7 عوامل لتزين حمامك

الحمام هو أحد أهم الغرف المهملة في البيت والذي يعد الاهتمام بتصميمها وتأثيثها بشكل صحيح مهم للغاية، لاسيما تزينه ليقوم بدوره على أكمل وجه. فلا يجب تصميمه ليكون عملي فحسب لكن أيضاً يجب الاهتمام بالجانب البصري أو الجمالي للحصول على حمام أنيق ومثير يشبه الفنادق.
يساهم الحمام الجميل والمصمم بشكل مريح على الاسترخاء. ففكر في هذه الأيام التي ترجع من عملك وتحتاج لدوش يعيد الحيوية إلى جسدك أو بغمر جسدك في البانيو للحصول على الراحة التامة. اليوم اتينا لكم ب 7 أفكار لتزين حمامك للحصول على حمام الاحلام وليكون حمامك هو مصدر الهامك بدون بذل الكثير من الأموال.
للحصول على أقصى راحة واسترخاء في حمامك يمكنك وضع بانيو في حمامك أو حوض استحمام والذي يعطيك فرصة رائعة للاسترخاء والهدوء، كما أنه يعد أكبر قطعة من طاقم الحمام ويعمل كعنصر جمالي وبؤرة بصرية.
يمكن للبانيو أن يكون مستقل في تصميمه فلا يستند على أي حائط كما يمكنه أن يكون مدمج في الحائط. ولا تنسى تكسية الحائط المجاور للبانيو بسيراميك مناسب وملون بألوان تبعث على الاسترخاء والراحة.
إذا كان لديك في الحمام نافذة كبيرة فهذا يعد شئ جميل حيث تسمح بدخول الضوء لكن احرص أن تنعم بالخصوصية في حمامك باستخدام زجاج مشبر أو مشبح أو حتى بتركيب ستارة لتعطيك الخصوصية المطلوبة مع الحصول على الضوء والتهوية عند الحاجة.
من المهم تخصيص مساحة تخزينية لكل شئ في حمامك فالرفوف تعد حل أنيق ورخيص. كما يمكنك استخدام أرفف خشبية بسيطة والتي تعمل بشكل رائع مع الإضاءة الطبيعية وأطقم الحمام البيضاء والأنيقة.
يمكنك أيضاً إضافة خزانات في أي مكان متاح لديك سواء كان في مستوى عالي على الحائط أو مستوى منخفض تحت الحوض لتخزين أغراضك المتنوعة وإظهار الحمام بشكل أنيق ومنظم.
مثل النباتات فإن استخدام لمسات طبيعية في الحمام مثل استخدام الخشب أو الصخور أو الحجارة المختلفة يمكنها أن تمنح حمامك لمسات خاصة ومريحة. هناك الكثير من الطرق للرجوع للطبيعة في الحمام فيمكنك استخدام هذه الخامات سواء في التشطيب على الأرضية أو الحائط أو على الرخامة الخاصة بالحوض أو كخزانات أو أرفف.
للحصول على حمام رائع وذو رونق خاص لا تحتاج الكثير من الأموال لكن بالتفاصيل الصغيرة والبسيطة يمكنك تحويل الحمام لآخر متألق وذو رونق خاص ببعض السلال والزهور، بوضع المناشف أو أي طريقة عملية لعرض أغراضك وتخزينها ببساطة وعملية.
إضافة النباتات لحمامك تعطي الحمام حيوية وانتعاش لا مثيل له. كما أن هناك بعض الأنواع التي تساهم في تقليل نسبة الرطوبة، مثل البامبو إذا كان حمامك يتسع أو يسمح يمكنك وضع نباتات كبيرة في الأركان الواسعة.
حول حمامك البسيط لمنتجعك الخاص بك ببعض اللمسات الرومانسية، بوضع الشموع والتي تحول حمامك لمساحة طبيعية ودافئة كما أنها تعطيه لمسة رومانسية. يمكنك أيضاً تزين حمامك بأوراق الزهور مع تعطير الأجواء والتي تعد أفضل الطرق للحصول على أجواء رائعة بأقل التكاليف.