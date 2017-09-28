تصميم مُلهم لمنزل بمساحة 140 متر

وسط الرحلة الطويلة للبحث عن المنزل المناسب، تضع عدة شروط لمنزل أحلامك، ولكن لا تحصل دائمًا على كل الشروط مجتمعة في منزل واحد، ففي مقال اليوم، نصحبكم في جولة مُلهمة، داخل منزل عائلي، بمساحة مناسبة وموقع مميز، إلا ان التقسيم الداخلي لا يمكن وصفه بالمثالي، حيث الكثير من المساحات الصغيرة المتصلة، والكثير من الزوايا الضيقة.
تقع هذه الشقة العائلية في مقاطعة غاليسيا شمال إسبانيا، بمساحة 140 متر مربع، ولكن مع المشكلة تكمن في تقسيمها، حيث مدخل أعمى مفتوح على سلسلة من الغرف الصغيرة، ومختلف النوافذ الخارجية على مقربة من المباني المجاورة. إلا أنه ولحسن حظ أصحابه الجدد، استطاع المهندسين المعماريين في مكتب كاستروفيرو للتصميم الداخلي، من تحويله إلى مساحة معيشية عصرية ملائمة، مع جدران قابلة للطي، والتي يمكن أن تحول الفضاء وفقا لمختلف الاحتياجات اليومية المتغيرة للأسرة.
شاركونا في جولتنا داخل هذا المنزل المُلهم!
على الرغم من المساحة الكبيرة نسبيًا لهذا المنزل، إلا أن تقسيمه يُشكل عائقًا للحصول على التصميم الداخلي المثالي، ولكن مع اللمسات الإبداعية للخبراء المحترفين، استطاع أصحاب هذا المنزل الحصول على مساحة معيشية مناسبة، تضم عدة غرف مدمجة في بيئة أكثر حميمية ودفء، وقد تم دمج غرفة المعيشة، والسفرة، وإضافة ركن للعمل أو الدراسة في مساحة واحدة، مع استخدام بالتة فاتحة من الألواان الحيادية جعلت المساحة أكثر إشراقًا واتساعًا.
تتمتع تلك المساحة بتناسق لوني رائع، حيث التقاء أبيض الجدران والسقف مع كراسي طاولة الطعام الخشبية التي تتناغم بسلاسة مع الأرضية بذات النغمة الفاتحة، بينما يلتقي المظهر الخرساني للجدران القابلة للطي بلونها الرمادي مع لون الأريكة، فيما نشهد تدخل فاخر من اللون الأحمر الداكن في أثاث غرفة المعيشة لإضافة لمسة حيوية جذابة تكسر الملل.
المساحات التخزينية أحد العناصر التصميمة الأكثر أهمية في أي منزل، لأنها العانل القادر على الحفاظ عليه نظيفًا ومرتبًا، وفي هذا المنزل، استغل الجدار القابل للطي، جيدًا لتصميم خزانة شبه خفية، بمظهر خرساني مميز وفريد.
اللون الأبيض الذي يسيطر على الجدران بأكملها، يمنح الغرفة إشراقة قوية تدعمها النوافذ الموزعة بعرض الجدار، بينما تُضفي الأرضية الخشبية دفئ أنيق وفاخر، أما عن قطعة السجاد الشبيهة بالأرض النجيلة، فهي تنقل الطبيعة إلى قلب المنزل.
إذا كنت تملك غرفة معيشة ذات مساحة كبيرة، فإن إضافة ركن للعمل أو الدراسة هي أحد الطرق المثالية لاستغلال تلك المساحة، فكل ما تحتاج إليه هو مكتب مُريح يتماشى مع التصميم العام، وكرسي أنيق. من الأفضل اختيار زاوية في نهاية الغرفة وعدم وضعه في منتصفها، للحصول على الاستقلالية، خاصة أنه يمكنك إضافة بعض الأرفف المعلقة لترتيب الكتب إذا كان هناك جدار خلفه مباشرة.
من هذه الزاوية، يمكننا الحصول على نظرة سريعة على مساحة لعب الصغار، حيث الأرضية الخشبية تصنع تواصل سلس بين المساحات المفتوحة في المنزل، لتجعلها أكثر دفء وحميمية، بينما يستمر مزيج الأبيض والرمادي لتحقيق وحدة التصميم.
أما عن هذه الزاوية، فتمنحنا نظرة خاطفة من منطقة المعيشة لغرفة نوم الأطفال. وهذا يتيح للوالدين مراقبة أطفالهم عن كثب، في حين تتمتع أيضا الغرفة بمساحة واسعة بفضل التشطيبات المشرقة والمساحة المتصلة بباب أبيض منزلق.
يتجلى ابداع المصمم في تحويل تلك المساحة المثلثة إلى مطبخ عصري أنيق ومُشرق، بفضل سيطرة اللون الابيض على الجدران والسقف والأثاث، مع ادخال لمسة لونية من خلال الإطار المزين للجدار أعلى طاولة الطعام الصغيرة. النافذة تزيد المطبخ اتساعًا وتمنحه التهوية والإضاءة.
تصميم المطبخ على خط واحد، هو الحل المثالي في المساحات الضيقة الطولية. استخدام خامات لامعة لهيكل المطبخ وخزاناته يجعلها عاكسة كما المرايا مما يعمل على دعم الاتساع البصري لتلك المساحة الصغيرة. المزهرية على منضدة العمل، تُضفي لمسة انيقة نابضة بالحياة.
ننهي جولتنا في غرفة النوم، حيث الأ[يض مازال يحتفظ بالسيطرة، وأيضًا الأرضية الخشبية الدافئة، بينما تم اختيار سرير بسيط بدون لوح أمامي, اتباع النمط التبسيطي حل مثالي للمساحات الصغيرة، خاصة غرف النوم، التي يمنحها أجواء مثالية للاسترخاء.
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