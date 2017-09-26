14 فكرة سهلة وبسيطة لتزيين جدران غرفتك

غرفتك هي المساحة الشخصية الخاصة بكحيث أنها هناك حيث يمكنك الراحة والاسترخاءو التمتع بلحظات من الحميمية وقضاء بعض الأوقات مع نفسك. لذلك من الضروري تجديد هذه الغرف من وقت لآخر، إما من خلال تغيير الأثاث والمنسوجات أو إعطاء حياة جديدة لجدرانها. هل تريد أن ترى بعض المقترحات الملهمة من خلال هذا المقال.
لا شئ يضيف جمال على حياتنا مثل الذكريات السعيدة، والأجمل تخليد هذة الذكرى، لذلك استخدام الصور التذكارية التي تخلد ذكرياتك السعيدة في تزيين جدران غرفة النوم من التفاصيل الجذابة جداً التي تعطي للغرفة طابع حميمي ومبهج، جمع صورك المفضلة سواء بالأبيض والأسود أو الصور الملونة، واختار أطارات ذو تصميم مميز وجذاب واستمتع بجدران ذات تصميم مثالي ورائع.
بالتأكيد الألوان الحيادية كالأبيض والبيج من الألوان المفضلة في تصميم جدران غرفة النوم، فهي تعطي للغرفة مزيد من الضوء والهدوء، لكن أيضاً لمسة من الألوان الصريحة حتى على جدار واحد من الغرفة سيضيف حيوية وبهجة لا مثيل لها في غرفة نومك، ولكن كن حريصاً وحذر بشكل كافي عند اختيارك للألوان فيجب أن تكون الألوان متجانسة حتى لاتضيف شئ من الفوضى عليها.
إذا كنت تبحث عن لمسة مميزة ومختلفة تزيين بها جدران غرفة نومك فعليك باستخدام ورق الحائط، بألوانة المميزة ورسوماته الجذابة. اختار تصميماً يتناسب في ألوانه مع الوان الأثاث وتفاصيله حتى تعطي للغرفة جو من المرح والبهجة.
استخدام الطوب الحجري في تصميم الجدران وتزيينها من اللمسات الديكورية القديمة التي عادت وبقوة لتكتسح عالم التصميمات الحديثة، بلمسة من الدفئ والجمال، قم بتصميم جدار من جدران الغرفة بالطوب الحجري وأخلق لمسةدافئة من النمط الريفي على تصميم غرفتك.
إذا كانت غرفة النوم لديك مساحتها قليلة استخدم المرايات لتزيين جدار من جدران الغرفة، فالمرايات ستعطيك مساحة من الأتساع بصري بشكل مميز جداً، وستضيف على الغرفة أطلالة مشرقة. استخدم مرايات ذات أطارات بتصميم مميز ليعطي الغرفة شخصية أنيقة.
التابلوهات من اللمسات الرائعة التي يمكن أن تعطي لجدران غرفة نومك جمال خاص، اختر تابلوهات ذات رسومات قريبة لقلبك وشخصيتك، سواء لفنان تحبه، أو للطبيعة أو موسيقى، اختار الصور ذات الطابع الذي تفضله وقريب من قلبك لتضيف على غرفتك شخصية خاصة.
طريقة أخرى سهلة وبسيطة لتزيين جدران غرفة نومك وهي استخدام ملصقات الجدار التي تحتوي على رسومات مميزة وجذابة، فبطريقة سهلة وبسيطة تستطيع أن تغير شكل جدار غرفة النوم بالكامل.
الألوان الناعمة ونغمات الباستيل تعتبر بلا شك من اللمسات الرائعة والأكثر استخداماً في غرفة النوم، لقدرتها على توليد بيئات هادئة يسودها الانسجام، بالأضافة أنها مثالية للشعور بالاسترخاء والراحة.
إذا كنت من عشاق الفن والتفاصيل الفنية لا تتردد في أضافة لمسة من الفن الذي تحبه على جدار غرفة نومك، سواء كانت لوحات أو مشغولات يدوية، لتجعل الغرفة تبدو أكثر جمالاً ورقي.
أتجاه آخر مألوف جداً في التصميم وهو النمط الريفي. إذا كنت من محبي البساطة الريفية تستطيع أن تضيف لمسة خاصة لغرفتك على النمط الريفي، من خلال أضافة لمسة من الخشب والحجر الطبيعي على جدار من جدران الغرفة وستعطي غرفتك طابع ريفي مميز.
من اللمسات الديكورية التي تترك انطباعاً مميزاً على جدران غرف النوم هي اللمسة الخرسانية خاصةً إذا كنت من محبي اللمسة الصناعية للنمط الصناعي، صمم جداراً من جدران غرفتك من الخرسانة وستشعر بجمالاً خاصاً على تصميم غرفتك، بالأضافة إلى اللمسة الباردة التي تتركها الخرسانة في التصميم.
استخدام الأضاءة لتضئ جدران الغرفة بشكل جمالي جذاب من اللمسات الجمالية التي تجعل غرفتك تنبض بالجمال، استخدم فن الأضاءة ووزعها مع شدة مختلفة في الأضاءة.
استخدم الفينيل بألوان زاهية جذابة على جدار من جدران مثل التصميم في جدار غرفة النوم في هذة الصورة، فقد استخدم المصمم جدار من الفينيل باللون الوردي مع بعض الرسومات البسيطة على الجدار.
الحدائق العمودية من الأتجاهات التي انتشرت مؤخراً في التصميمات العصرية ومن اللمسات الديكورية الرائعة للجدران، وتعطي لجدران منزلك جمال خاص وحيوية، فلاتتردد في جعل النباتات تأخذ مكانتها على جدران الغرفة.
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