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اختار الأضاءة المناسبة لغرف المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Квартира в ЖК Дом в Хамовниках, MARION STUDIO MARION STUDIO غرفة المعيشة Multicolored
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الأضاءة من التفاصيل الهامة والتي لا غنى عنها في منزلك، فحسن توظيف الأضاءة الداخلية يضيف على غرف المنزل حيوية وحياة، فأضاءة جيدة تعني شعوراً جيداً بالمساحات والشعور بالراحة وتحقيق أقصى استفادة من الغرفة، وبما أن كل منطقة في المنزل وكل ركن له مهام وخصائص تختلف عن الأخر، فأختيار الأضاءة أيضاً يختلف من غرفة لأخرى حسب خصائصها. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم إليكم من خلال هذا المقال مجموعة من النصائح لفن اختيار الأضاءة المناسبة لكل غرفة في المنزل حسب احتياجاتها.

1- الأضاءة وغرفة المعيشة

Thiết kế nhà phố Tân Phú: Vẻ đẹp bình dị chan hoà thiên nhiên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Không Gian Đẹp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Không Gian Đẹp غرفة المعيشة Brown
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Không Gian Đẹp

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Không Gian Đẹp
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Không Gian Đẹp
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Không Gian Đẹp

من القواعد الأساسية في اختيار الأضاءة الداخلية للمنزل، هي التمييز  بين خصائص كل غرفة قبل اختيار الأضاءة فغرفة المعيشة  تختلف تماماً في خصائصها عن غرفة الطعام و النوم. فغرفة المعيشة يستخدمها أفراد الأسرة للقيام بالعديد من الأنشطة، كمشاهدة التليفزيونـ قراءة كتاب أو حتى الجلوس وقضاء ليلة هادئة، لذلك يجب أن تخدم الأضاءة كافة الأنشطة والمهام التي يقوم بها أفراد الأسرة في غرفة المعيشة. أحرص على إضائة ثلاثة أركان من الغرفة، مع التنويع بين سبوتات الأضاءة الجانبية والأضاءة الرئيسية القادمة من النجفة، وكن حريصاً على تسليط الضوء على اللمسات الفنية والتفاصيل الزخرفية في الغرفة.

2- الأضاءة وغرفة الطعام

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

غرفة الطعام يعتبر  استخدامها محدود بعض الشئ، على عكس غرفة المعيشة فهي تستخدم فقط أثناء تناول الطعام،  ولكن هذا لا يعني أنها تحتاج إلى الحرص والتركيز عند اختيار الأضاءة فيها، يفضل اختيار أضاءة مناسبة ليست قوية مزعجة وليست ضعيفة مع الحرص على تسليط الضوء على طاولة الطعام لأنها هي النقطة المحورية داخل الغرفة، قم بوضع نجفة أو مصباح كبير فوق الطاولة مع توزيع سبوتات بسيطة في باقي الغرفة إذا كانت مساحتها كبيرة أو الأكتفاء بالثرية فقط إذا كانت مساحة الغرفة صغيرة.

3- الأضاءة وغرفة النوم

WSPÓŁCZESNA WILLA NA POŁUDNIU KRAKOWA, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة نوم
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

غرفة النوم هي ملاذك في أخر اليوم للحصول على نوم هادئ ولحظات من الراحة والاسترخاء، لذلك فالهدوء والأسترخاء هما السمة الأساسية التي يجب أن تتوافر عند أختيار أضاءة الغرفة، استعن بنجفة صغيرة أو مصباح بسيط في منتصف الغرفة، مع استخد مصابيح وسبوتات بسيطة في سقف الغرفة في أماكن القراءة مثلاً  أو إذا كان هناك جلسة بسيطة في الغرفة مع الحرص على عدم توجيه الأضاءة بشكل مباشر عند السرير.

4- المطبخ والأضاءة

D2 미니멀 비둘기색 (양평 신축주택), 목소리 목소리 مطبخ
목소리

목소리
목소리
목소리

المطبخ هو قلب المنزل الذي ينبض دفئاً وحياة داخل المنزل، فالمطابخ من الغرف الخاصة والتي لديها بالتأكيد مكانة خاصة داخل المنزل، لذلك أنت بحاجة إلى نظام أضاءة داخلية ذكي في مطبخك، اسعتم بالمصابيح المعلقة والمتدلية من السقف فبجانب لمستها الجمالية تعطيك أضاءة جيدة للمطبخ، قم بتوزيع سبوتات بسيطة عند خزائن المطبخ وطاولة العمل فهي من أكثر الأماكن استهلاكاً في المطبخ وبالتأكيد ستحتاج إلى أضاءة جيدة بها.

5- الأضاءة والحمام

LBC İNŞAAT -76.CADDE ÖRNEK DAİRE , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya حمام
vanetta mutfak Çankaya

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

أما الحمام فهو يحتاج بالتاكيد لحرص عند اختيار الأضاءة الداخلية في تصميمه، الثريات من لمسات الأضاءة التي انتشرت مؤخراً في تصميمات الحمام فهي تضيئه بأشراقة مميزة وتضيف عليه لمسة جمالية خاصة وبكنها غير عملية بعض الشئ وأن كنت لا تفضلها، استخدم عوضاً عنها الشمعدانات والمصابيح البسيطة مع لمسات من سبوتات السقف أو بيت النور لتعزيز الأضاءة أكثر داخل الحمام.

أنواع الأضاءة

Квартира в ЖК Дом в Хамовниках, MARION STUDIO MARION STUDIO غرفة المعيشة Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

هناك  ثلاث انواع مختلفة من الأضاءة يجب معرفتها حتى تستطيع اختيار الأضاءة الداخلية لمنزلك بذكاء، فهناك الأضاءة الرئيسية أو الأضاءة المحيطة، الأضاءة المركزة وأضاءة المهام، وعند توزيع الأضاءة في المنزل يفضل الاستعانة بطبقتين من تلك الأضاءات معاً حتى تستطيع خلق توازن براق في الغرفة، خاصةً إذا كانت مساحة الغرف لديك كبيرة.

دعونا نتعرف تحديداً على تلك الأنواع المختلفة للأضاءة.

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الأضاءة الرئيسية أو المحيطة.

Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Vanilla Studio

Vanilla Studio
Vanilla Studio
Vanilla Studio

الأضاءة الرئيسية أو المحيطة هي الأضاءات التي تنتشر في منتصف الغرفة في السقف، كالثريات الرئيسية والمصابيح الكبيرة في منتصف السقف أو المراوح التي تحتوي على لمبات أضاءة وتكون في منتصف الغرفة أيضاً.

الأضاءة المركزة

Campo Belo - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces الممر الحديث، المدخل و الدرج
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

تلك النوعية من الأضاءة تستخدم في تسليط الضوء على لمسة فنية أو زخرفية في الغرفة، كتابلوه أنيق أو مرآة جذابة، وتشمل سبوتات السقف والشمعدانات والمابيح الصغيرة التي تتعلق على الجدار. 

أضاءة المهام

Copper Base Floor Lamp rigby & mac Living roomLighting النحاس / برونزية / نحاس cooper,lamp,lighting
rigby &amp; mac

Copper Base Floor Lamp

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

وأخيراً أضاءة المهام، وهي من الأضاءة التي تستخدم لتسليط الضوء على ركن من أركان الغرفة المخصص لمهام محددة، على سبيل المثال أضاءة خزانات المطبخ، أضاءة ركن القراءة وهكذا.

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