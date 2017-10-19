كيف تصمم منزل منعش على الطريقة الآسيوية!

يتميز النمط الآسيوي في التصميم الداخلي بمرونته التي تجعله ملائمًا لكل وقت ومكان، وتمكنك من تطويع التفاصيل بما يرضي ذوقك ومتطلباتك. فيما يتمتع هذا النمط بحيويته التي يكتسبها من الاكسسوارات الخزفية، ونضرة النباتات الخضراء، إضافة إلى سحر اللمسات الخشبية الراقية.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة ملهمة بين أرجاء منزل أنيق وساحر، صمم من قبل خبراء Egue Y Seta، على النمط الآسيوي، مع أفكار رائعة لدمج البيئات المعيشية وتصميم مساحات خضراء ساحرة داخل المنزل.