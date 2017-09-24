8 قواعد خاصة بتصميم غرفة نوم مريحة

غرفة النوم ملاذك الأخير من يوم عمل طويل وشاق، لذا فهي تحتاج إلى قدر كافي من الاهتمام حتى تُصمم على أسس معمارية سليمة تساعدك أن تصل بالتصميم للغرض الأساسي منها هو الاسترخاء الكامل في جو عام من الخصوصية والأمان، اليوم سنستعرض معا 8 قواعد أساسية لتصميم غرفة نوم مريحة عليك أن تضعها في اعتبارك أثناء التخطيط لتصميم غرفة النوم الخاصة بك ..
في البداية يجب أن تعي جيدا أن النوم هو النشاط الأخير الذي يتم في غرفة نومك، ولكن هناك العديد من الوظائف الاخرى للفراغ، كالاسترخاء وقراءة كتابك المفضل وارتداء الملابس والاستعداد للخروج، قضاء أوقاتا خاصة في هدوء وانسجام، لا يجب أن يتناسب التصميم مع كل هذه الاحتياجات وتتكامل وظائفه ..
أول قطعة أساسية تضاف لغرفة النوم الرئيسية هي السرير، وأول خطوة في التصميم لتبدأ فعليا على أرض الواقع هي أيضا اختيار السرير، اختيارك له يعد كمعيار ويترتيب عليه الكثير من الخطوات المتتالية فيما بعد ذلك، فمثلا إن كان سريرا دائريا بالتأكير ستحتاج له تصميمات مختلفة عما إذا كان مستطيلا أو دورين أو غير ذلك، بالإضافة أن السرير هو أقوى مؤشر عن الطراز المستخدم داخل الغرفة .. موقع السرير يلُفضل أن يبعد عن الأنظار ويتمتع بخصوصية عالية كأكثر الأركان في الرغفة أهمية ..
التفاصيل الصغيرة كالوسادات أو الكومودينو، مجموعة ورورد او مفارش وأغطية للسرير، كل ذلك يساعد في صنع فارق واشح ويجذب الانتباه لتامل كل هذه التفاصيل..
يجب أن تجد حلولا لكل المشكلات التي قد تجدها في غرفة نومك حتى تصل بالتصميم للراحة المطلوبة ، إن كانت المساحة صغيرة فإليك حل المرايا مثلا، وإن كنت تبحث عن أفكار لتنظيم الفراغ فمن الممكن إضافة خزانة تحت السرير ..
اختر باليتة ألوان غرفة نوم بما يناسب ذوقك الخاص، وما يحمل في تفاصيله كل ما تحبه وتتمناه لغرفة نومك، واعمل على توزيع جيد للمجموعة الالوان المختارة لتصل في النهاية لتصميم يشبه لوحة فنية مصممة بعناية ودقة..
وجود التسريحة في غرفة النوم شرط أساسي لا غنى عنه حتى وإن كان هناك غرفة ملابس مستقلة، فهي النظرة الأولى تحب أن ترى بها نفسك في بداية يوم جديد، كلما كانت بسيطة واكثر عملية، كان اختيارك اجمل فقط احرص على أن تكن متناغمة مع تصميم السرير ليتآلفان في تصميم واحد وتفاصيل مشتركة ..
لا أحد منا يستطيع ان يغفل دور الإضاءة في أي تصميم، فهي قادرة على إبراز جمال جانب عن الآخر، وإن كانت خافتة في فراغ يحتاج لغير ذلك، فقد التصميم رونقه وجماله والعكس، وحدات الإضاءة متنوعة ومختلفة ومناسبة لكل الطرز والأنماط، وتوزيعها له دور رئيسي في الحصول على مشهد متوازن ومرتب ومريح للعين ..
اختيار الخزانة يتوقف على المساحة المتاحة لها، وكلما كان تقسيمها الداخلي حديث وعصري كان استخدامها أكثر سهولة وأصبحت لديك خزانة منظمة جدا، دون عناء أو جهد ..
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