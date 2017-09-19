الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 تصميم عصري وشيك للحمام

Eman Rifaat Eman Rifaat
Appartamento campione in cantiere di Rho (MI), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni حمام
Loading admin actions …

يتغير الزمن وتتغير الأذواق، ولا بديل عن إضافة لمسات عصرية وحديثة إلى غرف منزلك في هذا الزمن، والحمام العصري يحمل كثير من المميزات بالإضافة إلى مواكبة الزمن، يمكنك تصميمه بسهولة، ولن يحتاج إلى تكاليف ضخمة، وبلمسات بسيطة يمكنك تحويل حمامك القديم إلى عصري، المهم ان يكون لديك القدرة والإرادة والتصميم المثالي المناسب للحمام، أما الأفكار فهي وظيفة هوميفاي التي تأتيكم بكل جديد من الأفكار الرائعة. 

1- المرآة عامل أساسي في الحمامات العصرية، اختر الحجم والمكان المناسبين وخصوصًا في حالات الحمامات الصغيرة وستلاحظ تغيرًا ملحوظًا في التصميم.

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

2- جرب استخدام وحدات إضاءة صغيرة على أرضية الحمام في زاوية الاستحمام، لمس بسيط قادرة على نقل التصميم نقلة عظيمة.

Large Main Bathroom Redesign homify حمام
homify

Large Main Bathroom Redesign

homify
homify
homify

3- وإذا أردت نظر جذّابة وراقية وعصرية لحمامك بشكلً واضح، عليك باقتناء حوض استحمام يبرز هذه الشخصي، ما رأيكم في هذه القطعة؟! مذهلة!

homify BathroomBathtubs & showers
homify

homify
homify
homify

اقرأ أيضًا: 30 حمام عصري يدفعك لتجديد حمامك

4- من أكثر العناصر تأثيرًا في شكل الحمام الأثاث المستخدم، إذا أردت حمام عصري يجب عليك تغيير الخزائن بأخرى عصرية وأنيقة كما ترى في هذه الصورة.

Villa P14, La Casa Wohnbau GmbH La Casa Wohnbau GmbH حمام
La Casa Wohnbau GmbH

La Casa Wohnbau GmbH
La Casa Wohnbau GmbH
La Casa Wohnbau GmbH

اقرأ أيضًا: 6 خِزَانات حمام مختلفين في الأشكال والألوان!

5- الجميع يعلم أهمية الإضاءة في أي غرفة، ولكن في الحمامات الحديثة تشكل عنصرًا رئيسيًا، استخدم الوحدات المناسبة واستغل المرايا والجدران في تكوين ظلال وتوسعة المساحة قدر استطاعتك.

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores حمام
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

6- يمكنك كذلك إضافة لمسة على الجدران، الجدران الصخرية من الأشكال المفضلة في هذه الحالة.

Ein Bad mit Individuellem Design München Waldperlach, Cella GmbH Cella GmbH حمام البلاط
Cella GmbH

Cella GmbH
Cella GmbH
Cella GmbH

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- اللعب في اختيار بلاط الحمام يغيّر من التصميم بشكلٍ كامل، الأشكال السداسية في هذا التصميم جاءت بطريقة رائعة.

Appartamento residenziale nel quartiere Nomentano., studioQ studioQ حمام
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

8- مرة أخرى اختيار قطع الأثاث بدقة وعناية يمنح حمامك الحداثة التي تبحث عنها، ليس من الضروري وجود خزائن طالما كان من الممكن إضافة طاولة أنيقة كهذه!

Appartamento campione in cantiere di Rho (MI), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni حمام
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

9- استخدام أحواض وصنابير عصرية أيضًا من العناصر المهمة في الحمامات الحديثة.

Casa Miranda, AParquitectos AParquitectos حمام
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

10- ما رأيكم في هذا الفاصل من الزجاج المشطوف ليفصل بين منطقة الاستحمام وباقي الحمام، فكرة جميلة وبسيطة.

CASA P+A, ANGOLO-grado arquitectónico ANGOLO-grado arquitectónico حمام سيراميك Grey
ANGOLO-grado arquitectónico

ANGOLO-grado arquitectónico
ANGOLO-grado arquitectónico
ANGOLO-grado arquitectónico

11- الأحواض المزدوج مفيدة وفي نفس الوقت لها روح عصرية مختلفة.

Cappuccino gefällig?, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG حمام
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

12- الإضاءة الموجودة خلف مرآة الحمام لها تأثير رائع على الديكور العصري، وتحمل أجواء رقيقة وبسيطة

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

13- الدمج بين ألوان الأبيض والرمادي الداكن والإطار الخشبي في المرآة مميزًا للغاية.

lavabo 50cm Provence'900 by BLEU PROVENCE, bleu provence bleu provence BathroomSinks
bleu provence

bleu provence
bleu provence
bleu provence

14- جدران خرسانية في الحمام! نعم فهذه اللمسات الغريبة هي ما تجعل حمامك بتصميم فريد!

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura حمام
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

15- لا يقتصر هذا الحمام على الوظائف التقليدية بل يمتلك من المؤهلات والمساحة ما يجعله يصلح لارتداء الملابس والتجمل أمام المرآة!

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura حمام
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

16- وكيف نتحدث عن الحمامات العصرية دون ذكر بلاط الموزاييك وتأثيره المذهل على شكل أي حمام!

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

17- اختيار البلاط المناسب في الأرضية والجدران هو ما يجعل حمامك مميزًا، اختر الألوان المشرقة والأنيقة والنقشات الهادئة.

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

18- في الحمامات الصغيرة دائمًا يوجد حلول سهلة للتخزين والديكور مثل هذا الرف الموجود بالأعلى!

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

اقرأ أيضًا: 17 فكرة مميزة لتصميم حمام صغير… ستكون جميلة!

19- جدار من الجبس يفصل بين مساحات الحمام المختلفة ويوفر مساحة تخزين من خلال الأرفف المفتوحة، فكرة جيدة ولن تكلفك الكثير

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

20- وأخيرًا، بالفعل أنت ترى جزيرة في الحمام، لقد اعتدنا على رؤيتها في المطبخ ولكن هذه المرة نخرج من دائرة التقليد!

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos حمام
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

اقرأ أيضًا: 9 عناصر أساسية عند تجهيز حمام الضيوف

12 فكرة لإضاءة الفناء الخارجي
هل أعجبتكم أفكارنا اليوم؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً