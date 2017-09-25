18 فكرة رائعة لتنظيم كل شئ في المطبخ

من منا لا يحب تقسيم وتنظيم المطبخ؟ حيث يظهر المطبخ بشكل أنيق ومنظم كما أنه يوفر المساحة بالإضافة لوقتنا ومجهودنا فلا يمكننا انكار اهميته وأثره في تسهيل حياتنا. اليوم جئنا لكم بأفكار لتقسم وتنظيم المطبخ والتي سنلاحظ أثرها البارع والملهم في حياتنا، فتعالوا معنا لنرى سوياً كيف يمكنك استغلال مساحة المطبخ والخزانات بشكل مثالي..
لا تذهب في رحلة لشراء مقسمات الأدراج الرائج بيعها في المتاجر لكن يمكنك عمل هذه الفكرة الرائعة والتي تطوع الفتحات حسب الحاجة والحجم المطلوب.
قد تبدو هذه الخزانات مثل خزانات تقليدية لكنها مقسمة من الداخل بشكل ملهم ورائع تظهر لك كل ما بالداخل.
احياناً يتكون لديك هذه المساحات الضيقة وغير المستغلة لكن حان الوقت لاستغلالها باستخدام هذه الأرفف المتحركة.
يمكنك الحصول على أرفف طويلة ومتحركة بكامل طول الخزانة لأكبر قدر من التخزين.
إذا كنت تحتار فيما يمكنك فعله بطرف المطبخ فيمكنك استغلال حتى أضيق المساحات لعمل خزانة يمكن جرها.
تعد مساحة مناسبة لوضع الأجهزة، فهذا الحل الرائع والذي يجعل مطبخك يبدو بشكل أجمل وأكثر نظاماً كما أنه يزيد حجم المساحة التخزينية.
إذا كانت ميزانيتك بسيطة يمكنك الاستغناء عن الأبواب في الخزانات بعمل خزانات مفتوحة لتكون مساحات تخزينية مثالية بأقل التكاليف.
أي شئ متحرك ويوفر مساحة زائدة يعد مثالي للمطبخ فهذا الدرج ذو قواطيع متحركة ليناسب كل أحجام الأواني والطناجر.
هذه الطريقة الحديثة هي تطبيق لفكرة كلاسيكية فيمكنك تحريك الرف واخراجه للحصول على الأواني التي تحتاجها مع استغلال الركن بشكل مثالي.
إذا كنت ستقوم باستغلال المساحات الضيقة لعمل خزانات يمكن جرها فيجب أن تفكر في المقابض والتي تمثل عامل مهم وفي التصميم.
في المطابخ ذات المساحات الغريبة أو غير التقليدية يفضل الاستعانة بالنجار لتفصيل خزانات وأرفف مناسبة لاستغلال كل الأركان في المطبخ.
لا تلقي بأغراضك في الدرج فمن الأفضل توفير منظمات للأدراج والتي تساهم في ايجاد الأغراض بسهولة والحفاظ عليها أيضاً.
هذا الرف مثالي للأشياء الثقيلة والخاصةكما أنها تعطي لمطبخك مظهر خاص.
هذه الطريقة تجعل عملية التدوير أسهل وأكثر كفاءة كنا أنها تضع السلال بعيداً عن الأعين.
أرفف بسيطة وكلاسيكية على الحائط لاضافة مساحة تخزينية وعرض أنيق لأغراضك المختلفة والملونة.
هنا تم استغلال السلم ليكون أرفف أنيقة ولا تأخذ الكثير من المساحة.
تبدو هذه الخزانة بسيطة وعادية من الخارج لكن بفتحها ستتمكن من رؤية أرففوسلال وأدراج لتخزين كل شئ.
لما لا تخصص درج للبهارات بحيث لا تعطيها فرصة أن تأخذ حيز من مطبخك مع حفظها بشكل أنيق ويسهل الوصول له.