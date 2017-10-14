منزل فاخر مع الكثير من التفاصيل المبهرة

إذا كنت من عشاق الفخامة والتفاصيل الفاخرة، والخيارات المبهرة.. إذا كنت من محبي المزيج الكلاسيكي العصري، وتبحث عن مصدر إلهام لتصميم منزلك الخاص، فهذا المقال لك!
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة مُلهمة وساحرة، بين أرجاء منزل فاخر في كل تفاصيله، ومبهر في كل زواياه، حيث المزيج الكلاسيكي العصري في أبهى صوره. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء في التصميم الداخلي!
الأبواب الزجاجية المنزلقة مع الحواف البنية، والأرضية الرخامية اللامعة، والسقف المزين بالأعمال الخشبية مع الغضاءات الخفيةوبيوت النور، والرايا المزخرفة في نهاية الردهة.. كلها تفاصيل تليق باستقبال مهيب في منزل فاخر.
في مساحة واحدة، تم دمج غرفتي المعيشة والسفرة، اتباعًا للاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، وتوفير أجواء مليئة بالحميمية والدفء. النغمات المحايدة هي السائدة، حيث الكريمي والبيج مع تداخل لطيف من البني والذهبي، والأخضر الجيري في طاولة السفرة.
المعنى الحقيقي للفخامة والتفاصيل الغنية، يتجسد في تلك السلاسل الكريستالية التي تؤطر المستطيل الخشبي، صانعة ثريا مبهرة تخطف الأنفاس، وتليق جيدًا بالبريق المنعكس على الستائر الذهبية.
تتمتع غرفة السفرة بتصميم كلاسيكي حديث، حيث الطاولة المعدنية البسيطة بلونها الأخضر الجيري، مع 3 من الكراسي بلون كريمي أنيق، ومقعد ممتد بذات اللون، في تصميم يشبه الشيزلونج.
وسط تلك التفاصيل الفاخرة والغنية، نجد أن المطبخ يتمتع بأجواء هادئة خالية من المبالغات الفاخرة، فقد تم تصميمه بطريقة عصرية وظيفية، لتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية بأكبر قدر من الراحة والرفاهية، مع مزيج من الكريمي والأبيض والأسود، وخامات لامعة تعكس الاضواء،
والآن نأخذكم في جولة بين غرف النوم، ولكن عليكم التحضر لما ينتظركم من ديكورات تخطف الأنفاس ربما تضعكم في حيرة للاختيار بينها!
الغرفة الأولى تتبع البالتة اللونية للمساحة التي تجمع غرفة المعيشة والسفرة، حيث البيجات مع البنيات والذهبي في مزيج فاخر يتلألأ بفعل انعكاس الإضاءات الخفية في السقف الذي تزين منتصفه بعمل فني مع مروحة تقليدية.
في الغرفة الثانية نجد بالتة من الألوان الساخنة والجريئة، حيث درجات الأحمر والبرتقالي مع تداخل ناري في اللوحة خلف رأس السرير، فيما سيطر الكريمي على الأرضية والستائر للتقليل من حدة الألوان والحفاظ على الهدوء المناسب للنوم.
الغرفة الثالثة اتخذت المنهج ذاته للغرفة السابقة، حيث مزيج من درجات الأحمر والبرتقالي، مع ستار بنغمة وسطية بين الأرجواني والوردي. وحدة التلفاز في الجدار المقابل للسرير تُضفي طابع عصري أنيق على تصميم الغرفة، خاصة مع المنفذ المصمم للشاشة في الجدار.
في منزل بتلك الفخامة لابد وأن نجد مساحة خاصة لغرفة الميديا والتي جاء تصميمها لا يقل ثراء وابهار عن باقي أجزاء المنزل، حيث السجاد الكبير الذي يغطي أرضية الغرفة بأكملها بنغماته الذهبية والبنية، والأثاث الجلدي المريح، والسقف الذي تزين بالأخشاب، مع شاشة عرض كبيرة وأجواء مثالية للاستمتاع بالوقت.
تمتع تصميم غرفة النوم ببالتة لونية رائعة، تبعث أجواء من المرح والمتعة، وقد شكلت لوحة فنية في كل من الجدار والسقف، بينما سيطر الأبيض على الأرضية والأثاث تاركًا المجال فسيحًأ أمام مفروشات السرائر الملونة.. تصميم الغرفة عملي حيث السرير والأريكة التي تصلح أيضًا كسرير وقت الحاجة، والكثير من الأرفف لترتيب وتخزين الألعاب، إلى جانب منضدة للدراسة والقراءة.
يتضمن المنزل الكثير من الحمامات ذات التصميمات الفاخرة، وهذا أحدهم، حيث حوض الاغتسال بلونه الأسود الأنيق، والجدران التي تعكس الإضاءات الصغيرة في السقف، بالإضافة إلى الإضاءات الجميلة المنعكسة من الأرضية أسفل المرحاض.. كلها تفاصيل تجعل من تلك المساحة مكانًا مثاليًا للاسترخاء وقضاء الدقائق الخاصة في رفاهية.
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