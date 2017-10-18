7 أفكار جديدة لتصميم غرف المعيشة بطريقة في غاية الأناقة والرقي

غرف المعيشة تعتبر من أهم الغرف الموجودة في المنزل، فهي ليس فقط مساحة للجلوس ومشاهدة التلفاز؛ لكنها مكان الاستمتاع بالأجواء الأسرية وتجمع العائلة ومكان للاسترخاء والترفيه وأيضًا بمثابة غرفة أنشطة سواء لك أو لأبنائك الصغار كما أنها المكان الثاني بعد الريسبشن الذي يستخدم لاستقبال الضيوف المقربين وقضاء أوقات مميزة معهم؛ لذا فعند التفكير في تصميمها أو تجديدها عليك الاختيار بحرص وعناية ومعرفة بعض الشروط والبنود الأساسية للحصول على غرفة معيشة متكاملة الأركان.
تحتوي غرفة المعيشة على أريكة مريحة أمامها طاولة صغيرة للقهوة، كما تحتوي على جهاز تلفزيون للاستمتاع بمشاهدة ممتعة في أجواء مريحة، كما يجب أن تعتمد الغرفة ولو بشيء قليل على الإضاءة الطبيعية لتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء داخلها. في هذا المحتوى المميز اليوم سنقوم بعرض مجموعة من الأفكار الجديدة سهلة التنفيذ لتصميم غرفة المعيشة بطريقة مثالية مميزة تجعلك تسارع في تطبيقها في منزلك.
غرفة المعيشة كما ذكرنا تعتبر مكان الاسترخاء والتخلص من الضغوط على مدار اليوم، ففي هذا التصميم الرائع تم توفير هذه الأجواء بمثالية من خلال تصميم غرفة معيشة تعتمد في المقام الأول على الإضاءة الطبيعية من خلال توفير نوافذ كبيرة من الزجاج الشفاف، كما تم اختيار الأثاث ليكون عبارة عن أريكة كبيرة وعدد من المقاعد باللون الكافيه الهادئ الذي أحدث تناسق مثالي وانسجام مع ألوان الجدران والستائر، وعلى الرغم أن الغرفة لا تحتوي على عدد كبير من الديكورات، إلا أن ذلك قد أحدث مزيد من الأناقة.
لم يكن الجمع بين أكثر من طابع ديكور في مكان واحد بالأمر السهل، لكن في هذه الغرفة قد يبدو الأمر مختلفًا، فقد تم الجمع بين الطابع الكلاسيكي والمودرن بطريقة سلسة للغاية دون الاتجاه لأية تعقيدات في عناصر الديكور المستخدمة، فقد تم استخدام أثاث يتسم بالفخامة مع طاولة مودرن وبعض الاكسسوارات بين المقاعد، كما أضافت الستائر الثقيلة مزيد من الفخامة والرقي لأجواء الغرفة، نجد أيضًا أنه تم إحداث مزيد من التناسق بين الأرض والسقف من خلال استخدام وحدة الإضاءة الخشبية المودرن والأرضية الخشبية بنفس لون الخشبي المميز.
نمط التصميم المودرن يعتبر من التصميمات سهلة التنفيذ؛ لكن أهم ما يميزها هو إحداث التناسق بين الألوان الهادئة والجريئة، وفي هذا النموذج تم المزج بين الألوان الهادئة والداكنة بطريقة مميزة، فقد تم وضع أريكة باللون ىالأزرق الداكن
البترولي وإضافة عدد من الوسائد الملونة بللون الأصفر والأبيض وأخرى ملونة لإضافة مزيد من البهجة إلى الغرفة.
لمحبي الأجواء الكلاسيكية الفخمة، يمكنك الإقتباس من تصميم هذه الغرفة والاستعانة بأرائك مختلفة الأحجام منجدة بأقمشة ثقيلة وإضافة الكثير من الوسائد الملونة إليها، كما يمكنك تعزيز الطابع الكلاسيكي من خلال استخدام ثريا كبيرة من الكريستال في منتصف الغرفة، بالنسبة للجدار الموجود بجانب النافذة فقد تم تصميمه من سطح عاكس لعكس الأضواء والحصول على مزيد من الإشراق.
كما ذكرنا أن تناسق الألوان والجمع بين البهجة والهدوء من أهم ما يميز هذه الغرفة البسيطة، ومن زاوية أخرى لهذه الغرفة يتبين أن الغرفة حقًا تبدو كأنها لوحة مرسومة تتوزع ألوانها بطريقة مبدعة، وكان اختيار الركنة لتأخذ شكل حرف L هو الاختيار الأنسب لتوفير مساحة فارغة داخل الغرفة لحرية الحركة.
إذا كنت ممن يمتلكون غرف معيشة كبيرة في المساحة ولديك عدد كبير من الأفراد في منزلك أو تستقبل الكثير من الزائرين، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم واستخدام ركنة كبيرة تأخذ شكل حرف L وتواجهها أريكة أخرى لاستيعاب كافة أفراد العائلة. الألوان المحايدة الهادئة كانت الخيار الأمثل لتصميم هذه الغرفة وخلق أجواء الألفة الأسرية.
تحمل هذه الغرفة في تفاصيلها البسيطة أناقة متناهية تظهر في اختيار وتوزيع الألوان الهادئة، فقد تم تصميم هذه المساحة باللون الأبيض والرمادي، وتم التخلص من الهدوء المفرط من خلال إضافة مقعد أصفر وبعض وحدات الإضاءة المعاصرة، كما أحدثت اللوحة الكبيرة المعلقة على الجدار مزيد من التناسق والانسجام بين الألوان وأجواء الغرفة الرائعة.
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