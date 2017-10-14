منزل فاخر مع الكثير من التفاصيل المبهرة

إذا كنت من عشاق الفخامة والتفاصيل الفاخرة، والخيارات المبهرة.. إذا كنت من محبي المزيج الكلاسيكي العصري، وتبحث عن مصدر إلهام لتصميم منزلك الخاص، فهذا المقال لك!

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة مُلهمة وساحرة، بين أرجاء منزل فاخر في كل تفاصيله، ومبهر في كل زواياه، حيث المزيج الكلاسيكي العصري في أبهى صوره. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء في التصميم الداخلي!