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36 فكرة رائعة لجدران من الحجر في بيتك

آية منير آية منير
Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
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هل سبق ودخلت بيت وشعرت أن هناك شيئا مفقودا، في بعض الأحيان نشعر وأن هناك تفاصيل بسيطة كانت ستصنع فارقا عنصر مستقل أو سمة عامة أو انعكاس شخصي سيجعل من التصميم أجمل، جدران الحجر أو الطوب يُظر إليها على أنها هي الاختيار الاكثر شيوعا وانتشارا وتُضيف لمسة حاصة وقادرة على تغيير المشهد بالكامل ..

بشكل عام عندما نتحدث عن الجدران الحجرية فهناك نوعين أساسين أولا الحجر الطبيعية والتي يُضيف لمسة ريفية خاصة ويتسم بتكلفته العالية، وثانيا الحجر المعاد تشكيله، وهو الأرخض وهو يُشبه الحجر الطبيعي في تصميماته وألوانه ولكنه أكثر الحلول اقتصادية ومعالج ليتناسب مع فراغات كالحمامات والمطابخ، تختلف تصميماته وألوانه وتتعدد اختياراته لتجد الخيار المثالي والمناسب للتصميم الخاص بك، سواء كان فراغ مغلق أو مفتوح، يتجد ما يصلح له، نقدم لك في هذا المقال 36 تصميم وفكرة رائعة لجدران مصنوعة من الحجر أو الطوب يمكنها أن تحول مساحات خاصة وأماكن شخصية لفراغات مميزة بطابع خاص .. ما رأيك أن تشاركنا رحلتنا؟

1. جدار حجري في المطبخ ..

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

يُعد المطبخ مساحة مثالية لإضافة الجدران الحجرية او إدخال أي عنصر جديد ومختلف، وبسهولة تشعر بتأثيره وجماله، قد تعتقد أن الحجر الطبيعي لا يتناسب مع الأبيض أو يُفسد الأجوار الهادئة، إلا أنا هذا التصميم يُبت لك العكس تماما ..

2. غرفة المعيشة أجمل مع جدار حجري ..

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

المساحات الواسعة في الأغلب تفتقر نقطة مركزية، وتحتاج لجذب الانتباه لذا فالحل الامثل هو وضع خطة تصميمية من خلال إضافة جدار حجري يكن بمثابة النقطة المحورسة للتصميم ..

3. إضافة ضوء مميز يُزين الجدار الحجري داخل غرفة المعيشة ..

Wandverkleidung aus Holz, BS - Holzdesign BS - Holzdesign غرفة المعيشة
BS – Holzdesign

BS - Holzdesign
BS – Holzdesign
BS - Holzdesign

الجدران الحجرية الطبيعية هو الاختيار المثالي لأولئك الذين يبحثون عن إطلالة ريفية لمنازلهم، ليس من الضروري تغطية جميع الجدران ولكن يكفى حائط واحد من الحجر أو الطوب في غرفة الطعام مثلا واستمتع بسحر ريفي أنيق ..

4. غرفة طعام مميز مع جدار حجري طبيعي…

Casa nel borgo, Lucia Bentivogli Architetto Lucia Bentivogli Architetto
Lucia Bentivogli Architetto

Lucia Bentivogli Architetto
Lucia Bentivogli Architetto
Lucia Bentivogli Architetto

5. إعادة تصميم الممر مع لمسة الحجر يُضيف جمالا من نوع خاص ..

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

6. خلفية للدرج ..

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Corridor, hallway & stairsStairs
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

منطقة الدرج هي واحدة من اكثر النقاط ازدحاما في منزلك وخاصة إن كان بيتك متعدد الطوابق، لذا قم بتزيينها وإضافة لها لمسات ديكورية مميزة وخاصة ولن تجد أفضل من الجدران الحجرية ..

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7. فتحات في الجدران مصنوعة من الحجر ..

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

أصبحت الفتحات الديمورية للجدران أحد صيحات الموضة حاليا، ولها تأثير قوي على التصميم، ما رأيك أن تُزينها بالحجر الطبيعية لتُصبح أجمل وأجمل ..

8. الحجر مناسب أيضا للحمام ويجعل منها فراغ أجمل ..

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

9. الحجر يسمح لك بتصميم جدران مميزة ومختلفة لمنزلك ..

Realizzazioni per privati, Attività Edili Cameli Marco Attività Edili Cameli Marco Walls & flooringWall & floor coverings
Attività Edili Cameli Marco

Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco

10 مزيج رائع من أنماط ديكورية مختلفة ..

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة المعيشة
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

كما تمزج مجموعة مواد تشطيبية معا وتخلق انسجاما وجاذبية لا مثيل لها، يمكنك ان تختار أكثر من نمط وتجمعهم معا، واستمتع بإطلالة مميزة لها سحر خاص، الجدار الحجري الطبيعي جاء ممثلا للطراز الريفي جنبا إلى جنب مع كلاسيكية الأثاث وحداثة الإكسسوارات ..

