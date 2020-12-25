36 فكرة رائعة لجدران من الحجر في بيتك

هل سبق ودخلت بيت وشعرت أن هناك شيئا مفقودا، في بعض الأحيان نشعر وأن هناك تفاصيل بسيطة كانت ستصنع فارقا عنصر مستقل أو سمة عامة أو انعكاس شخصي سيجعل من التصميم أجمل، جدران الحجر أو الطوب يُظر إليها على أنها هي الاختيار الاكثر شيوعا وانتشارا وتُضيف لمسة حاصة وقادرة على تغيير المشهد بالكامل ..

بشكل عام عندما نتحدث عن الجدران الحجرية فهناك نوعين أساسين أولا الحجر الطبيعية والتي يُضيف لمسة ريفية خاصة ويتسم بتكلفته العالية، وثانيا الحجر المعاد تشكيله، وهو الأرخض وهو يُشبه الحجر الطبيعي في تصميماته وألوانه ولكنه أكثر الحلول اقتصادية ومعالج ليتناسب مع فراغات كالحمامات والمطابخ، تختلف تصميماته وألوانه وتتعدد اختياراته لتجد الخيار المثالي والمناسب للتصميم الخاص بك، سواء كان فراغ مغلق أو مفتوح، يتجد ما يصلح له، نقدم لك في هذا المقال 36 تصميم وفكرة رائعة لجدران مصنوعة من الحجر أو الطوب يمكنها أن تحول مساحات خاصة وأماكن شخصية لفراغات مميزة بطابع خاص .. ما رأيك أن تشاركنا رحلتنا؟