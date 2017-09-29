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20 تصميم خيالي لغرف الأطفال

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة الاطفال
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غرفة طفلك من الأماكن المهمة في المنزل، فهي ليست مجرد غرفة ينام بها طفلك وحسب، بل هي غرفة تنمي مهاراته وتحفزه على النمو العقلي وتكوين شخصيته، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة تصميمات رائعة لغرف الأطفال تناسب طفلك.

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture غرفة الاطفال خشب Multicolored
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

عند اختيار تصميم غرفة لطفلك يجب أختيار الأثاث أولاً بتصميم يتلائم مع الغرفة واحتياجات طفلك، فلا ضرورة للأقتناء أثاث غير ضروري كي لا تشغل المساحات وتعيقها داخل الغرفة، فمن الأساسيات داخل غرفة الأطفال هي الأحتفاظ بالمساحة المناسبة في غرفة طفلك،  حتى تسمح لطفلك بوجود مساحات مناسبة ليأخذ راحته أثناءلعبه وفي نفس الوقت حتى تحافظ على عنصر الأمان.

اعتمد أيضاً على اختيارات الألوان المبهجة  والمرحة في تصميم غرفة طفلك، فالأطفال دائماً يميلون للألوان المبهجة المرحة، لأنها تسمح بتنمية مهاراتهم .

ونحن اليوم سنقوم بعرض مجموعة رائعة من تصاميم غرف الأطفال لتختار الغرفة الأنسب لطفلك.

1- غرفة رائعة ذو تصميم مثالي لطفلتك الصغيرة، الغرفة صممت بالكامل من اللون الوردي مع تفاصيل بسيطة للون الأبيض الحيادي تغمرها اللمسات الديكورية المبهجة.

Kindermöbel, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

2- تصميم بسيط ومميز لغرفة أطفال تناسب الفتيات الصغيرات، الغرفة مزودة بسريرين صغيرين مع بعض الأثاث البسيط، لعبت الألوان الباستيل دور البطولة في تصميم تلك الغرفة.

ЖИЗНЬ В РИТМЕ, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой غرفة الاطفال
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

3- غرفة جذابة لطفلك الصغير، بتصميم بسيط ومثالي. الغرفة عملية جداً ومزودة بأماكن كثيرة للتخزين.

Apartamento colorido - Moema, São Paulo, Item 6 Arquitetura e Paisagismo Item 6 Arquitetura e Paisagismo غرفة الاطفال
Item 6 Arquitetura e Paisagismo

Item 6 Arquitetura e Paisagismo
Item 6 Arquitetura e Paisagismo
Item 6 Arquitetura e Paisagismo

4- غرفة تنبض بالجمال والألوان الصريحة الرائعة، تجعل طفلك دائماً يشعر بالنشاط، من اللمسات التخزينية التي تضيف رقي وجمال على غرفة طفلك هي استخدام الأبداع في خلق مساحات تخزين كاستخدام المصمم لغصون الاشجان كوحدات تخزينية.

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

5- غرفة مثالية لطفلك صممت ببساطة شديدة تجمع بين الألوان المبهجة والأثاث الراقي.

Минималистичный интерьер с яркой детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة الاطفال
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

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6- غرفة مثالية لطفلك، سرير خشبي بسيط دورين مع بعض التفاصيل الديكورية البسيطة التي أكملت الغرفة جمالاً ودفئاً.

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos غرفة الاطفال خشب Pink
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

7- التناغم الذي تخلقه نغمات الأزرق مع الأخضر والأبيض الحيادي يجعل هذة الغرفة, غرفة محببة لطفلك، فنرى هنا أثاث بسيط باللون الأبيض الحيادي مع اللمسات البسيطة للون الأزرق، وسرير من دورين عملي وأمن لطفلك.

