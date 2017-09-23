7 نصائح كبيرة للمطابخ الصغيرة

المطبخ بأختصار هو قلب المنزل، والذي يجب أن يمتاز بالأنسيابية والبساطة حتى تتحقق العملية، وبالتأكيد يجب أن يكون المطبخ مرتباً ومنظماً حتى تشعر دائماً بالأرتياح والسعادة، فهو من أكثر الغرف التي تقضي بها الكثير من الأوقات، وتبذل أيضاً في داخلها الكثير من الجهد في تحضير الطعام وتجهيزه لأفراد أسرتك، وأحياناً إذا كان المطبخ صغير المساحة فربما تسبب ضيق المساحات أزمة في بعض الأوقات، لكن هناك حلولاً عملية تستطيع أن تتفادى بها أزمة المساحات الصغيرة في المطبخ، دعونا نكتشفها معاً في هذا المقال.
يشعر البعض أن ضيق المساحات يجبره على الاستغناء عن بعض قطع الأثاث، وبالتأكيد ستشعر أن ليس هناك مساحة كافية في مطبخك لوضع طاولة، ولكن دعني أخبرك أن مساحات مطبخك الصغيرة لا تعني الاستغناء عن قطع الأثاث المفضلة لديك والأساسية، وطاولة صغيرة في المطبخ من قطع الأثاث الضرورية والمهمة في مطبخك. إذا كان مطبخك صغيراً استعن بطاولة صغيرة ويفضل أن تكون مستديرة حتى لا تشغل الكثير من المساحات مع استخدام عدد قليل من الكراسي حولها.
في المطابخ ذات المساحات الصغيرة يفضل اختيار الوان بسيطة ومحددة، فالفوضى اللونية تجعل مطبخك يبدو أصغر في المساحة، على عكس اختيار لوناً واحداً محدداُ مع بعض التفاصيل اللونية البسيطة سيجعل مطبخك يبدو مرتباً وأكثر نظاماً، فالمطابخ التي تحتوي على لوناً واحداً تندمج بها كافة الخطوط في التصميم وبالتالي تظهر أكبر حجماً. أما إذا كان مطبخك تصميمه مفتوحاً على المنزل يفضل اختيار لوناً محايداً كالأبيض أو البيج فهذا يجعل المطبخ يندمج في الخلفية باللون الحيادي مع باقي المنزل ويعطي مزيد من الحيوية والمساحات.
في مطبخك الصغير حاول استخدام خدعة الخطوط الرأسية فهذة الخدعة تخدع العينين، وتعطيك شعوراً أكبر بالمساحات لأنها تشعرك أن السقف مرتفع أكثر مما هو عليه في الحقيقة، لذلك حاول أن تقلل الخطوط الأفقية قدر المستطاع في تصميم المطبخ، وذلك تستطيع القيام به بسهولة، عن طريق تصميم خزائن المطبخ بشكل طولي من الأرض للسقف، تلك الخزانات ستعطيك أكبر للتخزين وفي نفس الوقت ستضيف شعوراً بالأرتفاع لسقف المطبخ أكثر مما هو عليه.
بالتأكيد أن وجود الأدراج والخزانات من الحلول العملية في التخزين، ولكنها ليست دائماً الحلول الوحيدة فقط في حل أزمة المساحات داخل المطبخ الصغير، فهناك بعض الحلول واللمسات الأخرى التي يمكنك أضافتها في مطبخك وستخلصك من مشكلة المساحات في المطبخ، كاستخدام مجموعة من الأرفف والمسامير الملونة في الجدار واستخدامها لتعليق الأغراض، او اختيار مجموعة من السلات الملونة ذو زخارف وتفاصيل جذابة ووضعها على الجدار لتخزين الأغراض أيضاً بداخلها.
استعن بلمسة من الشفافية والبساطة في تصميم مطبخك صغير المساحة، لتضيف لمسة مشرقة على تصميم المطبخ تعطيك شعوراً أكبر بالمساحات داخلة، فعلى سبيل المثال يمكنك تنفيذ ذلك من خلال تصميم خزائن ذو أبواب زجاجية، فالأبواب الزجاجية تعكس الضوء داخل المطبخ بطريقة تجعله مشرقاً ولا تشعرك بضيق المساحات في تصميمه، وكذلك يمكنك استخدام خدعة الألواح المعدنية واستخدام الستانلس في التصميم فهو يضفي تأثيراً شبيهاً لتأثير المرايات في عكس الضوء داخل المطبخ، ويعطيك لمسة جذابة مفعمة بالأناقة والمزيد من الشعور بالمساحات.
جزيرة المطبخ من اللمسات العملية جداً والتي لا غنى عنها في المطبخ، ولكن إذا كان مطبخك صغير هذا لا يعني أن تستغنى عنها في مطبخك، فقط يمكنك اختيار جزيرة صغيرة في جانب من جوانب المطبخ لتضيف منطقة عمل ثمينة في المطبخ ويمكنك أيضاً استغلالها كبار بسيط لتناول الأفطار والحصول على جلسة بسيطة مميزة بجانب منطقة العمل الثمينة.
في المطابخ صغيرة المساحة، أي ركن أو مساحة صغيرة في مطبخك، تعتبر مساحة ثمينة لا غنى عنها بالمرة، لذلك حاول قدر المستطاع استغلال كل مساحة يمكن استغلالها في المطبخ، وكل ركن عن طريق أضافة الأرفف والخطافات التي تسمح لك بتخزين الأغراض بطريقة عملية على الجدار.
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