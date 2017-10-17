7 تصميمات مُلهمة للمطابخ الصغيرة يمكن تقليدها بسهولة

أسئلة كثيرة تتردد بشأن المطابخ الصغيرة التي تسبب مشكلة لربة المنزل التي لا يمكنها قضاء معظم وقتها لإعداد الطعام في مطبخ تصميمه ممل بمساحة صغيرة ومحدودة تعيق حركتها؛ لكن لم تكن فكرة المطابخ الصغيرة سيئة كما يعتقد الكثير، فبالتأكيد إذا أُحسن التصرف معها والاهتمام بتصميمها بطريقة صحيحة قد يبدو الأمر مختلفًا مما يجعلك لا تشعر بصغر المساحة على الإطلاق.
سنأخذكم اليوم في جولة صغيرة لرؤية عدد من التصميمات المُلهمة للمطابخ الصغيرة التي تم خلالها الاهتمام بعدد من تفاصيل التصميم الهندسي والإبداعي للتخلص من الشعور بالضيق داخلها.
الخدعة الأولى لإخفاء الشعور بالمساحة الفعلية لأي مكان هي الإفراط في استخدام اللون الأبيض خلالها، فكما نرى في هذا التصميم المميز لمنزل كلاسيكي أنه تم استخدام درجة رائعة من درجات اللون الأبيض وهي
أوف وايت أضافت شعور بالراحة واتساع المساحة.
عند الانتقال بالحديث عن تصميم المطبخ وخزاناته، نلاحظ أنه تم تصميم الخزانات على شكل حرف L واستغلال الركن الثالث لوضع طاولة كلاسيكية صغير لتناول الوجبات السريعة، كما نلاحظ أيضًا أن الخزانات صُممت بطريقة هندسية رائعة بين الأرفف المفتوحة و الادراج المغلقة لاستغلال كل شبر في أغراض التخزين والابتعاد عن تكديس طاولة الإعداد بالأدوات. المميز في هذا التصميم كذلك أن الاعتماد على الضوء الطبيعي كمصدر إضاءة أساسي كان سببًا في إضفاء مزيد من الإشراق والدفء داخل هذه الغرفة، كما أضافت الإضاءة الخفية الموجودة في السقف مزيد من الأناقة والتميز لهذا التصميم الرائع.
عند رؤيتنا لهذا التصميم البسيط لمطبخ مودرن يمكننا القول أنه عادةً ما يكون الابتعاد عن إظهار التفاصيل والإفراط في استخدام عناصر الزينة من أهم أسباب إضفاء الأناقة على أي مكان، فكما نرى في تصميم هذا المطبخ أنه تم الاعتماد على اللون الأبيض والتصميم المفتوح في آن واحد للشعور باتساع المساحة الكلية للمطبخ، تم تصميم الخزانات بطريقة خفية لتبدو جزء لا يتجزأ من الجدران، كما تم وضع جزيرة في المنتصف لتكون مساحة إعداد وطهي، ومن الملاحظ كذلك أنه تم تثبيت الفرن الكهربي داخل الجزيرة للحفاظ على المساحة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
عناصر الديكور بسيطة للغاية تكاد لا تذكر، فقد تم كسر رتابة الأبيض من خلال استخدام بلاط الفسيفساء في الجدار الخلفي للحوض، كما كانت المصابيح الكهربية ذات الطابع المودرن التي تم تثبيتها على ارتفاع منخفض من الجزيرة لمسة أناقة تكميلية لهذا التصميم الرائع.
إذا كانت مساحة منزلك صغيرة للغاية، يمكنك التعامل مع هذا الأمر بطريقة أكثر ذكاءً، فيمكنك بكل بساطة تقسيم المطبخ إلى غرفتين كما نرى في هذا النموذج، فقد تم تخصيص غرفة لتكون مطبخ صغير مفتوح على غرفة أخرى وهي غرفة السفرة التي تحتوي على طاولة ومقاعد لتناول الطعام بالقرب من المطبخ.
تصميم المطبخ المودرن البسيط والدمج بين اللونين الأبيض والأصفر في تصميم الخزانات كان الاختيار الأنسب ليظهر التصميم بهذه الأناقة.
النمط الريفي من الأنماط التي يمكنك تطبيقها بكل سهولة على المساحات الصغيرة والكبيرة، ففي هذا التصميم تم تصميم المطبخ ببساطة متناهية دون الخوض في التفاصيل الدقيقة، فقد تم تصميم الجدران من الطوب لإضفاء أجواء من البيئة الطبيعية، كما تم اختيار الخامة المصنوع منها الخزانات لتكون من الخشب لتكون الخيار الأنسب دمجه مع الطوب. الخزانات مُصممة بطريقة هندسية مميزة في الأعلى والأسفل لتكون جميعها عبارة عن أرفف وأدراج مغلقة لتخزين الأغراض وأدوات الطهي.
في هذا التصميم تم اتخاذ اتجاه مختلف في الحصول على الأناقة والشعور باتساع المساحة وهو اتجاه التنوع، فكما نلاحظ أنه تم تصميم أحد الجدران ليكون من الطوب الأحمر والجدار الآخر جزء منه بالأحجار الرمادية الكبيرة والجزء الآخر من الخشب، نرى أيضًا أن المطبخ لا يحتوي على الكثير من الخزانات نظرًا لصغر مساحته وربما لعدم الحاجة لذلك، وقد تم تعويض ذلك من خلال تثبيت أرفف خشبية على الجدران.
يجدر الإشارة أيضًا أن الجزيرة الموجودة في منتصف المطبخ تم استغلالها ليكون جزء منها مخصص للطهي والآخر لتناول الوجبات السريعة والمشروبات.
في نموذج مميز للمطبخ المودرن الأنيق، تم الاستعانة بالألوان الأبيض والأسود والقليل من الرمادي للحفاظ على أجواء الهدوء داخل هذه الغرفة، تم تصميم مساحة الإعداد لتأخذ شكل حرف L أحد أضلاعه تحتوي على الحوض والآخر عبارة عن مساحة إعداد تحتوي على الموقد وأيضًا تم استغلال جزء منها ليكون بمثابة بار صغير، نلاحظ أن خزانات المطبخ مُصممة لتأخذ الشكل المسطح الذي لا يحتوي على أية تفاصيل سوى خط مستقيم على الأطراف للمسة جمالية بسيطة
إذا كنت من محبي حفلات الشواء وتناول الطعام في الهواء الطلق، يمكنك الاستمتاع بذلك من خلال الحصول على المطبخ المفتوح على الحديقة الخارجية، فمجرد اعتماد المطبخ في إضاءته على الضوء الطبيعي أمر مريح يشعر الجميع باتساع المساحة، وإذا نظرنا إلى هذا التصميم المميز يمكننا معرفة أن السبب الرئيسي في هذه الأناقة المتناهية هو الرجوع إلى التصميمات القديمة والتنوع في استخدامها، فقد تم الاستعانة بالبلاط المنقوش ببعض الزخارف الزرقاء لتبدو لمسة غريبة في المكان لكنها حقًا في غاية الأناقة، كما تم تصميم خزانات المطبخ من الخشب غير المعالج للحصول على هذا المظهر الطبيعي الخلاب.
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