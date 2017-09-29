غير منشور 10 مطابخ ريفية مع الكثير من السحر

البلوط هو بلا شك النوع الأكثر شعبية من الخشب عندما يتعلق الأمر بجعل المطابخ ريفي. ومع ذلك، الجوز والزان. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبدأون بالتعب من الخشب، يجب علينا إضافة شرائح، والتي تحصل على القوام والنغمات المختلفة، ويمكن أن تعطي لمسة اصالة للمساحات دون أن تفقد أناقة ودفء الخشب. في هذا المطبخ عوارض الخشب الطبيعي، كما نرى خصوصا الخشب على الجزيرة. هنا اللون هو الرمادي اللؤلؤي، الذي يمتزج تماما مع البلاط الرمادي و جارانيت على الأرض والجدران. ومن ناحية أخرى نجد بعض العناصر الصناعية، مثل المصابيح المعدنية، على الرغم من أنا تكسر الخط الريفي لكنها لا تتصادم مع بقية الأسطح الرمادية الموجودة.