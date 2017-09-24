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8 قواعد خاصة بتصميم غرفة نوم مريحة

آية منير آية منير
MASTERI THẢO ĐIỀN, D2, LEAF Design LEAF Design غرفة نوم
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غرفة النوم ملاذك الأخير من يوم عمل طويل وشاق، لذا فهي تحتاج إلى قدر كافي من الاهتمام حتى تُصمم على أسس معمارية سليمة تساعدك أن تصل بالتصميم للغرض الأساسي منها هو الاسترخاء الكامل في جو عام من الخصوصية والأمان، اليوم سنستعرض معا 8 قواعد أساسية لتصميم غرفة نوم مريحة عليك أن تضعها في اعتبارك أثناء التخطيط لتصميم غرفة النوم الخاصة بك ..

1. تصميم متكامل ..

MASTERI THẢO ĐIỀN, D2, LEAF Design LEAF Design غرفة نوم
LEAF Design

LEAF Design
LEAF Design
LEAF Design

في البداية يجب أن تعي جيدا أن النوم هو النشاط الأخير الذي يتم في غرفة نومك، ولكن هناك العديد من الوظائف الاخرى للفراغ، كالاسترخاء وقراءة كتابك المفضل وارتداء الملابس والاستعداد للخروج، قضاء أوقاتا خاصة في هدوء وانسجام، لا يجب أن يتناسب التصميم مع كل هذه الاحتياجات وتتكامل وظائفه ..

2. السرير عنصر رئيسي ..

City Dwelling - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración غرفة نوم Grey
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

أول قطعة أساسية تضاف لغرفة النوم الرئيسية هي السرير، وأول خطوة في التصميم لتبدأ فعليا على أرض الواقع هي أيضا اختيار السرير، اختيارك له يعد كمعيار ويترتيب عليه الكثير من الخطوات المتتالية فيما بعد ذلك، فمثلا إن كان سريرا دائريا بالتأكير ستحتاج له تصميمات مختلفة عما إذا كان مستطيلا أو دورين أو غير ذلك، بالإضافة أن السرير هو أقوى مؤشر عن الطراز المستخدم داخل الغرفة .. موقع السرير يلُفضل أن يبعد عن الأنظار ويتمتع بخصوصية عالية كأكثر الأركان في الرغفة أهمية ..

3. تفاصيل خاصة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

التفاصيل الصغيرة كالوسادات أو الكومودينو، مجموعة ورورد او مفارش وأغطية للسرير، كل ذلك يساعد في صنع فارق واشح ويجذب الانتباه لتامل كل هذه التفاصيل..

4. حلول مبتكرة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يجب أن تجد حلولا لكل المشكلات التي قد تجدها في غرفة نومك حتى تصل بالتصميم للراحة المطلوبة ، إن كانت المساحة صغيرة فإليك حل المرايا مثلا، وإن كنت تبحث عن أفكار لتنظيم الفراغ فمن الممكن إضافة خزانة تحت السرير ..

5. باليتة الوان ..

日光簡約舒適宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 غرفة نوم
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

اختر باليتة ألوان غرفة نوم بما يناسب ذوقك الخاص، وما يحمل في تفاصيله كل ما تحبه وتتمناه لغرفة نومك، واعمل على توزيع جيد للمجموعة الالوان المختارة لتصل في النهاية لتصميم يشبه لوحة فنية مصممة بعناية ودقة..

6. التسريحة ..

коттежд, The Аrt of interior from Olga Kalinina The Аrt of interior from Olga Kalinina غرفة نوم
The Аrt of interior from Olga Kalinina

The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina

وجود التسريحة في غرفة النوم شرط أساسي لا غنى عنه حتى وإن كان هناك غرفة ملابس مستقلة، فهي النظرة الأولى تحب أن ترى بها نفسك في بداية يوم جديد، كلما كانت بسيطة واكثر عملية، كان اختيارك اجمل فقط احرص على أن تكن متناغمة مع تصميم السرير ليتآلفان في تصميم واحد وتفاصيل مشتركة ..

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7. الإضاءة بشكل عام ..

Кашино, Александра Клямурис Александра Клямурис غرفة نوم
Александра Клямурис

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

لا أحد منا يستطيع ان يغفل دور الإضاءة في أي تصميم، فهي قادرة على إبراز جمال جانب عن الآخر، وإن كانت خافتة في فراغ يحتاج لغير ذلك، فقد التصميم رونقه وجماله والعكس، وحدات الإضاءة متنوعة ومختلفة ومناسبة لكل الطرز والأنماط، وتوزيعها له دور رئيسي في الحصول على مشهد متوازن ومرتب ومريح للعين ..

8. الخزانة ..

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

اختيار الخزانة يتوقف على المساحة المتاحة لها، وكلما كان تقسيمها الداخلي حديث وعصري كان استخدامها أكثر سهولة وأصبحت لديك خزانة منظمة جدا، دون عناء أو جهد ..

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