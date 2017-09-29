اعتبارات هامة ينبغي أخذها في الاعتبار لإجراء تغييرات في تصميم المنازل وإزالة أحد الجدران

تعرف على خامات وتصميمات جديدة لتصميم واجهة المنزل.بعد الانتهاء من عملية الهدم ينبغي وضع دعامة للجدار سواء على هيئة عتبة أو غير ذلك وذلك لتقوية الجدار وتعزيز الهيكل الخاص به.

والجدير بالذكر أن معظم الدعامات الموجودة في السوق لهذا الغرض مصنوعة من المعدن أو من الخرسانة ويفضل أن يتم تركيبها لتكون جزء لا يتجزأ من الجدار، كما يفضل أن يكون سمكها على الأقل 15 سم. هذا التصميم لشقة مميزة في وسط مدينة مدريد تحتوي على غرفة معيشة كبيرة متصلة بالمدخل الرئيسي من خلال هدم أحد الجدران واستبداله بباب زجاجي منزلق لتوفير قدر من الخصوصية عند الحاجة لذلك.

نصائح أخيرة للحصول على النتائج المرغوبة: علينا الانتباه أن أحد العواقب الرئيسية التي تواجهنا عند هدم أحد جدران المنزل هو كمية الغبار والأوساخ الناتجة عن ذلك، فينبغي كما ذكرنا الحفاظ على الأثاث والأرضيات من خلال تغطيتهم أو إزالة الأثاث من الغرفة ونقله لأحد الغرف المجاورة. بالنسبة للحطام الناتج من عملية الهدم، فالأفضل ألا يتم إلقاؤه في حاويات القمامة كما هو عليه، لكن من الأفضل أن يتم وضعه أولًا في أكياس ثقيلة مخصصة وبعد ذلك يمكنك إلقاءها في حاويات القمامة، وينبغي الاهتمام بنقل الحطام أولًا بأول حتى لا يتراكم ويسبب ازدحام داخل الغرفة. لتجنب أي عقبة تقف أمام إتمام مشروعك، يفضل أن تقوم بالتخطيط الجيد لعملية الهدم والإصلاح والاستعانة باستشارة الخبراء.

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