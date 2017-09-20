9 طرق لتجديد غرفة المعيشة بأقل من 500 ريال

أحياناً وبعد الانتهاء من التصميم والتأثيث يلاحقك احساس أن هناك شئ ينقص الغرفة وهذا الإحساس يكون بسبب نقص الكماليات أو شعرورك بعدم إظهار الشخصية على الغرفة ومكوناتها. قد تحتاج سجادة بألوان معينة أو كرسي صغير أو بوف أو أفضل الكماليات يكون بإضافة نبتة أنيقة باللون الأخضر وقد يدهشك الفارق الذي تصنعه هذه الكماليات في غرفة معيشتك.