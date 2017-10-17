الإبداع في تصميم غرف النوم مع 7 من أجمل التصاميم

تنفيذ النمط الاستوائي في غرفة النوم يحتاج لشخصية جريئة إلى حدٍا ما، فهو يتميز

بألوانه المشرقة الجريئة، إلا أن نتائجه تكون مميزة وذات طابع شخصي ملحوظ. وفي هذا النموذج تم استخدام اللون الأصفر الزاهي على الجدران مع اللون الأبيض

ودرجات الأخضر بشكل بسيط ليُضفي تجانس في الغرفة في نفس الوقت يُظهر الطابع الاستوائي بدون المبالغة في التفاصيل لتحتفظ الغرفة بجو من الهدوء يوفر راحة نفسية.