مع وضع واحدة كبيرة ذات إطار مزخرف،. لن تساهم فقط في توفير الاتساع البصري، بل أيضًا ستصبح بطل الرواية في تصميم الغرفة.

تزيين جدران غرفة النوم مع الصور

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

وضع صورة بشكل كبير للموضوع الذي يهمنا من أجل تزيين جدار غرفة النوم الرئيسية، هو وسيلة سهلة وبسيطة للحصول على غرفة نوم فريدة من نوعها. يمكنك اختيار موضوع الصورة الذي يناسبك سواء كان الموسيقى، الطبيعة، الفن، السفر، أو الأزياء.. اختر ما يناسب هواياتك وتفضيلاتك لتحصل على غرفتك الفريدة!

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ملصقات الحائط

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Walls & flooringWall tattoos
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

زخرفات الفينيل التي يتم استخدامها في تزيين الجدران،  هي الحل العملي والسهل لدمج اللون والملمس في تصميم أنيق، سواء في المطبخ، أوالحمام أو حتى غرفة النوم، يمكنها استخدامها بسهولة وتطبيقها بسرعة كبيرة.

ألوان الباستيل

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الألوان الناعمة ونغمات الباستيل هي بلا شك الأكثر استخداما في تزيين جدار غرفة النوم، وذلك لقدرتها على خلق بيئات هادئة حيث يسود الانسجام، كما أنها مثالية للاسترخاء والاستراحة.

عمل فني

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

إذا كنت من محبي الفن، لا تتردد في دمجه أيضًا واستخدامه ضمن افكار تزيين جدار غرفة النوم الخاصة بك، تمامًا كما ترى في تصميم غرفة النوم الجميلة تلك! 

نمط ريفي

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

اتجاه آخر أصبح مألوفًا جدًا اليوم، هو النمط الريفي. يمكنك استخدامه للرهان على تزيين جدار غرفة النوم الخاصة بك بلا شك. الحجر هو العنصر الذي لا ينبغي أن يكون مفقودًا في التصميم. وبطبيعة الحال، فمن الأفضل دائما أن يكون الخيار هو الحجر الطبيعي، ولكن هناك بدائل تحقق هدفك على نحو مثالي، مثل الجدران الخشبية  التي تكمل بعضها البعض بشكل جيد للغاية مع الألوان الخفيفة.

جدار خرساني

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة نوم الخرسانة Grey
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

الخرسانة هي مادة يمكن أن تكون باردة في التصميم الداخلي، ويمكن أن تجعله متطور خاصة مع نمط الحد الأدنى أو المظهر الصناعي. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بجماليات الخرسانة،  يمكنك اختيار المواد من مظهر مماثل لهذا التصميم في الصورة أمامك، للحصول على نتيجة مثالية في ديكور جدار غرفة النوم الخاصة بك.

التعامل مع الضوء

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

الجدران التي تدمج القوام أو الانتصاف يمكن إبراز قيمتها الجمالية مع إضاءة كافية. حيث استخدام الإضاءة مع شدة مختلفة واللعب مع أضواء غير مباشرة بحيث يتم تحويل غرفة النوم إلى مساحة ساحرة مع وصول الليل.

نغمات حية

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Walls & flooringWall tattoos
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

الفينيل الذي تحدثنا عنه أعلاه ليس فقط وسيلة لتزيين جدار غرفة النوم الخاصة بك، ولكن أيضا يمكن أن يعزز الجدران إذا اخترنا التصاميم التي تتضمن ألوان حية، مثل جدار غرفة النوم في تلك الصورة!

حديقة عمودية

Design végétal, Adventive Adventive Interior landscaping
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

الحدائق العمودية هي الاتجاه الذي نجده يتزايد أكثر وأكثر في كثير من التصميمات الداخلية الحديثة. إذا كنت تفتقد الاتصال مع الطبيعة، لا تتردد في تزيين غرفة النوم الخاصة بك مع الغطاء النباتي. اللعب مع تصميم وموقع الأواني يمكن أيضا أن يساعد في تحقيق زخرفة أكثر أناقة، مثل غرفة النوم من الصورة.

لمزيد من الأفكار لغرفة نوم مثالية وفريدة، تفضل بقراءة المقال التالي، 16 تصميم لخزائن غرفة النوم… لغرفة نوم مرتبة ومنظمة

جدران سيراميك للمطبخ
هل يمكنك التفكير في طريقة أخرى لتزيين جدران غرفة النوم؟ شاركها معنا!

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