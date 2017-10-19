7 حيل من الفنغ شوي لجلب الطاقة الإيجابية إلى منزلك

كنت قد سمعت عن ذلك ولكن لا ينتهي بك الأمر إلى فهمه بوضوح! كيف يمكن للفنغ شوي أن يؤثر على منزلك من خلال الديكور والتصميم الداخلي الخاصة بك؟!

أول شيء يجب معرفته هو أنه فن أجداد يبدأ بعلم الكونيات الصيني، أو هو نفسه العلم الذي يتعامل مع أصل الكون وتطوره، سعيا إلى تكييف الظروف البيئية لتعزيز الرفاهية و توازن الفرد مع محيطه. حقيقة أن كنت تنظر في وجود تشي أو الطاقة التي يمكن أن تتأثر ظروف الفضاء أو التوجه أو التغييرات يجعلها الأكثر إثارة للاهتمام عندما يتعلق الأمر تزيين المنزل.

تطبيقاتها متنوعة مثل فصيلها من أتباع والمتعثرين على الرغم من، في هذا الكتاب من الأفكار نقترح 7 الحيل من فنغ شوي لجذب المال إلى المنزل. إذا كنت على استعداد لاستدعاء الازدهار والوفرة… خذ ورقة وقلم رصاص!