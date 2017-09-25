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20 تصميم لغرف معيشة مودرن بألوان وتصميمات مختلفة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
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تصميم وتأثيث وتزين غرفة المعيشة لا يجب أن يكون مهمة صعبة للحصول على أفكار بسيطة ومميزة لتعبر عن شخصيتك. مهما كانت الأفكار بسيطة وطبيعية ومهما كان ذوقك لكن أهم شئ هو التعبير عن الشخصية و خلق تناسق بين الأثاث والاكسسوارات.

في مقال اليوم سنعرض لكم أمثلة رائعة لغرف معيشة أنيقة ومودرن بطرق مختلفة من تشطيب الأرضيات والحوائط والتأثيث والتزين لنتعلم منها بعض الأفكار لتناسب شخصيتك وذوقك.

1.باليتة الألوان في هذه الصورة تعطيك راحة نفسية وهدوء بالإضافة لطريقة رص الأثاث واختيارات الاكسسوارات

Franschhoek Guesthouse, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors غرفة المعيشة
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

2.غرفة معيشة على الطراز الاسكندينافي مع لمسة رمادية ونقشة بسيطة

신혼집 20평대 self interior, toki toki غرفة المعيشة
toki

toki
toki
toki

3.​إذا كنت تفضل البساطة فإن هذا التصميم الناعم يناسبك

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

4.​تعد الإضاءة عنصر أساسي في غرفة المعيشة فهي تظهر عناصر الغرفة بشكل أكبر كما أنها تضيف أناقة للفراغ

Einfamilienhaus Essen, Luna Homestaging Luna Homestaging غرفة المعيشة
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

5.أصغر التفاصيل الهندسية والنقوشات البارزة تصنع فارق كبير

SHOWROOM LUXOREMA, LUXOREMA LUXOREMA غرفة المعيشة
LUXOREMA

LUXOREMA
LUXOREMA
LUXOREMA

6.​تتداخل الألوان والنقوشات في هذا التصميم من خلال الاكسسوارات والكماليات

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Purple/Violet
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

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7.​إذا لم يكن لديك مساحة كافية فاترك العنان للضوء الطبيعي بأن ينغمر في داخل الفراغ ويزيده عمقاُ

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

8.​هذا التصميم اضيف له لمسة سحرية وشخصية من لوحات على الحائط أو بالتة ألوان خاصة لتجعله مفعم بالألوان والشخصية

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة المعيشة
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

هذا التصميم اضيف له لمسة سحرية وشخصية من لوحات على الحائط أو بالتة ألوان خاصة لتجعله مفعم بالألوان والشخصية

9.يجب في غرفة المعيشة الاهتمام بالأرفف والوحدات التخزينية فهنا تم عملها بطول الحائط لمساحة واسعة ولانهائية

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

يجب في غرفة المعيشة الاهتمام بالأرفف والوحدات التخزينية فهنا تم عملها بطول الحائط لمساحة واسعة ولانهائية

10.هذه الغرفة تم توسيع نوافذها للسماح للضوء أن ينغمر في أجزائها

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الغرفة تم توسيع نوافذها للسماح للضوء أن ينغمر في أجزائها

11.هذه الشقة التي تأخذ طابع كلاسيكي تم إضافة أثاث بسيط فيها وكانت النتيجة مزيج لا يمكن تكرراه

Ristrutturazione appartamento | Roma - Porta Maggiore, 02A Studio 02A Studio غرفة المعيشة White
02A Studio

02A Studio
02A Studio
02A Studio

هذه الشقة التي تأخذ طابع كلاسيكي تم إضافة أثاث بسيط فيها وكانت النتيجة مزيج لا يمكن تكرراه

12.في هذا المثال نرى باليتة ألوان طبيعية وأنيقة بين الألوان المحايدة من لون كريمي ورمادي ولون أبيض بالإصافة للمسات طبيعية مثل الخشب في كل مكان والذي يجعل هذه الغرفة مثالية للاسترخاء

homify
homify

homify
homify
homify

في هذا المثال نرى باليتة ألوان طبيعية وأنيقة بين الألوان المحايدة من لون كريمي ورمادي ولون أبيض بالإصافة للمسات طبيعية مثل الخشب في كل مكان والذي يجعل هذه الغرفة مثالية للاسترخاء

13.​أفضل أنواع الكنبات هي الكنبات ذات شكل حرف L والذي من حيث العملية وتوفير المساحة

Midsummer House, Hinton Cook Architects Hinton Cook Architects غرفة المعيشة
Hinton Cook Architects

Midsummer House

Hinton Cook Architects
Hinton Cook Architects
Hinton Cook Architects

أفضل أنواع الكنبات هي الكنبات ذات شكل حرف L والذي من حيث العملية وتوفير المساحة

14.في المساحات الضيقة قم باختيار عناصر وأثاث صغير للحصول على أجواء أسيوية ورائعة في أصغر المساحات

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة المعيشة
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

في المساحات الضيقة قم باختيار عناصر وأثاث صغير للحصول على أجواء أسيوية ورائعة في أصغر المساحات

15.أنظر لباليتة الألوان الرمادية الأنيقة والتي تتناسب مع المشهد الرائع الأخضر في الحديقة ومزجه بالخشب الرائع

homify
homify

homify
homify
homify

أنظر لباليتة الألوان الرمادية الأنيقة والتي تتناسب مع المشهد الرائع الأخضر في الحديقة ومزجه بالخشب الرائع

16.هذا الحائط يعد بؤرة بصرية ملهمة في هذه الغرفة حيث تم تزينه بأعمال جبسية بطريقة بسيطة وملهمة بالمزج بين اللون الأبيض والأسود والخشب بالإضافة لتسليط الإضاءة الصحيحة

Projekt domu HomeKONCEPT 33, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

17.لأناقة غير عادية يمكنك المزج بين الخشب واللون الأبيض والذي بدوره يعطي مزيج من الأناقة والدفئ لا يمكن أن يضاهيه أي شئ آخر

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

لأناقة غير عادية يمكنك المزج بين الخشب واللون الأبيض والذي بدوره يعطي مزيج من الالأناقة والدفئ لا يمكن أن يضاهيه أي شئ آخر

18.لا يوجد طريقة أسهل من ورق الحائط للحصول على نقشة في غرفة المعيشة

Ristrutturare casa online, Edilizia Software Edilizia Software غرفة المعيشة
Edilizia Software

Edilizia Software
Edilizia Software
Edilizia Software

لا يوجد طريقة أسهل من ورق الحائط للحصول على نقشة في غرفة المعيشة

19.الألوان الباستيل لها أثر رائع في تحويل غرف منزلك وخاصة عند استخدامها على الحوائط فإحرص على اختيار باليتة الألوان الصحيحة

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

الألوان الباستيل لها أثر رائع في تحويل غرف منزلك وخاصة عند استخدامها على الحوائط فإحرص على اختيار باليتة الألوان الصحيحة

20.إذا كنت تفضل اللمسات الانتقائية أو الصناعية فاحرص على ادخال لمسة مثل الطوب الأحمر المكشوف لغرفة معيشتك

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

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