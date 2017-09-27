10 ألوان رائعة لطلاء جدران غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة بك

ما اللون الذي يجب أن تختار لطلاء غرفة ذات مساحة صغيرة؟ الجواب الأكثر وضوحًا هو اللون الأبيض، أليس كذلك؟ ومع ذلك، على الرغم من أن الأبيض يعمل على تحقيق اتساع المساحات، إلا أنه لن يجلب إلى غرفتك أكثر من الضوء.
إذًا، بالإضافة إلى توسيع المساحة، نريد أن نمنح الغرفة طابع شخصي مميز، واختيار لون يبدو كدعامة أساسية. دراسات علم النفس هي التي تحلل كيف تؤثر الألوان على الإدراك البشري. قبل بضع سنوات، كانت دراسة اللون، بالكاد شيء ذات أهمية. ومع ذلك، لبعض الوقت في التخصصات مثل الديكور، يؤخذ تأثير ألوان طلاء الغرف بعين الاعتبار.
هل تريد أن تعرف كيف تختار أفضل الألوان لطلاء غرفة المعيشة، للحصول على تأثير محدد؟ تأكد من قراءة هذه المقالة مع 10 توصيات من الخبراء لتحقيق الاستفادة القصوى باختيار ألوان طلاء غرفة المعيشة الصغيرة.
الأزرق هو اللون الأكثر قيمة بالنسبة للكثير من الناس، واستخدامه يؤثر بشكل إيجابي للغاية على المزاج مع استحضار الأجواء البحرية،. نحن نعلم أن الألوان الداكنة تميل إلى تقليص المساحة، ومع ذلك، فإن الحيلة هي استخدام الأزرق الداكن لتحديد بقية العناصر. اختيار الأثاث بألوان بيضاء أو محايدة وتزيين الغرفة مع نمط نظيف من الخطوط المستقيمة. إذا كنت تتبع هذه النصائح فسوف تنجح في اختيار ألوان طلاء غرفة المعيشة.
في المثال الثاني، نواصل الرهان على اللون الأزرق، ولكن هذه المرة مع ادخال القليل من اللون الأخضر الفيروزي، الذي من شأنه أن يجلب شعورًا بالنضارة والطبيعية.
هذه المرة لن نعتمد على الأثاث لتكبير الفضاء، ولكن على مزيج من نغمات مختلفة. نعم إنها خدعة فعالة جدًا، حيث ستخدام نغمات مختلفة في الجدران، كما في حالتنا هدذه، اخترنا ألوان غرفة المعيشة، الأزرق الفيروزي والأخضر الفيروزي، لتوسيع الفضاء.
الألوان الدافئة مثل الأحمر تميل إلى تفعيل جاذبية الغرف حيثما يتم استخدامها، وهذا لأنها تملأها بالطاقة. عليك أن تكون حذرا إذا كنت ترغب في استخدام أحمر في غرفة مثل غرفة المعيشة. إذا اخترت الأحمر، فمن الأفضل التحديد بلون الكرز أو نغمات بورجوندي والحد من الطاقة الخاصة بك مع مزيج من النغمات المحايدة مثل الأبيض.
استخدام عنصر ذو قوام على الجدران الخاصة بك، بدلا من استخدام خليط ألوان طلاء غرفة المعيشة، هو خدعة ممتازة لخلق ضجة كبيرة من مساحة أكبر. مورد جيد هو خلفية تشبه مظهر الخشب، وهذا، إلى جانب توسيع الفضاء، فإنها تعطي الغرفة لمسة دافئة من الخشب. لا تشبع البيئة فمن الأفضل أن تختار الألوان المحايدة في بقية الجدران.
في بداية المقال علقنا أن الأبيض هو رهان آمن لاختيار ألوان طلاء غرفة المعيشة الصغيرة. ومع ذلك، كما هو موضح، يمكن أن تكون بيضاء مملة بعض الشيء. لإعطائها لمسة نابضة بالحياة، يمكن استخدام عنصر بسيط جدا وفعال، وهو تزيين الجدران مع الصور أو الفينيل. هذه الميزة سوف تسمح لك للاستفادة من كل الضوء المنبعث من الجدار الأبيض والحصول على مظهر لطيف.
خيار آخر للاستفادة من الأبيض هو رسم واحدة من الجدران في لهجة محايدة مثل الرمادي أو البيج. وبالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على غرفة معيشة نظيفة ومتوازنة إذا كان الأثاث يتبع هذه الألوان. حتى لا تكون مفرطة في الرصين، يمكن تضمين الملاحظات الملونة مع عناصر مثل المصابيح أو الوسائد.
الأخضر هو لهجة التي، بالإضافة إلى إعطاء الاتساع والضوء إلى الغرفة، سوف تمنحك جزء من الطبيعة. في حالة اختيار الأخضر الجيري كأحد ألوان طلاء غرفة المعيشة، فهو يضمن لك الشعور بانتعاش الطبيعة والاتساع بشكل خاص. يتميز اللون الأخضر الجيري بوجود أصفر في تكوينه، لذلك نوصي بأن يكون استخدامه محدوداً، أي ربما على أحد الجدران فقط. إذا تم رسم الغرفة بأكملها في هذا اللون سوف تكون الطاقة أكثر من اللازم، وربما ينتهي بالرفض.
إذا حاولت تحقيق أقصى قدر من الفضاء، يمكنك الرهان على الهدف التبسطي. لا تستخدم الألوان المحايدة على الجدران فقط، ولكن في جميع أنحاء الغرفة. الجدران، والأثاث، والستائر،… السماح للنظافة ونقاء اللون بصنع الفيضانات. في هذا المثال نرى غرفة معيشة بمساحة 15 متر مربع فقط!
تركيز الاهتمام طريقة أخرى جيدة للحصول على غرفة تتألق، هو الرهان على لعبة من نغمات محايدة وعنصر اللون. في المثال، نجد الرهان على الأثاث من نغمات البيج والجدران من لون متطابقة. يتم فتح الفضاء من خلال تركيز الانتباه على نقطة محددة، في هذه الحالة، على جدار بلون النبيذ.
ألوان الباستيل على الجدران تعطي تأثير مماثل للألوان المحايدة، مع ميزة كونها قادرة على استخدام خصائص هذه، على سبيل المثال، الأزرق لزيادة الإيجابية في أرجاء الغرفة. كما أن استخدامه له تأثير يساعد على الاسترخاء، السمة التي تجعله أفضل ألوان طلاء غرفة المعيشة الصغيرة.
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