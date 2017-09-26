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33 فكرة لتجديد منزلك بميزانية محدودة

آية منير آية منير
casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
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إن كنت تبحث عن طريق تجديد منزلك، فعليك في البداية بتحضير خطة مميزة شاملة كل العناصر الأثاث والجدران والأرضيات وتحديد أولوياتك واحتياجاتك بما يتناسب مع ميزانيتك المحدودة، هذا هو السبب لما تقدمه لنا اليوم هوميفاي حيث جمعت لنا مجموعة فريدة من الأفكار العظيمة والتي تتناسب مع الميزانيات المحدوة وبتكلفة منخفضة جدا، إن كنت تبحث عن يد العون فهذا المقال سيساعدك كثيرا في أن تجد ما يناسب بيتك وميزانيتك .. مع 36 فكرة لتجديد منزلك بميزانية محدودة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. تجديد أرضية المطبخ ..

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

نبدأ بفكر رائعة ومميزة وهي تجديد أرضية مطبخك، لا تثعد هذه أرخص الأفكار ولكنها أكثرها تأثيرا وبالتأكيد حاجاتنا لها كبيرة ومهمة، خاصة وإن كانت أرضية مطبخك قديمة ومتهالكة وتترك لمنزلك إطلالة غير مُرضية ..

2. مقاعد مختلفة ..

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة خشب رقائقي Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

مازلنا في قريبين من المطبخ هنا يمكنك التفكير في استبدال مقاعد مائدة الطعام الخاص بك بتصميمات مبتكرة ومختلفة، حيث ظهرت الأرائك الخشبية بديلا عن المقاعد الفردية وهي تساعدك في تنظيم بيتك بطريقة أجمل ..

3. رسومات على الجدار ..

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

الرسومات على الجدران لها عدة الطرق منها الفينيل وهي فكرة اقتصادية جدا، ستجد ما يناسب ذوقك الخاص ويتماشى مع أفكارك من حيث الألوان والتصميمات فقط عليك بالقليل من البحث ..

4. إضافة لون مختلفة لأحد الجدران ..

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة نوم
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

لا توجد فكرة اجمل من تغيير ألوان الجدران حيث لها تأثير كبير على جمال منزلك، ولا تحتاج لميزانية ضخمة بل وتفتح أمامك طرق مختلفة للاختيار مما يتناسب مع الفراغ نفسه ..

5. أرفف غير تقليدية ..

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لتجديد غرفة نومك بدون تكلفة مع زيادة فعالية الجانب الوظيفي للفراغ فلا أفضل من مجموعة ارفف ذو تصميم غير تقليدي تُزين جدران غرفتك، ويمكنك تصميمها على الشكل المفضل لك بالألوان التي تختارها ..

6. ديكورات من الضوء ..

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS غرفة نوم
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

يمكنك أن تصنع سلاسل من النور تُزين بها غرفة نومك أو مساحة لعب أطفالك، ستضيف لمسة من البهجة على تصميم بيتك بدون تكلفة تُذكر ..

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7. حائط الذكريات ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اصنع حائط ذكرياتك مع عائلتك في ركن مميز في غرفة معيشتك، ولا تنسى أن تُضيف قطع مميزة وخاصة لها ذكريات خاصة معك حتى تصل بها رسالة ترحيبية لضيوفك ..

8. التباين هو اختيار مثالي ..

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

إذا كنت تبحث عن جمال فريد من نوعه فلا طريقة أفضل من التباين بين مواد مختلفة حيث تُضيف رؤية بصرية مميزة وجذابة، فمثلا يمكن أن تستعين بالخشب وسط تصميم من الأبيض والأسود ..

9. أرفف أم مكتبة مميزة ..

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة المعيشة خشب Wood effect
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

يمكنك تحويل مجمعة أرفف تصليدية لمكتبة مميزة تُزين بيتك وتجمع الكتب المفضلة والقطع المميزة في شكل انتقائي وعشوائي رائع وجذاب ..

