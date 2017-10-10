9 نباتات ستجعل غرفتك تنتعش بالجمال

النباتات من اللمسات المنعشة والرائعة التي تضيف ببساطة النضارة والحيوية في منزلك، ومن الأماكن التي تحتاج إلى الأنتعاش والاسترخاء في المنزل هي غرفة النوم، على الرغم من الأعتقاد الشائع أن وجود النباتات في غرفة النوم غير مفضللأنها تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين أثناء الليل، ولكن هذه الكمية التي تنتجها تعتبر آمنة تماماً وغير ضارة على الصحة بالمقارنة مع المناخ داخليالمنعش والصحي التي توفره داخل الغرف، ولكن هذا الأعتقاد خالي تماماً من الصحة، فهناك بعض النباتات مفضلة في غرفة النوم، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم 9 أنواع من النباتات ستجعل غرفتك تنتعش بالجمال.