الجدران عنصر من العناصر الهامة في منزلك، وجدران تقليدية وخالية من أي لمسة جمالية مبدعة لت عطي لغرف منزل أي حس جمالي أو فني، لذلك يعتبر فن الجدرايات أو فن تزيين جدران المنزل بطريقة فنية من الفنون الراقية جداً في عالم الديكور، فأذا كنت تشعر أن جدران منزلك غير مكتملة أعتقد أن في هذة الحالة يجب الألتفات لجدران منزلك لتجميلها، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم 8 تفاصيل ديكورية أنيقة لتزيين جدران منزلك
أي أختيار ستقوم به لتزيين جدران منزلك بالأطارات، سواء كانت تلك الإطارات إطارات لصور فوتوغرافية، إطارات مرآة أو حتى مجموعة متناسقة من الإطارات التعبيرية والكلاسيكية ستعطي لجدار منزلك شخصية وجمال خاص، كما يمكنك استخدام حسك الفني للمزج بين أكثر من نوع من الإطارات بطريقة بسيطة تخلق من جدار الغرفة لوحة فنية متناسقة التفاصيل.
لمسة من التحف والديكورات الأنيقة على جدران غرف منزلك، كفيلة أن تخلق جمالاً أخاذاً لا حدود له، لذلك لا تتردد في استخدام التحف والديكورات الكلاسيكية الجذابة، استخدم التحف والشموع والساعات التي تحتوي على الزخارف، كل تلك اللمسات ستضيف على جدران منزلك جمالاً خاصاً، أحرص على اختيار التفاصيل اللونية للديكورات والتحف بطريقة متناسق حتى تنسجم مع تصميم منزلك.
لمسة المرايات من اللمسات المعروفة أنها المفضلة لدى مصممي الديكور في خلق تفاصيل جمالية خاصة داخل المنزل، كما أنها من الوسائل المهمة التي تزين جدران منزلك بطريقة جذابة، وتعطي للغرفة لمسة مشرقة بسبب عكسها للضوء بطريقة جمالية داخل الغرفة، لا تلتزم بأختيار مرايات ذو أطارات تقليدية، بل استعن بمرايات التي تحتوي على أطارات زخرفية وتفاصيل جمالية خاصة.
أطلق روح الفنان بداخلك، واستخدم خيالك لأضافة رسومات جمالية وفنية على جدران منزلك بطريقة جذابة، استعن برسومات عصرية بسيطة لتجعل جدران الغرفة تنبض بالحياة من جديد، وأحرص على استخدام رسومات قريبة من روحك وشخصيتك لتجعلك تشعر بالراحة والألفة داخل منزلك.
استخدام ورق الجدران ذو الألوان والنقوشات الغير تقليدية تجعل جدران الغرفة لديك تنبض بالجمال وتشع مرح، خاصةً عند اختيار ورق الجدران ثلاثي الأبعاد، فتصميمات ثلالث الأبعاد على جدران منزلك تعطيها عمق يشعركأن جدرانك مرحة وتشع حياة.
طلاء الجدران واحد من أهم التفاصيل التي تترك على الجدران لمسة فنية و أطلالة جذابة لا تقم بأختيار ألوان تقليدية وحيادية إذا كنت تنوي خلق لمسة جمالية على جدران منزلك، لذلك أحرص على التفكير خارج الصندوق عند اختيارك لألوان جدران منزلك، قم بأختيار ألوان صريحة وقوية تضيف أطلالة مبهجة ومشرقة على جدار من جدران غرفة منزلك، أو اختيار أكثر من لون ومزج بينهم لخلقة لمسة فنية خاصة على الجدار بطريقة مبدعة، وبهذة الطريقة تكون أضفت لمسة ديكورية جذابة على جدار الغرفة.
إذا كنت تهوى التميز وتعشق الأختلاف بكافة تفاصيله، فدعنى أخبرك أن اختيار السبورة في تزيين جدران منزلك، من اللمسات الديكورية الحديثة والمبدع في تزيين الجدران، يمكنك استخدام السبورة لكتابة مقتبساتك المفضلة من كتاب أو لكاتب معين، أو أضافة عبارات تشجيعية وتحفيزية لك ولأسرتك، وأيضاً تستطيع استغلالها في تدوين مهامك اليومية. الأمر الذي لا شك فيه أن أضافة سبورة لجدران منزلك تعطي لمنزلك جواً مليئاً بالمرح والأبداع.
أرفف محورية, تخزينية, أرفف هندسية وتكعبية ال شكل وأرفف عائمة، كل هذة التصميمات من الأرفف تستطيع أضافتها على جدران منزلك خلق بجانب لمستها التخزينية، لمسة جمالية خاصة، لذلك لا تتردد في اختيار تصميمات مميزة من الأرفف لتزيين جدار منزلك.
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