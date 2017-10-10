أشياء غير ضرورية في المطبخ تخلص منها

يحتوي المطبخ على العديد من المهام والأعمال اليومية التي تحدث فيه، سواء طبخ وإعداد طعام أو غسيل أطباق وفي بعض الأحيان تناول الفطور ، فهو حقاً قلب المنزل، ولكن بعض فترة نجد أن المطبخ تحول إلى مأساة في التنظيم والترتيب، بسبب وجود الكثير من الأغراض الغير ضرورية التي تتراكم داخل المطبخ وتحدث فوضى عارمة فيه، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنلقي الضوء على بعض الأشياء الغير ضرورية في المطبخ لتتخلص منها.
عادةً ما يشعر كل فرد في العائلة بأنتماء تجاه كوبه المفضل ومجه الخاص، وهذا شئ لطيف لا شك في ذلك ولكن بعد فترة وجيزة من الوقت نكتشف أن المطبخ أصبح مزدحم بالكثير من الأكواب والمجات التي قد تكون لا تستخدم جميعها بأنتظام، لذلك حاول التخلص من الفوضى وتجنب الأغراض الغير ضرورية والأكواب القديمة.
مقشرة البطاطس، عجانة الكيك وقطاعة البطيخ والكثير من الأدوات التي تأخذ مكاناً صغيراً أو كبيراً في المطبخ وتزحمه بلا فائدة وتصبح عبئاً على مساحاته، لذا أحرص على تجميع تلك الأدوات المنزلية الغير ضرورية والتي لا تستعين بها في الاستخدام اليومي بشكل مستمر، وقم بوضعها في مكان مخصص لها، أو تخلص منها تماماً إذا كنت لا تحتاج إليها بشكل مستمر.
في بعض الأحيان نجد بعض العلب بدون أغطية، أو العكس صحيح قد نجد الأغطية ولا نجد العلب، نظراً لضياعها أو تعرضها للكسر أو التلف، فبالتأكيد تصبح بلا فائدة لذلك لا داعي لتراكمها بلا فائدة في المطبخ، وتخلص منها على الفور كي لا تشغل مساحات المطبخ بلا فائدة.
بالتأكيد جميعنا تحتوي منازلنا على العديد من الأكياس البلاستيكية، سواء أكياس السوبر ماركت وأكياس الأغراض التي نقوم بشرائها يوميًا لتصبح بعد فترة مصدر للفوضى وازدحام المساحات في المطبخ، لذلك فهي أشياء صغيرة وبسيطة لكنها تشكل عبئاً على مساحات المطبخ، فوجود تلك الأكياس يتوجب عليك توفير مكاناً مناسباً للتخزين، أو عوضاً عن ذلك استعن بالأكياس القماشية أو الورقية فهي أفضل.
منازلنا جميعاً لا تخلو من البرطمانات القديمة، كبرطمانات الصلصة والخضروات وغيرها من البرطمانات التي لا نتخلص منها على الفو ونفضل الأحتفاظ بها وأعادة استخدامها مرة أخرى، لنتفاجأ بأنها تأخذ مساحات كبيرة في المطبخ بلا فائدة، لذلك أحرص على التخلص من تلك البرطمانات التي تستهلك مساحات كبيرة بلا داعي في المطبخ.
وجود مجلات وكتب الطبخ من الأشياء التي تساعدك في الطبخ بالتأكيد، لكن وجودها في المطبخ والأعتماد عليها كقطع ديكورية مع الوقت ستجد أنها أصبحت تمتلئ بالأتربة والأوساخ وأصبحت تؤثر على نظافة المطبخ، لذلك تحلص منها قدر المستطاع كي لا تجعل المطبخ يزدحم بالمجلات والكتب الغير ضرورية التي تصبخ ملاذاً بعد ذلك للأتربة والأوساخ.
تحتوي جميع المطابخ على العديد من الأقمشة القديمة والفوط التي تستخدم في الاستخدام اليومي و التنظيف، ولكن يجب بين وقت وأخر مراجعة تلك الأقمشة وعددها، و الحرص على التخلص من الأقمشة القديمة منها ، كي لا تكون مصدرًا للتجمع الأوساخ والروائح الكريهة داخل المطبخ.
وجود العديد من الزجاجات البلاستيكية في المطبخ من الأمور الغير جيدة في إعادة الاستخدام، فاستخدام البلاستيك أكثر من مرة يعتبر مضراً للصحة، لذلك تخلص من الزجاجات البلاستيكية القديمة في مطبخك، وبدلاً منها استعن أن بالزجاجات المصنعة من الزجاج لأنها تعتبر صحية أكثر.
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