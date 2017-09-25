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10 أرضيات تماما كالخشب الطبيعي… لا تصدق

Heba khlili Heba khlili
Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO غرفة المعيشة
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 الخشب الطبيعي هو مادة نبيلة، تعطي جمالية لنا، كما أنه يتميز بالمقاومة. أي إقامة مع الأرضيات الخشبية الطبيعية تتحول إلى مكان لطيف ومريح بفضل الدفء، لكنه أكثر تكلفة ويتطلب صيانة أكثر دقة. إذا كان هذا هو الحال الخاص بك وكنت مهتما في الأرضيات إن لم يكن الخشب، على الأقل مماثلة للخشب بقدر الإمكان، واليوم هناك مواد تماما كالخشب. السيراميك أو الفينيل، صحيح أنه ليس لديهم نفس خصائص الخشب ولكن لديهم نفس الجانب البصري وإمكانية الاختيار بين مجموعة أوسع بكثير من ظلال. وبالإضافة إلى ذلك، صيانتها أكثر سهولة وبسيطة وبمجرد تركيبها بالكاد ستدرك الفرق بينها وبين الخشب. في هذه المقالة نقدم 10 أفكار للارضيات لتبدو وكأنها الخشب الطبيعي.

1. الفينيل للمطبخ

ELEGANCE, Lamas vinílicas imitación madera y mineral, Supreme Floors Ibérica S.L. Supreme Floors Ibérica S.L. مطبخ
Supreme Floors Ibérica S.L.

Supreme Floors Ibérica S.L.
Supreme Floors Ibérica S.L.
Supreme Floors Ibérica S.L.

العودة إلى أرضيات الفينيل كبديل للخشب الطبيعي، نعرض لكم هذا المثال الذي تم طلاء الأرض من المطبخ بالفينيل التي تشبه الخشب. ويحقق تأثير ريفي بفضل براعة المواد التي يمكن أن تحاكي بسهولة مع أي أجواء .

2. البلاط

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

طريقة أخرى للتعامل مع الخشب الطبيعي من خلال البلاط. مادة لها مزايا لا حصر لها كما تضيف جمال مظهر مماثل للخشب. دائم وسهل التنظيف. البلاط من الصورة يشكل شخصية في منظور متعدد الأبعاد التي تضيف عمق إلى الأرضية المسطحة.

3. الحجري

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO غرفة المعيشة
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

المواد الأخرى التي تم تكييفها تماما لتماثل الخشب هو الحجر. خبراء التصميم يقدمون هذا التصميم الذي تراه في الصورة، وأنه من أول وهلة نقول أنها أرضية خشبية رائعة، لكنها في الواقع هو أرضية حجرية.

4. الفينيل

SUELO VINILICO, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez جدران
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

عنصر يحاكي تماما الخشب الطبيعي هو أرضيات الفينيل. هذه المادة مصنوعة من البلاستيك والسطح الخارجي منها مطبوع أو محفورة مع مظهر كالخشب. وهو بديل يوفر ظروف أفضل للتطبيق والمقاومة، وسهلة الحفاظ ودائم للغاية كما انها مقاومة جدا للماء، لذلك لا تتطور عليه الفطريات أو البكتيريا. مثالية لارضيات المطبخ والحمامات.

5. مع نقرة

PAVIMENTOS RESIDENCIALES, PAVIMENTOS GERFLOR PAVIMENTOS GERFLOR Walls & flooringWall & floor coverings
PAVIMENTOS GERFLOR

PAVIMENTOS GERFLOR
PAVIMENTOS GERFLOR
PAVIMENTOS GERFLOR

يتم تصنيع الرصيف من هذه الصورة، من نغمات الرمادي والتأثير الريفي، في نظام الدعم الذاتي الذي يتكون من وضع أجزاء مختلفة من هيكل على موقد، والانضمام مع باقي الاجزاء عن طريق نقرة أو اتصال القفل.

6. الرقائق

Einfamilienhaus Essen, Luna Homestaging Luna Homestaging غرفة السفرة
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

 هي واحدة من الأرضيات الأكثر شعبية في المنازل في السنوات الأخيرة. يعود أصلها إلى السبعينيات، ومنذ ذلك الحين اعتبارت واحدة من الخيارات الأكثر راحة وبساطة لتقليد الخشب الطبيعي. وهي تشبه الباركيه وهي مصنوعة من تكتل الخشب مع سطح مغلف. تكاليفها منخفضة وعلى الرغم من أن متانها أقل من الباركيه، لكن مع الرعاية المناسبة، يمكننا أن نطيل حياتها أكثر.

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7. شبية بأرضيات الصفائح

Vivienda El Cabanyal, Enblanc Enblanc مطبخ
Enblanc

Enblanc
Enblanc
Enblanc

 هي ايضا بديل للأرضيات الخشبية. هي واحدة من المواد الأكثر استخداما على نطاق واسع في هذه الصناعة. لكنها أكثر سطحية ومرئية.

8. الخزف في المكتب

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO مكتب عمل أو دراسة
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

 بفضل التكنولوجيات الجديدة للطباعة الرقمية، في صناعة الحجر والأرضيات البورسلين، يتم الحصول على تأثير غير النظامي الذي يحاكي المظهر الخارجي للخشب. الأوردة والعقدة هي سمة من طبيعتها يستنسخ دون صعوبة على البلاط لخلق الإحساس الحقيقي من التزحلق على أرضية خشبية أصيلة. مناسبة للمكتب.

9. السيراميك

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO جدران
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

بالتفصيل أرضيات السيراميك مستنسخة حتى بأصغر التفاصيل بفضل التكنولوجيات الجديدة للطباعة على البلاط. في الصورة، نحن نرى بالتفصيل أرضية السيراميك التي تحاكي تماما مظهر البلوط.

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO غرفة المعيشة
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

10. الحجر في غرفة المعيشة وأخيرا، ننتهي من المشي على الأرضيات التي تشبه الخشب مع هذا المثال من الحجر، والتي تستفيد من مزيج من الظلال لتسليط الضوء على مظهر الخشب وتمويه هويته الحقيقية.
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