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7 عوامل لتزين حمامك

Marwa Hasan Marwa Hasan
APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
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الحمام هو أحد أهم الغرف المهملة في البيت والذي يعد الاهتمام بتصميمها وتأثيثها بشكل صحيح مهم للغاية، لاسيما تزينه ليقوم بدوره على أكمل وجه. فلا يجب تصميمه ليكون عملي فحسب لكن أيضاً يجب الاهتمام بالجانب البصري أو الجمالي للحصول على حمام أنيق ومثير يشبه الفنادق.

يساهم الحمام الجميل والمصمم بشكل مريح على الاسترخاء. ففكر في هذه الأيام التي ترجع من عملك وتحتاج لدوش يعيد الحيوية إلى جسدك أو بغمر جسدك في البانيو للحصول على الراحة التامة. اليوم اتينا لكم ب 7 أفكار لتزين حمامك للحصول على حمام الاحلام وليكون حمامك هو مصدر الهامك بدون بذل الكثير من الأموال.

1.بانيو

Smart Froms Pixers حمام wall mural,wallpaper,abstract,triangles,geometric
Pixers

Smart Froms

Pixers
Pixers
Pixers

للحصول على أقصى راحة واسترخاء في حمامك يمكنك وضع بانيو في حمامك أو حوض استحمام والذي يعطيك فرصة رائعة للاسترخاء والهدوء، كما أنه يعد أكبر قطعة من طاقم الحمام ويعمل كعنصر جمالي وبؤرة بصرية.

يمكن للبانيو أن يكون مستقل في تصميمه فلا يستند على أي حائط كما يمكنه أن يكون مدمج في الحائط. ولا تنسى تكسية الحائط المجاور للبانيو بسيراميك مناسب وملون بألوان تبعث على الاسترخاء والراحة.

2.خصوصية

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

إذا كان لديك في الحمام نافذة كبيرة فهذا يعد شئ جميل حيث تسمح بدخول الضوء لكن احرص أن تنعم بالخصوصية في حمامك باستخدام زجاج مشبر أو مشبح أو حتى بتركيب ستارة لتعطيك الخصوصية المطلوبة مع الحصول على الضوء والتهوية عند الحاجة.

4.كل شئ في مكانه

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من المهم تخصيص مساحة تخزينية لكل شئ في حمامك فالرفوف تعد حل أنيق ورخيص. كما يمكنك استخدام أرفف خشبية بسيطة والتي تعمل بشكل رائع مع الإضاءة الطبيعية وأطقم الحمام البيضاء والأنيقة.

يمكنك أيضاً إضافة خزانات في أي مكان متاح لديك سواء كان في مستوى عالي على الحائط أو مستوى منخفض تحت الحوض لتخزين أغراضك المتنوعة وإظهار الحمام بشكل أنيق ومنظم.

5.لمسة طبيعية

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

مثل النباتات فإن استخدام لمسات طبيعية في الحمام مثل استخدام الخشب أو الصخور أو الحجارة المختلفة يمكنها أن تمنح حمامك لمسات خاصة ومريحة. هناك الكثير من الطرق للرجوع للطبيعة في الحمام فيمكنك استخدام هذه الخامات سواء في التشطيب على الأرضية أو الحائط أو على الرخامة الخاصة بالحوض أو كخزانات أو أرفف.

6.الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

للحصول على حمام رائع وذو رونق خاص لا تحتاج الكثير من الأموال لكن بالتفاصيل الصغيرة والبسيطة يمكنك تحويل الحمام لآخر متألق وذو رونق خاص ببعض السلال والزهور، بوضع المناشف أو أي طريقة عملية لعرض أغراضك وتخزينها ببساطة وعملية.

3.لمسة خضراء

Natural bathroom Custom Media BathroomDecoration
Custom Media

Natural bathroom

Custom Media
Custom Media
Custom Media

إضافة النباتات لحمامك تعطي الحمام حيوية وانتعاش لا مثيل له. كما أن هناك بعض الأنواع التي تساهم في تقليل نسبة الرطوبة، مثل البامبو إذا كان حمامك يتسع أو يسمح يمكنك وضع نباتات كبيرة في الأركان الواسعة.

​7.لمسة رومانسية

Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام البلاط Beige
Sergey Artiomov

Sergey Artiomov
Sergey Artiomov
Sergey Artiomov

حول حمامك البسيط لمنتجعك الخاص بك ببعض اللمسات الرومانسية، بوضع الشموع والتي تحول حمامك لمساحة طبيعية ودافئة كما أنها تعطيه لمسة رومانسية. يمكنك أيضاً تزين حمامك بأوراق الزهور مع تعطير الأجواء والتي تعد أفضل الطرق للحصول على أجواء رائعة بأقل التكاليف.

شقة دوبلكس فاخرة
هل لديك أفكار أخرى لتزين الحمام؟

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