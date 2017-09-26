33 فكرة لتجديد منزلك بميزانية محدودة

إن كنت تبحث عن طريق تجديد منزلك، فعليك في البداية بتحضير خطة مميزة شاملة كل العناصر
الأثاث والجدران والأرضيات وتحديد أولوياتك واحتياجاتك بما يتناسب مع ميزانيتك المحدودة، هذا هو السبب لما تقدمه لنا اليوم هوميفاي حيث جمعت لنا مجموعة فريدة من الأفكار العظيمة والتي تتناسب مع الميزانيات المحدوة وبتكلفة منخفضة جدا، إن كنت تبحث عن يد العون فهذا المقال سيساعدك كثيرا في أن تجد ما يناسب بيتك وميزانيتك .. مع 36 فكرة لتجديد منزلك بميزانية محدودة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
نبدأ بفكر رائعة ومميزة وهي تجديد أرضية مطبخك، لا تثعد هذه أرخص الأفكار ولكنها أكثرها تأثيرا وبالتأكيد حاجاتنا لها كبيرة ومهمة، خاصة وإن كانت أرضية مطبخك قديمة ومتهالكة وتترك لمنزلك إطلالة غير مُرضية ..
مازلنا في قريبين من المطبخ هنا يمكنك التفكير في استبدال مقاعد مائدة الطعام الخاص بك بتصميمات مبتكرة ومختلفة، حيث ظهرت الأرائك الخشبية بديلا عن المقاعد الفردية وهي تساعدك في تنظيم بيتك بطريقة أجمل ..
الرسومات على الجدران لها عدة الطرق منها الفينيل وهي فكرة اقتصادية جدا، ستجد ما يناسب ذوقك الخاص ويتماشى مع أفكارك من حيث الألوان والتصميمات فقط عليك بالقليل من البحث ..
لا توجد فكرة اجمل من تغيير ألوان الجدران حيث لها تأثير كبير على جمال منزلك، ولا تحتاج لميزانية ضخمة بل وتفتح أمامك طرق مختلفة للاختيار مما يتناسب مع الفراغ نفسه ..
إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لتجديد غرفة نومك بدون تكلفة مع زيادة فعالية الجانب الوظيفي للفراغ فلا أفضل من مجموعة ارفف ذو تصميم غير تقليدي تُزين جدران غرفتك، ويمكنك تصميمها على الشكل المفضل لك بالألوان التي تختارها ..
يمكنك أن تصنع سلاسل من النور تُزين بها غرفة نومك أو مساحة لعب أطفالك، ستضيف لمسة من البهجة على تصميم بيتك بدون تكلفة تُذكر ..
اصنع حائط ذكرياتك مع عائلتك في ركن مميز في غرفة معيشتك، ولا تنسى أن تُضيف قطع مميزة وخاصة لها ذكريات خاصة معك حتى تصل بها رسالة ترحيبية لضيوفك ..
إذا كنت تبحث عن جمال فريد من نوعه فلا طريقة أفضل من التباين بين مواد مختلفة حيث تُضيف رؤية بصرية مميزة وجذابة، فمثلا يمكن أن تستعين بالخشب وسط تصميم من الأبيض والأسود ..
يمكنك تحويل مجمعة أرفف تصليدية لمكتبة مميزة تُزين بيتك وتجمع الكتب المفضلة والقطع المميزة في شكل انتقائي وعشوائي رائع وجذاب ..
يجب ان تبدأ في تجديد بيتك ان تختار نمط أو سمة محددة للتصميم حتى لا تضيع منك مقاليد الأمور، وأن تُسهل على نفسك عملية الاختيار بدلا من الحيرة بين أنواع وأساليب متعددة ..
إذا كنت تبحث عن التغيير بتفاصيل دقيقة وبسيطة، حيث أنها لها تأثير كبير ومميز، يمكنك مثلا أن تصنع مسند للسرير بنفسك من مجموعة أخشاب معاد تضنيعها ..
ربما تظن انها فكرة صعبة التنفيذ وعالية التكلفة ولكن مع قليل الجهد والتفكير الطويل ستكتشف تأثيرها القوي على جمال التصميم وإطلالة بيتك المميزة ..
تجديد بيتك لا يقف عند حدود التفاصيل المعمارية الجادة، ولكن ما المانع من إضافة بعض المتعة والبهجة لمنزلك، أرجوحة مصنوعة يديوا تُزين غرفة نومك وتخلق جو متميز ..
