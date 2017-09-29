غير منشور 10 مطابخ ريفية مع الكثير من السحر

صحيح أن المقارنات ليست بالامر الجميل وهذا هو السبب في أنه ليس لدينا نية لبدء حرب بين المطابخ الحديثة والريفية. كلاهما له مزايا وعيوب. دون الدخول في الجدل ودون إبداء أي تفضيل، سنقوم الآن بتخصيص تصاميم الحد الأدنى للتركيز على مطابخ العمر. سنعرض في هذا المقال عشرة مطابخ التي تجمع سحر الريف وتحديثها، وخلق مزيج يصعب مقاومته.
البلوط هو بلا شك النوع الأكثر شعبية من الخشب عندما يتعلق الأمر بجعل المطابخ ريفي. ومع ذلك، الجوز والزان. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبدأون بالتعب من الخشب، يجب علينا إضافة شرائح، والتي تحصل على القوام والنغمات المختلفة، ويمكن أن تعطي لمسة اصالة للمساحات دون أن تفقد أناقة ودفء الخشب. في هذا المطبخ عوارض الخشب الطبيعي، كما نرى خصوصا الخشب على الجزيرة. هنا اللون هو الرمادي اللؤلؤي، الذي يمتزج تماما مع البلاط الرمادي و جارانيت على الأرض والجدران. ومن ناحية أخرى نجد بعض العناصر الصناعية، مثل المصابيح المعدنية، على الرغم من أنا تكسر الخط الريفي لكنها لا تتصادم مع بقية الأسطح الرمادية الموجودة.
إذا انت من محبي الخشب الكلاسيكي، هذا المطبخ من تصميم أكثر تقليدية ورصانة. اللون الداكن من الخشب ينتج شعور دافئ ويدعوك لقضاء فترة ما بعد الظهر. ومع ذلك، لمواجهة التأثير البصري للخشب، والذي يغطي جزء من جدار المطبخ، وقد وضعت البلاط من الألوان المحايدة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على دفء الخشب السائد. التفاصيل الريفية جدا التي لا يمكننا تخطيها عند مراقبة هذه الصورة هي الجرس مع رأس الخشب المنحوت الذي يخفي بالتأكيد أكثر من قصة واحدة. من بين الأثاث يسلط الضوء على باب الفرن الأزرق. بل هو تفصيل ناجح، مزيج من اللون الكريمي والخشب الداكن خلق توازن جميل.
لا يمكننا أن ننكر أننا هنا أمام مطبخ نموذجي من نمط ريفي. من ناحية، غرفة فيها عوارض خشبية وقاعدة حجرية مذهلة. ولكن أيضا تم تصميم الأثاث بعناية، خلط المواد مثل الطوب والخشب، الذي تقرر لرسم الأخضر الزيتوني. هذا هو على وجه التحديد اللون الأخضر الذي يعطي لمسة بروفنسال لهذا المطبخ حيث يغلب البيج، وحيث يتم استخدام طاولة عالية، كجزيرة للمطبخ. من ناحية أخرى، مصاريع خشبية لزيادة الهواء الريفي في الفضاء، والتفاصيل الزخرفية الصغيرة: اللوحات والنباتات والسلال.
إن التصميم القديم المدمر هي نقطة الانطلاق لهذا المطبخ الحديث، ولكن مع هواء ريفي لا يمكن إنكاره. الخشب الذي تم استخدامه في هذا الأثاث مصنوع مع المواد التي تم إنقاذها من التصميم القديم. تصميم مستدام وبيئي يبدأ من القديم لخلق مطبخ عملي وعصري يعيد ابتكار المطبخ الريفي مع نموذج يخرج عن الماضي ليبدو دون تعقيد في المستقبل.
أحيانا أسلوب المطبخ لدينا يمثل الفضاء نفسه. هنا عوارض خشبية، وجص الجبس وارتفاع الجدران تلزمنا تقريبا لاقتراح المطبخ على غرار ريفي. ومع ذلك، يمكنك الفرار من المواضيع وإجراء بعض التغييرات التي تتناسب مع النمط الريفي. في هذه الصورة يمكنك أن ترى بوضوح: تم استبدال لون الخشب بالبيج التي من جانب تعطي نظرة حديثة، ومن ناحية أخرى يعطي الطريق إلى السقف الخشبي مذهلة.
نمط ريفي لديه سحر من الأشياء القديمة والهواء المنعش. هذا هو السبب، حتى لو اخترنا تصاميم أكثر حداثة للمطبخ يمكننا أن نعطي لمسة ريفية مع تفاصيل صغيرة. هذا ما يحدث في هذا المطبخ مع ارتفاعين: الزهور والكروم، سلال الخوص وعوارض خشبية تعطي الهواء في المناطق الريفية التي سوف تجعلنا نشعر وكأننا في الصيف الأبدي في بيت الأجداد.
هل يمكن للمطبخ أن يكون ريفي وصناعي؟ الإجابة التي نقدمها لكم في شكل التصوير الفوتوغرافي. هذا هو المطبخ الذي نراه في هذه الصورة يأخذ أفضل من النمط الصناعي ومزجها مع معظم النيران
على الرغم من أننا اعتادنا على جدران المطبخ بالبلاط لأن تنظيفها سهل جدا. الدهانات البلاستيكية الفعلية تسمح بصيانة مريحة، إلى جانب إعطاء لمسة أكثر عارضة وملونة إلى لأي نوع من المطابخ، وأيضا على نمط ريفي. هذا المثال يوضح هذا: الجدران الخردل التي تتطابق تماما مع القطع الأصلية من الأثاث الخشب البالية.
ونحن ما زلنا نتحدث عن تغطية الجدران. في هذا المطبخ الأثاث هو الخشب الخفيف وتم دمجها مع الأجهزة الخضراء لتتناسب مع البلاط، زجاجة خضراء التي خلقت جو خاص جدا. إذا كنت ترغب في المطابخ مع نمط ريفي، نحن نوصي هذا مزيج من الألوان. لمسة أكثر حداثة اختيار البلاط المستطيل.
ننتهي عن مطبخ بدائي اكثر من الآخرين. في هذا التصميم قطعة قماش بيضاء لإخفاء الأشياء المخزنة في الرفوف وجدار باللون الأخضر جدار القاع. إذا كنت من أتباع المأكولات الأصيلة، والتي لا تناسب الاتجاهات التي تميز المجلات ولكن التكيف معها، وهذا هو المطبخ المناسب لك. بل هو أيضا تصميم ناجح جدا لأولئك الذين لا يريدون أنفاق في إصلاح المطبخ. هذه الغرفة لا تحتوي على أثاث مدهش، على سبيل المثال المنطقة تحت النافذة: سطح خشبي بسيط يضم بالوعة ومنطقة العمل. الجزء السفلي مخفي وراء الستار الأبيض الذي يطابق خزانة الملابس البيضاء بأسعار معقولة إلى يمين الصورة.
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