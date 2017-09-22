14 تصميم لسلالم مثالية للمنازل الصغيرة

السلالم هي أكثر من مجرد عنصر بسيط يربط ارتفاعات مختلفة. وأنها حتى يمكن أن تصبح مركز ديكور منزلنا مع بضع خطوات فقط والكثير من الأصالة والتصميم. هناك العديد من أنماط مختلفة من الدرج، من مواد وأشكال، وكذلك أحجام مختلفة.

نريد في هذا المقال أن نعرض 14 تصميم للسلم تناسب المنازل الصغيرة والمتوسطة المساحة.