يمكنك ان تُزين جدران مطبخ ببعض المصقات ذات كلمات مبهجة ومختلفة حسب الرغبة، مما له أثرا على حالتك النفسية داخل المطبخ ..
إذا كنت واحدا من اولئك الذين يحبون الرسم على الجدران وترك إبداعاتك في كل ركن، فما رأيك أن تضيف جدار قابل للتنظيف كسبورة في مطبخك واستخدم الطباشير وأترك لمساتك الخاص ..
اصنع مع أطفالك اجواء خاصة بغرفتهم واستخدم الأدوات والعناصر المفضلة لهم كالقص واللزق واستعن بالأفكار المختلفة من على الانترنت ..
لا عليك من تخزين من كل أدوات الطبخ، فما رأيك أن تستخدمها كقطع ديكورية مميزة تثزين مطبخك بدون ميزانية وبطريقة سهلة التنفيذ ..
مع فكرة أخرى اقتصادية جدا، وهو تزيين منزلك مع النباتات وهي من أكثر اللمسات جمالا وأناقة وفي متناول الجميع بل لها تأثير خاص ومميز ..
إن كنت لك عالم شغوف به بتفاصيله وعناصره، لما لا تستعين به في بيتك، فإن كنت من محبي السفر فما رأيك بجدارية على هيئة خريطة كبيرة تُزين بيتك وتُرضي حبك واهتمامك ..
جدار واحد يمكنه صُنع الكثير، ورق جدران مميز بالوان مبهجة وخاصة وتصميم جذاب يمكنك إضافته لغرفتك واستمتع بالفارق بتكلفة محدودة ..
قطع أثاث قديمة لا فائدة لها، لا تفكر هكذا مرة ثانية فالآن يمكنك تحويل مقاعدك القديمة لعناصر مميزة مع طلاء جديد ولمسات خاصة ..
اجدران الخشبية رائعة ولا تحتاج إلا للمساتك الخاصة إن كنت لا تجرؤ أن تأخذ خطة مثل هذه، فتأمل التصميم أمامك واستمتع بتفاصيله ..
اختار بعض التفاصيل الخاصة والتي تجعل مدخل بيتك أكثر عملية، حتى تحافظ على بيتك مرتب وتُرحب بضيوفك على اكمل وجه ..
مرايا الحمام هي مفتاح جماله ونجاح تصميمه، تساعدك في حل ازمة صغر مساحة حمامك، وتثزين جدرانه بل وتكتمل وظيفة الحمام بها، لذا أضف مرايا جديدة لحمامك على ذوقك الخاص ..
شرفتك منسية ومليئة بالعيوب، حان الوقت للعناية بها وتجديدها، وإعطاءها قدر قليل من الاهتمام وشاهد أثرها الواضع لعى جمال بيتك وراحته ..
بدلا من أن تختار مقعد تقليديا لشرفتك أو غرفة معيشتك أضف أرجوحة مميزة وعملية واستمتع باجواء مختلفة ..
إن كان لديك الحس الفني والموهبة فلا تتردد في أن تصنع في بيتك لوحة مميزة ومعبرة تُزين الجدران وتلفت الانتباه ..
في بعض الأحيان قطعة بسيطة من الأثاث أو العناصر الديكورية تصنع فارق حقيقي، كما هو الحال في ساعة الحائط أمامنا اعلى السرير ..
إن كان في بيتك مساحة عمودية تتسبب في إعاقة بصرية او بلا استخدام وتشوه المنظر العام، ما رأيك أن تصنع حديقة مميزة…
إن كنت تحب الاعمال اليدوية فما رأيك أن تستعين بموهبتك في تزيين بيتك عن طريق قطعة من فن الاوريجامي تصنعها بنفسك ..
ليس هناك طريق أفضل لتجديد بيتك من إعادة الترتيب والتنظيم، تفاصيل بسيطة تُعيد الحياة إلى بيتك من جديد..
الإضاءة القوية والجديدة لها مفعول السحر بل وتُضيف إطلالة مميزة للمنزل من دون تكلفة ضخمة او تغيير شامل ..
القطع التراثية لها إطلالة مميزة وروح فنية رائعة وقيمة تُضيفها لبيتك دون ادنى مجهود، لذا افتح خزائنك وابحث عن القطع المنسية واختار ما يناسب بيتك واستخدمها كما يجب أن يكون
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