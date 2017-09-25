20 تصميم لغرف معيشة مودرن بألوان وتصميمات مختلفة

تصميم وتأثيث وتزين غرفة المعيشة لا يجب أن يكون مهمة صعبة للحصول على أفكار بسيطة ومميزة لتعبر عن شخصيتك. مهما كانت الأفكار بسيطة وطبيعية ومهما كان ذوقك لكن أهم شئ هو التعبير عن الشخصية و خلق تناسق بين الأثاث والاكسسوارات.

في مقال اليوم سنعرض لكم أمثلة رائعة لغرف معيشة أنيقة ومودرن بطرق مختلفة من تشطيب الأرضيات والحوائط والتأثيث والتزين لنتعلم منها بعض الأفكار لتناسب شخصيتك وذوقك.