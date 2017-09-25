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18 فكرة رائعة لتنظيم كل شئ في المطبخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa OLIVOS, Arquitecto Alejandro Sticotti Arquitecto Alejandro Sticotti مطبخ
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من منا لا يحب تقسيم وتنظيم المطبخ؟ حيث يظهر المطبخ بشكل أنيق ومنظم كما أنه يوفر المساحة بالإضافة لوقتنا ومجهودنا فلا يمكننا انكار اهميته وأثره في تسهيل حياتنا. اليوم جئنا لكم بأفكار لتقسم وتنظيم المطبخ والتي سنلاحظ أثرها البارع والملهم في حياتنا، فتعالوا معنا لنرى سوياً كيف يمكنك استغلال مساحة المطبخ والخزانات بشكل مثالي..

​1.أدراج ذات مقسمات خاصة

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

لا تذهب في رحلة لشراء مقسمات الأدراج الرائج بيعها في المتاجر لكن يمكنك عمل هذه الفكرة الرائعة والتي تطوع الفتحات حسب الحاجة والحجم المطلوب.

2.خزانات بأرفف متحركة

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts KitchenCabinets & shelves
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

قد تبدو هذه الخزانات مثل خزانات تقليدية لكنها مقسمة من الداخل بشكل ملهم ورائع تظهر لك كل ما بالداخل.

3.استغلال المساحات الضيقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

احياناً يتكون لديك هذه المساحات الضيقة وغير المستغلة لكن حان الوقت لاستغلالها باستخدام هذه الأرفف المتحركة.

4.خزانات متحركة طويلة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك الحصول على أرفف طويلة ومتحركة بكامل طول الخزانة لأكبر قدر من التخزين.

5.خزانة في نهاية المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تحتار فيما يمكنك فعله بطرف المطبخ فيمكنك استغلال حتى أضيق المساحات لعمل خزانة يمكن جرها.

6.خزانات مدمجة في حائط المطبخ

Banbridge Kitchen Designer Kitchen by Morgan مطبخ
Designer Kitchen by Morgan

Banbridge Kitchen

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

تعد مساحة مناسبة لوضع الأجهزة، فهذا الحل الرائع والذي يجعل مطبخك يبدو بشكل أجمل وأكثر نظاماً كما أنه يزيد حجم المساحة التخزينية.

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7.خزانات بدون أبواب

Casa Azul, Guadalupe Larrain arquitecta Guadalupe Larrain arquitecta مطبخ
Guadalupe Larrain arquitecta

Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta

إذا كانت ميزانيتك بسيطة يمكنك الاستغناء عن الأبواب في الخزانات بعمل خزانات مفتوحة لتكون مساحات تخزينية مثالية بأقل التكاليف.

8.درج ابداعي للطناجر

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

أي شئ متحرك ويوفر مساحة زائدة يعد مثالي للمطبخ فهذا الدرج ذو قواطيع متحركة ليناسب كل أحجام الأواني والطناجر.

9.استغلال الأركان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذه الطريقة الحديثة هي تطبيق لفكرة كلاسيكية فيمكنك تحريك الرف واخراجه للحصول على الأواني التي تحتاجها مع استغلال الركن بشكل مثالي.

انظر كيف تبدو الأرفف داخل الخزانة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

10.يجب أن تكون المقابض مريحة وعملية

Cocina Guerrero Cruz, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado KitchenStorage الألومنيوم / الزنك Red
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

إذا كنت ستقوم باستغلال المساحات الضيقة لعمل خزانات يمكن جرها فيجب أن تفكر في المقابض والتي تمثل عامل مهم وفي التصميم.

11.استعن بالنجار لتفصيل مطبخ مناسب للمساحة المتاحة لديك

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

في المطابخ ذات المساحات الغريبة أو غير التقليدية يفضل الاستعانة بالنجار لتفصيل خزانات وأرفف مناسبة لاستغلال كل الأركان في المطبخ.

12.حلول لتنظيم الأدراج

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts KitchenCabinets & shelves
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

لا تلقي بأغراضك في الدرج فمن الأفضل توفير منظمات للأدراج والتي تساهم في ايجاد الأغراض بسهولة والحفاظ عليها أيضاً.

13.أرفف معدنية قوية ومتينة

homify مطبخ Wood effect
homify

homify
homify
homify

هذا الرف مثالي للأشياء الثقيلة والخاصةكما أنها تعطي لمطبخك مظهر خاص.

14.عود أفراد عائلتك على فصل القمامة للتدوير

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذه الطريقة تجعل عملية التدوير أسهل وأكثر كفاءة كنا أنها تضع السلال بعيداً عن الأعين.

15.ضع أرفف بسيطة

Casa OLIVOS, Arquitecto Alejandro Sticotti Arquitecto Alejandro Sticotti مطبخ
Arquitecto Alejandro Sticotti

Arquitecto Alejandro Sticotti
Arquitecto Alejandro Sticotti
Arquitecto Alejandro Sticotti

أرفف بسيطة وكلاسيكية على الحائط لاضافة مساحة تخزينية وعرض أنيق لأغراضك المختلفة والملونة.

16.قم بتدور العناصر القديمة

scaletta multifunzione, Irtem Irtem KitchenCabinets & shelves
Irtem

Irtem
Irtem
Irtem

هنا تم استغلال السلم ليكون أرفف أنيقة ولا تأخذ الكثير من المساحة.

17.تقسيم الأرفف بحيث تكون مساحة تخزينية للبقوليات والحبوب

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham مطبخ
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

تبدو هذه الخزانة بسيطة وعادية من الخارج لكن بفتحها ستتمكن من رؤية أرففوسلال وأدراج لتخزين كل شئ.

18.رف البهارات

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Metallic/Silver
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

لما لا تخصص درج للبهارات بحيث لا تعطيها فرصة أن تأخذ حيز من مطبخك مع حفظها بشكل أنيق ويسهل الوصول له.

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