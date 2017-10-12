ربيع – صيف 2017 : 10 ألوان هم الأحدث لجدران منزلك

حين يأتي عام جديد، تأتي معه صيحات مختلفة في عالم الديكور والموضة، والتي بدورها تتلائم مع الظروف المحيطة المناخية والاقتصادية، وكل هذه الصيحات تساعدك على خلق لمست مختلفة في بيتك تجعلك تشعر بشئ جديد ويُضيف روح مختلفة لمنزلك، واحدة من أهم العناصر التي تتبدل أفكارها ويظهر كل يوم ما هو جديد هي الجدران، اليوم مع هذا المقال نقدم لك 10 ألوان عصرية لجدران منزلك ستملأحياتك بالبهجة والإشراق ..
الأبيض هو اللون الأقوى والأقدم تاريخا، والتي لا يخلو منزل أو تصميم عن عناصر باللون الأبيض، فهو مناسب لأغلب الأفكار بل ويتلائم مع كل الأجواء المناخية، لذلك فهو يكون اختيارك الأول في عام 2017 ومن خلاله ستجد سُبل رائعة لإضافة ألوان أجمل وظلال مختلفة ..
الألوان المحايدة لها قدرة رائعة على إظهار جمال التفاصيل والزخارف، والتي يمكن أن يخفيها لون آخر بسبب جرأته، وفي حين أن الألوان المحايدة التي تتبادر للذهب في بداية الأمر هي الأبيض والأسود والبيج، إلا أن الرمادي يأتي بقوة في عام 2017 ويُصبح من أفضل الاختيارات على الإطلاق..
نقدم لكم أفضل ثال على استغلال اللون الرمادي في غرفة نوم رئيسية جميلة، وجاءت بكل بساطة تفصيلة صغيرة كمفرش السرير حولت التصميم إلى لوحة متناسقة رائعة دون مجهود، والتي قد تظن في تصميم آخر أنها بلا أهمية أو جدوى ولكنها كانت في ظل وجود اللون الرمادي البطل والسمة العامة للتصميم..
اللون الأصفر واحد من الألوان المثالية في فصول الربيع والصيف، فهو مناسب مع الأجواء المشمسة والحارة، وعلى الرغم من ذلك فإن اختياره يضعك في تحدي قوي حتى تحافظ على وظيفة الفراغ دون المساس بها، وتُضيف من خلاله لمسة جميلة ومميزة..
الأصفر عنوان الترحيب والمشاهرة الفياضة التي تود أن تعبر عنها لضيوفك أثناء استقبالك لهم، ولكن يفضل استخدامه بدرجاته الفاتحة كالكريمي والبيج والأصفر الباهت في غرف الاستقبال أو المعيشة حتى تحافظ على هدوء الفراغ وأمانه ..
اختيار التناغم أو التباين في بيتك خطوة صعبة ولكل منهما تحديات ومحددات واضحة، الخياران صحيحان ولكن كلاهما يعكس رؤية مختلفة ووجهة نظرة واضحة ..
اما هذه الغرفة رُسمت باللون الأخضر وهو مثال رائع والأكثر وضوحا على كيفية اختيار لون واحد وخلق الانسجام بين عناصر الغرفة، جعل الفراغ ينبض بروح البهجة والحياة واختيار المصمم للنغمات المختلفة من نفس اللون خلق التناغم المطلوب ..
الوردي هو اللون الأكثر جرأة إلى الآن في هذا المقال، ولكن الحقيقة هو قادر على لق فراغ هادئ دون مجهود، لذا يكثر استخدامه في غرف النوم، بكل درجاته كالفوشيا مثلا، والتي يأتي شريك لألوان أخرى حيادية أو أساسية، ويحقق التوازن بطريقة ناجحة ومميزة، ولا تنس النقوش والزخارف الشرقية التي جاءت إحدى صيحات موضة 2017 ..
عندما نتحدث عن اللون البرتقالي بسهولة شديد نستطيع تخيل البهجة التي يحملها هذا اللون في طياته، فهو احد الألوان القوية والتي تفرض شخصيتها على التصميم، سواء ستكتفي بجدار واحد منه أو تستخدم درجاته المختلفة في فراغ واحد، سيكون اختيار مناسب بالتأكيد ولكن لا تنس أن تكسر حدته بلون حيادي كالأبيض أو البيج ..
لون النعناع الأخضر واحد من أكثر الألوان مبيعا في عام 2017 وذلك لجمالها وروح الطبيعة التي يمكن أن نُضيفها من خلاله، ولمساته الدافئة والمميزة والطفولية، اختيار مثالي لا هو قوى جدا أو ناعم جدا ..
عندما نبحث عن شيئا ما أكثر من مجرد جدار، يمكنك أن تُضيف لوحة فنية تجمع بين تفاصيل وألوان مميزة، بل اصنعها بنفسك حتى تترك لمستك على الجدران بذكريات خاصة ..
كما وضحنا من قبل إن وجود اختيار التناغم أو التباين يجعلك تستطيع أن تُضيف لبيتك الباليتة المناسبة لذوقك الخاص، استخدام أكثر من درجة من الأزرق ونخلق ظلال مختلفة يخلق مساحة بصرية رائعة وتناغم مميز ..
في النهاية نجد أن من أكثر الألوان التي تحتف بقدر عالى من الجمال على الرغم من عدم انتشاره هو الأورجواني بدرجاته التي تميل للأزرق أو البنفسجي، قائمة رائعة بلمسات مميزة تفتح أمامك آفاقا واسعة ..
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