10. نمط مختلف ..

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

يجب ان تبدأ في تجديد بيتك ان تختار نمط أو سمة محددة للتصميم حتى لا تضيع منك مقاليد الأمور، وأن تُسهل على نفسك عملية الاختيار بدلا من الحيرة بين أنواع وأساليب متعددة ..

11. بعض التفاصيل البسيطة ..

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

إذا كنت تبحث عن التغيير بتفاصيل دقيقة وبسيطة، حيث أنها لها تأثير كبير ومميز، يمكنك مثلا أن تصنع مسند للسرير بنفسك من مجموعة أخشاب معاد تضنيعها ..

12. جدار من الطوب ..

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

ربما تظن انها فكرة صعبة التنفيذ وعالية التكلفة ولكن مع قليل الجهد والتفكير الطويل ستكتشف تأثيرها القوي على جمال التصميم وإطلالة بيتك المميزة ..

13. أرجوحة جميلة ..

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

تجديد بيتك لا يقف عند حدود التفاصيل المعمارية الجادة، ولكن ما المانع من إضافة بعض المتعة والبهجة لمنزلك، أرجوحة مصنوعة يديوا تُزين غرفة نومك وتخلق جو متميز ..

14. جداريات في المطبخ ..

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

يمكنك ان تُزين جدران مطبخ ببعض المصقات ذات كلمات مبهجة ومختلفة حسب الرغبة، مما له أثرا على حالتك النفسية داخل المطبخ ..

15. جدار للطباشير ..

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

إذا كنت واحدا من اولئك الذين يحبون الرسم على الجدران وترك إبداعاتك في كل ركن، فما رأيك أن تضيف جدار قابل للتنظيف كسبورة في مطبخك واستخدم الطباشير وأترك لمساتك الخاص ..

16. قص ولزق ..

Playroom Vintage, Estación Ortiz Estación Ortiz غرفة نوم مراهقين
Estación Ortiz

Estación Ortiz
Estación Ortiz
Estación Ortiz

اصنع مع أطفالك اجواء خاصة بغرفتهم واستخدم الأدوات والعناصر المفضلة لهم كالقص واللزق واستعن بالأفكار المختلفة من على الانترنت ..

17. إضافات عملية ..

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI مطبخ
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI

لا عليك من تخزين من كل أدوات الطبخ، فما رأيك أن تستخدمها كقطع ديكورية مميزة تثزين مطبخك بدون ميزانية وبطريقة سهلة التنفيذ .. 

18. نباتات للزينة ..

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

مع فكرة أخرى اقتصادية جدا، وهو تزيين منزلك مع النباتات وهي من أكثر اللمسات جمالا وأناقة وفي متناول الجميع بل لها تأثير خاص ومميز ..

19. هل تحب الخرائط ؟

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن كنت لك عالم شغوف به بتفاصيله وعناصره، لما لا تستعين به في بيتك، فإن كنت من محبي السفر فما رأيك بجدارية على هيئة خريطة كبيرة تُزين بيتك وتُرضي حبك واهتمامك .. 

20. ورق الجدران ..

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

جدار واحد يمكنه صُنع الكثير، ورق جدران مميز بالوان مبهجة وخاصة وتصميم جذاب يمكنك إضافته لغرفتك واستمتع بالفارق بتكلفة محدودة ..

21. أثاث معاد تدويره ..

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine جدران
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

قطع أثاث قديمة لا فائدة لها، لا تفكر هكذا مرة ثانية فالآن يمكنك تحويل مقاعدك القديمة لعناصر مميزة مع طلاء جديد ولمسات خاصة ..

22. دهانات على جدران خشبية ..

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

اجدران الخشبية رائعة ولا تحتاج إلا للمساتك الخاصة إن كنت لا تجرؤ أن تأخذ خطة مثل هذه، فتأمل التصميم أمامك واستمتع بتفاصيله ..

