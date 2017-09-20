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9 طرق لتجديد غرفة المعيشة بأقل من 500 ريال

Marwa Hasan Marwa Hasan
Der Einblatt – Zimmerpflanze des Monats Juni, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Interior landscaping
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هل تمل غرف بيتك؟ هل تتمنى لو تمكنت من تجديدها؟ دائماً ما يقف العائق المادي في طريق تجديد غرف منازلنا، لكن ماذا لو قلت لكم أن ميزانيتنا اليوم هي لن تزيد عن 500 ريال. بهذا المبلغ يمكنك تزين غرفة المعيشة وتجديدها لتجنب الملل والحصول على مساحات أنيقة بمنتهى البساطة.

1.​اقضى على الفوضى

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة المعيشة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

أحياناً يكون التجديد كله في ارساء قواعد للتنظيم في البيت وتنظيم الفوضى التي تنتشر في أنحاء الغرفة ولذلك من المهم إلقاء كل ما قد لا تحتاجه والتخلص منه سواء ببيعه أو التبرع به أو فقط بالقاءه في القمامة مع الحرص على توفير مساحة تخزينية لكل أغراضك الباقية لغرفة معيشة أكثر نظام وأقل فوضى.

2.لوحات على الحائط

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

يمكنك شراء تابلوهات أو إطارات تحتوي على أعمال فنية أو صور شخصية وتعليقها على الحائط بألوان جميلة ومتناسبة مع ألوان الأثاث. كما يمكنك أيضاً وضع رف صغير فبدلاً من تعليق اللوحات قم بجعلها مستندة على الحائط بشكل منظم وأنيق.

3.​وسائد واكسسوارات ناعمة

Skandinavisch Wohnen, Homemate GmbH Homemate GmbH غرفة المعيشة Grey
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

بـ 500 ريال يمكنك شراء وسادات جديدة وأنيقة، يمكنك أيضاً شراء بوف للأرضية أو بطانية صغيرة من قماش ناعم بلون جميل.

4.كماليات

Sfeerberg assortiment vloerkleden, Sfeerberg woon & Kado Sfeerberg woon & Kado Walls & flooringCarpets & rugs Black
Sfeerberg woon &amp; Kado

Sfeerberg woon & Kado
Sfeerberg woon &amp; Kado
Sfeerberg woon & Kado

أحياناً وبعد الانتهاء من التصميم والتأثيث يلاحقك احساس أن هناك شئ ينقص الغرفة وهذا الإحساس يكون بسبب نقص الكماليات أو شعرورك بعدم إظهار الشخصية على الغرفة ومكوناتها. قد تحتاج سجادة بألوان معينة أو كرسي صغير أو بوف أو أفضل الكماليات يكون بإضافة نبتة أنيقة باللون الأخضر وقد يدهشك الفارق الذي تصنعه هذه الكماليات في غرفة معيشتك.

5.​ورق حائط أنيق

Cravo, OH Wallpaper OH Wallpaper Walls & flooringWallpaper ورقة Black
OH Wallpaper

OH Wallpaper
OH Wallpaper
OH Wallpaper

على حائط رئيسي ومهم في غرفتك يمكنك وضع ورق حائط ذو تصميم مميز والذي بدوره سيغير الغرفة تماماً وسيعطي تأثير لا مثيل له.

6.​استغلال المدفئة غير المستخدمة

Hollywood Vintage lettered lights in rusted steel. brush64 Living roomLighting
brush64

Hollywood Vintage lettered lights in rusted steel.

brush64
brush64
brush64

إذا كان لديك مدفئة غير مستخدمة وفقط تأخذ تصميم ديكوري فيمكنك استغلالها لتكون بؤرة بصرية في غرفتك بوضع بعض الشموع والزهور. أما إذا أردت لمسة عتيقة أو صناعية يمكنك استخدام جذوع الشجر لتعطي مظهر رائع وأنيق فقط برصهم بشكل متناسب مع الأجواء العامة. ةلا تنسى تزين سطحها باكسسوارات أنيقة ومميزة.

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7.​استغلال المساحات الغاطسة

Two beige bespoke alcove units Purdom's Bespoke Furniture Living roomStorage خشب Beige beige,marble,wood flooring,alcove unit,gold,pink,daytime bed,classic style,wood,fireplace,mirror
Purdom&#39;s Bespoke Furniture

Two beige bespoke alcove units

Purdom's Bespoke Furniture
Purdom&#39;s Bespoke Furniture
Purdom's Bespoke Furniture

أحياناً نلاحظ وجود مساحات غاطسة بين عمودين أو لأي سبب هيكلي لكن يمكنك استغلال هذه المساحة لعمل أرفف أو خزانات مدمجة والتي تظهر بشكل متكامل مع الغرفة كما أنها لا تحدث أي ازدحام وخاصة في المساحات الصغيرة.

8.​اظهر مجموعاتك ومقتنياتك

Der Einblatt – Zimmerpflanze des Monats Juni, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Interior landscaping
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إذا كنت من هواة جمع مقتنيات معينة مثل التمائيل أو المزهريات يمكنك وضعها بشكل أنيق على طاولة أو رف في غرفة معيشتك فبهذه الطريقة ستتمكن من الحصول على بؤرة بصرية جميلة وأنيقة وذات شخصية.

9.إعادة استغلال الاثاث

Natural Hide Rocking Chair puji Living roomSofas & armchairs
puji

Natural Hide Rocking Chair

puji
puji
puji

لا داعي لشراء أثاث جديد فإذا كان لديك أثاث جميل ولكن يحتاج بعض التصليح أو التجديد فيمكنك تصليحه أو فقط طلاؤها بدهانات بألوان أنيقة تتناسب مع باليتة الألوان الجديدة.

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