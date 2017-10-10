9 نباتات ستجعل غرفتك تنتعش بالجمال

النباتات من اللمسات المنعشة والرائعة التي تضيف ببساطة النضارة والحيوية في منزلك، ومن الأماكن التي تحتاج إلى الأنتعاش والاسترخاء في المنزل هي غرفة النوم، على الرغم من الأعتقاد الشائع أن وجود النباتات في غرفة النوم غير مفضللأنها تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين أثناء الليل، ولكن هذه الكمية التي تنتجها تعتبر آمنة تماماً وغير ضارة على الصحة بالمقارنة مع المناخ داخليالمنعش والصحي التي توفره داخل الغرف، ولكن هذا الأعتقاد خالي تماماً من الصحة، فهناك بعض النباتات مفضلة في غرفة النوم، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم 9 أنواع من النباتات ستجعل غرفتك تنتعش بالجمال.
نخيل اليوكا من النباتات التي ينبغي أن تأخذ مكانتها في أي منزل، فبوجودها تخلق مناخاً استوائياً رائعاُ خاصةً في غرفة النوم، من خلال أوراقها الكبيرة والطويلة التي تأخذ شكل السيف. نخيل اليوكا يمكن أن يصل حجمه ليصل خمسة أمتار، اذا سمحت له المساحات بذلك ووفرت له مساحة كافية، من مميزات نخيل اليوكا أيضاً أنه نبات قوي ولديه قدرة كبيرة على التحمل، وسيجتاج منك منك بعض الرعاية والصيانة البسيطة له من خلال توفير الري والسماد والضوء الكافي.
يعتبر نبات الأوركيد من النباتات التي تخلق طابع كلاسيكي أنيق فور أضافته في غرف المنزل، فهو يتمتع بأناقة شديدة لا مثيل لها، يناسب نبات الأوركيد المنازل العصرية الحديثة رغم لمسته الكلاسيكية الناعمة. الأوركيد من النباتات المناسبة جداً في غرف النوم لما يمتاز به من ألوان رائعة وجذابة ولمسة خالدة من الجمال. هناك الكثير من أنواع الأوركيد المختلفة لكن انسبها لغرف النوم يعتبر
أوركيد الفراشة، فهذا النوع من النباتات الأوركيد يعتبر قوي ومثالي جداً في تحمل درجات الحرارة الدافئة للغرفة وقلة الضوء.
نبات القنب من أنواع النباتات التي تعتبر غير تقليدية ومعقدة، وهي أيضاً من أنواع النباتات المثيرة للأهتمام ويشبه النبات العصاري في شكله. نبات القنب من النباتات المفضلة في غرفة النوم ، فهذا النبات يوفر لك اللون الأخضر الرائع والغني بكثرة في غرفة نومك بالأضافة إلى قوته وسهولة العناية به. نبات القنب منشأه الأصلي في أفريقيا وآسيا، لذلك فهو معتاد على درجات الحرارة ويفضل أن يتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس الكاملة، ولذلك يجب وضعه في أكثر مكان معرض لأشعة الشمس في غرفة النوم.
نبات النبته الواحدة هو حقاً نبات أسر للقلوب. فهو من النباتات المنعشة ومريحة في المنزل ويجلب الإشراق أينما وجد. منشأ هذه النبته في المناطق التي تقع عند المحيط الهادئ. لذلك يفضل دائماً توفير الماء لها بأنتظام، وكن حذر من جعل هذة النبتة تجف كي لا تخسرها بعض قليل من الوقت، كن حريص أيضاً على استخدام الأسمدة المناسبة لها والحرص على وضعها في الأماكن الدافئة والمظلمة داخل الغرفة.
نبات الياسمين stephanotis ونبات الغردينيا، من النباتات الرائعة التي ستحب وضعها في غرفة نومك. فأوراقها البيضاء تعطيك لمسة رائعة رقيقة لا مثيل لها في غرفتك، بالأضافة إلى القدرة على تنظيمها بطرق ديكورية وجمالية مختلفة كما نرى في هذة الصورة. هذه الأنواع من النباتات تحتاج إلى القليل من الظل لذلك تأكد من حصولها على الرطوبة الكافية في أيام الصيف الحارة ورش أوراقها بالقليل من الماء.
نبات الكالا من النباتات التي عندما تنظر إليها ستشعر أن تشبه نبات الأوركيد في لمستة الكلاسيكية الخلابة، نبات الكالا يعر ف أيضاً بأسم Drachenwurz. أوراق نبات الكالا دائمً مبهجة بألوانها الرئعة، فنراها أحياناً الملونة بيضاء، حمراء أوصفراء، لذلك أضافتها في غرفة نومك تعتبر أضافة مبهجة يمكنك اختيار اللون الذي تفضله ويتناسب مع لون غرفة النوم لديك. يزهر موسم الكالافي الفترة من يناير الى أبريل، لذلك هو يعتبر نبات جافاً وبارد، ويفضل أن تحصل على ضوء هادئ في الغرفة لتستمر مزدهرة.
نبات البونساي يعتبر من النباتات التي تعبر بقوة على الهدوء والراحة، لذلك تعتبر من النباتات المثالية لغرفة النوم. تناسب شجيرة البونساي أي تصميم لغرفة النوم بشكلها الفريد وأوراقها الدقيقة ستعطيك شعوراً هادئاً للغاية في غرفة نوم .أشجار بونساي هي أشجار آسيوية المنشأ، ولكنها تمتاز بقدرتها عللى التأقلم في كافة الظروف، ولكنها تحتاج إلى الكثير من الرعاية، كالأعتناء بريها بشكل منتظم وإمدادها بالسماد المناسب و بالطبع وجود أضاءة جيدة ومناسبة.
نبات اللافندر من أشهر أنواع النباتات وأكثرها شعبية، وهي من النباتات الرقيقة المفضلة في غرفة النوم، لكن عند وضعه في غرفة نومك يجب أن تتأكد من حصوله على الضوء الكافي، حتى تساعده على النمو لأن الضوء هو أهم عنصر يساعد في نمو نبات اللافندر. لدى نباىت اللافندر رائحة عطرة مميزة وخالدة، لذلك نبات اللافندر وجوده في غرفة نومك تأكد أنه سيمنحك لمسة منعشة على الغرفة.
إذا كنت من محبي اللمسات المنعشة للزهور، ننصحك باختيار باقة ملون وجذابة بالوان مرحة ورومانسية تناسب تصميم غرفة النوم لديك، أختار الأنواع التي تحبها من الزهور سواء ورورد، زنبق، لوتس او حتى القرنفل، أختار ما يناسبك ويناسب تصميم غرفتك ودع الجمال والاسترخاء واللمسات الرومانسية والمنعشة للورود تغمر الغرفة.
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