5 طرق لتبريد غرفة نوم دافئة

يمكن القيام بالقليل لتجنب الحرارة في الشارع وأحيانا الخيار الوحيد يبدو البقاء في المنزل. الحرارة خلال النهار يمكن أن لا تكون خطيرة جدا ولكن عندما تصبح الحرارة شديدة كثيرا فأنه من الصعب على النوم.
في هوميفي تريد أن تحاول مساعدتك على جعل ليالي الصيف الحارة أكثر قابلية للتحمل، لهذا قمنا بجمع بعض النصائح التي من شأنها أن تمنع الحرارة في غرفة النوم.
الخيار الأول عندما نفكر في حماية أنفسنا من الحرارة، في المنازل دون تكييف الهواء، هو شراء مروحة. تذكر أنه ينبغي تشغيلها فقط عند الضرورة. إذا لم تكن مروحة السقف كافية إضف المروحة الارضية للعمل على حد سواء في آن واحد. ضع دلو الثلج أمام المروحة بحيث يبرد الهواء أسفل عندما يمر من خلالها.
خلال النهار يجب تجنب بأي ثمن أن تدخل الحرارة الغرفة. لهذا السبب، من المهم خفض الستائر والمظلات المفتوحة والمظلات عندما تشرق الشمس، بالإضافة إلى إبقاء النوافذ مغلقة لعزل الغرفة عن الحرارة. عندما يأتي الظلام، فقد حان الوقت لكشف المنزل إلى الخارج: رفع الستائر، وفتح النوافذ والستائر، والسماح لبرد الليل دخول غرفة النوم. إذا كان لديك نوافذ على جانبي منزلك افتحها في وقت واحد لخلق التهوية.
الستائر مهمة. اختر الستائر ذات الألوان الفاتحة مثل الأبيض والتي تكون خفيفة الوزن. المنسوجات الداكنة تمتص الحرارة وتدفئ الغرفة بسهولة.
في الليل يأتي الوقت لفتح النوافذ، ضع الشبك لتكون آمنة من الحشرات المزعجة والنوم دون انقطاع. بعد فتح النوافذ امسح أرضية الغرفة، فقط بالماء. وإذا كان لديك شرفة افعل الشيء نفسه مع الرصيف الخاص بك. وبهذه الطريقة يمكنك خفض درجة حرارة منزلك بمقدار بضع درجات.
على الرغم من تطبيق النصائح السابقة ولكن لاتزال غرفة نومك وكأنها ساونا، لابد من اتخاذ تدابير جذرية. إذا كنت تعيش في منزل عائلة واحدة أو في الطابق المزدوج مع أرضية تحت الأرض، يمكنك وضع سرير أريكة واستخدام هذه المساحة كغرفة نوم مؤقتة.
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