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10 أفكار لمزج بلاط الحمام بشكل جذاب

منة اسماعيل منة اسماعيل
Mr & Mrs G, Woking, Raycross Interiors Raycross Interiors حمام
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إذا كنت تفكر في تجديد الحمام الخاص بك، أو كنت ببساطة في عملية تأثيثه، فبالتأكيد سيشغل بالك أختيار نوع البلاط وتصميمه لحمامك، فأختيار البلاط والسيراميك المناسب للحمام من الأساسيات التي تشغل بال الكثير ،ولذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنعرض عليكم بعض الأفكار  والمواد الخاصة لتجديد بلاط الحمام لديك من خلال تلك الأفكار.

1- الفسيفساء للجدران والأرضيات

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

أجعل حمامك ينبض بجمال فن الباتشورك وربما يستغرب البعض عن كيفية جعل فن الباتشورك يندمج في التصميمات الداخلية، فالمعروف عن فن الباتشورك هو فن المزج والترقيع بين أنواع مختلفة من الأقمشة وهو كذلك أيضاً في عالم التصميمات الداخلية، كيف ذلك من خلال تجميع وترقيع أنواع مختلفة من بلاطات الفسيفساء معاً في تصميم حمامك من نقوشات مختلفة، كما نرى في هذا التصميم أمامنا كيف خلق المصمم لمسة أبداعية من خلال تجميع بلاطات مختلفة النقوشات من الفسيفساء بشكل متجانس وأنيق في أرضيات وجدران الحمام.

2- مزج البلاط بكل التفاصيل

Двух этажная квартира 82 кв.м., Ольга Рыбалка Ольга Рыбалка حمام
Ольга Рыбалка

Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка

إذا كانت الحمامات لديك ذو مساحة صغيرة هذا يعني أن لديك فرصة رائعة في استغلال البلاط لخلق مساحات بصرية رائعة داخل حمامك، كيف ذلك؟ ببساطة من خلال مزج البلاط مع كافة التفاصيل الديكورية والأثاث داخل الحمام، فنرى هنا بشكل أوضح كيف استغل المصمم مساحة الحمام الصغيرة في خلق نغمات مفعمة بالجمال والأناقة وأضافة مساحات عبقرية على الحمام، فنجد الجزء السفلي من الحمام باللون الأبيض بينما تنسجم نغمات اللون السماوي في الجزء العلوي من الحمام وباقي تفاصيل الأثاث لخلق انسجام لوني رائع.

3- اختلاف النغمات

Квартира на улице Нахимова, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера حمام Beige
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

اختلاف النغمات اللونية في تصميم الدخلي بالتأكيد من التفاصيل الرائعة التي تخلق على التصميم جمال وجاذبية خاصة، ولكن في بعض الأخيان اختلاف الخامات مع توحيد النغمات اللونية يمكنه أن يعطيك جمالاً لا مثيل له، ولكن كيف يتحقق ذلك ببساطة شديدة يمكننا أن نرى من خلال هذا التصميم الداخل للحمام كيف تلاعب المصمم ونوع بين الجرانيت والغريزيت مع استخدام نغمة لونية ثابتة للحمام وهي البرتقالي الداكن. تصميم رائع أليس كذلك؟ 

4- الغريزيت للمسة خاصة

Mr & Mrs G, Woking, Raycross Interiors Raycross Interiors حمام
Raycross Interiors

Mr & Mrs G, Woking

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

بالتأكيد  تساءلت أين كنت قد رأيت هذا النوع من البلاط من قبل. فاللغريزيت ربما غير معروف، ولكن في الواقع هو موجود في حياتنا  وفي التصميمات الداخلية أكثر مما نعتقد منذ الستينات! وله مكانة خاصة جداً في التصميمات الداخلية للمطابخ والحمامات وحمامات السباحة أيضاً، وهنا نرى كيف مزج المصمم بين الغريزيت بنقشته الكلاسيكية الرائعة مع البلاط التقليدي بشكل رائع ومختلف، ليثبت لنا أن الغريزيت حقاً من اللمسات التي لا مثيل لها في التصميمات الداخلية.

5- السيراميك الشطرنج

BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca BathroomSinks
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

واحدة من المزايا الكبيرة للبلاط  والسيراميك هي إمكانية الجمع بين العديد من الأشكال والتصميمات المختلفة  وخلق لمسة جمالية فريدة في التصميم، ومن هذة التصميمات للبلاط والسيراميك هو تصميم الشطرنج، وهو الجمع بين لونين مختلفين من البلاط ومزجهم معاً كما نرى في تصميم تلك الأرضيات كالشطرنج باللونين الأبيض والأسود.

6- حديقة من الزهور على الجدران

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم رائع لحمام جمع بين البلاط والسيراميك في التصميم بشكل فني جذاب ورائع، فنرى هنا التدرجات اللونية في نغمات اللون الوردي بين الداكن في أرضيات الحمام والفاتح على الجدران مع اللون الأبيض الحيادي البسيط الذي كسر حدة اللون الوردي بشكل مثالي ولمسة لا مثيل لها من السيراميك ذو نقوشات الورود على الجدران لتشعر أنك أمام حديقة رائعة ومفمعمة بالجمال وليس مجرد حمام بتصميم مميز.

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7- البلاط هو المفضل دائماً

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx حمام
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

هل تعلم أن البلاط هو الطلاء المثالي للحمامات والاستحمام؟ فهو من الخامات التي تسمح بعدم امتصاص الرطوبة ولا تتأثر بشكل سلبي مع كثرة وجود الماء في الحمام، بجانب أمكانية أختيار تصميمات مميزة ورائعة لتصميم الحمام والتنوع بين النقوشات والألوان بشكل يخلق جاذبية ورقي خاص على التصميم الداخلي للحمام لذلك يعتبر البلاط من الخامات المفضلة حقاً في تصميم الحمام.

8- تنوع راقي

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ حمام
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

يمكنك أن تخلط وتنوع بين خامات البلاط في منطقة الحمام لديك بشكل مميز، فعلى سبيل المثال نرى في تصميم هذا الحمام كيف اختار المصمم بلاط الموازييك بألوانه الزاهية لمنطقة الدش، بينما أختار البلاط بتموجات الأبيض والأسود عند منطقة الحوض ليخلق بذلك تصميم اكثر من رائع ومميز على تصميم الحمام بطريقة فريدة.

9- الفسيفساء الخزفية

BAÑOS DE COLORES, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU حمام
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

البلاط الذي تم اختياره لتصميم هذا الحمام يذكرنا بالفسيفساء الخزفية التي تشبه بلاط الغريزيت، استخدم المصمم البلاط بألوانه الرائعة التي تشبه قوس القزح بشكل مميز وأنيق مع لمسة من اللون الأبيض الحيادي في اختيار أثاث الحمام كما نرى.

10- مزيج مفعم بالأناقة

VIVIENDA LAVAPIÉS, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo حمام
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

وختاماُ مع هذا التصميم المفعم بالتفاصيل الأنيقة واللمسات الجمالية الخاصةن فنرى اندماج الأبيض والأسود معاً بشكل أكثر من رائع وبسيط في أن واحد، ليثبت لنا المصمم من خلال تلك التصميمات أن لمسة واحدة من البلاط تستطيع أن تفعل حقاً الكثير من الجمال.

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