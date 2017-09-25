10 أرضيات تماما كالخشب الطبيعي… لا تصدق

الخشب الطبيعي هو مادة نبيلة، تعطي جمالية لنا، كما أنه يتميز بالمقاومة. أي إقامة مع الأرضيات الخشبية الطبيعية تتحول إلى مكان لطيف ومريح بفضل الدفء، لكنه أكثر تكلفة ويتطلب صيانة أكثر دقة. إذا كان هذا هو الحال الخاص بك وكنت مهتما في الأرضيات إن لم يكن الخشب، على الأقل مماثلة للخشب بقدر الإمكان، واليوم هناك مواد تماما كالخشب. السيراميك أو الفينيل، صحيح أنه ليس لديهم نفس خصائص الخشب ولكن لديهم نفس الجانب البصري وإمكانية الاختيار بين مجموعة أوسع بكثير من ظلال. وبالإضافة إلى ذلك، صيانتها أكثر سهولة وبسيطة وبمجرد تركيبها بالكاد ستدرك الفرق بينها وبين الخشب. في هذه المقالة نقدم 10 أفكار للارضيات لتبدو وكأنها الخشب الطبيعي.