اختار الأضاءة المناسبة لغرف المنزل

وأخيراً أضاءة المهام، وهي من الأضاءة التي تستخدم لتسليط الضوء على ركن من أركان الغرفة المخصص لمهام محددة، على سبيل المثال أضاءة خزانات المطبخ، أضاءة ركن القراءة وهكذا.

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