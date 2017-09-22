14 تصميم لسلالم مثالية للمنازل الصغيرة

السلالم هي أكثر من مجرد عنصر بسيط يربط ارتفاعات مختلفة. وأنها حتى يمكن أن تصبح مركز ديكور منزلنا مع بضع خطوات فقط والكثير من الأصالة والتصميم. هناك العديد من أنماط مختلفة من الدرج، من مواد وأشكال، وكذلك أحجام مختلفة.
نريد في هذا المقال أن نعرض 14 تصميم للسلم تناسب المنازل الصغيرة والمتوسطة المساحة.
ينقسم هذا السلم إلى قسمين متعاكسين. بالإضافة إلى ذلك، وضعت سلسلة من الحجارة البيضاء التي تجعل هذا المكان تبدو أكثر انسجاما وجميلة.
هذا الدرج الصغير سيكون مثاليا للمساحات الصغيرة. نحن نحب بساطته وخطوطه المستقيمة، مع الخطوات المعلقة التي تجعل المنطقة المحيطة به تبدو أخف وزنا وأكثر حجم.
ينصح بشدة لاستخدام حديد فاتح، رقيق وحتى شفاف كما في هذه الحالة. مع الزجاج أو يمكنك الحصول على هذا الشعور أنه لا يوجد حديد، وترك مساحة أكثر وضوحا دون التخلي عن الأمان.
وجود أي هيكل يربطها بأي شكل من الأشكال مع الأرض، هو اقتراح جميل مع بعض الهواء، مثالي للمنازل الحديثة والمودرن
هذا الاقتراح من الدرج وضعت بشكل خفي في زاوية من المنزل، مع هيكل أجوف الذي تم وضعه على طاولة صغيرة مع مصباح.
يمكنك ان ترى اثنين من الأدراج، بشكل منفصل. احدهما كلاسيكي التصميم، مع الحديد التقليدي.
وضع الدرج بالقرب من النافذة، هو دائما بديلا جذابا لكل من الجماليات والوظائف.
سلالم لولبية كلاسيكية. مثالي لشقق الدوبلكس المزدوجة أو منازل عائلة واحدة صغيرة. فهي دائمة، وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من التصاميم المختلفة وكلها مع نفس السحر
إذا لم يكن لديك أطفال في المنزل، أو كبار السن، أو مع صعوبات التنقل، يمكنك اختيار هذا النوع من الدرج دون هيكل أو حديد لربط طابقين من منزلك. بسيطة وأنيقة ووظيفية.
إذا كان لديك سلم على جانب الجدار، سوف يكون هناك علاقة مع ما تبقى من حولك.علق النباتات والمصابيح، والتفاصيل الزخرفية الصغيرة، مما سيجعل تسلق الدرج صعودا وهبوطا رحلة أكثر متعة.
خيار آخر لطيف هو اختيار سلم اعتمادا على الأثاث.
الخيار الأصلي والثمين هو وضع سلم في اتجاهين، في قسمين. وبهذه الطريقة نحن نلعب مع الأشكال والأحجام لإعطاء الحركة إلى منزلنا.
الدرج التي لا تلمس الارض؟ الدرجة الأخيرة بالكاد ترتفع بضع بوصات عن الأرض، ولكن يكفي لإعطاء صورة أصلية من شأنها أن تترك الجميع مع فم مفتوح .
في بعض الأحيان نحن لسنا بحاجة الدرج لتسلق طابقين، ربما فقط للوصول الى الباب، او النزول الى المرآب… هناك الدرج المسطح الذي يعمل كوسيط بين الارتفاعات القريبة من بعضها.
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