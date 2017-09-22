5 طرق لتبريد غرفة نوم دافئة

يمكن القيام بالقليل لتجنب الحرارة في الشارع وأحيانا الخيار الوحيد يبدو البقاء في المنزل. الحرارة خلال النهار يمكن أن لا تكون خطيرة جدا ولكن عندما تصبح الحرارة شديدة كثيرا فأنه من الصعب على النوم.

في هوميفي تريد أن تحاول مساعدتك على جعل ليالي الصيف الحارة أكثر قابلية للتحمل، لهذا قمنا بجمع بعض النصائح التي من شأنها أن تمنع الحرارة في غرفة النوم.