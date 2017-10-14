طاولات الطعام: مستديرة أو مستطيلة؟

إذا كان هناك عنصر أساسي في غرفة الطعام فسيكون هو، دون أدنى شك، الطاولة والكراسي التي وضعت حولها. لذلك عندما تقرر ما نوع الطاولة التي تريدها لغرفة الطعام، فإنه هناك العديد من الشكوك: ما هي المواد التي نريد استخدامها؟ كم عدد الكراسي؟ ما هو الشكل هل طاولة مستديرة أو مربعة؟

في مقالنا اليوم، سوف نركز على هذا الجانب الأخير: هل نريد طاولة طعام مستديرة أو أننا نفضل اختيار المستطيلة؟ بعض الناس يفضلون الموائد المستديرة والبعض يجدونها أقل وظيفية بكثير مقارنة بالطاولات المستطيلة أو المربعة. ولكن كلاهما له العديد من المزايا وأيضًا بعض السلبيات. لنبدأ المقارنة: طاولة الطعام المستديرة مقابل المستطيلة.