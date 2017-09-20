9 طرق لتجديد غرفة المعيشة بأقل من 500 ريال

هل تمل غرف بيتك؟ هل تتمنى لو تمكنت من تجديدها؟ دائماً ما يقف العائق المادي في طريق تجديد غرف منازلنا، لكن ماذا لو قلت لكم أن ميزانيتنا اليوم هي لن تزيد عن 500 ريال. بهذا المبلغ يمكنك تزين غرفة المعيشة وتجديدها لتجنب الملل والحصول على مساحات أنيقة بمنتهى البساطة.
أحياناً يكون التجديد كله في ارساء قواعد للتنظيم في البيت وتنظيم الفوضى التي تنتشر في أنحاء الغرفة ولذلك من المهم إلقاء كل ما قد لا تحتاجه والتخلص منه سواء ببيعه أو التبرع به أو فقط بالقاءه في القمامة مع الحرص على توفير مساحة تخزينية لكل أغراضك الباقية لغرفة معيشة أكثر نظام وأقل فوضى.
يمكنك شراء تابلوهات أو إطارات تحتوي على أعمال فنية أو صور شخصية وتعليقها على الحائط بألوان جميلة ومتناسبة مع ألوان الأثاث. كما يمكنك أيضاً وضع رف صغير فبدلاً من تعليق اللوحات قم بجعلها مستندة على الحائط بشكل منظم وأنيق.
بـ 500 ريال يمكنك شراء وسادات جديدة وأنيقة، يمكنك أيضاً شراء بوف للأرضية أو بطانية صغيرة من قماش ناعم بلون جميل.
أحياناً وبعد الانتهاء من التصميم والتأثيث يلاحقك احساس أن هناك شئ ينقص الغرفة وهذا الإحساس يكون بسبب نقص الكماليات أو شعرورك بعدم إظهار الشخصية على الغرفة ومكوناتها. قد تحتاج سجادة بألوان معينة أو كرسي صغير أو بوف أو أفضل الكماليات يكون بإضافة نبتة أنيقة باللون الأخضر وقد يدهشك الفارق الذي تصنعه هذه الكماليات في غرفة معيشتك.
على حائط رئيسي ومهم في غرفتك يمكنك وضع ورق حائط ذو تصميم مميز والذي بدوره سيغير الغرفة تماماً وسيعطي تأثير لا مثيل له.
إذا كان لديك مدفئة غير مستخدمة وفقط تأخذ تصميم ديكوري فيمكنك استغلالها لتكون بؤرة بصرية في غرفتك بوضع بعض الشموع والزهور. أما إذا أردت لمسة عتيقة أو صناعية يمكنك استخدام جذوع الشجر لتعطي مظهر رائع وأنيق فقط برصهم بشكل متناسب مع الأجواء العامة. ةلا تنسى تزين سطحها باكسسوارات أنيقة ومميزة.
أحياناً نلاحظ وجود مساحات غاطسة بين عمودين أو لأي سبب هيكلي لكن يمكنك استغلال هذه المساحة لعمل أرفف أو خزانات مدمجة والتي تظهر بشكل متكامل مع الغرفة كما أنها لا تحدث أي ازدحام وخاصة في المساحات الصغيرة.
إذا كنت من هواة جمع مقتنيات معينة مثل التمائيل أو المزهريات يمكنك وضعها بشكل أنيق على طاولة أو رف في غرفة معيشتك فبهذه الطريقة ستتمكن من الحصول على بؤرة بصرية جميلة وأنيقة وذات شخصية.