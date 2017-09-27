الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 ألوان رائعة لطلاء جدران غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة بك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Loading admin actions …

ما اللون الذي يجب أن تختار لطلاء غرفة ذات مساحة صغيرة؟ الجواب الأكثر وضوحًا هو اللون الأبيض، أليس كذلك؟ ومع ذلك، على الرغم من أن الأبيض يعمل على تحقيق اتساع المساحات، إلا أنه لن يجلب إلى غرفتك أكثر من الضوء.

إذًا، بالإضافة إلى توسيع المساحة، نريد أن نمنح الغرفة طابع شخصي مميز، واختيار لون يبدو كدعامة أساسية. دراسات علم النفس هي التي تحلل كيف تؤثر الألوان على الإدراك البشري. قبل بضع سنوات، كانت دراسة اللون، بالكاد شيء ذات أهمية.  ومع ذلك، لبعض الوقت في التخصصات مثل الديكور، يؤخذ تأثير ألوان طلاء الغرف بعين الاعتبار.

هل تريد أن تعرف كيف تختار أفضل الألوان لطلاء غرفة المعيشة،  للحصول على تأثير محدد؟ تأكد من قراءة هذه المقالة مع 10 توصيات من الخبراء لتحقيق الاستفادة القصوى باختيار ألوان طلاء  غرفة المعيشة الصغيرة.

1. الأزرق الداكن

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الأزرق هو اللون الأكثر قيمة بالنسبة للكثير من الناس، واستخدامه يؤثر بشكل إيجابي للغاية على المزاج مع استحضار الأجواء البحرية،. نحن نعلم أن الألوان الداكنة تميل إلى تقليص المساحة، ومع ذلك، فإن الحيلة هي استخدام الأزرق الداكن لتحديد بقية العناصر. اختيار الأثاث بألوان بيضاء أو محايدة وتزيين الغرفة مع نمط نظيف من الخطوط المستقيمة. إذا كنت تتبع هذه النصائح فسوف تنجح في اختيار ألوان طلاء غرفة المعيشة.

2. الأزرق والفيروز ي

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

في المثال الثاني، نواصل الرهان على اللون الأزرق، ولكن هذه المرة مع ادخال القليل من اللون الأخضر الفيروزي، الذي من شأنه أن يجلب شعورًا بالنضارة والطبيعية.

هذه المرة لن نعتمد على الأثاث لتكبير الفضاء، ولكن على مزيج من نغمات مختلفة. نعم إنها خدعة فعالة جدًا، حيث ستخدام نغمات مختلفة في الجدران، كما في حالتنا هدذه، اخترنا ألوان غرفة المعيشة، الأزرق الفيروزي والأخضر الفيروزي، لتوسيع الفضاء.

3. الأحمر

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الألوان الدافئة مثل الأحمر تميل إلى تفعيل جاذبية الغرف حيثما يتم استخدامها، وهذا لأنها تملأها بالطاقة. عليك أن تكون حذرا إذا كنت ترغب في استخدام أحمر في غرفة مثل غرفة المعيشة. إذا اخترت الأحمر، فمن الأفضل التحديد بلون الكرز أو نغمات بورجوندي والحد من الطاقة الخاصة بك مع مزيج من النغمات المحايدة مثل الأبيض.

4. القوام

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

استخدام عنصر ذو قوام على الجدران الخاصة بك، بدلا من استخدام خليط ألوان طلاء غرفة المعيشة، هو خدعة ممتازة لخلق ضجة كبيرة من مساحة أكبر. مورد جيد هو خلفية تشبه مظهر الخشب، وهذا، إلى جانب توسيع الفضاء، فإنها تعطي الغرفة لمسة دافئة من الخشب. لا تشبع البيئة فمن الأفضل أن تختار الألوان المحايدة في بقية الجدران.

5. الرهان على الهدف

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

في بداية المقال علقنا أن الأبيض هو رهان آمن لاختيار ألوان طلاء غرفة المعيشة الصغيرة. ومع ذلك، كما هو موضح، يمكن أن تكون بيضاء مملة بعض الشيء. لإعطائها لمسة نابضة بالحياة، يمكن استخدام عنصر بسيط جدا وفعال، وهو تزيين الجدران مع الصور أو الفينيل. هذه الميزة سوف تسمح لك للاستفادة من كل الضوء المنبعث من الجدار الأبيض والحصول على مظهر لطيف.

6. ثنائي: الرمادي والأبيض

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

خيار آخر للاستفادة من الأبيض هو رسم واحدة من الجدران في لهجة محايدة مثل الرمادي أو البيج. وبالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على غرفة معيشة  نظيفة ومتوازنة إذا كان الأثاث يتبع هذه الألوان. حتى لا تكون مفرطة في الرصين، يمكن تضمين الملاحظات الملونة مع عناصر مثل المصابيح أو الوسائد.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الأخضر الجيري

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة المعيشة
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

الأخضر هو لهجة التي، بالإضافة إلى إعطاء الاتساع والضوء إلى الغرفة، سوف تمنحك جزء من الطبيعة. في حالة اختيار الأخضر الجيري كأحد ألوان طلاء غرفة المعيشة، فهو يضمن لك الشعور بانتعاش الطبيعة والاتساع بشكل خاص. يتميز اللون الأخضر الجيري بوجود أصفر في تكوينه، لذلك نوصي بأن يكون استخدامه محدوداً، أي ربما على أحد الجدران فقط. إذا تم رسم الغرفة بأكملها في هذا اللون سوف تكون الطاقة أكثر من اللازم، وربما ينتهي بالرفض.

8: الهدف التبسيطي

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

إذا حاولت تحقيق أقصى قدر من الفضاء، يمكنك الرهان على الهدف التبسطي. لا تستخدم الألوان المحايدة على الجدران فقط، ولكن في جميع أنحاء الغرفة. الجدران، والأثاث، والستائر،… السماح للنظافة ونقاء اللون بصنع الفيضانات. في هذا المثال نرى غرفة معيشة بمساحة 15 متر مربع فقط! 

9. لمسة من الضوء

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

تركيز الاهتمام طريقة أخرى جيدة للحصول على غرفة تتألق، هو الرهان على لعبة من نغمات محايدة وعنصر اللون. في المثال، نجد الرهان على الأثاث من نغمات البيج والجدران من لون متطابقة. يتم فتح الفضاء من خلال تركيز الانتباه على نقطة محددة، في هذه الحالة، على جدار بلون النبيذ.

10. ألوان الباستيل

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

ألوان الباستيل على الجدران تعطي تأثير مماثل للألوان المحايدة، مع ميزة كونها قادرة على استخدام خصائص هذه، على سبيل المثال، الأزرق لزيادة الإيجابية في أرجاء الغرفة. كما أن استخدامه له تأثير يساعد على  الاسترخاء، السمة التي تجعله أفضل ألوان طلاء غرفة المعيشة الصغيرة.

لمزيد من الأفكار والنصائح التصميمة المميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، أفكار رائعة لتكسية حوائط الحمامات

25 تصميم عصري ومميز لغرف سفرة 2017
هل لديك اقتراحات أخرى لاختيار ألوان طلاء غرفة المعيشة الصغيرة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً