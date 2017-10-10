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25 طريقة تضيف بها النمط الريفي لمنزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify جدران اللوح Green
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تصميم منزلاً على النمط الريفي الدافئ و البسيط، لا يعطيك فقط انطباعاً  عن حياة الماضي والقيم المرتبطة بها من عادات وتقاليد. ولكن  تستطيع  خلق بيئة  مميزة تعطيك شعوراً بالكمال والدفئ من خلال استخدام هذا النمط. الجميل في النمط الريفي أن تفاصيل بسيطة وصغيرة تستطيع أن تخلق لك ببساطة جمال خاص ودافئ، وبعض اللمسات البسيطة تعطيك هذا النمط بسهولة كاستخدام الخشب والطوب الحجري وتفاصيل أخرى بسيطة، سنقدمها لكم من خلال هذا المقال و 25 طريقة بسيطة ومختلفة تضيف بها النمط الريفي لمنزلك

1- سقف خشبي تجانس مع ألاضيات غرفة المعيشة الخشبية كان كفيل لخلق لمسة ريفية رائعة على تصميم غرفة المعيشة.

homify غرفة المعيشة خشب متين Beige
homify

homify
homify
homify

2- جدار من الطوب الحجري البسيط يمكنه أن يضيف لك ايضاً اللمسة الريفية الأنيقة على منزلك.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3- حمام بتصميم رائع جداً على النمط الريفي، لعبت اللمسة الخشبية والتفاصيل الديكورية الملونة دوراً خاصاً في خلق جمال واضح على تصميم الحمام.

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд حمام
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

4- جدار من الطوب الحجري بلونه التقليدي، يتسطيع أن يخلق في غرفة نومك لمسة ريفية خاصة.

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

5- ماذا عن الخروج عن التقليدية بعض الشئ؟، فجدران من الطوب الحجري ولكن باللون الأخضر المبهج تستطيع أن تعطيك أطلالة ريفية دافئة وخارجة عن المألوف في المنزل.

homify جدران اللوح Green
homify

homify
homify
homify

6- غرفة سفرة ذو تصميم يأسرك، لعبت الجدران الحجرية أيضاً دورها الخاص في خلق الأطلالة الريفية.

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

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7- دولاب من الخشب بلونه الطبيعي المميز يمكن أن تضيف في منزلك وخلق بعض التفاصيل الريفية البسيطة على تصميمه.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

8- في غرفة سفرة رائعة نرى التفاصيل الجمالية للنمط الريفي تأخذ مكانتها الخاصة سواء في تصميم الأرضيات الخرسانية أو الجدران الحجرية، فكلاهما خلقا الجمال الريفي على تصميم غرفة السفرة.

homify جدران اللوح Grey
homify

homify
homify
homify

9- أضف بعض الخزانات الخشبية في ممرات منزلك مع بعض التفاصيل الديكورية وستحصل على أطلالتك الريفية بسهولة في المنزل.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

10- بعض الألواح الخشبية على تصميم سقف منزلك يضيف لك لمسة ريفية رائعة على منزلك.

La Falaise, CCD Architects CCD Architects غرفة المعيشة
CCD Architects

La Falaise

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

11- أرضيات من الباركيه الخشبي مع بعض الأثاث الخشبي بلونه الطبيعي، أضافا رقي ودفئ ريفي على تصميم غرفة المعيشة.

Reclaimed Pestle & Mortar Coffee Table BluBambu Living غرفة المعيشة
BluBambu Living

Reclaimed Pestle & Mortar Coffee Table

BluBambu Living
BluBambu Living
BluBambu Living

12- بعض اللمسات والتفاصيل من الأثاث الخشبي البسيط ويكورات الخوص هي الأجمل والأبسط بالطبه للحصول على النمط الريفي بسهولة.

House No. 7, Denizen Works Denizen Works غرفة المعيشة
Denizen Works

House No. 7

Denizen Works
Denizen Works
Denizen Works

13- غرفة معيشة عصرية تغمرها اللمسات الريفية من خلال اختيار التفاصيل الخشبية البسيطة في الأثاث، مع وجود تلك الأرفف من الخشب على الجدار.

