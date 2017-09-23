الجدران عنصر من العناصر الهامة في منزلك، وجدران تقليدية وخالية من أي لمسة جمالية مبدعة لت عطي لغرف منزل أي حس جمالي أو فني، لذلك يعتبر فن الجدرايات أو فن تزيين جدران المنزل بطريقة فنية من الفنون الراقية جداً في عالم الديكور، فأذا كنت تشعر أن جدران منزلك غير مكتملة أعتقد أن في هذة الحالة يجب الألتفات لجدران منزلك لتجميلها، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم 8 تفاصيل ديكورية أنيقة لتزيين جدران منزلك