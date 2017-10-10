25 طريقة تضيف بها النمط الريفي لمنزلك

تصميم منزلاً على النمط الريفي الدافئ و البسيط، لا يعطيك فقط انطباعاً عن حياة الماضي والقيم المرتبطة بها من عادات وتقاليد. ولكن تستطيع خلق بيئة مميزة تعطيك شعوراً بالكمال والدفئ من خلال استخدام هذا النمط. الجميل في النمط الريفي أن تفاصيل بسيطة وصغيرة تستطيع أن تخلق لك ببساطة جمال خاص ودافئ، وبعض اللمسات البسيطة تعطيك هذا النمط بسهولة كاستخدام الخشب والطوب الحجري وتفاصيل أخرى بسيطة، سنقدمها لكم من خلال هذا المقال و 25 طريقة بسيطة ومختلفة تضيف بها النمط الريفي لمنزلك