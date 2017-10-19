فيلا أنيقة مليئة بالألوان المُشرقة

الألوان أحد الأدوات السحرية في تصميم منزل أنيق مفعم بالطاقة والحيوية، ولكنها لا تزال سلاح ذو حدين، فبدون الاستشارة والاستعانة بـخبرة المصممين المحترفين، قد تقع في شرك الفوضى اللونية، والتي تتسبب في ازعاج بصري بدلًا من منحك مساحة منعشة وحيوية.
في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة ملهمة بين أرجاء فيلا أنيقة، أبدع خبراء مكتب CoCA للتصميم الداخلي، في منحها إطلالة ساحرة تجمع بين دفء النمط الريفي، وإشراقة وحيوية الألوان في مزيج فريد يستحق التأمل والتقليد. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك لتصميم منزلك الملون!
مدخل المنزل عنوانه.. كثيرًا ما أكدنا على هذا المفهوم في مقالاتنا من هوميفاي، وفي هذا المنزل، اتبع الخبراء هذا المفهوم في جعل المدخل ملونًا بالقدر الذي يعبر عن داخل المنزل، ولكن دون إسراف ليبقى الاستقبال هادئًا ودافئًا بدرجات الأحمر وبني الأخشاب، مع الاستعانة بقطع ديكورية تزين غرفة الاستقبال ولكنها لا تزال واضحة من المدخل لمزيد من التشويق.
يتمتع المنزل بردهة كبيرة ضمت عدة بيئات معيشية متنوعة في مساحة واحدة، تطبيقًا للاتجاهات الحديثة السائدة في مجال التصميم الداخلي، للحصول على مساحة مليئة بالحميمية والدفئ.
وضعت في مقابل باب المنزل مباشرة أريكةمربعة مع مسند يتوسطها ليسمح بالجلوس من جميع الجهات، وقد تغطت بطبقة اسفنجية بلون برتقالي يقترب من الأحمر، مع وسائد ملونة تجمع بين السماوي والأصفر.
من هذه الزاوية، نجد أن غرفة المعيشة تتمتع بمزيج لوني رائع، يجمع بين الأحمر والبرتقالي والسماوي، مع تدخل لطيف من الأصفر، وسيطرة تامة للأبيض على الأرض والسقف والجدران، ليسمح للتفاصيل اللونية بالبروز. أعلى الأريكة المربعة التي تتوسط الردهة، نجد ثريا كريستالية من سلاسل متلألئة تتدلى حتى ارتفاع قريب في مشهد جمالي ساحر.
تتبع السفرة النمط الريفي في تصميمها الخشبي بالنغمة البنية الداكنة بتفاصيل عتيقة في الأرجل والقاعدة، بينما تزينت ظهور الكراسي بمربعات ملونة تجمع بين الألوان المزينة لغرفة المعيشة، والتي استخدم السماوي منها في اختيار الستائر الثقيلة المزينة للنوافذ الكبيرة. مجموعة المصابيح المعدنية المتدلية من السقف أعلى السفرة تتمتع بدرجة عالية من البساطة الأنيقة.
في غرفة النوم الأولى، نجد سيطرة واضحة من الأزرق مع مشاركة متساوية من الأبيض، فيما يتدخل الأصفر في حدود، لكسر الملل وإضفاء بعض من الحيوية على هدوء الازرق. الثريا والمرآة تُضفيان لمسة راقية وفاخرة.
الخطوط تصنع مشهدًا جذابًا في تلك الغرفة، حيث المربعات المتقاطعة على الجدران ومفروشات السرير، والدوائر المتداخلة في رأس السرير، إضافة إلى الخطوط المزجزجة في الأرضية. البرتقالي المائل إلى الاصفر يُضفي إشراقة حيوية على الغرفة الشبابية الهادئة.
الأحمر الصارخ يصنع شخصية قوية لهذه الغرفة المزدوجة، بينما يتداخل مع الأبيض ليصنع توازن بصري ويُضفي بعض الهدوء. الستائر، أغطية السرائر، الكمود في المنتصف، والمقعدين عند نهاية كل سرير,, السجادة الصغيرة بينهم وأيضًا وحدة الإضاءة.. كلها تفاصيل تبدو ساحرة في اللون الأحمر الصارخ.
بينما ننتقل إلى خارج المنزل، حيث الفناء الخلفي الكبير، نجد أنفسنا في مساحة ساحرة ولوحة فنية رائعة من مزيج لوني حيوي وجذاب، حيث السماوي والأحمر والبرتقالي والأخضر والأصفر مع خضرة العشب والأبيض هنا وهناك والأخشاب البنية المزينة لنوافذ المنزل.. كل شيء في تناغم مثالي!
يتمتع الفناء الخلفي بجلسة مريحة، للاستمتاع بالهواء الطلق وتجمع الأصدقاء والأقارب في العطلات ونهاية الاسبوع، مع أريكة كبيرة على شكل حرف L، تتسع لعدد كبير من الأفراد لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة، بينما يتبادلون الضحك والحديث لصنع ذكريات لا تُنسى.
حمام السباحة يُضفي مزيد من الرفاهية على هذا الفناء الكبير، مع جلسة صغيرة مريحة للاستراحة قليلا ومن ثم معاودة الاستمتاع بالماء مرة أخرى.
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