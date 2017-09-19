12 فكرة لإضاءة الفناء الخارجي

إذا كنت تمتلك حديقة رائعة ومساحة خارجية للجلوس فأنت بحاجة إلى ما يظهر جمال هذه المساحة ويكمل التصميم بشكل رائع يمنحك سلام نفسي وجلسة ممتعة في الخارج، العنصر المهم في هذه المعادلة هي: الإضاءة.

توفير إضاءة مثالية مناسبة لجو الحديقة بأشكال مختلفة تحدي قوي أمامك، وهو بالفعل ما سيجعل هذه المساحة جنة أو يحولها إلى جحيم، ومع خبراء هوميفاي نأتيكم بأفكار وتصميمات مميزة لإضاءة الأفنية تجدونها في هذا الكتاب..