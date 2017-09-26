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25 تصميم عصري ومميز لغرف سفرة 2017

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة السفرة
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غرفة السفرةمن الغرف الحيوية داخل المنزل، فيجتمع بها أصدقئك وعائلتك ويتشاركون معاً تناول الطعام وقضاء أفضل الأوقات معاً، لذلك فهي من تعتبر من الغرف المهمة والرئيسية في المنزل، التي يقوم باستخدمها أفراد المنزل والغرباء أيضاً كأصدقائك ومعارفك، لذلك يجب ان يتحلى تصميمها دائما بالرقي والتفاصيل الجمالية المميزة، لذلك إذا كنت تنوي تجديد غرفة السفرة الخاصة بك أو تصميم منزلك إليك بعض الأفكار التي ستساعدك على اختيار التصميم المثالي لغرفة السفرة من أحدث صيحات التصميمات العصرية لغرف السفرة هذا العام.

2- غرفة سفرة بتصميم مفعم بالجمال والتفاصيل اللونية الأنيقة التي جعلت من الغرفة تحفة فنية.

S's house, dwarf dwarf غرفة السفرة
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

3- غرفة بتصميم أكثر من رائع وبسيط خدمتها المساحات في أضافة تفاصيل جمالية ولمسات جذابة على تصميمها بداية من اختيار الأثاث واللمسة الشفافية في اختيار تصميم الطاولة الزجاجي

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة السفرة
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

4- تصميم عصري أخر لغرفة سفرة مثالية، لعبت الألوان الترابية والتفاصيل البسيطة الفنية في لمسة الديكورات دوراً فعالاً في خلق جمال خاص على تصميم الغرفة.

Dining Room homify غرفة السفرة Dining Room
homify

Dining Room

homify
homify
homify

1- تصميم تبسيطي مميز لغرفة سفرة مثالية بتفاصيلها المميزة، المطبخ ليس منفصلاً كما نرى عن منطقة الطعام، لذلك نرى اختيار المصمم مثالياً لطاولة خشبية مربعة تحاوطها بعض الكراسي البسيطة.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

5- غرفة سفرة ذو تصميم بسيط ومميز، صممت من الخشب بالكامل، فنرى طاولة مربعة خشبية تحاوطها بعض الكراسي البسيطة.

京町の家, HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所 HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所 غرفة السفرة
HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所

HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所
HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所
HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所

6- الوان حيادية وتفاصيل ديكورية أنيقة ولمسات أضاءة كانت كفيلة في جعل تصميم غرفة السفرة تلك ينبض بالجمال.

Casa Verde, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة السفرة
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

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7- غرفة سفرة بتصميم رائع ينبض بالكلاسيكية والتفاصيل الجمالية الفخكة.

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

8- إذا لم تسعفك المساحات في منزلك لتصميم غرفة سفرة مستقلة، يمكنك وضع طاولة خشبية بتصميم بسيط تحاوطها بعض الكراسي البسيطة في ركن من أركان منزاك بشكل بسيط وأنيق.

Dining set Deja Ooh غرفة السفرة
Deja Ooh

Dining set

Deja Ooh
Deja Ooh
Deja Ooh

9- غرفة سفرة مصممة من الخشب على النمط الريفي البسيط والمميز تبعث الدفئ والجمال في الغرفة.

Dining Table with enamel lamp shades homify غرفة السفرة
homify

Dining Table with enamel lamp shades

homify
homify
homify

10- غرفة سفرة مميزة على نمط المنيمال الحديث.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

11- الجمال يأتي دائماً من البساطة، ولعبت التفاصيل البسيطة في تصميم غرفة السفرة دوراً مميزاً على الرغم من مساحة الغرفة الصغيرة ألا أن المصمم أبدع في اختيار الأثاث والتفاصيل الديكورية المميزة.

