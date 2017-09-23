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8 تفاصيل ديكورية أنيقة لتزيين جدران منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
The Bromptons: Chelsea, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design غرفة المعيشة
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الجدران عنصر من العناصر الهامة في منزلك، وجدران تقليدية وخالية من أي لمسة جمالية مبدعة لت عطي لغرف منزل أي حس جمالي أو فني، لذلك يعتبر فن الجدرايات أو فن تزيين جدران المنزل بطريقة فنية من الفنون الراقية جداً في عالم الديكور، فأذا كنت تشعر أن جدران منزلك غير مكتملة أعتقد أن في هذة الحالة يجب الألتفات لجدران منزلك لتجميلها، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم 8 تفاصيل ديكورية أنيقة لتزيين جدران منزلك

1- التابلوهات والأطارات الأنيقة

Espinho . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores Living roomAccessories & decoration
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

أي أختيار ستقوم به لتزيين جدران منزلك بالأطارات، سواء كانت تلك الإطارات إطارات لصور فوتوغرافية، إطارات مرآة أو حتى مجموعة متناسقة من الإطارات التعبيرية والكلاسيكية ستعطي لجدار منزلك شخصية وجمال خاص، كما يمكنك استخدام حسك الفني للمزج بين أكثر من نوع من الإطارات بطريقة بسيطة تخلق من جدار الغرفة لوحة فنية متناسقة التفاصيل.

2- أضافة التحف والديكورات الأنيقة

Drawing Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living,luxury livingroom,sofa,cushions,coffee table,wall art,lamps,wall lights
Roselind Wilson Design

Drawing Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

لمسة من التحف والديكورات الأنيقة على جدران غرف منزلك، كفيلة أن تخلق جمالاً  أخاذاً لا حدود له، لذلك لا تتردد في استخدام التحف والديكورات الكلاسيكية الجذابة، استخدم التحف والشموع والساعات التي تحتوي على الزخارف، كل تلك اللمسات ستضيف على جدران منزلك جمالاً خاصاً، أحرص على اختيار التفاصيل اللونية للديكورات والتحف بطريقة متناسق حتى تنسجم مع تصميم منزلك.

3- المرايات أطلالة خاصة

Drawing Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,luxury living room,wall mirror,coffee table,cushions,wall tv,carpet
Roselind Wilson Design

Drawing Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

لمسة المرايات من اللمسات المعروفة أنها المفضلة لدى مصممي الديكور  في خلق تفاصيل جمالية خاصة داخل المنزل،  كما أنها من الوسائل المهمة التي تزين جدران منزلك بطريقة جذابة، وتعطي للغرفة لمسة مشرقة بسبب عكسها للضوء بطريقة جمالية داخل الغرفة، لا تلتزم بأختيار مرايات ذو أطارات تقليدية، بل استعن بمرايات التي تحتوي على أطارات زخرفية وتفاصيل جمالية خاصة.

4- رسومات الجدران

Wall mural painting. Crow's Nest Interiors غرفة المعيشة
Crow&#39;s Nest Interiors

Wall mural painting.

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

أطلق روح الفنان بداخلك، واستخدم خيالك لأضافة رسومات جمالية وفنية على جدران منزلك بطريقة جذابة، استعن برسومات عصرية بسيطة لتجعل جدران الغرفة تنبض بالحياة من جديد، وأحرص على استخدام رسومات قريبة من روحك وشخصيتك لتجعلك تشعر بالراحة والألفة داخل منزلك.

6- ورق الجدران أناقة متناهية

Jardin Wallpaper La Aurelia Walls & flooringWallpaper Turquoise wallpaper,wallcovering,wallcoverings,wallart,art,mural,tulip,baroque,design,walldesign,La Aurelia
La Aurelia

Jardin Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

استخدام ورق الجدران ذو الألوان والنقوشات الغير تقليدية تجعل جدران الغرفة لديك تنبض بالجمال وتشع مرح، خاصةً عند اختيار ورق الجدران ثلاثي الأبعاد، فتصميمات ثلالث الأبعاد على جدران منزلك تعطيها عمق يشعركأن جدرانك مرحة وتشع حياة.

5- طلاء جدران أنيق

Colour Clouds homify Walls & flooringWallpaper
homify

Colour Clouds

homify
homify
homify

طلاء الجدران واحد من أهم التفاصيل التي تترك على الجدران لمسة فنية و أطلالة جذابة لا تقم بأختيار ألوان تقليدية وحيادية إذا كنت تنوي خلق لمسة جمالية على جدران منزلك، لذلك أحرص على التفكير خارج الصندوق عند اختيارك لألوان جدران منزلك، قم بأختيار ألوان صريحة وقوية تضيف أطلالة مبهجة ومشرقة على جدار من جدران غرفة منزلك، أو اختيار أكثر من لون ومزج بينهم لخلقة لمسة فنية خاصة على الجدار بطريقة مبدعة، وبهذة الطريقة تكون أضفت لمسة ديكورية جذابة على جدار الغرفة.

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7- السبورة لمسة مبتكرة

Blackboard Pixers مطبخ wallpaper,wall mural,blackboard,chalk
Pixers

Blackboard

Pixers
Pixers
Pixers

إذا كنت تهوى التميز وتعشق الأختلاف بكافة تفاصيله، فدعنى أخبرك أن اختيار السبورة في تزيين جدران منزلك، من اللمسات الديكورية الحديثة والمبدع في تزيين الجدران، يمكنك استخدام السبورة لكتابة مقتبساتك المفضلة من كتاب أو لكاتب معين، أو أضافة عبارات تشجيعية وتحفيزية لك ولأسرتك، وأيضاً تستطيع استغلالها في تدوين مهامك اليومية. الأمر الذي لا شك فيه أن أضافة سبورة لجدران منزلك تعطي لمنزلك جواً مليئاً بالمرح والأبداع.

8- الأرفف والتفاصيل

X-Board, Hermann+Hermann Hermann+Hermann Living roomStorage
Hermann+Hermann

X-Board

Hermann+Hermann
Hermann+Hermann
Hermann+Hermann

أرفف محورية, تخزينية, أرفف هندسية وتكعبية ال شكل وأرفف عائمة، كل هذة التصميمات من الأرفف تستطيع أضافتها على جدران منزلك خلق بجانب لمستها التخزينية، لمسة جمالية خاصة، لذلك لا تتردد في اختيار تصميمات مميزة من الأرفف لتزيين جدار منزلك. 

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