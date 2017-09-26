اختار الأضاءة المناسبة لغرف المنزل

الأضاءة من التفاصيل الهامة والتي لا غنى عنها في منزلك، فحسن توظيف الأضاءة الداخلية يضيف على غرف المنزل حيوية وحياة، فأضاءة جيدة تعني شعوراً جيداً بالمساحات والشعور بالراحة وتحقيق أقصى استفادة من الغرفة، وبما أن كل منطقة في المنزل وكل ركن له مهام وخصائص تختلف عن الأخر، فأختيار الأضاءة أيضاً يختلف من غرفة لأخرى حسب خصائصها. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم إليكم من خلال هذا المقال مجموعة من النصائح لفن اختيار الأضاءة المناسبة لكل غرفة في المنزل حسب احتياجاتها.
من القواعد الأساسية في اختيار الأضاءة الداخلية للمنزل، هي التمييز بين خصائص كل غرفة قبل اختيار الأضاءة فغرفة المعيشة تختلف تماماً في خصائصها عن غرفة الطعام و النوم. فغرفة المعيشة يستخدمها أفراد الأسرة للقيام بالعديد من الأنشطة، كمشاهدة التليفزيونـ قراءة كتاب أو حتى الجلوس وقضاء ليلة هادئة، لذلك يجب أن تخدم الأضاءة كافة الأنشطة والمهام التي يقوم بها أفراد الأسرة في غرفة المعيشة. أحرص على إضائة ثلاثة أركان من الغرفة، مع التنويع بين سبوتات الأضاءة الجانبية والأضاءة الرئيسية القادمة من النجفة، وكن حريصاً على تسليط الضوء على اللمسات الفنية والتفاصيل الزخرفية في الغرفة.
غرفة الطعام يعتبر استخدامها محدود بعض الشئ، على عكس غرفة المعيشة فهي تستخدم فقط أثناء تناول الطعام، ولكن هذا لا يعني أنها تحتاج إلى الحرص والتركيز عند اختيار الأضاءة فيها، يفضل اختيار أضاءة مناسبة ليست قوية مزعجة وليست ضعيفة مع الحرص على تسليط الضوء على طاولة الطعام لأنها هي النقطة المحورية داخل الغرفة، قم بوضع نجفة أو مصباح كبير فوق الطاولة مع توزيع سبوتات بسيطة في باقي الغرفة إذا كانت مساحتها كبيرة أو الأكتفاء بالثرية فقط إذا كانت مساحة الغرفة صغيرة.
غرفة النوم هي ملاذك في أخر اليوم للحصول على نوم هادئ ولحظات من الراحة والاسترخاء، لذلك فالهدوء والأسترخاء هما السمة الأساسية التي يجب أن تتوافر عند أختيار أضاءة الغرفة، استعن بنجفة صغيرة أو مصباح بسيط في منتصف الغرفة، مع استخد مصابيح وسبوتات بسيطة في سقف الغرفة في أماكن القراءة مثلاً أو إذا كان هناك جلسة بسيطة في الغرفة مع الحرص على عدم توجيه الأضاءة بشكل مباشر عند السرير.
المطبخ هو قلب المنزل الذي ينبض دفئاً وحياة داخل المنزل، فالمطابخ من الغرف الخاصة والتي لديها بالتأكيد مكانة خاصة داخل المنزل، لذلك أنت بحاجة إلى نظام أضاءة داخلية ذكي في مطبخك، اسعتم بالمصابيح المعلقة والمتدلية من السقف فبجانب لمستها الجمالية تعطيك أضاءة جيدة للمطبخ، قم بتوزيع سبوتات بسيطة عند خزائن المطبخ وطاولة العمل فهي من أكثر الأماكن استهلاكاً في المطبخ وبالتأكيد ستحتاج إلى أضاءة جيدة بها.
أما الحمام فهو يحتاج بالتاكيد لحرص عند اختيار الأضاءة الداخلية في تصميمه، الثريات من لمسات الأضاءة التي انتشرت مؤخراً في تصميمات الحمام فهي تضيئه بأشراقة مميزة وتضيف عليه لمسة جمالية خاصة وبكنها غير عملية بعض الشئ وأن كنت لا تفضلها، استخدم عوضاً عنها الشمعدانات والمصابيح البسيطة مع لمسات من سبوتات السقف أو بيت النور لتعزيز الأضاءة أكثر داخل الحمام.
هناك ثلاث انواع مختلفة من الأضاءة يجب معرفتها حتى تستطيع اختيار الأضاءة الداخلية لمنزلك بذكاء، فهناك الأضاءة الرئيسية أو الأضاءة المحيطة، الأضاءة المركزة وأضاءة المهام، وعند توزيع الأضاءة في المنزل يفضل الاستعانة بطبقتين من تلك الأضاءات معاً حتى تستطيع خلق توازن براق في الغرفة، خاصةً إذا كانت مساحة الغرف لديك كبيرة.
دعونا نتعرف تحديداً على تلك الأنواع المختلفة للأضاءة.
الأضاءة الرئيسية أو المحيطة هي الأضاءات التي تنتشر في منتصف الغرفة في السقف، كالثريات الرئيسية والمصابيح الكبيرة في منتصف السقف أو المراوح التي تحتوي على لمبات أضاءة وتكون في منتصف الغرفة أيضاً.
تلك النوعية من الأضاءة تستخدم في تسليط الضوء على لمسة فنية أو زخرفية في الغرفة، كتابلوه أنيق أو مرآة جذابة، وتشمل سبوتات السقف والشمعدانات والمابيح الصغيرة التي تتعلق على الجدار.
وأخيراً أضاءة المهام، وهي من الأضاءة التي تستخدم لتسليط الضوء على ركن من أركان الغرفة المخصص لمهام محددة، على سبيل المثال أضاءة خزانات المطبخ، أضاءة ركن القراءة وهكذا.
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