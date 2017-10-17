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الإبداع في تصميم غرف النوم مع 7 من أجمل التصاميم

Mai Elkholy Mai Elkholy
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
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غرف النوم هي المكان الذي نلجأ إليه بعد يوم عمل شاق ومرهق لنسترخي ونجدد

نشاطنا لليوم التالي؛ مما يجعلنا نهتم أكثر بكل التفاصيل المتعلقة بها لتصبح الواحة التي تجذبنا إليها في نهاية اليوم. وهناك العديد من الأفكار والتصاميم التي قد تساعدنا في تنفيذ غرفة نوم مميزة؛ لكن يبقى الذوق الخاص والألوان المفضلة لنا هي المُحرك في اختياراتنا، والتي تسمح لنا بالتجول والاختيار بين مختلف أنماط التصميم مثل العصري والكلاسيكي والاسكندنافي والاستوائي وغيرها. وهنا نعرض بعض التصميمات لغرف النوم والتي قد تمنحك بعض الأفكار المميزة إذا كنت ترغب في تجديد غرفة نومك.

1- روعة الأزرق

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

يفضل العديد من الأشخاص اللون الأزرق لما يمنحه من أناقة ورقي، وبالإضافة لذلك فاللون الأزرق يساعد في الاسترخاء وتهدئة الأعصاب. وفي هذه الغرفة تم استخدام اللون الأزرق الداكن المعروف بالأزرق الملكي على الجدران مما أعطى عمق للغرفة، وتم استخدام اللون الأبيض في المفروشات واللوحات على الجدران مما منح الغرفة شكل متجانس أنيق ومميز.

2- أناقة النمط الاسكندنافي

Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة نوم
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

النمط الاسكندنافي من الأنماط التي تتميز ببساطتها وخطوطها النظيفة وألوانها

المحايدة، وهو مناسب للأشخاص الذين يفضلون البساطة الأنيقة. وفي هذا التصميم نرى أنه تم استخدام الألوان المحايدة مثل الرمادي الفاتح المائل للزرقة مع الأبيض والرمادي الداكن بشكل متناسق، وساهمت الخطوط النظيفة للأثاث وتصميم الجدران في تنظيم الغرفة لتبدو أوسع مما هي عليه.

3- استخدام الألوان المشرقة في نمط استوائي

Emaar Lofts Family House, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة نوم
Harf Noon Design Studio

Emaar Lofts Family House

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

تنفيذ النمط الاستوائي في غرفة النوم يحتاج لشخصية جريئة إلى حدٍا ما، فهو يتميز

بألوانه المشرقة الجريئة، إلا أن نتائجه تكون مميزة وذات طابع شخصي ملحوظ. وفي هذا النموذج تم استخدام اللون الأصفر الزاهي على الجدران مع اللون الأبيض

ودرجات الأخضر بشكل بسيط ليُضفي تجانس في الغرفة في نفس الوقت يُظهر الطابع الاستوائي بدون المبالغة في التفاصيل لتحتفظ الغرفة بجو من الهدوء يوفر راحة نفسية.

4- تجانس الأبيض مع الأسود في غرفة عصرية

Palm Jumeirah 1, Chameleon Interior Chameleon Interior غرفة نوم
Chameleon Interior

Palm Jumeirah 1

Chameleon Interior
Chameleon Interior
Chameleon Interior

يعتبر اللونين الأبيض والأسود من الألوان التي تتجانس بسهولة لتُعطي جو عصري

أنيق في المكان، وفي هذا النموذج نجد أنه تم استخدام تصاميم مختلفة في أرجاء الغرفة باللونين الأبيض والأسود؛ ولكن على الرغم من اختلاف تصاميم الستائر والسجاد واللوحة إلا أنهم برزوا في الغرفة بشكل متكامل مميز.

5- دمج الألوان في تصميم بسيط مُريح

Hacienda Bay, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة نوم
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

الغرف المنظمة البسيطة غالبًا ما تمنحك شعور بالهدوء والسكينة، وفي العديد من

الأحيان فأن إضافة لمسة شخصية على الغرفة يُميزها عن غيرها. وفي هذا النموذج نلاحظ البساطة في قطع الأثاث المستخدمة والتي تم ترتيبها في الغرفة بشكل أنيق، وتم إضافة لمسات شخصية في الغرفة بإضافة عدد من القطع الملونة مثل السجاد والستائر والذين أضافوا للغرفة شكل مميز بدون الإخلال بالجو العام البسيط للمكان.

6- إضافة التفاصيل في غرفة نوم عصرية

Hacienda Bay, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة نوم
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

الغرف العصرية تسمح لك بإضافة العديد من التفاصيل المتنوعة والمتجددة بما

يناسب ذوقك الخاص بدون التقييد بشكل معين، وفي هذا النموذج تم تصميم الغرفة بشكل عصري بالاعتماد على درجات اللون البني، وتم استخدام عدد من القطع الملونة مثل الوسائد لكسر نمط اللون السائد في الغرفة؛ أيضًا فأن استخدام اللوحات على الجدار خلف السرير جعل الجدار المواجه يبرز كمركز الغرفة.

7- دمج الخامات لمظهر طبيعي مميز

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

إذا كنت ممن يفضلون الأجواء الطبيعية والشكل الطبيعي للأشياء فأن استخدام

خامات مختلفة بشكل متناسق قد يمنحك الصورة في مخيلتك، حيث نلاحظ في هذا النموذج أنه تم استخدام الخشب بشكله الطبيعي بهيكل السرير واستخدام أرفف خشبية لوضع بعض الديكورات ونباتات الزينة، وتم إضافة وسائد من الفراء أضافت أجواء الغابة والطبيعة التي تُذكرنا بالحيوانات.

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