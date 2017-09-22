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5 طرق لتبريد غرفة نوم دافئة

Heba khlili Heba khlili
DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Living roomAccessories & decoration
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يمكن القيام بالقليل لتجنب الحرارة في الشارع وأحيانا الخيار الوحيد يبدو البقاء في المنزل.  الحرارة خلال النهار يمكن أن لا تكون خطيرة جدا ولكن عندما تصبح الحرارة شديدة كثيرا فأنه من الصعب على النوم.

في هوميفي تريد أن تحاول مساعدتك على جعل ليالي الصيف الحارة أكثر قابلية للتحمل، لهذا قمنا بجمع بعض النصائح التي من شأنها أن تمنع الحرارة في غرفة النوم.

1. المروحة

C&C House_Self-construction manual., ariasrecalde taller de arquitectura ariasrecalde taller de arquitectura غرفة نوم
ariasrecalde taller de arquitectura

C&C House_Self-construction manual.

ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura

الخيار الأول عندما نفكر في حماية أنفسنا من الحرارة، في المنازل دون تكييف الهواء، هو شراء مروحة. تذكر أنه ينبغي تشغيلها فقط عند الضرورة. إذا لم تكن مروحة السقف كافية إضف المروحة الارضية للعمل على حد سواء في آن واحد. ضع دلو الثلج أمام المروحة بحيث يبرد الهواء أسفل عندما يمر من خلالها.

2. أغلق المنزل خلال النهار

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

خلال النهار يجب تجنب بأي ثمن أن تدخل الحرارة الغرفة. لهذا السبب، من المهم خفض الستائر والمظلات المفتوحة والمظلات عندما تشرق الشمس، بالإضافة إلى إبقاء النوافذ مغلقة لعزل الغرفة عن الحرارة. عندما يأتي الظلام، فقد حان الوقت لكشف المنزل إلى الخارج: رفع الستائر، وفتح النوافذ والستائر، والسماح لبرد الليل دخول غرفة النوم. إذا كان لديك نوافذ على جانبي منزلك افتحها في وقت واحد لخلق التهوية.

3. الستائر البيضاء

DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Living roomAccessories & decoration
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

الستائر مهمة. اختر الستائر ذات الألوان الفاتحة مثل الأبيض والتي تكون خفيفة الوزن. المنسوجات الداكنة تمتص الحرارة وتدفئ الغرفة بسهولة.

4. ترطيب الأرض وفتح النوافذ

ALQUILER DE CASA EN EL EMPORDA CON MUCHO ENCANTO , decoradora JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración BedroomBeds & headboards
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

 في الليل يأتي الوقت لفتح النوافذ، ضع الشبك لتكون آمنة من الحشرات المزعجة والنوم دون انقطاع. بعد فتح النوافذ امسح أرضية الغرفة، فقط بالماء. وإذا كان لديك شرفة افعل الشيء نفسه مع الرصيف الخاص بك. وبهذه الطريقة يمكنك خفض درجة حرارة منزلك بمقدار بضع درجات.

5. النوم في الطابق الأرضي

ALQUILER DE CASA EN EL EMPORDA CON MUCHO ENCANTO , decoradora JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración قبو النبيذ
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

على الرغم من تطبيق النصائح السابقة ولكن لاتزال غرفة نومك وكأنها ساونا، لابد من اتخاذ تدابير جذرية. إذا كنت تعيش في منزل عائلة واحدة أو في الطابق المزدوج مع أرضية تحت الأرض، يمكنك وضع سرير أريكة واستخدام هذه المساحة كغرفة نوم مؤقتة.

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