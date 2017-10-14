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10 تصميمات رائعة لـ دواليب غرف نوم الأطفال

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Mr Mulla Residence , Srujan Interiors & Architects Pvt Ltd Srujan Interiors & Architects Pvt Ltd غرفة الاطفال
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غرف نوم الأطفال هي أحد المساحات التي نكرس لها الكثير من العناية والاهتمام لتوفير مساحة مليئة بالمرح والدفء، مع الحفاظ على الطابع الوظيفي الآمن. غرفة نوم الأطفال أيضًا من أكثر غرف المنزل التي تتطلب الكثير والكثير من المساحات التخزينية لاستيعاب ملابس والعاب الأطفال، إضافة إلى منتجات العناية والمناشف والحفاضات إذا كانت أعمارهم لازالت صغيرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من تصميمات دواليب غرف نوم الأطفال، تناسب مختلف المساحات والاحتياجات، وكذلك مختلف الأذواق والأنماط التصميمية. شاهدوهم معنا!

1. مع سرير إضافي للاسترخاء والنوم

Mr Mulla Residence , Srujan Interiors & Architects Pvt Ltd Srujan Interiors & Architects Pvt Ltd غرفة الاطفال
Srujan Interiors &amp; Architects Pvt Ltd

Srujan Interiors & Architects Pvt Ltd
Srujan Interiors &amp; Architects Pvt Ltd
Srujan Interiors & Architects Pvt Ltd

تصميم يجمع بين المرح والأناقة والوظيفية، حيث الخزانات على الطرفين وفي الجزء السفلي، مع تصميم المنطقة في المنتصف كسرير إضافي لاستقبال الاصدقاء في أي وقت، أو استخدامه كمساحة خاصة للاستلقاء وقراءة القصص المسلية.

2. خزانة صغيرة للرضيع

Cuarto de Hanna, Little One Little One غرفة الاطفال
Little One

Little One
Little One
Little One

إذا كان طفلك لا يزال صغيرًا للغاية، والميزانية المتاحة لا تسمح بالحصول على دولاب، يمكنك تصميم مثل هذه الخزانة الرائعة، والتي تسمح بتوفير قدر كبير من المساحات التخزينية والاتساع للكثير والكثير من مقتنيات رضيعك، وفي الوقت ذاته، يمكن استخدام سطحها كمقعد للجلوس، وربما كطاولة لتغيير الحفاض.

3. تصميم عملي مع نظرة طويلة المدى

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

بعض الأباء يفكرون بطريقة عملية مع نظرة طويلة المدى، ويفضلون تصميم غرفة تناسب أعمار أطفالهم الصغيرة، ولكنها في الوقت ذاته تناسب البقاء معهم لسنوات طويلة. إن كنت تفكر بتلك الطريقة، فهذا هو التصميم المثالي، حيث دولاب كبير مع الكثير من المساحات التخزينية المتعددة التي يمكنها استيعاب حاجات طفلك حتى الوصول إلى مرحلة المراهقة وربما أكثر!

4. دولاب صغير أسفل السرير

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

أصبح من الشائع في الاتجاهات التصميمية الحديثة، دمج اثنين من السرائر الفردية في هيكل واحد، لتوفير المساحات، وفي هذا النموذج، يمكننا رؤية كيفية دمج الدولاب أيضًا في الهيكل ذاته، حيث تم تصميمه أسفل السرير العلوي، بجانب السرير السفلي، وهو ما يترك باقي الغرفة خالية، لتصبح مثالية للعب والمرح!

5. استغلال المساحة أعلى السرير

Частный дом «Осинка», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' غرفة الاطفال
Студия дизайна <q>Азбука Дом</q>

Студия дизайна "Азбука Дом"
Студия дизайна <q>Азбука Дом</q>
Студия дизайна "Азбука Дом"

في تلك الغرف ذات المساحات الصغيرة والمحدودة، يصبح من الصعب وضع اثنين من السرائر مع دولاب كبير يتسع لأغراض الطفلين معًا، ولكن مع هذا التصميم، يمكنك الوصول إلى حل مثالي، يوفر الكثير من المساحة، حيث تم استغلال ارتفاع السقف، وتصميم دولاب أعلى السريرين، على ارتفاع يسمح للأطفال الوصول إلى أغراضهم بالوقوف على سرائرهم، مع ترك الكثير من الفضاء في الغرفة، حتى أنه تم إضافة مكتب للدراسة.

6. تصميم عصري أنيق

2 bedrooms , The Red Brick Wall The Red Brick Wall غرفة الاطفال
The Red Brick Wall

The Red Brick Wall
The Red Brick Wall
The Red Brick Wall

ليس بالضرورة أن يتم تصميم غرفة الأطفال على طراز كارتوني، مع الكثير من الأالوان والرسومات والأخشاب، يمكن أيضًا اتباع النمط العصري للحصول على غرفة أطفال تصلح كغرفة شبابية، وهو ما يجعلها تناسب طفلكم لسنوات كثيرة.

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7. مع رسومات وطابع مرح

Детские, Artscale Artscale غرفة الاطفال
Artscale

Artscale
Artscale
Artscale

سبق وأشرنا إلى أننا قد جمعنا تصميمات متعددة لدواليب غرفة نوم الأطفال، بما يناسب مختلف الأذواق، لذا بعد عرض التصميم الشبابي العصري السابق، هذا التصميم اللطيف، مع الرسومات والألوان والزخارف، يناسب الاذواق المناقضة، التي تفضل معايشة كل مرحلة من عمر أطفالهم.

8. ايجاد مساحة للدولاب

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

حتى وإن كانت الغرفة لا تترك أمامك مساحة لتصميم الدولاب، يمكنك انت إيجاد تلك المساحة وابتكارها، مثلما فعل الخبراء في هذا التصميم النموذجي، حيث استغلال المساحة على جانبي النافذة، لتصميم اثنين من الدواليب الصغيرة مع الكثير من الادراج التخزينية.

9. على الطريقة الكلاسيكية

3-х комнатная квартира с элементами славянского стиля, дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА غرفة الاطفال
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
дизайн-студия ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА

هذه المرة تصميم الدولاب يأتي أنيقًا وناعمًا على الطريقة الكلاسيكية، ونحن نراه مناسبًا لغرفة أميرة صغيرة، مع نقوش وزخارف وخشب أبيض ومرايا تمكنها من أن تتزين وتلقي نظرة أخيرة على مظهرها الأنيق.

10. تصميم من المستقبل

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تركنا الأفضل إلى النهاية، حيث تصميم عصري من المستقبل، لا يمكنك الجزم بإن كان تصميم غرفة نوم رئيسية ام غرفة أطفال، حيث الدواليب المعلقة، ع الأاضواء الخفية أسفلها، وباقي الدولاب يتخد وظيفة المقعد!

لمزيد من تصميمات غرف الأطفال الملهمة والمميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 تصميمات مع أفكار مبتكرة لـ غرف أطفال مثالية

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