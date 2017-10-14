طاولات الطعام: مستديرة أو مستطيلة؟

إذا كان هناك عنصر أساسي في غرفة الطعام فسيكون هو، دون أدنى شك، الطاولة والكراسي التي وضعت حولها. لذلك عندما تقرر ما نوع الطاولة التي تريدها لغرفة الطعام، فإنه هناك العديد من الشكوك: ما هي المواد التي نريد استخدامها؟ كم عدد الكراسي؟ ما هو الشكل هل طاولة مستديرة أو مربعة؟
في مقالنا اليوم، سوف نركز على هذا الجانب الأخير: هل نريد طاولة طعام مستديرة أو أننا نفضل اختيار المستطيلة؟ بعض الناس يفضلون الموائد المستديرة والبعض يجدونها أقل وظيفية بكثير مقارنة بالطاولات المستطيلة أو المربعة. ولكن كلاهما له العديد من المزايا وأيضًا بعض السلبيات. لنبدأ المقارنة: طاولة الطعام المستديرة مقابل المستطيلة.
من أول الأشياء التي سيكون لديك لطرح نفسك عند اختيار نوع من طاولة الطعام هو الموقف الذي كنت مكانه والمساحة التي تعول عليه. يحتل المائدة المستديرة مساحة خاصة جدا: كل شيء يدور حوله. وهذا هو السبب في أننا عندما نقرر في مائدة مستديرة يجب أن نأخذ في الاعتبار هذا التفصيل وأن ندرك أننا بحاجة إلى اتساع حوله، حتى نتمكن من التحرك من دون أن يكون غير مريح لأي من داينرز.
في غرفة ممدودة تكون الطاولة المستطيلة هي الخيار المثالي، لأنها تجعل المساحة تبدو أكبر بكثير، وتقدم أماكن أكثر في مساحة أقل. ميزة أخرى تدفعك لاختيارها عند المفاضلة بين طاولة مستديرة أو مستطيلة، هو أنه يمكنك وضعها إلى جانب الجدار، مما يجعلها تحتل مساحة أقل.
علينا أن نأخذ في الاعتبار عند اختيار الطاولات تأثير تصميمها ذلك في تطوير وجبات الطعام لدينا والاحتفالات. وتتميز المائدة المستديرة بميزة كبيرة فيما يتعلق بهذا الأمر عند مقارنتها بالمستطيلة: فهي تولد حميمية أكبر، حيث لا يرأس أي من الرؤساء الطاولة. وكل عليها ذات أهمية متساوية، ولا يوجد تسلسل هرمي.
نفس الشيء يحدث مع الطااولة المربعة، مثل تلك التي نراها في الصورة. فهي طاولة لثمانية أفراد لا أحد منهم فوق الآخر. ومع ذلك، الطاولة المربعة لا يمكن أن تكون كبيرة جدا لأنها سوف تأخذ الكثير من الفضاء. لنفس العدد من الأفراد، لذا سيكون من الأنسب اختيار طاولة مستطيلة ممدود، لأنها تحتل دائما مساحة أقل.
سبق أن أعلنا من قبل، الجداول المستطيلة لها ميزة التي لا يمكن أن تتنافس لا الموائد المستديرة ولا المساحة: وهي قدرتها. تخيل أنه كان علينا أن نضع جميع الكراسي التي نراها في الصورة حول طاولة مستديرة… وهذا سيكون كبيرا جدا! ويكون طول الطاولة كبيرا بحيث لا يمكن الوصول إلى جزء من المساحة الداخلية للطاولة لأي من الرواد.
ومع ذلك، فإن طاولة مستطيلة ممدودة تمكن من توفير أماكان لمزيد من الناس لتناول الطعام على سطح أقل. حتى إذا ما كنت تبحث عن غرفة الطعام الخاصة بك للاحتفالات العظيمة لن يكون لديك أي خيار سوى الاستسلام لجمال طاولة مستطيلة.
عند اتخاذ قرار بشأن مائدة مستديرة، واحدة من الجوانب التي يمكن أن تقلب التوازن هو موقع الساقين. العديد من النماذج عادة ما تبقى على قدم مركزية واحدة، وبالتالي القضاء على أربعة أرجل نموذجية من الساحة والجداول المستطيلة. وبهذه الطريقة تحصل على ميزة أن لا أحد لديه الدافع للقتال بحيث لا تلمس الساق.
عند الاختيار بين طاولة مستديرة أو مربعة لغرفة الطعام، ستجد ميزة أخرى للموائد المستديرة بالمقارنة مع تلك المستطيلة وهي أنه، مع عدم وجود زوايا، فهي أكثر راحة – وأقل خطورة – في المساحات الصغيرة والغرف.
ودعونا نواجه ذلك… من منا لم يشعر في جسده بذلك المنقار المؤلم من الطاولة الذي يضغط على الفخذ عند الزوايا؟ مع طاولة مستديرة لا يحدث ذلك. حتى إذا كنا خرقاء.
الموائد المستديرة هي خيار جمالي مهم، مع بعض المزايا الواضحة. فهي أكثر ترحيبًا وتنوعا، كما أنها الأكثر اجتماعية وأقل ازعاجا للزائرين، من حيث الساقين، فالأمر أقل في عدم الارتياح، وذلك لأنه لا توجد زوايا. ومع ذلك فإنها تتطلب مساحة خاصة جدًا وغير مناسبة للاحتفالات المزدحمة جدا.
ولكن صحيح أن اجتماعات المائدة المستديرة لها شيء خاص جدا: فهي ممتعة، وتقدم دعوة إلى المحادثة والمناقشة، لأن جميع الضيوف تقريبا في نفس المسافة عن بعضها البعض.
الطاولات المستطيلة هي الأكثر شيوعًا مما يدل على أنها تتميز بالطابع العملي، وأنها وظيفية ومريحة. من ناحية أخرى، فهي مثالية لقاعات الطعام الممدودة، كما أنها تسمح باستقبال العديد من الأفراد في مساحة أقل. لذا إذا كان لدينا مساحة صغيرة، ونتسائل الطاولة التي تحتل مساحة أقل مستديرة أو مستطيل، سنجد أنه يمكننا وضع الطاولة مستندة إلى الجدار، وهو ما لا نستطيع القيام به في حالة المائدة المستديرة.
ولكن في النهاية، في لحظة الحقيقة، لا يمكننا أن ننسى نقطة هامة، وهي ذوقنا الخاص في تقييم جميع مزايا وعيوب كل طاولة، لاختيار واحدة في النهاية تصل بنا بطريقة ما إلى القلب. اختيار الطاولة، في الواقع، يبدو قليلا مثل الحب. لا يمكنك أن تقول لماذا، ولكن عندما تكون أمام الطاولة المثالية ستعرف ذلك تمامًا.
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