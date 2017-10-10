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أشياء غير ضرورية في المطبخ تخلص منها

منة اسماعيل منة اسماعيل
Our Kitchens, Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens مطبخ
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يحتوي المطبخ على العديد من المهام والأعمال اليومية التي تحدث فيه،  سواء طبخ وإعداد طعام أو غسيل أطباق وفي بعض الأحيان تناول الفطور ، فهو حقاً قلب المنزل، ولكن بعض فترة نجد أن المطبخ  تحول إلى مأساة في  التنظيم والترتيب، بسبب وجود الكثير من الأغراض الغير ضرورية التي تتراكم داخل المطبخ وتحدث فوضى عارمة فيه، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنلقي الضوء على بعض الأشياء الغير ضرورية في المطبخ لتتخلص منها.

1-الأكواب والماجات

Jane Foster Range MAKE International KitchenCutlery, crockery & glassware
MAKE International

Jane Foster Range

MAKE International
MAKE International
MAKE International

عادةً ما يشعر كل فرد في العائلة بأنتماء تجاه كوبه المفضل ومجه الخاص، وهذا شئ لطيف لا شك في ذلك ولكن بعد فترة وجيزة من الوقت نكتشف أن المطبخ أصبح مزدحم بالكثير من الأكواب والمجات التي قد تكون لا تستخدم جميعها بأنتظام، لذلك حاول التخلص من الفوضى وتجنب الأغراض الغير ضرورية والأكواب القديمة.

2-الأدوات المنزلية الغير ضرورية

prodotti, KitchenAid KitchenAid KitchenElectronics
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

مقشرة البطاطس، عجانة الكيك وقطاعة البطيخ والكثير من الأدوات التي تأخذ مكاناً صغيراً أو كبيراً في المطبخ وتزحمه بلا فائدة وتصبح عبئاً على مساحاته، لذا أحرص على تجميع تلك الأدوات المنزلية الغير ضرورية والتي لا تستعين بها في الاستخدام اليومي بشكل مستمر، وقم بوضعها في مكان مخصص لها، أو تخلص منها تماماً إذا كنت لا تحتاج إليها بشكل مستمر.

3- العلب

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids Dotcomgiftshop KitchenStorage
Dotcomgiftshop

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

في بعض الأحيان نجد بعض العلب بدون أغطية، أو العكس صحيح قد نجد الأغطية ولا نجد العلب، نظراً لضياعها أو تعرضها للكسر أو التلف، فبالتأكيد تصبح بلا فائدة لذلك لا داعي لتراكمها بلا فائدة في المطبخ، وتخلص منها على الفور كي لا تشغل مساحات المطبخ بلا فائدة.

4- أكياس البلاستيك

Aequorea Home Collection - Apples&Beige, Aequorea Aequorea HouseholdStorage قطن
Aequorea

Aequorea
Aequorea
Aequorea

بالتأكيد جميعنا تحتوي منازلنا على العديد من الأكياس  البلاستيكية، سواء أكياس السوبر ماركت وأكياس الأغراض التي نقوم بشرائها يوميًا لتصبح بعد فترة مصدر للفوضى وازدحام المساحات في المطبخ، لذلك فهي أشياء صغيرة وبسيطة لكنها تشكل عبئاً على مساحات المطبخ، فوجود تلك الأكياس يتوجب عليك توفير مكاناً مناسباً للتخزين، أو عوضاً عن ذلك استعن بالأكياس القماشية أو الورقية فهي أفضل.

5- البرطمانات القديمة

Surrey kitchen Lewis Alderson KitchenCabinets & shelves
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

منازلنا جميعاً لا تخلو من البرطمانات القديمة، كبرطمانات الصلصة والخضروات وغيرها من البرطمانات التي لا نتخلص منها على الفو ونفضل الأحتفاظ بها وأعادة استخدامها مرة أخرى، لنتفاجأ بأنها تأخذ مساحات كبيرة في المطبخ بلا فائدة، لذلك أحرص على التخلص من تلك البرطمانات التي تستهلك مساحات كبيرة بلا داعي في المطبخ.

6- الكتب والمجلات

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

وجود مجلات وكتب الطبخ  من الأشياء التي تساعدك في الطبخ بالتأكيد، لكن وجودها في المطبخ والأعتماد عليها كقطع ديكورية مع الوقت ستجد أنها أصبحت تمتلئ بالأتربة والأوساخ وأصبحت تؤثر على نظافة المطبخ، لذلك تحلص منها قدر المستطاع كي لا تجعل  المطبخ يزدحم بالمجلات والكتب الغير ضرورية التي تصبخ ملاذاً بعد ذلك للأتربة والأوساخ.

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7- الأقمشة القديمة

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING KitchenAccessories & textiles
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

تحتوي  جميع المطابخ على العديد من الأقمشة القديمة والفوط التي تستخدم في  الاستخدام اليومي و التنظيف، ولكن يجب بين وقت وأخر  مراجعة  تلك الأقمشة وعددها،  و الحرص على التخلص من الأقمشة القديمة منها ، كي لا تكون مصدرًا للتجمع الأوساخ والروائح الكريهة  داخل المطبخ.

8- الزجاجات البلاستيكية

Vöslauer , POLKA POLKA Dining roomCrockery & glassware
POLKA

Vöslauer

POLKA
POLKA
POLKA

وجود العديد من الزجاجات البلاستيكية في المطبخ من الأمور الغير   جيدة في إعادة الاستخدام، فاستخدام البلاستيك أكثر من مرة يعتبر مضراً للصحة، لذلك تخلص من الزجاجات البلاستيكية القديمة في مطبخك، وبدلاً منها استعن أن بالزجاجات المصنعة من الزجاج لأنها تعتبر صحية أكثر.

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