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14 فكرة سهلة وبسيطة لتزيين جدران غرفتك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
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غرفتك هي المساحة الشخصية الخاصة بكحيث أنها هناك حيث يمكنك الراحة والاسترخاءو التمتع بلحظات من الحميمية وقضاء بعض الأوقات مع نفسك. لذلك من الضروري تجديد هذه الغرف من وقت لآخر، إما من خلال تغيير الأثاث والمنسوجات أو إعطاء حياة جديدة لجدرانها. هل تريد أن ترى بعض المقترحات الملهمة من خلال هذا المقال.

1- الصور لتخليد الذكريات

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

لا شئ يضيف جمال على حياتنا مثل الذكريات السعيدة، والأجمل تخليد هذة الذكرى، لذلك استخدام الصور التذكارية التي تخلد ذكرياتك السعيدة في تزيين جدران غرفة النوم من التفاصيل الجذابة جداً  التي تعطي للغرفة طابع حميمي ومبهج، جمع صورك المفضلة سواء بالأبيض والأسود أو الصور الملونة، واختار أطارات ذو تصميم مميز وجذاب واستمتع بجدران ذات تصميم مثالي ورائع.

2- الألوان لغرفة مرحة

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

بالتأكيد الألوان الحيادية كالأبيض والبيج من الألوان المفضلة في تصميم جدران غرفة النوم، فهي تعطي للغرفة مزيد من الضوء  والهدوء، لكن أيضاً لمسة من الألوان الصريحة حتى على جدار واحد من الغرفة سيضيف حيوية وبهجة لا مثيل لها في غرفة نومك، ولكن كن حريصاً وحذر بشكل كافي عند اختيارك للألوان فيجب أن تكون الألوان متجانسة حتى لاتضيف شئ من الفوضى عليها.

3- ورق الجدران للمسة مميزة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تبحث عن لمسة مميزة ومختلفة تزيين بها جدران غرفة نومك فعليك باستخدام ورق الحائط، بألوانة المميزة ورسوماته الجذابة. اختار تصميماً يتناسب في ألوانه مع الوان الأثاث وتفاصيله حتى تعطي للغرفة جو من المرح والبهجة.

4- الطوب الحجري لإطلالة دافئة

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

استخدام الطوب الحجري في تصميم الجدران وتزيينها من اللمسات الديكورية القديمة التي عادت وبقوة لتكتسح عالم التصميمات الحديثة، بلمسة من الدفئ والجمال، قم بتصميم جدار من جدران الغرفة بالطوب الحجري وأخلق لمسةدافئة من النمط الريفي على تصميم غرفتك.

5- المرايات لغرفة مشرقة

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

إذا كانت غرفة النوم لديك مساحتها قليلة استخدم المرايات لتزيين جدار من جدران الغرفة، فالمرايات ستعطيك مساحة من الأتساع بصري بشكل مميز جداً، وستضيف على الغرفة أطلالة مشرقة. استخدم مرايات ذات أطارات بتصميم مميز ليعطي الغرفة شخصية أنيقة. 

6- التابلوهات لغرفة ذو شخصية

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

التابلوهات من اللمسات الرائعة التي يمكن أن تعطي لجدران غرفة نومك جمال خاص، اختر تابلوهات ذات رسومات قريبة لقلبك وشخصيتك، سواء لفنان تحبه، أو للطبيعة أو موسيقى، اختار الصور ذات الطابع الذي تفضله وقريب من قلبك لتضيف على غرفتك شخصية خاصة.

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7- ملصقات الجدار للمسة فنية

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Walls & flooringWall tattoos
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

طريقة أخرى سهلة وبسيطة لتزيين جدران غرفة نومك وهي استخدام ملصقات الجدار التي تحتوي على رسومات مميزة وجذابة، فبطريقة سهلة وبسيطة تستطيع أن تغير شكل جدار غرفة النوم بالكامل.

8- الوان الباستيل الناعمة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الألوان الناعمة ونغمات الباستيل تعتبر بلا شك من اللمسات الرائعة والأكثر استخداماً في غرفة النوم، لقدرتها على توليد بيئات هادئة يسودها الانسجام،  بالأضافة أنها مثالية للشعور بالاسترخاء والراحة.

9- الأعمال الفنية لمحبي الفن

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

إذا كنت من عشاق الفن والتفاصيل الفنية لا تتردد في أضافة لمسة من الفن الذي تحبه على جدار غرفة نومك، سواء كانت لوحات أو مشغولات يدوية، لتجعل الغرفة تبدو أكثر جمالاً ورقي.

10- لمسة ريفية دافئة

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

أتجاه آخر مألوف جداً في التصميم  وهو النمط الريفي.  إذا كنت من محبي البساطة الريفية تستطيع أن تضيف لمسة خاصة لغرفتك على النمط الريفي، من خلال أضافة لمسة من الخشب والحجر الطبيعي على جدار من جدران الغرفة وستعطي غرفتك طابع ريفي مميز.

11- لمسة خرسانية

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة نوم الخرسانة Grey
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

من اللمسات الديكورية التي تترك انطباعاً مميزاً على جدران غرف النوم هي اللمسة الخرسانية خاصةً إذا كنت من محبي اللمسة الصناعية للنمط الصناعي، صمم جداراً من جدران غرفتك من الخرسانة وستشعر بجمالاً خاصاً على تصميم غرفتك، بالأضافة إلى اللمسة الباردة التي تتركها الخرسانة في التصميم.

12- الأضاءة

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

استخدام الأضاءة لتضئ جدران الغرفة بشكل جمالي جذاب من اللمسات الجمالية التي تجعل غرفتك تنبض بالجمال، استخدم فن الأضاءة ووزعها مع شدة مختلفة  في الأضاءة.

13- تفاصيل حيوية

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Walls & flooringWall tattoos
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

استخدم الفينيل بألوان زاهية جذابة على جدار من جدران مثل التصميم في جدار غرفة النوم في هذة الصورة، فقد استخدم المصمم جدار من الفينيل باللون الوردي مع بعض الرسومات البسيطة على الجدار.

14-حدائق العمودية

Design végétal, Adventive Adventive Interior landscaping
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

الحدائق العمودية من الأتجاهات التي انتشرت مؤخراً في التصميمات العصرية ومن اللمسات الديكورية الرائعة للجدران، وتعطي لجدران منزلك جمال خاص وحيوية، فلاتتردد في جعل النباتات تأخذ مكانتها على جدران الغرفة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:20 تصميم عصري وشيك للحمام

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