8 قواعد خاصة بتصميم غرفة نوم مريحة

أول قطعة أساسية تضاف لغرفة النوم الرئيسية هي السرير، وأول خطوة في التصميم لتبدأ فعليا على أرض الواقع هي أيضا اختيار السرير، اختيارك له يعد كمعيار ويترتيب عليه الكثير من الخطوات المتتالية فيما بعد ذلك، فمثلا إن كان سريرا دائريا بالتأكير ستحتاج له تصميمات مختلفة عما إذا كان مستطيلا أو دورين أو غير ذلك، بالإضافة أن السرير هو أقوى مؤشر عن الطراز المستخدم داخل الغرفة .. موقع السرير يلُفضل أن يبعد عن الأنظار ويتمتع بخصوصية عالية كأكثر الأركان في الرغفة أهمية ..