دليلك لهدم الجدران الداخلية – 6 نصائح تأخذها في الاعتبار

المنازل القديمة التي مر عليها نصف قرن تتميز بممرات ضيقة وطويلة وتقسيم الغرف فيها كارثي، يجب علينا التسليم بأن احتياجات المنازل اليوم قد تغيرت بمرور الوقت، في مجتمع نضع فيه أهمية كبيرة للعلاقات الاجتماعية وقضاء أوقات مع العائلة، مفهوم المساحات المفتوحة والواسعة لإيجاد تواصل فعّال بين أفراد الأسرة أصبح هو الأساس.
وبالتالي في كل إصلاح للشقق القديمة نزيل بعض الجدران لخلق مساحات أوسع، هذه العملية ليست بسيطة كما يبدو، لكنها تتطلب سلسلة من تراخيص العمل والإجراءات المعقدة.
يمكن أن تكون مهمة كسر الجدار مهمة بسيطة ولكننا نقدم إليكم التفاصيل الدقيقة حتى لا تفوتوا أي خطوة من العملية..
أول الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها لهدم جدار هو التحقق من سمك الجدار، وهذا سوف يرشدنا لطريقة الهدم وما إذا كان هذا الجدار للتقيم أم أنه جدار حمل مع هيكل المنزل.
إذا كانت الغرفة لديها باب أو نافذة أو أي فتحات أخرى سيكون لديك بضع ثواني للحصول على القياسات بسبب وجود العارضة، إذا كان لديك أقل من 10 أو 15 سنتيمتر قبل بداية الجدار فهو جاهز للهدم.
لا توجد طريقة لحساب سمك الجدار بالعين المجردة، ولكن هناك خدعة يمكنك تجربتها عن طريق الخبط على الجدار إذا كان الصوت أجوف فهناك احتمال أن يكون جدار تقسيم، ولكن عند وجود شك يجب الاستعانة بالخبراء في هذه الحالة.
إذا كان الجدار هو جدار تحميل يجب أن تكون الفتحات في الجدار قليلة وصغيرة أقل من خمسة أقدام، ويجب ان تكون واسعة ومتباعدة، على الأقل متر واحد بين الفتحة والأخرى.
وبمجرد التأكد أن الجدار الذي نريد هدمه هو جدار تقسيم، يمكننا وضع خطة اعتمادا على بنائه والمواد المستخدمة فيه.
إذا كان لدينا جدار من الجبس لن تستغرق المهمة وقتًا طويلًا، في هذه الحالة يمكن أن يقطع باستخدام المنشار بين العمودين، وبمجرد الانتهاء من ذلك يمكن تعزيز الجانبيبن باستخدام الأوتاد لتشكيل الإطار الداخلي.
أما في حالة الجدران المصنوعة من الطوب والجبس معا يجب استخدام قاطع بقطر كبير لفتح حفرة في الجدار أولًا، ثم إعداد الغرفة التي سنعمل فيها لأن هذا العمل سينتج عنه كثير من الغبار الذي يمكن أن يفسد الغرفة والأثاث، ولا ننسى أن القاطع له مخاطر فيجب ارتداء القفازات والنظارات قبل بدء العمل.
عند النظر في هدم أي جدار تقسيم، يجب علينا استخدام مخطط المنزل فهي من ستحدد إذا كانت تلك الجدران التي نريد إزالتها تحميل أو تقسيم، وكذلك سيظهر من خلال المخطط إذا كان بداخل الجدار كابلات كهرباء أو أنابيب إمداد للمياه أو الغاز .
في حالة وجود كابلات سيكون من الضروري خفض العرض الذي يبدأ منهه الهدم، وفي حالة المواسير يجب وضع مواسير جديدة بميول حتى يصل الماء إلى الصرف بشكل سليم.
إذا كان لديك شك في وجود أي شيء داخل الجدار يجب قطع جميع الإمدادات من وصلات الكهرباء والمياه والغاز قبل بدء العمل.
أخرج من رأسك فكرة التخلص من التوتر عن طريق هدم جدار في المنزل، فأنت بحاجة إلى اتخاذ جميع التدابير الوقائية قبل اتخاذ أي خطوة في هذا العمل، على الرغم من أن جدران المنزل تبدو كقطع منفصلة ويمكن هدم أي واحد منها دون التأثير على الهيكل العام، إلا أن الحقيقة تقول أن هدم أحد الجدران يمكن أن يتسبب في شقوق داخل الجدران المجاورة نتيجة للضربات لذلك يجب أن تكون أكثر حذرًا عند القيام بهذه الأعمال.
والشيء الثاني المهم هو الحصول على المواد المناسبة للعمل، منها النظارات لحماية العين من الاتربة والأوساخ، والقفازات لحماية اليدين من المطرقة.
أولا: استخدام زوايا مختلفة لبدء الهدم حتى لا يتطاير الدهان في كل مكان، سنبدأ دائمًا من أعلى إلى أسفل للتأكد من عدم انفجار جزء من الجدار بسبب وزن الطوب عليه والسقوط فجأة.
اقرأ أيضاً: 20 تصميم مبتكر لسلالم تصلح للمساحات الصغيرة
وبمجرد فتح فتحة في الجدار، لا غنى عن وضع عتبة لدعم الجدار حتى لا يسقط، في هذه الحالات وبغض النظر عن المواد التي نواجهها سيكون من الضروري تعزيز الهيكل الداخلي للجدران وهو أمر مهم عند توسعة الفتحات أكثر فاكثر.
معظم الحزم الموجودة في السوق لهذا الغرض معدنية أو سابقة التجهيز في الخرسانة ويجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من الجدار على الأقل 15 سم، على الرغم من أن هذا الإجراء سيصنع مساحة أكبر مفتوحة في الجدار.
هذه الشقة مذهلة تقع في وسط مدريد وجددت من قبل خبراء ITTA Estudio de Interiorismo، تحتوي الشقة على غرفة معيشة كبيرة تتصل مع المدخل الرئيسي ومنطقة المطبخ، لأنه تم هدم واحد من جدران التقسيم التي أغلقت الغرفة وتم تركيب زجاج على هذا الباب الجرار.
اقرأ أيضًا: 8 أفكار جديدة ومميزة للأبواب المنزلقة لمنع إهدار مساحات إضافية من المنزل
2. الألواح البلاستيكية: قد تبدو فكرة استخدام الألواح البلاستيكية غريبة في البداية، لكنها حقا بديل عملي للجدران الخرسانية. من أبرز مميزاتها أنها سهلة التركيب والتنظيف ومقاومة للعفن أيضاً، مما يجعلها مثالية للغرف التي تزداد بها نسبة الرطوبة. أما عن أبرز عيوبها فهي، أنها مكلفة بعض الشيء واحيانا تقترب تكلفتها من تكلفة بناء الجدار التقليدي.
3. ألواح الجبس المصنوعة من الألياف الزجاجية: هذا البديل عبارة عن لوحة داخلية غير قابلة للاحتراق ومقاومة للعفن وأكثر متانة من الحوائط العادية. من أبرز مميزاتها، أنها تتمتع بمظهر جذاب، يمنح منزلك اجمل الاطلالات.