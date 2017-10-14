10 تصميمات رائعة لـ دواليب غرف نوم الأطفال

غرف نوم الأطفال هي أحد المساحات التي نكرس لها الكثير من العناية والاهتمام لتوفير مساحة مليئة بالمرح والدفء، مع الحفاظ على الطابع الوظيفي الآمن. غرفة نوم الأطفال أيضًا من أكثر غرف المنزل التي تتطلب الكثير والكثير من المساحات التخزينية لاستيعاب ملابس والعاب الأطفال، إضافة إلى منتجات العناية والمناشف والحفاضات إذا كانت أعمارهم لازالت صغيرة.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة رائعة من تصميمات دواليب غرف نوم الأطفال، تناسب مختلف المساحات والاحتياجات، وكذلك مختلف الأذواق والأنماط التصميمية. شاهدوهم معنا!
تصميم يجمع بين المرح والأناقة والوظيفية، حيث الخزانات على الطرفين وفي الجزء السفلي، مع تصميم المنطقة في المنتصف كسرير إضافي لاستقبال الاصدقاء في أي وقت، أو استخدامه كمساحة خاصة للاستلقاء وقراءة القصص المسلية.
إذا كان طفلك لا يزال صغيرًا للغاية، والميزانية المتاحة لا تسمح بالحصول على دولاب، يمكنك تصميم مثل هذه الخزانة الرائعة، والتي تسمح بتوفير قدر كبير من المساحات التخزينية والاتساع للكثير والكثير من مقتنيات رضيعك، وفي الوقت ذاته، يمكن استخدام سطحها كمقعد للجلوس، وربما كطاولة لتغيير الحفاض.
بعض الأباء يفكرون بطريقة عملية مع نظرة طويلة المدى، ويفضلون تصميم غرفة تناسب أعمار أطفالهم الصغيرة، ولكنها في الوقت ذاته تناسب البقاء معهم لسنوات طويلة. إن كنت تفكر بتلك الطريقة، فهذا هو التصميم المثالي، حيث دولاب كبير مع الكثير من المساحات التخزينية المتعددة التي يمكنها استيعاب حاجات طفلك حتى الوصول إلى مرحلة المراهقة وربما أكثر!
أصبح من الشائع في الاتجاهات التصميمية الحديثة، دمج اثنين من السرائر الفردية في هيكل واحد، لتوفير المساحات، وفي هذا النموذج، يمكننا رؤية كيفية دمج الدولاب أيضًا في الهيكل ذاته، حيث تم تصميمه أسفل السرير العلوي، بجانب السرير السفلي، وهو ما يترك باقي الغرفة خالية، لتصبح مثالية للعب والمرح!
في تلك الغرف ذات المساحات الصغيرة والمحدودة، يصبح من الصعب وضع اثنين من السرائر مع دولاب كبير يتسع لأغراض الطفلين معًا، ولكن مع هذا التصميم، يمكنك الوصول إلى حل مثالي، يوفر الكثير من المساحة، حيث تم استغلال ارتفاع السقف، وتصميم دولاب أعلى السريرين، على ارتفاع يسمح للأطفال الوصول إلى أغراضهم بالوقوف على سرائرهم، مع ترك الكثير من الفضاء في الغرفة، حتى أنه تم إضافة مكتب للدراسة.
ليس بالضرورة أن يتم تصميم غرفة الأطفال على طراز كارتوني، مع الكثير من الأالوان والرسومات والأخشاب، يمكن أيضًا اتباع النمط العصري للحصول على غرفة أطفال تصلح كغرفة شبابية، وهو ما يجعلها تناسب طفلكم لسنوات كثيرة.
سبق وأشرنا إلى أننا قد جمعنا تصميمات متعددة لدواليب غرفة نوم الأطفال، بما يناسب مختلف الأذواق، لذا بعد عرض التصميم الشبابي العصري السابق، هذا التصميم اللطيف، مع الرسومات والألوان والزخارف، يناسب الاذواق المناقضة، التي تفضل معايشة كل مرحلة من عمر أطفالهم.
حتى وإن كانت الغرفة لا تترك أمامك مساحة لتصميم الدولاب، يمكنك انت إيجاد تلك المساحة وابتكارها، مثلما فعل الخبراء في هذا التصميم النموذجي، حيث استغلال المساحة على جانبي النافذة، لتصميم اثنين من الدواليب الصغيرة مع الكثير من الادراج التخزينية.
هذه المرة تصميم الدولاب يأتي أنيقًا وناعمًا على الطريقة الكلاسيكية، ونحن نراه مناسبًا لغرفة أميرة صغيرة، مع نقوش وزخارف وخشب أبيض ومرايا تمكنها من أن تتزين وتلقي نظرة أخيرة على مظهرها الأنيق.
تركنا الأفضل إلى النهاية، حيث تصميم عصري من المستقبل، لا يمكنك الجزم بإن كان تصميم غرفة نوم رئيسية ام غرفة أطفال، حيث الدواليب المعلقة، ع الأاضواء الخفية أسفلها، وباقي الدولاب يتخد وظيفة المقعد!
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