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة المعيشة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

14- بعض التفاصيل الخاصة والبسيطة يمكن أن تفعل الكثير، منطقة طعام صممت بطريقة خاصة من الخشب والطوب الحجري مع تلك المدفأة التي نشرت الدفئ على تصميم الغرفة.

Cascina ristrutturata, Semplicemente Legno Semplicemente Legno غرفة المعيشة خشب
Semplicemente Legno

Semplicemente Legno
Semplicemente Legno
Semplicemente Legno

15- خزانة خشبية بسيطة مع تابلوه صغير بألوان مبهجة على الجدار أضافا ما يكفي من الجمال الريفي ببساطة شديدة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

16- غرفة معيشة دافئة لعب الخشب مع تفاصيل الأضاءة دوراً رائعاُ في توزيع اللمسة الريفية كما نرى.

CHALET, turco home srl turco home srl غرفة المعيشة
turco home srl

turco home srl
turco home srl
turco home srl

17- منطقة بسيطة ومثالية لتناول الطعام, الأختيار البسيط للأثاث مع لمسة النباتات خلقا دفئ خاص وأطلالة ريفية مميزة على الغرفة.

Rustica Reclaimed Wood Dining Table homify Dining roomTables خشب Wood effect reclaimed,wood,handcrafted,british made,rustic,dining table,kitchen table,dining room,large dining table
homify

Rustica Reclaimed Wood Dining Table

homify
homify
homify

18- ركن بسيط وصغير، لكن اختيار الأثاث الخشبي البسيط واللمسات الهادئة جعلا النمط الريفي يشرق من خلال هذا الركن.

Unique Living Room, AM Florence AM Florence غرفة نوم
AM Florence

Unique Living Room

AM Florence
AM Florence
AM Florence

19- خزانة خشبية بسيطة وبعض التفاصيل الديكورية البسيطة وأجعل النمط الريفي ياخذ مكانته في منزلك.

Audrie chest of drawers Loaf غرفة نوم
Loaf

Audrie chest of drawers

Loaf
Loaf
Loaf

20- خزانة في الجدار من الخشب بلونه البني الدافئ جعلت الغرفة تنبض بلمسة ريفية دافئة.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

21- مصباح بسيط ومميز بتصميم ريفي من الخشب يستطيع خلق الأطلالة الريفية التي تريدها ببساطة شديدة في منزلك.

Pallet Pendant Shade Factory Twenty One BedroomLighting
Factory Twenty One

Pallet Pendant Shade

Factory Twenty One
Factory Twenty One
Factory Twenty One

22- بعض الأرفف الخشبية البسيطة في منزلك مثل هذا التصميم يجعل منزلك يبدو دافئاً.

Cupboards and cabinets, Uttara And Adwait Furniture Uttara And Adwait Furniture BedroomWardrobes & closets
Uttara And Adwait Furniture

Cupboards and cabinets

Uttara And Adwait Furniture
Uttara And Adwait Furniture
Uttara And Adwait Furniture

23- أرفف خشبية جذابة وبسيطة مثبتة على الجدار تعطيك الأطلالة الريفية الدافئة ببساطة.

Sypialnia ECO, Meble Gdańskie - Zbigniew Żurawski Meble Gdańskie - Zbigniew Żurawski BedroomAccessories & decoration
Meble Gdańskie – Zbigniew Żurawski

Meble Gdańskie - Zbigniew Żurawski
Meble Gdańskie – Zbigniew Żurawski
Meble Gdańskie - Zbigniew Żurawski

24- تصميم جذاب للسرير من الخشب بسكل ريفي بسيط في غرفة النوم.

Massivholz Bett im Altbau, BL Möbelwerk BL Möbelwerk BedroomBeds & headboards
BL Möbelwerk

BL Möbelwerk
BL Möbelwerk
BL Möbelwerk

25- جمال ريفي بسيط ودافئ يكمن في تصميم غرفة السفرة، استخدم المصمم الخشب والأضاءة بطريقة عبقرية في تصميم الغرفة ليجعلها تنبض بالدفئ.

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO غرفة السفرة
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 33 فكرة لتجديد منزلك بميزانية محدودة

اعتبارات هامة ينبغي أخذها في الاعتبار لإجراء تغييرات في تصميم المنازل وإزالة أحد الجدران
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