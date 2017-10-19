الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

فيلا أنيقة مليئة بالألوان المُشرقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Loading admin actions …

الألوان أحد الأدوات السحرية في تصميم منزل أنيق مفعم بالطاقة والحيوية، ولكنها لا تزال سلاح ذو حدين، فبدون الاستشارة والاستعانة بـخبرة المصممين المحترفين، قد تقع في شرك الفوضى اللونية، والتي تتسبب في ازعاج بصري بدلًا من منحك مساحة منعشة وحيوية.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة ملهمة بين أرجاء فيلا أنيقة، أبدع خبراء مكتب CoCA للتصميم الداخلي، في منحها إطلالة ساحرة تجمع بين دفء النمط الريفي، وإشراقة وحيوية الألوان في مزيج فريد يستحق التأمل والتقليد. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك لتصميم منزلك الملون!

المدخل

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

مدخل المنزل عنوانه.. كثيرًا ما أكدنا على هذا المفهوم في مقالاتنا من هوميفاي، وفي هذا المنزل، اتبع الخبراء هذا المفهوم في جعل المدخل ملونًا بالقدر الذي يعبر عن داخل المنزل، ولكن دون إسراف ليبقى الاستقبال هادئًا ودافئًا بدرجات الأحمر وبني الأخشاب، مع الاستعانة بقطع ديكورية تزين غرفة الاستقبال ولكنها لا تزال واضحة من المدخل لمزيد من التشويق.

مساحة معيشية

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

يتمتع المنزل بردهة كبيرة ضمت عدة بيئات معيشية متنوعة في مساحة واحدة، تطبيقًا للاتجاهات الحديثة السائدة في مجال التصميم الداخلي، للحصول على مساحة مليئة بالحميمية والدفئ.

وضعت في مقابل باب المنزل مباشرة أريكةمربعة مع مسند يتوسطها ليسمح بالجلوس من جميع الجهات، وقد تغطت بطبقة اسفنجية بلون برتقالي يقترب من الأحمر، مع وسائد ملونة تجمع بين السماوي والأصفر.

غرفة المعيشة

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

من هذه الزاوية، نجد أن غرفة المعيشة تتمتع بمزيج لوني رائع، يجمع بين الأحمر والبرتقالي والسماوي، مع تدخل لطيف من الأصفر، وسيطرة تامة للأبيض على الأرض والسقف والجدران، ليسمح للتفاصيل اللونية بالبروز. أعلى الأريكة المربعة التي تتوسط الردهة، نجد ثريا كريستالية من سلاسل متلألئة تتدلى حتى ارتفاع قريب في مشهد جمالي ساحر.

غرفة السفرة

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة السفرة
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

تتبع السفرة النمط الريفي في تصميمها الخشبي بالنغمة البنية الداكنة بتفاصيل عتيقة في الأرجل والقاعدة، بينما تزينت ظهور الكراسي بمربعات ملونة تجمع بين الألوان المزينة لغرفة المعيشة، والتي استخدم السماوي منها في اختيار الستائر الثقيلة المزينة للنوافذ الكبيرة. مجموعة المصابيح المعدنية المتدلية من السقف أعلى السفرة تتمتع بدرجة عالية من البساطة الأنيقة.

غرفة نوم 1

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

في غرفة النوم الأولى، نجد سيطرة واضحة من الأزرق مع مشاركة متساوية من الأبيض، فيما يتدخل الأصفر في حدود، لكسر الملل وإضفاء بعض من الحيوية على هدوء الازرق. الثريا والمرآة تُضفيان لمسة راقية وفاخرة.

غرفة نوم 2

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

الخطوط تصنع مشهدًا جذابًا في تلك الغرفة، حيث المربعات المتقاطعة على الجدران ومفروشات السرير، والدوائر المتداخلة في رأس السرير، إضافة إلى الخطوط المزجزجة في الأرضية. البرتقالي المائل إلى الاصفر يُضفي إشراقة حيوية على الغرفة الشبابية الهادئة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة مزدوجة

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

الأحمر الصارخ يصنع شخصية قوية لهذه الغرفة المزدوجة، بينما يتداخل مع الأبيض ليصنع توازن بصري ويُضفي بعض الهدوء. الستائر، أغطية السرائر، الكمود في المنتصف، والمقعدين عند نهاية كل سرير,, السجادة الصغيرة بينهم وأيضًا وحدة الإضاءة.. كلها تفاصيل تبدو ساحرة في اللون الأحمر الصارخ.

الفناء الخارجي

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS بلكونة أو شرفة
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

بينما ننتقل إلى خارج المنزل، حيث الفناء الخلفي الكبير، نجد أنفسنا في مساحة ساحرة ولوحة فنية رائعة من مزيج لوني حيوي وجذاب، حيث السماوي والأحمر والبرتقالي والأخضر والأصفر مع خضرة العشب والأبيض هنا وهناك والأخشاب البنية المزينة لنوافذ المنزل.. كل شيء في تناغم مثالي!

جلسة مريحة

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS بلكونة أو شرفة
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

يتمتع الفناء الخلفي بجلسة مريحة، للاستمتاع بالهواء الطلق وتجمع الأصدقاء والأقارب في العطلات ونهاية الاسبوع، مع أريكة كبيرة على شكل حرف L، تتسع لعدد كبير من الأفراد لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة، بينما يتبادلون الضحك والحديث لصنع ذكريات لا تُنسى.

حمام السباحة

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS بلكونة أو شرفة
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

حمام السباحة يُضفي مزيد من الرفاهية على هذا الفناء الكبير، مع جلسة صغيرة مريحة للاستراحة قليلا ومن ثم معاودة الاستمتاع بالماء مرة أخرى.

لمزيد من تصميمات المنازل الفاخرة الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، شقة دوبلكس فاخرة

افضل 6 أرضيات للمنازل الحديثة
هل لديك الجرأة لاستخدام هذا المزيج اللوني في منزلك الخاص؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً