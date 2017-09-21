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أرضيات سيراميكية مزرقشة لمنزل أكثر أناقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify Walls & flooringTiles
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جميعنا نسعى إلى تحقيق تصميم داخلي أنيق وراقي، سواء كانت بالطريقة العصرية، أو الكلاسيكية، أو حتى التبسيطية أو الصناعية، في النهاية كنا نريد هذا المنزل الأنيق ذو اللمسات المميزة والفريدة، ولكن دون بذل الكثير من المجهود أو المبالغة في الديكورات. 

الأرضيات السيراميكة واحدة من تلك اللمسات السحرية التي يمكنها إضافة الرقي والأناقة إلى تصميمك الداخلي دون أية معاناة، فقط تحتاج إلى تصميم مُلهم من أعمال خبرائنا!

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة لتصميمات أرضيات سيراميكة مزرقشة من اجل الحصول على منزل أكثر أناقة. اختاروا ما يناسب اذواقكم!

1. مزيج الأبيض والرمادي مع تدخل فاخر من الأسود في توزيع جذاب لفصل المساحات بذكاء

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

2. نقوش ناعمة في بلاطات سداسية بنغمات البني والبيج الأنيقة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

3. ماذا عن سداسيات تشكل وردات بيضاء لتزين الارضية السوداء ؟

Hexatile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

4. سداسيات مع زخارف متعددة على الطريقة الكلاسيكية الفاخرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

5. استخدام إطار من البلاطات السادة حول البلاطات المزرقشة ليبدو وكأنه هناك سجادة سيراميكية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

6. مظهر يقترب من الباركيه بنغمة خشبية واضحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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7. أشكال مختلفة من السيراميك لمنحك أرضية فريدة ومميزة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

8. الدمج بين الأرضيات السادة والمزخرفة لتقسيم مميز وجذاب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

9. توزيع عشوائي يجمع بين البلاطات السادة والمنقوشة بزخارف متنوعة

Hexatile Cement, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas غرفة السفرة
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

10. الكثير من الزخارف ولكن.. لازالت أنيقة ومميزة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

11. تصميم مميز مستطيل للشكل السداسي مع نغمة بنية أنيقة وراقية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

12. أنماط عشوائية من البلاطات المزرقشة الموزعة في قلب الأرضية البيضاء السادة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

13. خطوط بنية تقطع الأرضية البيج في أناقة ناعمة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

14. التلاعب بالظلال والضوء لرسم دائرة سيراميكية

Urban, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

15. تقسيم بصري مثالي باستخدام اثنين من الأشكال والالوان المختلفة للبلاطات السيراميكية

Urban, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

16. تقسيم بصري جذاب ومزيج أنيق من البلاطات البيضاء والرمادية

Urban, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas غرفة نوم سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

17. يمكنك الحصول على المظهر عتيق وأنيق من خلال بلاطات السيراميك الماط

Urban, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas غرفة نوم سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

18. أشكال هندسية تحقق تصميم بصري جذاب يتكامل مع الجدران

Rhombus Wall / Floor Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas جدران
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

19. مزيج من النغمات البنية بدرجاتها في أرضية دافئة كما كوب القهوة!

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

20. مجددًا.. مظهر خشبي في أرض سيراميكية.. الاناقة والتوفير معًا

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

21. سداسيات بيضاء وسط تقاطعات بنية في مزيج لوني رائع

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

22. ترتيب بصري ذكي يجعل الأرضية تبدو وكأنها ذات تعرجات

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

لمزيد من تصميمات الأرضيات الأنيقة، تفضل بقراءة المقال التالي، تعرف على أنواع الأرضيات لمنزلك وبعض المميزات والعيوب

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