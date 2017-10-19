7 حيل من الفنغ شوي لجلب الطاقة الإيجابية إلى منزلك

كنت قد سمعت عن ذلك ولكن لا ينتهي بك الأمر إلى فهمه بوضوح! كيف يمكن للفنغ شوي أن يؤثر على منزلك من خلال الديكور والتصميم الداخلي الخاصة بك؟!
أول شيء يجب معرفته هو أنه فن أجداد يبدأ بعلم الكونيات الصيني، أو هو نفسه العلم الذي يتعامل مع أصل الكون وتطوره، سعيا إلى تكييف الظروف البيئية لتعزيز الرفاهية و توازن الفرد مع محيطه. حقيقة أن كنت تنظر في وجود تشي أو الطاقة التي يمكن أن تتأثر ظروف الفضاء أو التوجه أو التغييرات يجعلها الأكثر إثارة للاهتمام عندما يتعلق الأمر تزيين المنزل.
تطبيقاتها متنوعة مثل فصيلها من أتباع والمتعثرين على الرغم من، في هذا الكتاب من الأفكار نقترح 7 الحيل من فنغ شوي لجذب المال إلى المنزل. إذا كنت على استعداد لاستدعاء الازدهار والوفرة… خذ ورقة وقلم رصاص!
وليست هذه هي المرة الأولى التي نشير فيها إلى أهمية وجود مدخل جذاب. وبما أنه هو بطاقة عمل منزلك، عليك أن تولي اهتماما وثيقا عند تزيين ذلك. وفقا لمعتقدات فنغ شوي، يجب أن يكون باب المدخل الذي تختاره جذابا ويمكن الوصول إليه لأنه إذا كنت تبحث عن فرص لضرب الباب الخاص بك، فإنها بالكاد تفعل ذلك إذا كانت مخفية أو غير ممتعة. رعاية كل التفاصيل بحيث أن المظهر الذي تقدمه هو دائما دافئ دون موارد القشط مثل الإضاءة الجيدة، جرس يعمل بشكل صحيح، وجود النباتات أو الباب الذي لا سحب. ومن المهم أيضا، إذا لم يكن لديك جهاز استقبال على هذا النحو، تحديد المنطقة المخصصة لهذا الانطباع الأول.
المياه ترمز الثروة والمال في الانضباط فنغ شوي حتى إذا كنت ترغب في جذب كل من وجودك هو أكثر من الموصى بها. يمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال مصادر أو الزينة التي هذا التدفق على الرغم من أن يجب أن تكون حذرا مع تلك العناصر التي قد تحتوي المياه الراكدة أو إذا تعذر ذلك، الحنفيات والأنابيب تسرب لأنه إذا كنت تفقد المياه، ربما لديك تسرب من رأس المال.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تقديم كجزء من زخرفة القطع منزلك من الفن مع المواضيع المتعلقة بهذا العنصر، وليس محاولة لوضعها فوق ذروة الأنف الخاص بك، وعلى أي حال، أبدا على الحائط الذي بقية رئيس السرير.
كما هو الحال مع ديكور الوصول إلى منزلك، والتي يجب أن تكون ملهمة ودعوتك لعبور عتبة الباب، لا يمكن إهمال المناطق الداخلية. البيت الذي يسود النظام يجذب الازدهار و هو أن التخلص من هذا الاضطراب يطلق الطاقة، وبالتالي، يفضل تداول الطاقة الإيجابية و يجذب الازدهار. للحصول على ثروة لضرب على الباب الخاص بك وتقرر البقاء، فمن الأفضل أن توفر بيئة مناسبة.
لا تشوبها شائبة جزء الفصل يستحق المطبخ الذي في فنغ شوي يتصل مباشرة إلى قدرة كل لجذب المال. لدرجة أن الحفاظ عليها نظيفة ومنظمة بدلا من توصية أمر حتمي تقريبا لأولئك الذين يسعون وفرة من خلال تطبيق تقنيات هذه الفلسفة الألفية. وبصرف النظر عن وجود كل واحد من عناصر المطبخ في حالة مثالية للمجلة، تأكد من أن المنتجات الطازجة لديك وفيرة في الثلاجة، وبطبيعة الحال، لا شيء لتخزين الطعام منتهية الصلاحية.
إذا اعتبرنا أن واحدا من مفاتيح فنغ شوي هو حركة الطاقة، وبقدر ما يتعلق الأمر جذب الأموال، ولا سيما إيجابية، وأسوأ يمكنك القيام به هو أن تتراكم الاشياء التي لم تعد بحاجة إليها. إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، نقطة انطلاق جيدة لتنظيم ممتلكاتك (كائنات الديكور والملابس والقرطاسية… أي شيء يمر من خلال رأسك). مرة واحدة كنت قد صنفت لهم، القيام تنظيف عميق وبيع، وإعطاء أو التبرع ما لا تستخدم، هو كسر أو لم يعد يخدم لك. بالإضافة إلى تحرير مساحة وإتاحة الفرصة للحصول على بعض الدخل الإضافي، سوف يسهل جذب المعادن الشريرة إلى منزلك.
ربط الألوان إلى جوانب مختلفة من الفرد هو ثابت ليس فقط في الديكور الداخلي ولكن في العديد من التخصصات من جميع الأنواع. فنغ شوي يجعل من الواضح التي هي الأنسب لجذب المال إلى المنزل. إذا كان هدفك هو لتركيب وفرة في منزلك، لا ننسى لدمج عناصر باللون الأحمر، البنفسجي أو الأخضر. سواء على الجدران والمنسوجات أو السجاد، على سبيل المثال، فإن وجودكم جذب المال على الرغم من، بالطبع، لا ننسى أن نطاق اللون الذي تختاره يجب أن يكون وفقا لأذواقك الشخصية لأن الطاقة لا تأتي فقط من اختيار الألوان، ولكنها بنيت مع سكان المنزل في السؤال، وإذا كنت لا تحب لهم، يمكنك بالكاد تعميم الطاقة الإيجابية التي يتبعها فنغ شوي.
آخر من الحيل فنغ شوي التي نقترح لجذب المال هو خلاصة وافية من الأفكار البسيطة. الديكور هو الأساسي عند خلق مساحات مبهجة ومليئة بالحيوية والتفاؤل حتى إذا كنت تعول في منزلك مع غرف باردة أو مملة، وإعطاء لمسة من نضارة وتحويل الطاقة المهيمنة. طريقة أخرى لجذب المال هو وضع تذكير ما تريد تحقيقه. يمكنك ترجمة هذه الفكرة في شكل صور يمكنك التفكير فيها يوميا وتذكيرك بأهدافك. من ناحية أخرى، النباتات هي أيضا مطالبة مثالية لوفرة وفقا ل فنغ شوي، أساسا، ورقة مستديرة والزهور الحمراء.
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