شاهد نماذج من أحدث 7 صيحات غرف السفرة العصرية والمميزة

غرفة الطعام أو ما نسميها الآن غرفة السفرة أحد غرف المنزل التي لا غنى عنها في المنزل المعاصر؛ حيث أنها المكان الأول لاجتماع كل أفراد الأسرة لتناول الطعام والاستمتاع بالسمر معهم في كافة الأوقات. غرفة السفرة في الكثير من الأحيان تكون أحد غرف الاجتماع مع الزائرين والأصدقاء؛ مما جعل الاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل من الأشياء الهامة التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم منزلك الجديد.
من المعروف أن غرفة الطعام على مدار العصور السابقة كانت تتميز باتساع مساحتها وكونها غرفة مستقلة بذاتها تحتوي فقط على طاولة مستطيلة طويلة وحولها كراسي خشبية، لكن مع التطور في عالم الديكور والتصميم ووجود الكثير من المنازل صغيرة المساحة تم إيجاد حلول مميزة للحصول على غرف سفرة تتناسب مع كافة المساحات. اليوم من خلال هذا المحتوى الخاص بموقعنا سنأخذكم في جولة للتعرف على أحدث صيحات غرف السفرة العصرية والمميزة لهذا العام، فإذا كنت تود تغيير تصميم منزلك أو تجديد غرفة السفرة الخاصة بك يمكنك اقتباس عدد من أفكار هذا المحتوى.
اعتمدت أناقة تصميم هذه الغرفة على الجمع بين عدد كبير من الألوان الجريئة التي عملت على توفير أجواء البهجة والمرح لهذه الغرفة، فقد كان للون التركواز الموجود على الستائر ووحدة الإضاءة وأجزاء من الكراسي تأثير رائع على إضافة أجواء صيفية مرحة، والطاولة الكبيرة المستطيلة مناسبة لاستيعاب عدد كبير من الأفراد.
على الرغم أن الغرفة لا تحتوي على الكثير من الأثاث ،إلا أنها تحتوي على الكثير من تفاصيل الديكور السلسة التي جعلت هذه الغرفة في غاية الأناقة والرقي، طاولة السفرة زجاجية مميزة وغير تقليدية يحيطها عدد من الكراسي المنجدة باللون الجنزاري من الأمام ومن الخلف بالخشب الأبيض الذي يتناسب مع لون الجدار، أضافت المرآة الموجودة على الجدار الأبيض لمسة إشراق وانعكاس للغرفة كما أضافت اللوحات الفنية على جانبي المرآة لمسة جمالية رائعة وأحدثت مزيد من الانسجام بين ألوان الغرفة.
المطابخ المفتوحة أو ما تسمى المطابخ الأمريكية تضيف أجواء معاصرة لتصميم المنزل وتجعلك تشعر بمزيد من اتساع المساحة وحرية الحركة، ففي هذا النموذج تم فتح المطبخ على غرفة السفرة الصغيرة التي تحتوي على طاولة خشبية صغيرة تحيطها مقاعد صغيرة، وأضاف مقعد الأطفال الأصفر طفرة ولمسة جديدة على التصميم.
تتمتع هذه الغرفة بأجواء رائعة تجعلك تشعر أنك تتناول طعامك في أحد المطاعم العالمية، فالجمع بين الألوان المحايدة مثل الرمادي والبني واللون البرتقالي الجريء عمل على خلق أجواء أنيقة في غاية الجمال. الأرضية الرخامية باللون البني الداكن كانت الخيار الأمثل للمصمم للحفاظ على ربط تفاصيل المكان ببعضها.
الإضاءة هنا بمثابة عنصر الجذب الأول لهذا التصميم الرائع، فقد تم الابتعاد عن استخدام النجف أو وحدات الإضاءة التقليدية ليتم استخدام نجفة معدنية متفرعة بتصميم مذهل ربما تراه للمرة الأولى، كما تم تعزيز إضاءة السقف من خلال الإضاءة الخفية التي عملت كذلك على إبراز أعمال الجبس.
بالانتقال للتركيز على الطابع الريفي البسيط، يمكننا القول أن هذا التصميم يعتبر التصميم المثالي لهذا النمط، فنشعر بمجرد النظر إلى التصميم بأجواء من الدفء المختلط بالأجواء المعاصرة الأنيقة، فقد تم استخدام طاولة مستطيلة مُصممة من الخشب غير المعالج ويحيطها مقاعد قصيرة على الطراز المعاصر، تعلو الطاولة وحدات إضاءة منخفضة وقريبة من الطاولة مصنوعة من النحاس لتتناسب مع أجواء الريف البسيطة.
في منزل رائع على الطراز الاسكندنافي المحايد، تم تصميم غرفة سفرة رائعة منفصلة بشكل جزئي عن غرفة المعيشة، تحتوي غرفة السفرة على طاولة مستطيلة مغطاة بسطح من الرخام الرمادي الداكن وتحيطها مقاعد قصيرة متلاصقة بجوار بعضها، أضافت وحدات الإضاءة المنخفضة أعلى الطاولة لمسة جمالية رائعة على الغرفة.
النمط الريفي كما نعلم يتسم بالبساطة المتناهية وعدم الاعتماد على إضافة عدد كبير من التفاصيل وعناصر الزينة، فكما نرى في هذا النموذج البسيط لغرفة السفرة المفتوحة على المطبخ تم الاستعانة بطاولة مستطيلة من الخشب حولها مقاعد خشبية غير منجدة دون إضافة أي ديكور على الطاولة أو على الجدران وربما كان هذا هو سبب هذا الجمال والأناقة.
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