7 نصائح كبيرة للمطابخ الصغيرة

في المطابخ صغيرة المساحة، أي ركن أو مساحة صغيرة في مطبخك، تعتبر مساحة ثمينة لا غنى عنها بالمرة، لذلك حاول قدر المستطاع استغلال كل مساحة يمكن استغلالها في المطبخ، وكل ركن عن طريق أضافة الأرفف والخطافات التي تسمح لك بتخزين الأغراض بطريقة عملية على الجدار.

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