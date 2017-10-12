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ربيع – صيف 2017 : 10 ألوان هم الأحدث لجدران منزلك

آية منير آية منير
Limited Collection 2016, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE جدران
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حين يأتي عام جديد، تأتي معه صيحات مختلفة في عالم الديكور والموضة، والتي بدورها تتلائم مع الظروف المحيطة المناخية والاقتصادية، وكل هذه الصيحات تساعدك على خلق لمست مختلفة في بيتك تجعلك تشعر بشئ جديد ويُضيف روح مختلفة لمنزلك، واحدة من أهم العناصر التي تتبدل أفكارها ويظهر كل يوم ما هو جديد هي الجدران، اليوم مع هذا المقال نقدم لك 10 ألوان عصرية لجدران منزلك ستملأحياتك بالبهجة والإشراق ..

1. الأبيض..

homify جدران اللوح White
homify

homify
homify
homify

الأبيض هو اللون الأقوى والأقدم تاريخا، والتي لا يخلو منزل أو تصميم عن عناصر باللون الأبيض، فهو مناسب لأغلب الأفكار بل ويتلائم مع كل الأجواء المناخية، لذلك فهو يكون اختيارك الأول في عام 2017 ومن خلاله ستجد سُبل رائعة لإضافة ألوان أجمل وظلال مختلفة ..

2. الرمادي

Edifício Piazza Duomo, Arqbox Arqbox غرفة المعيشة MDF Grey
Arqbox

Arqbox
Arqbox
Arqbox

الألوان المحايدة لها قدرة رائعة على إظهار جمال التفاصيل والزخارف، والتي يمكن أن يخفيها لون آخر بسبب جرأته، وفي حين أن الألوان المحايدة التي تتبادر للذهب في بداية الأمر هي الأبيض والأسود والبيج، إلا أن الرمادي يأتي بقوة في عام 2017 ويُصبح من أفضل الاختيارات على الإطلاق..

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

نقدم لكم أفضل ثال على استغلال اللون الرمادي في غرفة نوم رئيسية جميلة، وجاءت بكل بساطة تفصيلة صغيرة كمفرش السرير حولت التصميم إلى لوحة متناسقة رائعة دون مجهود، والتي قد تظن في تصميم آخر أنها بلا أهمية أو جدوى ولكنها كانت في ظل وجود اللون الرمادي البطل والسمة العامة للتصميم..

3. الأصفر الباستيل..

엄마의 사랑이 피어나는 러블리 하우스, 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 غرفة الاطفال
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

اللون الأصفر واحد من الألوان المثالية في فصول الربيع والصيف، فهو مناسب مع الأجواء المشمسة والحارة، وعلى الرغم من ذلك فإن اختياره يضعك في تحدي قوي حتى تحافظ على وظيفة الفراغ دون المساس بها، وتُضيف من خلاله لمسة جميلة ومميزة..

Jardin privado, LAS MARIAS casa & jardin LAS MARIAS casa & jardin حديقة
LAS MARIAS casa &amp; jardin

LAS MARIAS casa & jardin
LAS MARIAS casa &amp; jardin
LAS MARIAS casa & jardin

الأصفر عنوان الترحيب والمشاهرة الفياضة التي تود أن تعبر عنها لضيوفك أثناء استقبالك لهم، ولكن يفضل استخدامه بدرجاته الفاتحة كالكريمي والبيج والأصفر الباهت في غرف الاستقبال أو المعيشة حتى تحافظ على هدوء الفراغ وأمانه ..

4. الأخضر..

Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

اختيار التناغم أو التباين في بيتك خطوة صعبة ولكل منهما تحديات ومحددات واضحة، الخياران صحيحان ولكن كلاهما يعكس رؤية مختلفة ووجهة نظرة واضحة ..

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Flowers, Klebefieber.de - Apalis GmbH Klebefieber.de - Apalis GmbH جدران
Klebefieber.de – Apalis GmbH

Klebefieber.de - Apalis GmbH
Klebefieber.de – Apalis GmbH
Klebefieber.de - Apalis GmbH

اما هذه الغرفة رُسمت باللون الأخضر وهو مثال رائع والأكثر وضوحا على كيفية اختيار لون واحد وخلق الانسجام بين عناصر الغرفة، جعل الفراغ ينبض بروح البهجة والحياة واختيار المصمم للنغمات المختلفة من نفس اللون خلق التناغم المطلوب ..

5. الوردي..

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الوردي هو اللون الأكثر جرأة إلى الآن في هذا المقال، ولكن الحقيقة هو قادر على لق فراغ هادئ دون مجهود، لذا يكثر استخدامه في غرف النوم، بكل درجاته كالفوشيا مثلا، والتي يأتي شريك لألوان أخرى حيادية أو أساسية، ويحقق التوازن بطريقة ناجحة ومميزة، ولا تنس النقوش والزخارف الشرقية التي جاءت إحدى صيحات موضة 2017 ..

6. البرتقالي ..

Limited Collection 2016, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE جدران
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

عندما نتحدث عن اللون البرتقالي بسهولة شديد نستطيع تخيل البهجة التي يحملها هذا اللون في طياته، فهو احد الألوان القوية والتي تفرض شخصيتها على التصميم، سواء ستكتفي بجدار واحد منه أو تستخدم درجاته المختلفة في فراغ واحد، سيكون اختيار مناسب بالتأكيد ولكن لا تنس أن تكسر حدته بلون حيادي كالأبيض أو البيج ..

7. لون النعناع ..

Limited Collection 2016, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE جدران Green
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

لون النعناع الأخضر واحد من أكثر الألوان مبيعا في عام 2017 وذلك لجمالها وروح الطبيعة التي يمكن أن نُضيفها من خلاله، ولمساته الدافئة والمميزة والطفولية، اختيار مثالي لا هو قوى جدا أو ناعم جدا ..

8. خيار يجمع بين أكثر من لون ..

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

عندما نبحث عن شيئا ما أكثر من مجرد جدار، يمكنك أن تُضيف لوحة فنية تجمع بين تفاصيل وألوان مميزة، بل اصنعها بنفسك حتى تترك لمستك على الجدران بذكريات خاصة ..

9. أكثر من درجة واحدة من الأزرق..

100 TL’ den Az Bütçe ile Ev Dekorasyonu, Evinin Ustası Evinin Ustası جدران
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

كما وضحنا من قبل إن وجود اختيار التناغم أو التباين يجعلك تستطيع أن تُضيف لبيتك الباليتة المناسبة لذوقك الخاص، استخدام أكثر من درجة من الأزرق ونخلق ظلال مختلفة يخلق مساحة بصرية رائعة وتناغم مميز ..

10. الأورجواني ..

Proyectos en Residencias, Galeria Ivan Guaderrama Galeria Ivan Guaderrama غرفة الاطفال
Galeria Ivan Guaderrama

Galeria Ivan Guaderrama
Galeria Ivan Guaderrama
Galeria Ivan Guaderrama

في النهاية نجد أن من أكثر الألوان التي تحتف بقدر عالى من الجمال على الرغم من عدم انتشاره هو الأورجواني بدرجاته التي تميل للأزرق أو البنفسجي، قائمة رائعة بلمسات مميزة تفتح أمامك آفاقا واسعة ..

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