36 فكرة رائعة لجدران من الحجر في بيتك

هل سبق ودخلت بيت وشعرت أن هناك شيئا مفقودا، في بعض الأحيان نشعر وأن هناك تفاصيل بسيطة كانت ستصنع فارقا عنصر مستقل أو سمة عامة أو انعكاس شخصي سيجعل من التصميم أجمل، جدران الحجر أو الطوب يُظر إليها على أنها هي الاختيار الاكثر شيوعا وانتشارا وتُضيف لمسة حاصة وقادرة على تغيير المشهد بالكامل ..
بشكل عام عندما نتحدث عن الجدران الحجرية فهناك نوعين أساسين أولا الحجر الطبيعية والتي يُضيف لمسة ريفية خاصة ويتسم بتكلفته العالية، وثانيا الحجر المعاد تشكيله، وهو الأرخض وهو يُشبه الحجر الطبيعي في تصميماته وألوانه ولكنه أكثر الحلول اقتصادية ومعالج ليتناسب مع فراغات كالحمامات والمطابخ، تختلف تصميماته وألوانه وتتعدد اختياراته لتجد الخيار المثالي والمناسب للتصميم الخاص بك، سواء كان فراغ مغلق أو مفتوح، يتجد ما يصلح له، نقدم لك في هذا المقال 36 تصميم وفكرة رائعة لجدران مصنوعة من الحجر أو الطوب يمكنها أن تحول مساحات خاصة وأماكن شخصية لفراغات مميزة بطابع خاص .. ما رأيك أن تشاركنا رحلتنا؟
يُعد المطبخ مساحة مثالية لإضافة الجدران الحجرية او إدخال أي عنصر جديد ومختلف، وبسهولة تشعر بتأثيره وجماله، قد تعتقد أن الحجر الطبيعي لا يتناسب مع الأبيض أو يُفسد الأجوار الهادئة، إلا أنا هذا التصميم يُبت لك العكس تماما ..
المساحات الواسعة في الأغلب تفتقر نقطة مركزية، وتحتاج لجذب الانتباه لذا فالحل الامثل هو وضع خطة تصميمية من خلال إضافة جدار حجري يكن بمثابة النقطة المحورسة للتصميم ..
الجدران الحجرية الطبيعية هو الاختيار المثالي لأولئك الذين يبحثون عن إطلالة ريفية لمنازلهم، ليس من الضروري تغطية جميع الجدران ولكن يكفى حائط واحد من الحجر أو الطوب في غرفة الطعام مثلا واستمتع بسحر ريفي أنيق ..
منطقة الدرج هي واحدة من اكثر النقاط ازدحاما في منزلك وخاصة إن كان بيتك متعدد الطوابق، لذا قم بتزيينها وإضافة لها لمسات ديكورية مميزة وخاصة ولن تجد أفضل من الجدران الحجرية ..
أصبحت الفتحات الديمورية للجدران أحد صيحات الموضة حاليا، ولها تأثير قوي على التصميم، ما رأيك أن تُزينها بالحجر الطبيعية لتُصبح أجمل وأجمل ..
كما تمزج مجموعة مواد تشطيبية معا وتخلق انسجاما وجاذبية لا مثيل لها، يمكنك ان تختار أكثر من نمط وتجمعهم معا، واستمتع بإطلالة مميزة لها سحر خاص، الجدار الحجري الطبيعي جاء ممثلا للطراز الريفي جنبا إلى جنب مع كلاسيكية الأثاث وحداثة الإكسسوارات ..
هذا مثال آخر لتزيين المنزل بلمسة ريفية مميزة، وفي المساحات الحديثة يقوم الجدار الحجري بربط العناصر والفراغات ببعضها، لم يكتفي المصمم بالجدار الحجري كعنصر من قلب الطبيعة بل أضاف الخشب الطبيعي للتصميم ..
يمكنك أن تتخيل غرفة المعيشة أمامنا من دون الجدار الحجري، سيفتقد الفراغ الكثير على الرغم من أن الخشب تم اختياره للأرضيات ولكنها متجانس مع الألوان الحيادية المختارة للتصميم ولكن جاء الجدار الحجري ليكسر الروتين وملل التصميم مما يخلق توازن وراحة ..
مدخل المنزل هو أول جملة ترحيبية ينتظرها ضيوفك منك، فالاهتمام بهذه المساحة أمر ضروري لترك انطباعا جيدا حتى ترحب بضيوفك على أكمل وجه، لذا الجدار الحجري هو اختيارك المثالي ..
إن كنت من محبي الحجر الطبيعي في الديكورات المنزلية ولا تكتفي بجدار واحد، فهذا التصميم يُقدم لك نموذج رائع كامل من الحجر الطبيعي وستحقق الرؤية البصرية التي تسعى لها ..
جدار الحجر الطبيعي في هذا الحمام هو خير مثال على استخدام الحجر كعنصر أساسي من النمط الريفي جنبا إلى جنب مع العوارض الخشبية وغيرها من التفاصيل الجذابة الأخرى ..
بعيد عن حداثة التصميم، الجدران الحجرية أضافت دفء وحميمية فريدة من نوعها للتصميم، جنبا إلى جنب مع عناصر أخرى كالإضاءة الطبيعية والأرضيات الخشبية والسقف ذو التصميم الخاص ..
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عشاق الديكورات الخاصة باللون الأبيض لن تمنعك عن الاتسعانة بالجدران من الحجر أو الطوب، هذا النموذج استخدام جدار من الطوب باللون الأبيض وهو واحد من أهم العناصر المميزة للنمط الانتقائي وتكتمل معه شخصية التصميم ..
على الرغم من ارتباط وجود الجدران الحجرية أو الطوب مع سمات النمط الريفي إلا أنها لم تظل محتفظ بنفس الانطباع ولكن قام الخبراء بتطويره حتى أصبح ذو إطلالة تُشبه كثيرا السيراميك والذي يمنح بيتك شخصية معاصرة جدا ..
من استخدامات الطوب والاكثر انتشارا هو الاستعانه به كمادة زخرفية أو فواصل لتحديد المسافات، ولكن بهذا الاستخدام وتحويله لعنصر جمالي، يُصبح له تأثير مميز وواضح في تصميم بيتك ..
تصميم جدران المنزل كلها من الحجر الطبيعي يجعل التصميم مساحة فريدة مبطنة ومغلفة بالكامل بالحجر مما يجعل الجو العام دافئ وحميمي ..
حتى تضمن نجاحا كبير لتصميم بيتك احرص على مزيج مميز بين جدران مصنوع من الحجر الطبيعي مع الأرضيات الجرانيت الوردي حتى تخلق جمالا من نوع خاص ..
سواء كان جدار واحد أو اثنين أو عشرة فا سحر الجدران الحجر الطبيعي لا يمكن إنكاره، إذا كنت واحدا ممن يبحثون عن الجمال والأناقة والتميز لا تتردد في الاستعانة بالحجر الطبيعي كعنصر رئيسي في التصميم ..
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