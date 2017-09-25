20 تصميم لغرف معيشة مودرن بألوان وتصميمات مختلفة

تصميم وتأثيث وتزين غرفة المعيشة لا يجب أن يكون مهمة صعبة للحصول على أفكار بسيطة ومميزة لتعبر عن شخصيتك. مهما كانت الأفكار بسيطة وطبيعية ومهما كان ذوقك لكن أهم شئ هو التعبير عن الشخصية و خلق تناسق بين الأثاث والاكسسوارات.
في مقال اليوم سنعرض لكم أمثلة رائعة لغرف معيشة أنيقة ومودرن بطرق مختلفة من تشطيب الأرضيات والحوائط والتأثيث والتزين لنتعلم منها بعض الأفكار لتناسب شخصيتك وذوقك.
هذا التصميم اضيف له لمسة سحرية وشخصية من لوحات على الحائط أو بالتة ألوان خاصة لتجعله مفعم بالألوان والشخصية
يجب في غرفة المعيشة الاهتمام بالأرفف والوحدات التخزينية فهنا تم عملها بطول الحائط لمساحة واسعة ولانهائية
هذه الغرفة تم توسيع نوافذها للسماح للضوء أن ينغمر في أجزائها
هذه الشقة التي تأخذ طابع كلاسيكي تم إضافة أثاث بسيط فيها وكانت النتيجة مزيج لا يمكن تكرراه
في هذا المثال نرى باليتة ألوان طبيعية وأنيقة بين الألوان المحايدة من لون كريمي ورمادي ولون أبيض بالإصافة للمسات طبيعية مثل الخشب في كل مكان والذي يجعل هذه الغرفة مثالية للاسترخاء
أفضل أنواع الكنبات هي الكنبات ذات شكل حرف L والذي من حيث العملية وتوفير المساحة
في المساحات الضيقة قم باختيار عناصر وأثاث صغير للحصول على أجواء أسيوية ورائعة في أصغر المساحات
أنظر لباليتة الألوان الرمادية الأنيقة والتي تتناسب مع المشهد الرائع الأخضر في الحديقة ومزجه بالخشب الرائع
لأناقة غير عادية يمكنك المزج بين الخشب واللون الأبيض والذي بدوره يعطي مزيج من الالأناقة والدفئ لا يمكن أن يضاهيه أي شئ آخر
لا يوجد طريقة أسهل من ورق الحائط للحصول على نقشة في غرفة المعيشة
الألوان الباستيل لها أثر رائع في تحويل غرف منزلك وخاصة عند استخدامها على الحوائط فإحرص على اختيار باليتة الألوان الصحيحة
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