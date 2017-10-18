10 أفكار لمزج بلاط الحمام بشكل جذاب

إذا كنت تفكر في تجديد الحمام الخاص بك، أو كنت ببساطة في عملية تأثيثه، فبالتأكيد سيشغل بالك أختيار نوع البلاط وتصميمه لحمامك، فأختيار البلاط والسيراميك المناسب للحمام من الأساسيات التي تشغل بال الكثير ،ولذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنعرض عليكم بعض الأفكار والمواد الخاصة لتجديد بلاط الحمام لديك من خلال تلك الأفكار.
أجعل حمامك ينبض بجمال فن الباتشورك وربما يستغرب البعض عن كيفية جعل فن الباتشورك يندمج في التصميمات الداخلية، فالمعروف عن فن الباتشورك هو فن المزج والترقيع بين أنواع مختلفة من الأقمشة وهو كذلك أيضاً في عالم التصميمات الداخلية، كيف ذلك من خلال تجميع وترقيع أنواع مختلفة من بلاطات الفسيفساء معاً في تصميم حمامك من نقوشات مختلفة، كما نرى في هذا التصميم أمامنا كيف خلق المصمم لمسة أبداعية من خلال تجميع بلاطات مختلفة النقوشات من الفسيفساء بشكل متجانس وأنيق في أرضيات وجدران الحمام.
إذا كانت الحمامات لديك ذو مساحة صغيرة هذا يعني أن لديك فرصة رائعة في استغلال البلاط لخلق مساحات بصرية رائعة داخل حمامك، كيف ذلك؟ ببساطة من خلال مزج البلاط مع كافة التفاصيل الديكورية والأثاث داخل الحمام، فنرى هنا بشكل أوضح كيف استغل المصمم مساحة الحمام الصغيرة في خلق نغمات مفعمة بالجمال والأناقة وأضافة مساحات عبقرية على الحمام، فنجد الجزء السفلي من الحمام باللون الأبيض بينما تنسجم نغمات اللون السماوي في الجزء العلوي من الحمام وباقي تفاصيل الأثاث لخلق انسجام لوني رائع.
اختلاف النغمات اللونية في تصميم الدخلي بالتأكيد من التفاصيل الرائعة التي تخلق على التصميم جمال وجاذبية خاصة، ولكن في بعض الأخيان اختلاف الخامات مع توحيد النغمات اللونية يمكنه أن يعطيك جمالاً لا مثيل له، ولكن كيف يتحقق ذلك ببساطة شديدة يمكننا أن نرى من خلال هذا التصميم الداخل للحمام كيف تلاعب المصمم ونوع بين الجرانيت والغريزيت مع استخدام نغمة لونية ثابتة للحمام وهي البرتقالي الداكن. تصميم رائع أليس كذلك؟
بالتأكيد تساءلت أين كنت قد رأيت هذا النوع من البلاط من قبل. فاللغريزيت ربما غير معروف، ولكن في الواقع هو موجود في حياتنا وفي التصميمات الداخلية أكثر مما نعتقد منذ الستينات! وله مكانة خاصة جداً في التصميمات الداخلية للمطابخ والحمامات وحمامات السباحة أيضاً، وهنا نرى كيف مزج المصمم بين الغريزيت بنقشته الكلاسيكية الرائعة مع البلاط التقليدي بشكل رائع ومختلف، ليثبت لنا أن الغريزيت حقاً من اللمسات التي لا مثيل لها في التصميمات الداخلية.
واحدة من المزايا الكبيرة للبلاط والسيراميك هي إمكانية الجمع بين العديد من الأشكال والتصميمات المختلفة وخلق لمسة جمالية فريدة في التصميم، ومن هذة التصميمات للبلاط والسيراميك هو تصميم الشطرنج، وهو الجمع بين لونين مختلفين من البلاط ومزجهم معاً كما نرى في تصميم تلك الأرضيات كالشطرنج باللونين الأبيض والأسود.
تصميم رائع لحمام جمع بين البلاط والسيراميك في التصميم بشكل فني جذاب ورائع، فنرى هنا التدرجات اللونية في نغمات اللون الوردي بين الداكن في أرضيات الحمام والفاتح على الجدران مع اللون الأبيض الحيادي البسيط الذي كسر حدة اللون الوردي بشكل مثالي ولمسة لا مثيل لها من السيراميك ذو نقوشات الورود على الجدران لتشعر أنك أمام حديقة رائعة ومفمعمة بالجمال وليس مجرد حمام بتصميم مميز.
هل تعلم أن البلاط هو الطلاء المثالي للحمامات والاستحمام؟ فهو من الخامات التي تسمح بعدم امتصاص الرطوبة ولا تتأثر بشكل سلبي مع كثرة وجود الماء في الحمام، بجانب أمكانية أختيار تصميمات مميزة ورائعة لتصميم الحمام والتنوع بين النقوشات والألوان بشكل يخلق جاذبية ورقي خاص على التصميم الداخلي للحمام لذلك يعتبر البلاط من الخامات المفضلة حقاً في تصميم الحمام.
يمكنك أن تخلط وتنوع بين خامات البلاط في منطقة الحمام لديك بشكل مميز، فعلى سبيل المثال نرى في تصميم هذا الحمام كيف اختار المصمم بلاط الموازييك بألوانه الزاهية لمنطقة الدش، بينما أختار البلاط بتموجات الأبيض والأسود عند منطقة الحوض ليخلق بذلك تصميم اكثر من رائع ومميز على تصميم الحمام بطريقة فريدة.
البلاط الذي تم اختياره لتصميم هذا الحمام يذكرنا بالفسيفساء الخزفية التي تشبه بلاط الغريزيت، استخدم المصمم البلاط بألوانه الرائعة التي تشبه قوس القزح بشكل مميز وأنيق مع لمسة من اللون الأبيض الحيادي في اختيار أثاث الحمام كما نرى.
وختاماُ مع هذا التصميم المفعم بالتفاصيل الأنيقة واللمسات الجمالية الخاصةن فنرى اندماج الأبيض والأسود معاً بشكل أكثر من رائع وبسيط في أن واحد، ليثبت لنا المصمم من خلال تلك التصميمات أن لمسة واحدة من البلاط تستطيع أن تفعل حقاً الكثير من الجمال.
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