23. مدخل عملي ..

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS الممر الحديث، المدخل و الدرج
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

اختار بعض التفاصيل الخاصة والتي تجعل مدخل بيتك أكثر عملية، حتى تحافظ على بيتك مرتب وتُرحب بضيوفك على اكمل وجه ..

24. مرايا جديدة في الحمام ..

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

مرايا الحمام هي مفتاح جماله ونجاح تصميمه، تساعدك في حل ازمة صغر مساحة حمامك، وتثزين جدرانه بل وتكتمل وظيفة الحمام بها، لذا أضف مرايا جديدة لحمامك على ذوقك الخاص ..

25. شرفة مميزة ..

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

شرفتك منسية ومليئة بالعيوب، حان الوقت للعناية بها وتجديدها، وإعطاءها قدر قليل من الاهتمام وشاهد أثرها الواضع لعى جمال بيتك وراحته ..

26. مقعد أم أرجوحة ..

Toscane, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

بدلا من أن تختار مقعد تقليديا لشرفتك أو غرفة معيشتك أضف أرجوحة مميزة وعملية واستمتع باجواء مختلفة ..

27. اصنع لوحتك بنفسك ..

Espace naturaliste, Zuritagordian Zuritagordian غرفة نوم
Zuritagordian

Zuritagordian
Zuritagordian
Zuritagordian

إن كان لديك الحس الفني والموهبة فلا تتردد في أن تصنع في بيتك لوحة مميزة ومعبرة تُزين الجدران وتلفت الانتباه ..

28. ساعة مميزة أعلى السرير..

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة نوم Blue
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

في بعض الأحيان قطعة بسيطة من الأثاث أو العناصر الديكورية تصنع فارق حقيقي، كما هو الحال في ساعة الحائط أمامنا اعلى السرير ..

29. جدار مميز من النباتات ..

Mur Végétaux, Green Mood Green Mood غرفة السفرة
Green Mood

Green Mood
Green Mood
Green Mood

إن كان في بيتك مساحة عمودية تتسبب في إعاقة بصرية او بلا استخدام وتشوه المنظر العام، ما رأيك أن تصنع حديقة مميزة…

30. فن الأوريجامي ..

Chambre de bébé de 25m², Judith Wolff Architecte d'intérieur Judith Wolff Architecte d'intérieur غرفة الاطفال
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur

Judith Wolff Architecte d'intérieur
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur
Judith Wolff Architecte d'intérieur

إن كنت تحب الاعمال اليدوية فما رأيك أن تستعين بموهبتك في تزيين بيتك عن طريق قطعة من فن الاوريجامي تصنعها بنفسك ..

31. ترتيب جديد ..

un appartement des années 70 revu et corrigé, espaces & déco espaces & déco غرفة الاطفال
espaces &amp; déco

espaces & déco
espaces &amp; déco
espaces & déco

ليس هناك طريق أفضل لتجديد بيتك من إعادة الترتيب والتنظيم، تفاصيل بسيطة تُعيد الحياة إلى بيتك من جديد.. 

32. وحدات إضاءة حديثة ..

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

الإضاءة القوية والجديدة لها مفعول السحر بل وتُضيف إطلالة مميزة للمنزل من دون تكلفة ضخمة او تغيير شامل .. 

33. قطعة فنية ..

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

القطع التراثية لها إطلالة مميزة وروح فنية رائعة وقيمة تُضيفها لبيتك دون ادنى مجهود، لذا افتح خزائنك وابحث عن القطع المنسية واختار ما يناسب بيتك واستخدمها كما يجب أن يكون 

يمكنك قراءة .. 13 فكرة مميزة لتصميم منزلك الصغير على الطريقة المعاصرة الأنيقة

14 فكرة سهلة وبسيطة لتزيين جدران غرفتك

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