ランドマークになる家 ／ zuiun, zuiun建築設計事務所 ／ 株式会社 ZUIUN zuiun建築設計事務所 ／ 株式会社 ZUIUN غرفة السفرة
zuiun建築設計事務所　／　株式会社　ZUIUN

zuiun建築設計事務所　／　株式会社　ZUIUN
zuiun建築設計事務所　／　株式会社　ZUIUN
zuiun建築設計事務所　／　株式会社　ZUIUN

12- غرفة سفرة ذو تصميم ريفي أنيق ولمسات ديكورية مميزة، أضافت اللمسة اللونية للخشب البني الداكن أطلالة دافئة على التصميم الغرفة وغمرتها بجمال خاص.

Remodelación Caribes, RENOarq RENOarq غرفة السفرة البلاط Brown
RENOarq

RENOarq
RENOarq
RENOarq

13- تصميم بسيط وجذاب يناسب المساحات الصغيرة لغرفة سفرة مميزة ومفعمة بالأناقة والبساطة.

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

14- غرفة سفرة ارستقراطية تناسب المنازل ذات المساحات الكبيرة، صممت بكلاسيكية وفخامة شديدة.

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS غرفة السفرة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

15- أضف بعض التفاصيل اللونية البسيطة وستجد منزلك منزل ساحر بالجمال، غرفة سفرة صممت ببساطة وعبقرية شديدة رغم صغر المساحة ألا أن المصمم أحسن اختيار الأثاث بحجم مناسب للمساحة

Villas T, Taller Interno Taller Interno غرفة السفرة
Taller Interno

Taller Interno
Taller Interno
Taller Interno

16- غرفة سفرة جذابة بتصميم بسيط على النمط الصناعي، جمعت بين العملية والتفاصيل اللونية المبهجة.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

17- تصميم مفعم بالجاذبية والرقي لغرفة سفرة عصرية.

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro غرفة السفرة
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

18- الكلاسيكية واللمسات الفاخرة الأخاذة اجتمعت معاً في تصميم تلك الغرفة.

Villa Balıkesir, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة السفرة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

19- التفاصيل البوهيمية في الديكور تنبض دائماً بجمال خاص، وهذا ما اثبته المصمم في تصميم لغرفة السفرة تلك على الطراز البوهيمي الأنيق.

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة السفرة
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

20- غرفة سفرة بتصميم مشرق وعصري جمعت بين التفاصيل اللونية المشرقة في اللون البرتقالي واللمسة الحيادية في اللونين الرمادي والأبيض.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

21- البساطة عنوان الرقي دائماً، غرفة مفعمة بالبساطة في اختيار الأثاث المميز في تصميمه، فنرى طاولة بلوية مستديرة تحاوطها بعض الكراسي بتصميم بسيط في غرفة سفرة غلب عليها اللون الأبيض الراقي.

2015, Decoração de Apartamento BI, B.loft B.loft غرفة السفرة
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

22- بساطة وعصرية وتفاصيل مرحة ومشرقة اجتمعت معاً في تصميم غرفة السفرة تلك.

Moradia de férias M+PR, Space Invaders _ Arquitectura e Design Space Invaders _ Arquitectura e Design غرفة السفرة
Space Invaders _ Arquitectura e Design

Space Invaders _ Arquitectura e Design
Space Invaders _ Arquitectura e Design
Space Invaders _ Arquitectura e Design

23 غرفة سفرة بسيطة على النمط الاسكندينافي الأنيق.

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura غرفة السفرة
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

24- عندما تجتمع البساطة المطلقة مع اللمسات الفنية المميزة ينتجع بالتأكيد تصميماً أكثر من رائع لغرفة سفرة للرائعون وأصحاب الذوق الرفيع.

Lago Alberto, LEMONBE LEMONBE غرفة السفرة
LEMONBE

LEMONBE
LEMONBE
LEMONBE

25- وختاماً مع هذا التصميم البسيط والدافئ لغرفة سفرة على النمط الريفي المعاصر، تناسب المنازل ذات المساحات الصغيرة.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

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