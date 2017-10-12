ربيع – صيف 2017 : 10 ألوان هم الأحدث لجدران منزلك

حين يأتي عام جديد، تأتي معه صيحات مختلفة في عالم الديكور والموضة، والتي بدورها تتلائم مع الظروف المحيطة المناخية والاقتصادية، وكل هذه الصيحات تساعدك على خلق لمست مختلفة في بيتك تجعلك تشعر بشئ جديد ويُضيف روح مختلفة لمنزلك، واحدة من أهم العناصر التي تتبدل أفكارها ويظهر كل يوم ما هو جديد هي الجدران، اليوم مع هذا المقال نقدم لك 10 ألوان عصرية لجدران منزلك ستملأحياتك بالبهجة والإشراق ..