11. الطوب يُزين المطبخ ..

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE مطبخ
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

هذا مثال آخر لتزيين المنزل بلمسة ريفية مميزة، وفي المساحات الحديثة يقوم الجدار الحجري بربط العناصر والفراغات ببعضها، لم يكتفي المصمم بالجدار الحجري كعنصر من قلب الطبيعة بل أضاف الخشب الطبيعي للتصميم ..

12. انسجام عناصر التصميم ما بين المرآة وجدار من الحجر ..

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

13. زوايا المنزل أجمل مع لمسة من الحجر تُزينها ..

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

14. غرفة أجمل مع سحر الحجر المميز ..

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU غرفة المعيشة
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

يمكنك أن تتخيل غرفة المعيشة أمامنا من دون الجدار الحجري، سيفتقد الفراغ الكثير على الرغم من أن الخشب تم اختياره للأرضيات ولكنها متجانس مع الألوان الحيادية المختارة للتصميم ولكن جاء الجدار الحجري ليكسر الروتين وملل التصميم مما يخلق توازن وراحة ..

16. مدخل فاخر

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

مدخل المنزل هو أول جملة ترحيبية ينتظرها ضيوفك منك، فالاهتمام بهذه المساحة أمر ضروري لترك انطباعا جيدا حتى ترحب بضيوفك على أكمل وجه، لذا الجدار الحجري هو اختيارك المثالي ..

17. يكتمل التصميم ويُصبح اجمل مع جدار حجري أنيق ..

Reforma parcial vivienda RIELLS I VIABREA, ROIMO INTEGRAL GRUP ROIMO INTEGRAL GRUP غرفة المعيشة
ROIMO INTEGRAL GRUP

ROIMO INTEGRAL GRUP
ROIMO INTEGRAL GRUP
ROIMO INTEGRAL GRUP

18. مدفئة مميزة مع جدار حجري لمسة رائعة في غرفة معيشتك ..

Esemble am Hang, Oliver Rieger Photography Oliver Rieger Photography غرفة المعيشة
Oliver Rieger Photography

Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography

19. الحجر وجماله ..

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi غرفة نوم
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

إن كنت من محبي الحجر الطبيعي في الديكورات المنزلية ولا تكتفي بجدار واحد، فهذا التصميم يُقدم لك نموذج رائع كامل من الحجر الطبيعي وستحقق الرؤية البصرية التي تسعى لها ..

20. الحجر الطبيعي في الحمام ..

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu حمام
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

جدار الحجر الطبيعي في هذا الحمام هو خير مثال على استخدام الحجر كعنصر أساسي من النمط الريفي جنبا إلى جنب مع العوارض الخشبية وغيرها من التفاصيل الجذابة الأخرى ..

21. تصميمات حجرية تُناسب النمط الصناعي ..

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

22. استخدام الخشب مع الطوب بألوان ترابية دافئة لتصميم على النمط البلدي ..

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

23. جدار الحجر الطبيعي في غرف المعيشة ..

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

بعيد عن حداثة التصميم، الجدران الحجرية أضافت دفء وحميمية فريدة من نوعها للتصميم، جنبا إلى جنب مع عناصر أخرى كالإضاءة الطبيعية والأرضيات الخشبية والسقف ذو التصميم الخاص ..

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24. يمكنك ان تجعل الجدران الخارجية أيضا مصنوعة من الحجر ..

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura منازل
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

25. إن كان هدفك هو الرومانسية فالطوب أو الحجر سيحققان هدفك ..

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN غرفة نوم
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

عشاق الديكورات الخاصة باللون الأبيض لن تمنعك عن الاتسعانة بالجدران من الحجر أو الطوب، هذا النموذج استخدام جدار من الطوب باللون الأبيض وهو واحد من أهم العناصر المميزة للنمط الانتقائي وتكتمل معه شخصية التصميم ..

26. لمسة من الطوب أو الحجر تجعل حمامك جميل ومميز ..

London, Brick Generation, Ceramica Rondine Ceramica Rondine Walls & flooringWall & floor coverings سيراميك Brown
Ceramica Rondine

Ceramica Rondine
Ceramica Rondine
Ceramica Rondine

27. مطبخ ساحر ..

New York, Brick Generation, Ceramica Rondine Ceramica Rondine Walls & flooringWall & floor coverings سيراميك White
Ceramica Rondine

Ceramica Rondine
Ceramica Rondine
Ceramica Rondine

على الرغم من ارتباط وجود الجدران الحجرية أو الطوب مع سمات النمط الريفي إلا أنها لم تظل محتفظ بنفس الانطباع ولكن قام الخبراء بتطويره حتى أصبح ذو إطلالة تُشبه كثيرا السيراميك والذي يمنح بيتك شخصية معاصرة جدا ..

28. جدار باللون الأبيض يُضيف جمال وتألقا لتصميم غرفة النوم ..

