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كيف تختار إضاءة طاولة الطعام؟

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة السفرة
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تصميم غرفة السفرة لا يقتصر على طاول الطعام أو النيش وربما البوفيه، ولكنه أيضًا يتضمن اختيار وحدة إضاءة مناسبة، تحقق وحدة التصميم، وتصنع مظهر لائق وأنيق، بل وتصنع الأجواء المناسبة لتناول وجبة طعام شهية وصنع ذكريات لا تُنسى.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من النصائح لاختيار وحدة الإضاءة المناسبة لغرفة السفرة، والإجابة على السؤال المتكرر عند تصميم منزلكم الخاص، كيف تختار إضاءة طاولة الطعام؟ 

شكل الطاولة

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة السفرة
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

شكل الطاولة هو أحد العوامل الاساسية الفارقة في اختيار وحدة الإضاءة، فعلى سبيل المثال الطاولة ادائرية تحتاج إلى وحدة إضاءة من قطعة واحدة تتوسط المساحة أعلاها، بينما تحتاج الطاولة المستطيلة إلى وحدة إضاءة ممتدة قد تكون ذات تصميم طولي وربما مجموعة من الوحدات الصغيرة المثبتة على خط واحد مثل هذا المثال.

تصميم طاولة الطعام

Individuelles Doppelhaus an der Bergstraße, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH غرفة السفرة
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

إن كنت قد اخترت تصميمًا بسيطا لطاولة طعام تخلو من التفاصيل اتباعًا لأناقة النمط التبسيطي، فإنك بحاجة إلى اختيار وحدة إضاءة ذات تصميم فريد ومميز لتمنح غرفة السفرة الطابع المبهر الذي تسعى إليه، وربما جعلها تتدلى على ارتفاع منخفض من طاولة الطعام لمزيد من الجاذبية.

طاولة الطعام الخشبية

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

طاولة الطعام الخشبية تتمتع بطابع خاص بفضل الملمس والقوام الطبيعي، لذا فمن الافضل عند اختيار وحدة الإضاءة التركيز على صنع مزيج متنوع من المواد، مثلًا اختيار وحدة إضاءة بتصميم معدني.

طاولة ذات سطح زجاجي

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

السطح الزجاجي لطاولة الطعام يعكس الاضواء بشكل رائع، لذا فإنه عند امتلاك طاولة طعام مع سطح زجاجي عاكس، يفضل اختيار وحدة إضاءة كريستالية او زجاجية لتنعكس أضوائها وتتلألأ الغرفة بأكملها فيما تصنع بريق فاخر فوق سطح الطاولة.

طابع صناعي

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة السفرة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

إن كنت ممن يتمتعون بطابع عملي جاد، فإنك على الأرجح ستفضل اختيار غرفة سفرة مع طابع صناعي حديث، لذا يمكنك اختيار وحدة إضاءة تخلو من المبالغات، مع تصميم محدد الشكل، كدائرة أو مستطيل أو ربما شكل اسطواني.

لون طاولة الطعام

WR House, Renata Matos Arquitetura & Business Renata Matos Arquitetura & Business غرفة السفرة خشب Turquoise
Renata Matos Arquitetura &amp; Business

WR House

Renata Matos Arquitetura & Business
Renata Matos Arquitetura &amp; Business
Renata Matos Arquitetura & Business

البعض يذهبون إلى الخيارات الأكثر تفرد، ولا يكتفون بالاختيار بين الأبيض والأسود ودرجات الأخشاب البنية، كما في هذه الحالة، حيث اختار اصحابها طاولة بلون تركوازي أنيق وجذاب. في هذه الحالة، انت بحاجة لاختيار وحدة إضاءة تحقق التناغم اللوني. فهنا نجد أنه تم اختيار وحدات إضاءة بلون بني هافان يتناغم بأناقة مع التركوازي وأيضًا البني في الكراسي.

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تصميم غرفة السفرة

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة السفرة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

سبق وأشرنا إلى ضرورة مراعات تصميم طاولة الطعام، وذلك في حالة أن تكون ضمن مساحة مفتوحة تجمع عدة بيئات معيشية، ولكن في حالة استقلالية غرفة السفرة، عليك اتباع نمط وتصميم الغرفة، فإن كلاسيكيا فوحدة إضاءة كلاسيكة، وإن كان ريفيًا فوحدة غضاءة خشبية وهكذا..

تحقيق التناسق الكلي

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة السفرة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

نصيحة أخيرة، عليك دائمًا بالسعي لتحقيق التناسق العام الكلي، من حيث تصميم الغرفة، والطاولة، والألوان. في هذه الغرفة على سبيل المثال، اختيرت حدة الإضاءة لتلتقي مع لون الكراسي الرمادي، بينما داخلها الأبيض يلتقي مع لون الطاولة، فيما تحقق الأرجل الخشبية تناسقا مع الأرضية والسجاد.

لمزيد من النصائح الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 9 طرق لتجديد غرفة المعيشة بأقل من 500 ريال

تصميم مُلهم لمنزل بمساحة 140 متر
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