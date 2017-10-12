الشتاء قادم .. استعد له مع هذه النصائح المهمة

بعد إنتهاء فصل الصيف وبسبب أن منازلنا في مصر قد لا تكون مهيئة بشكل سليم لبرد الشتاء، فيأتي علينا كل عام كالضيف الثقيل وبشكل قوي ليقتحم بيوتنا بشكل لا نرضاه. ومن أجل الإستعداد الكامل لموجة الشتاء الباردة، جئنا لكم ببعض الحيل للإستعداد لبرد الشتاء والتي ستسهل عليكم حدة البرودة لهذا العام، فجربوها…