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الشتاء قادم .. استعد له مع هذه النصائح المهمة

آية منير آية منير
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Turquoise
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بعد إنتهاء فصل الصيف وبسبب أن منازلنا في مصر قد لا تكون مهيئة بشكل سليم لبرد الشتاء، فيأتي علينا كل عام كالضيف الثقيل وبشكل قوي ليقتحم بيوتنا بشكل لا نرضاه. ومن أجل الإستعداد الكامل لموجة الشتاء الباردة، جئنا لكم ببعض الحيل للإستعداد لبرد الشتاء والتي ستسهل عليكم حدة البرودة لهذا العام، فجربوها…

1.​السجاد

Ombre Pixers غرفة المعيشة Turquoise ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers

Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

من المهم تغطية أرضية منزلك وخاصة إذا كانت من السيراميك أو البورسيلين فهذه الخامات الباردة تزيد من برودة الغرف على عكس الخشب فهي خامة دافئة (ولكن قد تحتوي الأرضية الخشبية على فراغات تعمل على تسريب البرودة). بشكل عام تغطية الأرضيات بالسجاجيد تحبس الحرارة وتحد من البرودة  وتعمل بشكل كبير على زيادة عامل الدفئ.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إختيار خامات ذات ألياف طويلة تضيف ملمس دافئ للغرف.

2.​تغير المفروشات الصيفية

Geometric Pixers غرفة المعيشة Multicolored geometry,wall mural,wallpaper,posters,poster,poster
Pixers

Geometric

Pixers
Pixers
Pixers

في غرفة المعيشة يمكنك إضافة وسائد أكثر كما يمكنك تبديل أغطيتها لأخرى ثقيلة مع وضع بطانية صغيرة ليتمكن مستخدمي الغرفة من سحبها عند الحاجة.

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni غرفة نوم
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

أيضاً في غرفة النوم قم باستخدام طبقات أغطية من القطن السميك، أولحاف أثقل من المستخدم في الصيف. الألوان المستخدمة تساهم في خلق دفئ عام للفراغ، فإبتعد عن الألوان الباردة.

3.تنظيف المدافئ

Villa Gran Atlantico, Lukas Palik Fotografie Lukas Palik Fotografie غرفة المعيشة
Lukas Palik Fotografie

Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie

سواء كانت مدفئة ثابتة أو متحركة فمن الوارد أنها قد جمعت الأتربة في خلال فصل الصيف، قم بتنظيفها لتبقى على أتم استعداد لاستخدامها عندما تهب رياح الشتاء.

​4.الستائر السميكة

Dress Curtains and Voiles Grey Soft Furnishings Living roomAccessories & decoration
Grey Soft Furnishings

Dress Curtains and Voiles

Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings

إحرص على وضع ستائر سميكة في فصل الشتاء أو وضع عدد من الطبقات، إذا أتيحت الفرصة. فالستائر تعمل على خلق حاجز يمنع دخول الهواء ويحبس الدفئ داخل المنزل، مع وجود المرونة حيث يمكنك فتحها صباحاً لتدخل أشعة الشمس وغلقها مساءاً عندما تشتد درجة الحرارة. 

يمكنك تركيب بطانة حرارية مثل الجوخ، الصوف أو القماش البوليستر بتكلفة أقل.

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5.​قم بغلق الفتحات أسفل الأبواب

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Windows & doorsDoors
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

في البرد الشديد من المهم غلق جميع الفتحات والتي قد تكون سبباً في تسريب الحرارة الداخلية أو البرد من الخارج، فمهم وجود سدادات للباب من أسفله لتقوم بهذا الدور. السدادات تأتي بأشكال وخامات مختلفة ولكن غالباً ما تكون من المطاط (يمكنك إيجادها ف محلات الخردوات أو يمكنك عملها بنفسك من القماش و الفوم).

6.​قم بتغير ترتيب الأثاث

Reetdachhaus in List auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة المعيشة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

قم بترتيب الأثاث بحيث يكون بعيدعن الشبابيك وقريب من مصدر تدفئة، يمكنك أيضاً نقل التجمعات العائلية من غرفة المعيشةالخارجية لغرفة داخلية تكون مغلقة ودافئة.

7.​قم بسد الشبابيك بواسطة بلاستيك

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify Windows & doorsBlinds & shutters
homify

Cafe Style Shutters for Bay Windows

homify
homify
homify

قد تبدو هذه الحيلة غريبة ولكنها رائعة في منع تسرب الهواء، فبتغطية وسد شبابيك منزلك بالبلاستيك ستعمل عمل الستائر و لكن بتحقيق كفاءة أفضل 10 مرات حيث أنها تعمل كصوبة زراعية تحفظ منزلك وتعمل على تدفئته.

8.تبديل لمبات الإضاءة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

استبدل لمبات الإضاءة الباردة في منزلك، باللمبات الصفراء الدافئة، فهي تعطي إحساس عام بالدفئ كما أنها ترفع درجة الحرارة بشكل عام.

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