Малогабаритная однушка для молодой семьи, Мария Трифанова Мария Трифанова غرفة الاطفال
Мария Трифанова

Мария Трифанова
Мария Трифанова
Мария Трифанова

8- تصميم لغرفة تشع بهجة بتصميم بسيطة، سرير خشبي باللون الأبيض من دورين مع بعض اللمسات الأخرى البسيطة للأثاث من مكتب وخزانة. غلب على الغرفة اللون الأبيض مع بعض اللمسات ديكورية ملونة

homify غرفة الاطفال خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

9- غرفة مرحة بتصميم بسيط ورائع، الرسم على الجدران مع اختيار أثاث بتصميم مميز جعل الغرفة تنبض بجمال ومرح.

Детская для двух детей, Center of interior design Center of interior design غرفة الاطفال
Center of interior design

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

10- أحرصي أن تحتوي غرفة طفلك في تصميمها على تفاصيل وديكورات يحبها لتعبر عن شخصيته، مثل هذا التصميم المثالي والبسيط لغرفة الأطفال.

Diseño interior en apartamento , om-a arquitectura y diseño om-a arquitectura y diseño غرفة الاطفال
om-a arquitectura y diseño

om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño

11- غرفة عبقرية بتصميم منظم واختيار مثالي للأثاث والألوان، فكل ركن له شخصية خاصة ويوفر لطفلك احتياجاته.

Maison Victorienne, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة الاطفال
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

12- في غرفة طفلك كن حريصاً على تناسق الألوان المبهجة معاً بشكل يجعل الغرفة تنبض بالحياة والمرح.

Interior Residencial, Nesta Espaços Extraordinários Nesta Espaços Extraordinários غرفة الاطفال
Nesta Espaços Extraordinários

Nesta Espaços Extraordinários
Nesta Espaços Extraordinários
Nesta Espaços Extraordinários

13- غرفة رائعة تنبض باللون الموف الهادئ، بتصميم عملي مثالي واختيار عبقري للأثاث بطريقة عملية.

Ev Tadilat işleri , Tadilat Şirketleri Tadilat Şirketleri غرفة الاطفال
Tadilat Şirketleri

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

14- الرسم على الجدران برسومات يعشقها طفلك من أجمل التفاصيل التي تستطيع أن تضيفها لغرفة طفلك.

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

15-جمال وبساطة والوان هادئة لغرفة طفلك في تصميم تلك الغرفة الرائعة.

3к.кв. в доме на Советской (115 кв.м), ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة الاطفال Turquoise
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

16- غرفة فنية مليئة بالتفاصيل الجمالية البسيطة تناسب طفلتك الصغيرة، اندماج الأبيض والوردي معاً خلقا جمال خاص داخل الغرفة.

모던하고 스타일리시한 34평 아파트 인테리어 이사 후 , 홍예디자인 홍예디자인 غرفة الاطفال
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

17- غرفة أطفال مليئة بالبهجة والتفاصيل المرحة، أغمري غرفة طفلك بالشخصيات والتفاصيل المحببة لقلبه حتى تجعليه يشعر بالسعادة في غرفته.

Cobertura Vila Olímpia- SP , Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores غرفة الاطفال
Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores

Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores
Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores
Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores

18- غرفة أطفال دافئة تجمع بين التفاصيل البسيطة واللمسات الفنية، دفئ الخشب خلق جمال ودفئ خاص على الغرفة.

Quarto Infantil, 2014 - Braga, Ci interior decor Ci interior decor غرفة الاطفال
Ci interior decor

Ci interior decor
Ci interior decor
Ci interior decor

19- مرة أخرى تعود اللمسات في الرسم على الجدران لتملؤ تلك الغرفة جمال ومرح، غرفة أطفال رائعة بتصميم بسيط والوان حيادية بسيطة.

Pokój dla dziecka w stylu skandynawskim, OES architekci OES architekci غرفة الاطفال الخرسانة Grey
OES architekci

OES architekci
OES architekci
OES architekci

20- غرفة تلمؤها المرح واللمسات المبهجة في التصميم واختيار الأثاث والديكورات.

Детская комната, Елена Марченко (Киев) Елена Марченко (Киев) غرفة الاطفال
Елена Марченко (Киев)

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

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