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كيف تصمم منزل منعش على الطريقة الآسيوية!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
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يتميز النمط الآسيوي في التصميم الداخلي بمرونته التي تجعله ملائمًا لكل وقت ومكان، وتمكنك من تطويع التفاصيل بما يرضي ذوقك ومتطلباتك. فيما يتمتع هذا النمط بحيويته التي يكتسبها من الاكسسوارات الخزفية، ونضرة النباتات الخضراء، إضافة إلى سحر اللمسات الخشبية الراقية.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة ملهمة بين أرجاء منزل أنيق وساحر، صمم من قبل خبراء Egue Y Seta، على النمط الآسيوي، مع أفكار رائعة لدمج البيئات المعيشية وتصميم مساحات خضراء ساحرة داخل المنزل. 

نظرة عامة على تصميم المنزل

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

النظرة العامة للمنزل تتحدث عن تصميم آسيوي مع طابع عصري ولمسات عصرية، حيث الأرضية الخرسانية، والأنابيت المعدنية، والسقف ذو المظهر القوي، مع لمسات نابضة بالحياة تجسدها النباتات الخضراء. بالتة الألوان اختيرت بهدف توفير أجواء هادئة وفاخرة دون مبالغة أو مغالاة.

دمج البيئات المعيشية

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

اتباعًا للاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، قام الخبراء بدمج البيئات المعيشية في مساحة واحدة داخل هذا المنزل، حيث دمج غرفة المعيشة مع غرفة السفرة وأيضًا المطبخ، مع الاحتفاظ باستقلالية كل منهم من خلال الألوان والخامات وأيضًا الإضاءات.

غرفة معيشة فريدة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

غرفة المعيشة تتمتع بطابع فريد وجذاب، حيث تم استغلال ارتفاع السقف، والمساحة الكبيرة للردهة، وصممت أرضية مرتفعة من الخرسانة مع الاحتفاظ بمساحة صغيرة بالارتفاع القديم مع تغطيتها بالأخشاب وتزويدها بثلاث درجات لتصبح تلك المساحة خاصة بغرفة المعيشة. استغلت الأرضية الخرسانية كأريكة كبيرة على شكل حرف U، وتغطيتها بالوسائد الاسفنجية المريحة والوسائد الصغيرة للزينة.

غرفة سفرة بطابع خاص

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يتميز تصميم غرفة السفرة بطابع خاص، حيث الإضاءت الفريدة المتدلية من السقف أعلى المنضدة الخشبية البسيطة التي التف حولها مجموعة من الكراسي ذات المقاعد البلاستيكية والأرجل الخشبية، فيما تعكس الأرضية الخرسانية الإضاءات لتصنع أجواء لطيفة لتناول وجبة طعام شهية.

اختيار وحدات الإضاءة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يعتمد تطبيق النمط التصميمي على اختيار وحدات الإضاءة المناسبة، وإذا ما تأملنا أرجاء هذا المنزل سنجد الخبراء قد قاموا باختيارها بدقة، لتناسب النمط الاستوائي والطابع الصناعي العصري لهذا المنزل، حيث الوحدات كلها تتمتع بتصميمات بسيطة بدون أية مبالغات، فقط أشكال صغيرة مبتكرة مع هياكل أغلبها معدنية.

مزيج من الحجارة والفولاذ في مطبخ أنيق

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تصميم مطبخ هذا المنزل يجعلنا جميعا نقع أسرى لسحره، ونتمنى الحصول على مطبخنا الخاص المطابق له، حيث الجدران من الحجارة البنية والحمراء، والخزائن من الخشب الأسود، مع أسطح خشبية بلون عسلي فاتح ومٌشرق، بينما اجتمعت الأجهزة من ثلاجة وموقد وفرن ومايكرويف وغيرها في هيكل واحد فولاذي لامع، ليكتمل المزيج الرائع من الخامات.

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سحر النباتات الخضراء

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta بيت زجاجي
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

إن كان هناك سحر لا يقاوم في هذا المنزل حقًا، فهو سحر تلك النباتات التي خصصت لها مساحة في الأرضية الخرسانية بدلا من مجرد وضعها داخل مزهريات، للاحتفاظ بالمظهر الطبيعي كاملًا والحصول على حديقة خاصة داخل المنزل، مع مراعاة تخصيص تلك الأحواض إلى جانب النوافذ لامداد النباتات بالضوء الكافي.

ركن للاسترخاء

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

في الممر الفاصل بين مساحة المعيشة وغرفة النوم، استغلت تلك المساحة الصغيرة لتخصيص ركن للاسترخاء والقراءة، بوضع كرسي صغير مع قطعة من الفرو، مع وسادة صغيرة وطاولة شاي أرضية للاستمتاع بكوب من لشاي الدافئ وقراءة الرواية المفضلة أثناء الاسترخاء برفاهية على هذا الكرسي أمام النافذة الكبيرة.

حمام أم منتجع صحي!

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

صمم الحمام على طريقة المنتجعات الصحية الآسيوية، حيث كابينة الاستحمام الزجاجية، والنباتات هنا وهناك، والأرضية وكل شيء مغلف بالأخشاب للاستمتاع بالطبيعة قدر الإمكان. المرايا تعكس الصور بطريقة جذابة تضاعف مساحة الحمام.

مزيج السيراميك والرخام والأخشاب

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

استخدم السيراميك بمظهر حجري ولون أبيض نظيف لتزيين الجدار، بينما استخدمت الأخشاب لتغطية السقف والأرضية وتأطير كابينة الاستحمام الزجاجية، مع تصميم رف أسفل المنضدة الرخامية التي تحمل الحوض، لترتيب المناشف وأدوات العناية الصحية.

أناقة اللمسات الخشبية

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

كما ذكرنا في البداية، اللمسات الخشبية أهم ما يميز النمط الآسيوي في التصميم الداخلي، وهو ما تم تطبيقة بدقة في تصميم الحمام، كما نرى في تلك الصورة المُلهمة، وتصميم الصندوق الخشبي البسيط لترتيب المناشف، موقواعد خشبية صغيرة لوضع الصابون أو الشموع.

غرفة نوم بسيطة وساحرة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تصميم غرفة النوم وفقًا للأسلوب الآسيوي يعتمد على الوظيفية والكثير من الفضاء كما في هذا المنزل تمامًا، فقط سرير مع فاصل بصري لتصميم غرفة ملابس في المساحة الخالية خلفه، مع جلسة جانبية من أريكة جلدية وبعض الوسائد الصغيرة، بينما استخدمت إضاءات خفية للحفاظ على الأجواء الهادئة في الغرفة.

غرفة الملابس كما يجب أن تكون

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

غرفة الملابس صممت بدقة متناهية تجعلها نموذجًا يقتدى به في تصميم غرف الملابس، حيث الكثير من المساحات التخزينية المقسمة بالتساوٍ، مع مرآة كبيرة لإلقاء نظرة كاملة على المظهر النهائي، فيما تركت المساحة في المنتصف فارغة لحرية التحرك والشعور بالاتساع.

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