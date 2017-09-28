تصميم مُلهم لمنزل بمساحة 140 متر

وسط الرحلة الطويلة للبحث عن المنزل المناسب، تضع عدة شروط لمنزل أحلامك، ولكن لا تحصل دائمًا على كل الشروط مجتمعة في منزل واحد، ففي مقال اليوم، نصحبكم في جولة مُلهمة، داخل منزل عائلي، بمساحة مناسبة وموقع مميز، إلا ان التقسيم الداخلي لا يمكن وصفه بالمثالي، حيث الكثير من المساحات الصغيرة المتصلة، والكثير من الزوايا الضيقة.

تقع هذه الشقة العائلية في مقاطعة غاليسيا شمال إسبانيا، بمساحة 140 متر مربع، ولكن مع المشكلة تكمن في تقسيمها، حيث مدخل أعمى مفتوح على سلسلة من الغرف الصغيرة، ومختلف النوافذ الخارجية على مقربة من المباني المجاورة. إلا أنه ولحسن حظ أصحابه الجدد، استطاع المهندسين المعماريين في مكتب كاستروفيرو للتصميم الداخلي، من تحويله إلى مساحة معيشية عصرية ملائمة، مع جدران قابلة للطي، والتي يمكن أن تحول الفضاء وفقا لمختلف الاحتياجات اليومية المتغيرة للأسرة.

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