SYPIALNIA, ZABRZE, grupa KMK sp. z o.o grupa KMK sp. z o.o غرفة نوم
grupa KMK sp. z o.o

grupa KMK sp. z o.o
grupa KMK sp. z o.o
grupa KMK sp. z o.o

29. قم بلسمة خاصة في غرفة نومك وإضافة جدار من الحجر الطبيعي المميز ..

Talamo di Corte Serena Morando - restauro di un immobile storico destinandolo a struttura ricettiva, Architetto Teresa Costalunga Architetto Teresa Costalunga غرفة نوم
Architetto Teresa Costalunga

Architetto Teresa Costalunga
Architetto Teresa Costalunga
Architetto Teresa Costalunga

30. جدار من الطوب الطبيعي يجعل بيتك بالتأكيد مختلف ..

Crossover der Stile und Epochen - Umbau einer alten Reiterkaserne, Wahl GmbH Wahl GmbH مطبخ
Wahl GmbH

Wahl GmbH
Wahl GmbH
Wahl GmbH

من استخدامات الطوب والاكثر انتشارا هو الاستعانه به كمادة زخرفية أو فواصل لتحديد المسافات، ولكن بهذا الاستخدام وتحويله لعنصر جمالي، يُصبح له تأثير مميز وواضح في تصميم بيتك ..

31. أنواع مختلف من الحجر تتجمع في جدار واحد تصنع لوحة فنية جميلة تُزين البيت ..

Villa B. (Cervo, Liguria), Studio Rossi + Secco Studio Rossi + Secco
Studio Rossi + Secco

Studio Rossi + Secco
Studio Rossi + Secco
Studio Rossi + Secco

32. ولا تزال غرف المعيشة أكثر الفراغات تناغما مع الجدران الحجرية وتُعطي إطلالة ريفية مع الخشب والمدفأة ..

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

33. تصميم كامل من الحجر الطبيعي ..

Guest House, Pini&Sträuli Architects Pini&Sträuli Architects غرفة المعيشة
Pini&amp;Sträuli Architects

Pini&Sträuli Architects
Pini&amp;Sträuli Architects
Pini&Sträuli Architects

تصميم جدران المنزل كلها من الحجر الطبيعي يجعل التصميم مساحة فريدة مبطنة ومغلفة بالكامل بالحجر مما يجعل الجو العام دافئ وحميمي ..

34. المزج بين المواد ..

Swiss penthouse, effortless restyling, MD Creative Lab - Architettura & Design MD Creative Lab - Architettura & Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design

Swiss penthouse, effortless restyling

MD Creative Lab - Architettura & Design
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design
MD Creative Lab - Architettura & Design

حتى تضمن نجاحا كبير لتصميم بيتك احرص على مزيج مميز بين جدران مصنوع من الحجر الطبيعي مع الأرضيات الجرانيت الوردي حتى تخلق جمالا من نوع خاص ..

35. الطوب جاء هنا كجزء من جو حديث ومعاصر واكتملت معه زخرفة وتزيين الجدران ..

Ex Pollaio a Torino, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

36. سحر الحجر الطبيعي ..

Locanda di Doris, CASABELLA CASABELLA غرفة السفرة
CASABELLA

CASABELLA
CASABELLA
CASABELLA

سواء كان جدار واحد أو اثنين أو عشرة فا سحر الجدران الحجر الطبيعي لا يمكن إنكاره، إذا كنت واحدا ممن يبحثون عن الجمال والأناقة والتميز لا تتردد في الاستعانة بالحجر الطبيعي كعنصر رئيسي في التصميم ..

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4 طرق مختلفة لاستخدام الحجر في التصميم الداخلي لمنزلك

معمل تحاليل طبية العجمى الاسكندرية, design house design house جدران
design house

design house
design house
design house
  • الأرضيات: الجرانيت والرخام والحجر الجيري هي بعض الأحجار الطبيعية شائعة الاستخدام في الأرضيات. وهي تتسم بالقوة والمتانة وتتطلب الحد الأدنى من الصيانة.
  • الجدران: يمكن استخدام الأحجار مثل حجر الأردواز والحجر الرملي في تكسية الجدران الداخلية للمنازل، والتي بدورها تنجح في إعطاء تلك الجدران المزينة بها مزيدًا من العمق.
  • الأرفف: يمكن استخدام الحجر الطبيعي مثل الجرانيت والحجر الجيري في الأرفف والخزائن المفتوحة، وتلك اللمسة ليست عملية فحسب، بل يسهل صيانتها أيضًا؛ كما تضيف قيمة جمالية للمساحات، وتخلق شعورًا بالسعة بالمساحة والانفتاح لا يتحقق مع الخزائن المغلقة.
  • أسطح الطاولات وكونترتوب المطبخ: يعد الجرانيت والكوارتز من الأحجار الصلبة وغير المسامية، لذلك فهما من أفضل الأحجار الطبيعية لطاولات المطبخ وأسطح الطاولات، حيث يمكن تنظيفها بسهولة كما أنها متينة للغاية.
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