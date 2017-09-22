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14 تصميم لسلالم مثالية للمنازل الصغيرة

Heba khlili Heba khlili
Solares 132, 2M Arquitectura 2M Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السلالم هي أكثر من مجرد عنصر بسيط يربط ارتفاعات مختلفة. وأنها حتى يمكن أن تصبح مركز ديكور منزلنا مع بضع خطوات فقط والكثير من الأصالة والتصميم. هناك العديد من أنماط مختلفة من الدرج، من مواد وأشكال، وكذلك أحجام مختلفة.
نريد في هذا المقال أن نعرض 14 تصميم للسلم تناسب المنازل الصغيرة والمتوسطة المساحة.

1. مقسمة إلى قسمين

Solares 132, 2M Arquitectura 2M Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

 ينقسم هذا السلم إلى قسمين متعاكسين. بالإضافة إلى ذلك، وضعت سلسلة من الحجارة البيضاء التي تجعل هذا المكان تبدو أكثر انسجاما وجميلة.

2. البساطة في الخشب

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

هذا الدرج الصغير سيكون مثاليا للمساحات الصغيرة. نحن نحب بساطته وخطوطه المستقيمة، مع الخطوات المعلقة التي تجعل المنطقة المحيطة به تبدو أخف وزنا وأكثر حجم.

3. حواجز غير مرئية للمساحات الصغيرة

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

 ينصح بشدة لاستخدام حديد فاتح، رقيق وحتى شفاف كما في هذه الحالة. مع الزجاج أو يمكنك الحصول على هذا الشعور أنه لا يوجد حديد، وترك مساحة أكثر وضوحا دون التخلي عن الأمان.

4. العائمة

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

وجود أي هيكل يربطها بأي شكل من الأشكال مع الأرض، هو اقتراح جميل مع بعض الهواء، مثالي للمنازل الحديثة والمودرن

5. ضيق وفي الزاوية

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

هذا الاقتراح من الدرج وضعت بشكل خفي في زاوية من المنزل، مع هيكل أجوف الذي تم وضعه على طاولة صغيرة مع مصباح.

6. درجان

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكنك ان ترى اثنين من الأدراج، بشكل منفصل. احدهما كلاسيكي التصميم، مع الحديد التقليدي.

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7. بالقرب من النافذة

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

وضع الدرج بالقرب من النافذة، هو دائما بديلا جذابا لكل من الجماليات والوظائف.

8. الدرج اللولبي

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج الحديد / الصلب Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

سلالم لولبية كلاسيكية. مثالي لشقق الدوبلكس المزدوجة أو منازل عائلة واحدة صغيرة. فهي دائمة، وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من التصاميم المختلفة وكلها مع نفس السحر

9. سلم بدون هيكل

AH, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

 إذا لم يكن لديك أطفال في المنزل، أو كبار السن، أو مع صعوبات التنقل، يمكنك اختيار هذا النوع من الدرج دون هيكل أو حديد لربط طابقين من منزلك. بسيطة وأنيقة ووظيفية.

10. التفاصيل الصغيرة

CO 18, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

إذا كان لديك سلم على جانب الجدار، سوف يكون هناك علاقة مع ما تبقى من حولك.علق النباتات والمصابيح، والتفاصيل الزخرفية الصغيرة، مما سيجعل تسلق الدرج صعودا وهبوطا رحلة أكثر متعة.

11. مطابقة للمنزل

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

خيار آخر لطيف هو اختيار سلم اعتمادا على الأثاث.

12. اتجاهين

Casa Jurica, REM Arquitectos REM Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
REM Arquitectos

REM Arquitectos
REM Arquitectos
REM Arquitectos

الخيار الأصلي والثمين هو وضع سلم في اتجاهين، في قسمين. وبهذه الطريقة نحن نلعب مع الأشكال والأحجام لإعطاء الحركة إلى منزلنا.

13. السلالم التي لا تلمس الأرض

日南の家, 石躍健志建築設計事務所 石躍健志建築設計事務所 الممر الحديث، المدخل و الدرج
石躍健志建築設計事務所

石躍健志建築設計事務所
石躍健志建築設計事務所
石躍健志建築設計事務所

 الدرج التي لا تلمس الارض؟ الدرجة الأخيرة بالكاد ترتفع بضع بوصات عن الأرض، ولكن يكفي لإعطاء صورة أصلية من شأنها أن تترك الجميع مع فم مفتوح .

14. باجيتا

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج فلز Black
homify

homify
homify
homify

في بعض الأحيان نحن لسنا بحاجة الدرج لتسلق طابقين، ربما فقط للوصول الى الباب، او النزول الى المرآب… هناك الدرج المسطح الذي يعمل كوسيط بين الارتفاعات القريبة من بعضها.

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