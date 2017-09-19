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12 فكرة لإضاءة الفناء الخارجي

Eman Rifaat Eman Rifaat
Lámparas solares Gacoli, Comercial Martens Comercial Martens GardenLighting
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إذا كنت تمتلك حديقة رائعة ومساحة خارجية للجلوس فأنت بحاجة إلى ما يظهر جمال هذه المساحة ويكمل التصميم بشكل رائع يمنحك سلام نفسي وجلسة ممتعة في الخارج، العنصر المهم في هذه المعادلة هي: الإضاءة

توفير إضاءة مثالية مناسبة لجو الحديقة بأشكال مختلفة تحدي قوي أمامك، وهو بالفعل ما سيجعل هذه المساحة جنة أو يحولها إلى جحيم، ومع خبراء هوميفاي نأتيكم بأفكار وتصميمات مميزة لإضاءة الأفنية تجدونها في هذا الكتاب..

1- شرائط الإضاءة المثبتة على خطوط السقف المتوازية هي فكرة بسيطة وغير مكلفة وستمنح الفناء والسقف نظرة مختلفة وعصرية.

Modern DC Exteriors, Hinson Design Group Hinson Design Group منازل
Hinson Design Group

Hinson Design Group
Hinson Design Group
Hinson Design Group

2- البساطة وراء الإضاءة الخافتة من الشموع على الطاولة تعطي سلامًا نفسيًا للجالسين.

Small courtyard garden, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes حديقة
Paul Newman Landscapes

Small courtyard garden

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

3- وحدات الإضاءة الصغيرة سهلة التركيب وتتميز بأسلوب مينيمال راقي.

西落合の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 GardenLighting
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

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4- هذه القطع الفريدة المصممة بعناية عندها تستغل في الإضاءة لها تأثير رائع على شكل الجدران والظلال التي تمنحها للمساحة حولها.

Cages de Lumière, Yumé Péma Yumé Péma GardenLighting
Yumé Péma

Yumé Péma
Yumé Péma
Yumé Péma

5- عندما يكون للفناء سقف لتغطيته فالأضواء الموجودة بالسقف مهمة للغاية ويمكن زيادتها بأضواء جانبية بسيطة.

Penhouse GB (2010), Weber Arquitectos Weber Arquitectos بلكونة أو شرفة خشب
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

6- هذه الشرفة الفاخرة كان لا بد من وجود إضاءة حقيقية معها، فهي بمثابة غرفة صغيرة في الخارج، مصباح رئيسي مع وحدات إضاءة صغيرة في الداخل، والخارج يكفيه الإضاءة الأرضية.

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura GardenFurniture خشب Wood effect
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

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7- الظلال الموجودة من الإضاءة على الأشجار والنباتات تضيف جمال إلى أي مساحة خارجية.

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

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8- وحدات إضاءة بيضاء وفي نفس الوقت مصاطب للزرع، فكرة رائعة ومبتكرة لاستغلال كل عنصر في المساحة بشكل مثالي.

Donice podświetlane, Hydroponika - Wnętrz i zieleń Hydroponika - Wnętrz i zieleń Balconies, verandas & terracesLighting
Hydroponika – Wnętrz i zieleń

Hydroponika - Wnętrz i zieleń
Hydroponika – Wnętrz i zieleń
Hydroponika - Wnętrz i zieleń

9- أما أسلاك النور فهي واحدة من الطرق الممتعة والأنيقة للإضاءة، تكون مثالية مع الأثاث الخوص البسيط، تلتف بأناقة حول العواميد وعلى الأشجار والجدران لتعطي لوحة رائعة وخافتة في المساحة الخارجية.

Private Villa in French Riviera, Cannata&Partners Lighting Design Cannata&Partners Lighting Design بلكونة أو شرفة
Cannata&amp;Partners Lighting Design

Private Villa in French Riviera

Cannata&Partners Lighting Design
Cannata&amp;Partners Lighting Design
Cannata&Partners Lighting Design

10- جدار مذهل وكأنه لوحة فنية مرسومة، الإضاءة الأرضية صنعت ظلال مع وجود النباتات على الجدران فكونت شكلًا رائعًا ومبتكرًا للغاية.

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

11- أيضًا يمكنك استخدام الأباجورات المتماثلة في أنحاء متفرقة من الفناء، على الطاولة وعلى الأرض وفي السقف وحتى فوق المصاطب.

Lámparas solares Gacoli, Comercial Martens Comercial Martens GardenLighting
Comercial Martens

Comercial Martens
Comercial Martens
Comercial Martens

12- تظل الإضاءات الأرضية المتفرقة في أنحاء الحديقة والفناء الخارجي من الكلاسيكيات التي تصلح لكل عصر وكل تصميم، الأشكال الدائرية مثالية في هذا الفناء!

Moonlight Vollkugel, MOONLIGHT International GMBH MOONLIGHT International GMBH GardenLighting
MOONLIGHT International GMBH

MOONLIGHT International GMBH
MOONLIGHT International GMBH
MOONLIGHT International GMBH

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