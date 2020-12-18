دليلك لهدم الجدران الداخلية – 6 نصائح تأخذها في الاعتبار

المنازل القديمة التي مر عليها نصف قرن تتميز بممرات ضيقة وطويلة وتقسيم الغرف فيها كارثي، يجب علينا التسليم بأن احتياجات المنازل اليوم قد تغيرت بمرور الوقت، في مجتمع نضع فيه أهمية كبيرة للعلاقات الاجتماعية وقضاء أوقات مع العائلة، مفهوم المساحات المفتوحة والواسعة لإيجاد تواصل فعّال بين أفراد الأسرة أصبح هو الأساس.

وبالتالي في كل إصلاح للشقق القديمة نزيل بعض الجدران لخلق مساحات أوسع، هذه العملية ليست بسيطة كما يبدو، لكنها تتطلب سلسلة من تراخيص العمل والإجراءات المعقدة.

يمكن أن تكون مهمة كسر الجدار مهمة بسيطة ولكننا نقدم إليكم التفاصيل الدقيقة حتى لا تفوتوا أي خطوة من العملية..