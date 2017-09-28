تصميم غرفة السفرة لا يقتصر على طاول الطعام أو النيش وربما البوفيه، ولكنه أيضًا يتضمن اختيار وحدة إضاءة مناسبة، تحقق وحدة التصميم، وتصنع مظهر لائق وأنيق، بل وتصنع الأجواء المناسبة لتناول وجبة طعام شهية وصنع ذكريات لا تُنسى.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من النصائح لاختيار وحدة الإضاءة المناسبة لغرفة السفرة، والإجابة على السؤال المتكرر عند تصميم منزلكم الخاص، كيف تختار إضاءة طاولة الطعام؟