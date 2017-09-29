اعتبارات هامة ينبغي أخذها في الاعتبار لإجراء تغييرات في تصميم المنازل وإزالة أحد الجدران

يتميز تصميم المنازل القديمة التي عفا عليها الزمن بوجود ممرات ضيقة طويلة كما تكون تقسيمات الغرف الداخلية كارثية في الكثير من الأحيان، وبالتأكيد بمرور الوقت ستحتاج لإجراء تغييرات جذرية ليتناسب منزلك مع احتياجاتك الشخصية.
إصلاح المنزل القديم وإجراء تحديثات له يتضمن العديد من الخطوات تختلف باختلاف حاجة وذوق كل شخص، فيمكن إزالة بعض الجدران لفتح غرفتين والحصول على غرفة واحدة بمساحة أكبر، سنقدم لكم في هذا المحتوى دليل كامل للكثير من تفاصيل عملية إزالة الجدران لإصلاح منزلك القديم.
الخطوة الأولى التي ينبغي أخذها في الاعتبار قبل إزالة جدار فاصل داخل منزلك القديم هي التحقق من سماكة الجدار وصلاحه لعملية الإزالة وإذا كان يتضمن أحد الأعمدة الخرسانية أم لا، وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير على اعتبارات الهدم وتحمل هيكل الجدار لهذا لعملية الهدم.
إذا كانت الغرفة تحتوي على باب أو نافذة فستحتاج لوقت إضافي للتفكير في أمر إزالة الجدار، وفي حالة إذا كان سمك الجدار أقل من 10 إلى 15 سم فأنت جاهز لعملية الهدم. لا توجد طريقة واضحة لقياس سمك الجدار والحصول على معلومات مؤكدة بشأن مناسبة الجدار للهدم بشأنه لا يحتوي على خرسانة يمكن الطرق عليه والتفريق بين الصوت الأجوف أو الصوت الطبيعي وهذا الأمر يحتاج لأحد الخبراء المهنيين.
بعد أن تتأكد من إمكانية إزالة الجدار وصلاحه لعملية الهدم لعدم اعتباره عمود من أعمدة المنزل، عليك التعرف بعد ذلك على مواد البناء المستخدمة فيه.
فإذا كان الجدار من الجبس فإن الأمر لم يستغرق وقتًا طويلًا، ويمكنك استخدام المنشار اليدوي لإزالة الجدار مع الاحتفاظ بالجانبين ثم بعد ذلك الاتجاه لتشكيل الإطار. إذا واجهت جزء مبني من الطوب أثناء الهدم يمكن استخدام القرص القاطع مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر سيثير الكثير من الغبار في الغرفة، ويمكنك حماية الأثاث والأرضية بتغطيتهما.
ينبغي قبل الإقدام على خطوة التخلص من أحد الجدران الاستعانة بأحد خبراء البناء للتأكد من كون الجدار لا يحتوي على أي مواسير للمياه والغاز أو كابلات كهربية. فإذا واجهتك هذه المشكلة سيتعين عليك نقل هذه الكابلات والمواسير لأماكن ومصارف جديدة وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء لتحقيق أكبر قدر من السلامة والأمان.
ينبغي أن تتخلى عن فكرة التوتر والإحباط عند اتخاذ قرار هدم أحد الجدران خاصةً المبنية من الطوب، لكن ينبغي الحذر أيضًا لأن أي خطأ أو قوة في الهدم ستؤدي إلى إحداث شقوق في الجدران المجاورة.
ينبغي أيضًا الاحتياط لعوامل السلامة وارتداء نظارة لحماية العينين وقفازات لحماية اليدين ضد الصدمات والجروح، يفضل أيضًا أن تبدأ بعملية الهدم من الأعلى إلى الأسفل لتجنب سقوط أي قطعة حجرية على رأسك أو رجلك أو حتى على الأرضية وتؤدي لكسرها.
تعرف على خامات وتصميمات جديدة لتصميم واجهة المنزل.بعد الانتهاء من عملية الهدم ينبغي وضع دعامة للجدار سواء على هيئة عتبة أو غير ذلك وذلك لتقوية الجدار وتعزيز الهيكل الخاص به.
والجدير بالذكر أن معظم الدعامات الموجودة في السوق لهذا الغرض مصنوعة من المعدن أو من الخرسانة ويفضل أن يتم تركيبها لتكون جزء لا يتجزأ من الجدار، كما يفضل أن يكون سمكها على الأقل 15 سم. هذا التصميم لشقة مميزة في وسط مدينة مدريد تحتوي على غرفة معيشة كبيرة متصلة بالمدخل الرئيسي من خلال هدم أحد الجدران واستبداله بباب زجاجي منزلق لتوفير قدر من الخصوصية عند الحاجة لذلك.
نصائح أخيرة للحصول على النتائج المرغوبة: علينا الانتباه أن أحد العواقب الرئيسية التي تواجهنا عند هدم أحد جدران المنزل هو كمية الغبار والأوساخ الناتجة عن ذلك، فينبغي كما ذكرنا الحفاظ على الأثاث والأرضيات من خلال تغطيتهم أو إزالة الأثاث من الغرفة ونقله لأحد الغرف المجاورة. بالنسبة للحطام الناتج من عملية الهدم، فالأفضل ألا يتم إلقاؤه في حاويات القمامة كما هو عليه، لكن من الأفضل أن يتم وضعه أولًا في أكياس ثقيلة مخصصة وبعد ذلك يمكنك إلقاءها في حاويات القمامة، وينبغي الاهتمام بنقل الحطام أولًا بأول حتى لا يتراكم ويسبب ازدحام داخل الغرفة. لتجنب أي عقبة تقف أمام إتمام مشروعك، يفضل أن تقوم بالتخطيط الجيد لعملية الهدم والإصلاح والاستعانة باستشارة الخبراء.
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