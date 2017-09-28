تصميم غرفة السفرة لا يقتصر على طاول الطعام أو النيش وربما البوفيه، ولكنه أيضًا يتضمن اختيار وحدة إضاءة مناسبة، تحقق وحدة التصميم، وتصنع مظهر لائق وأنيق، بل وتصنع الأجواء المناسبة لتناول وجبة طعام شهية وصنع ذكريات لا تُنسى.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من النصائح لاختيار وحدة الإضاءة المناسبة لغرفة السفرة، والإجابة على السؤال المتكرر عند تصميم منزلكم الخاص، كيف تختار إضاءة طاولة الطعام؟
شكل الطاولة هو أحد العوامل الاساسية الفارقة في اختيار وحدة الإضاءة، فعلى سبيل المثال الطاولة ادائرية تحتاج إلى وحدة إضاءة من قطعة واحدة تتوسط المساحة أعلاها، بينما تحتاج الطاولة المستطيلة إلى وحدة إضاءة ممتدة قد تكون ذات تصميم طولي وربما مجموعة من الوحدات الصغيرة المثبتة على خط واحد مثل هذا المثال.
إن كنت قد اخترت تصميمًا بسيطا لطاولة طعام تخلو من التفاصيل اتباعًا لأناقة النمط التبسيطي، فإنك بحاجة إلى اختيار وحدة إضاءة ذات تصميم فريد ومميز لتمنح غرفة السفرة الطابع المبهر الذي تسعى إليه، وربما جعلها تتدلى على ارتفاع منخفض من طاولة الطعام لمزيد من الجاذبية.
طاولة الطعام الخشبية تتمتع بطابع خاص بفضل الملمس والقوام الطبيعي، لذا فمن الافضل عند اختيار وحدة الإضاءة التركيز على صنع مزيج متنوع من المواد، مثلًا اختيار وحدة إضاءة بتصميم معدني.
السطح الزجاجي لطاولة الطعام يعكس الاضواء بشكل رائع، لذا فإنه عند امتلاك طاولة طعام مع سطح زجاجي عاكس، يفضل اختيار وحدة إضاءة كريستالية او زجاجية لتنعكس أضوائها وتتلألأ الغرفة بأكملها فيما تصنع بريق فاخر فوق سطح الطاولة.
إن كنت ممن يتمتعون بطابع عملي جاد، فإنك على الأرجح ستفضل اختيار غرفة سفرة مع طابع صناعي حديث، لذا يمكنك اختيار وحدة إضاءة تخلو من المبالغات، مع تصميم محدد الشكل، كدائرة أو مستطيل أو ربما شكل اسطواني.
البعض يذهبون إلى الخيارات الأكثر تفرد، ولا يكتفون بالاختيار بين الأبيض والأسود ودرجات الأخشاب البنية، كما في هذه الحالة، حيث اختار اصحابها طاولة بلون تركوازي أنيق وجذاب. في هذه الحالة، انت بحاجة لاختيار وحدة إضاءة تحقق التناغم اللوني. فهنا نجد أنه تم اختيار وحدات إضاءة بلون بني هافان يتناغم بأناقة مع التركوازي وأيضًا البني في الكراسي.
سبق وأشرنا إلى ضرورة مراعات تصميم طاولة الطعام، وذلك في حالة أن تكون ضمن مساحة مفتوحة تجمع عدة بيئات معيشية، ولكن في حالة استقلالية غرفة السفرة، عليك اتباع نمط وتصميم الغرفة، فإن كلاسيكيا فوحدة إضاءة كلاسيكة، وإن كان ريفيًا فوحدة غضاءة خشبية وهكذا..
نصيحة أخيرة، عليك دائمًا بالسعي لتحقيق التناسق العام الكلي، من حيث تصميم الغرفة، والطاولة، والألوان. في هذه الغرفة على سبيل المثال، اختيرت حدة الإضاءة لتلتقي مع لون الكراسي الرمادي، بينما داخلها الأبيض يلتقي مع لون الطاولة، فيما تحقق الأرجل الخشبية تناسقا مع الأرضية والسجاد.
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